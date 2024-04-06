Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський
На деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98 %.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".
Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій. Незалежно від напрямку фортифікаційні споруди будують за однаковими стандартами. Зокрема, і на Чернігівщині. Зеленський наголосив, що цей напрямок не лише героїчний, а й стратегічний.
"Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і "зуби дракона", і протитанкові рови – і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір", – зауважив Зеленський.
Крім того, президент наголосив, що усі роботи зі зведення оборонних рубежів на найбільш небезпечних ділянках кордону мають бути завершені за кілька місяців. Але що ближче до бойових дій, то швидше триває будівництво.
Будь ласка, зачекайте...
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А Кірюша Тимошенко сидить в Києві й списує мільйони тон бетону на офшори-добре що Козир й його допустив знову - ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
війна йде по
плану.Оману 👿
Прошу подивітся оце відео в перші хвилини після привітання ведучого , там вова( пишемо з малої літери) злив його на СТАВЦІ, читає промову з листочка , й рожі навколо нього, а потім Брєжнєв
.
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=17s
Хоча, люди неповинні ноги ламати, якщо асфальт там геть вбитий був(
Вже не питаю для чого чи для кого
А так то ЗЄ збрехати, що до вітру сходити.
чи лінія ЗЄлєнікіна ?
нелегітимний чи протермінований?
Сказал, что в Закарпатье местные большие пацаны жопу рвут, осваивают три линии обороны. Просят ещё бабла подкинуть, иначе не устоят.
Але гроші на них засвоєні чи присовєні!
Набереться нахабства пропіаритися на тлі порошенківських екскаваторів?
в переводе звучит :бабло попілялі, стройку сдал стройку принял
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709
по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...