Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський...

На деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98 %.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".

Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій. Незалежно від напрямку фортифікаційні споруди будують за однаковими стандартами. Зокрема, і на Чернігівщині. Зеленський наголосив, що цей напрямок не лише героїчний, а й стратегічний.

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"Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і "зуби дракона", і протитанкові рови – і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір", – зауважив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що усі роботи зі зведення оборонних рубежів на найбільш небезпечних ділянках кордону мають бути завершені за кілька місяців. Але що ближче до бойових дій, то швидше триває будівництво.

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