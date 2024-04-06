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Новини
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Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський

зеленський

На деяких напрямках фронту будівництво фортифікаційних споруд виконано на 92–98 %.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента, про це президент України Володимир Зеленський повідомив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".

Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій. Незалежно від напрямку фортифікаційні споруди будують за однаковими стандартами. Зокрема, і на Чернігівщині. Зеленський наголосив, що цей напрямок не лише героїчний, а й стратегічний.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Дніпропетровщині вже викопали понад 42 км протитанкових ровів, встановили більш ніж 11 тис. бетонних пірамід. ФОТОрепортаж

"Те, що ми будуємо рубежі, не секрет. Це повинні знати і росіяни, і білоруси або росіяни на території Білорусі. Так, тут є рубежі. Так, тут будуть три потужні лінії оборони. Тут є військо. Є і "зуби дракона", і протитанкові рови – і секретів немає. Завдяки сучасній техніці в них і так все це є, але тим не менш приховувати це не потрібно, тому що вони мають знати, що буде опір", – зауважив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що усі роботи зі зведення оборонних рубежів на найбільш небезпечних ділянках кордону мають бути завершені за кілька місяців. Але що ближче до бойових дій, то швидше триває будівництво.

Також дивіться: В Одеській області встановлено понад 5000 бетонних "зубів дракона", - СтратКом ЗСУ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) оборона (4778) будівництво (3017)


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Топ коментарі
+26
Здабол знову звездить. там роботи непочатий край. Будуватись і будуватись.
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06.04.2024 19:49
+18
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06.04.2024 19:51
+13
У Зелі все безмін-як брехав, так і бреше
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06.04.2024 19:50
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Здабол знову звездить. там роботи непочатий край. Будуватись і будуватись.
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06.04.2024 19:49 Відповісти
воно каже про третю лінію, а решта ******* не мішки ворочати!!!
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06.04.2024 19:59 Відповісти
Луценко казав про потьмкінську дереєвню показового короткого кусочку. Західні ЗМІ писали про вигляд фортифікацій як за часів ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ- про ці мабудь канци каже вова (з маленької букви треба писати)

А Кірюша Тимошенко сидить в Києві й списує мільйони тон бетону на офшори-добре що Козир й його допустив знову - ЧЕКАЮТЬ НА ТРАМПА
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06.04.2024 20:01 Відповісти
"фортеця Часів Яр" до сдачі готова, бачили по відео паттттужну "лінію ЗЄлєнікіна" з таненької лінії траншеї

війна йде по плану. Оману 👿
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06.04.2024 20:27 Відповісти
Гроші витрачені, все. "Хочете продовження банкету, давайте ще"
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06.04.2024 21:09 Відповісти
У Зелі все безмін-як брехав, так і бреше
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06.04.2024 19:50 Відповісти
А хтось уявляє ВІН ВЗАГАЛІ В КУРСАХ? ВИН СЛУХАЄ ЗВІТИ А ПОТІМ ЗВІРЯЄ ЇХ З СВОІМИ ПРМОВАМИ?

Прошу подивітся оце відео в перші хвилини після привітання ведучого , там вова( пишемо з малої літери) злив його на СТАВЦІ, читає промову з листочка , й рожі навколо нього, а потім Брєжнєв
.
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=17s
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06.04.2024 20:09 Відповісти
буквально з 1хв10 сек подивіться й поржіть хоч
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06.04.2024 20:12 Відповісти
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06.04.2024 19:51 Відповісти
Ви всьо врьотє!!!
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06.04.2024 20:05 Відповісти
Харків. Оборонна споруда зведена. Двосмуговий тротуар. Браво!

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06.04.2024 19:51 Відповісти
А між ними мільярд дерев! Придивіться..

Хоча, люди неповинні ноги ламати, якщо асфальт там геть вбитий був(
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06.04.2024 19:55 Відповісти
Бачила відос. Райцентр. 10 км до кацапів - на всю потугу будується проспект.
Вже не питаю для чого чи для кого
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06.04.2024 19:59 Відповісти
Ага. От тільки подекуди нічого ще і не починали.

А так то ЗЄ збрехати, що до вітру сходити.
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06.04.2024 19:53 Відповісти
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06.04.2024 19:54 Відповісти
це стьоб ?
чи лінія ЗЄлєнікіна ?
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06.04.2024 23:59 Відповісти
так.
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07.04.2024 08:58 Відповісти
К стенке посадили ....
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07.04.2024 12:48 Відповісти
Ці укріплення повинні бути там ще «вчора», точніше ще в 2021 році.
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06.04.2024 19:54 Відповісти
Вони були зайняті..Чонгар розміновували..
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06.04.2024 19:56 Відповісти
Так це Байден, зараза, винуватий.
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06.04.2024 20:23 Відповісти
Ермак денег разрешил дать?
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06.04.2024 19:55 Відповісти
Навіть безконтекстно правда це чи ні, набуя про це пистіть?
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06.04.2024 19:57 Відповісти
Краще мовчки розкрадати та не будувати? Третій, чесний варіант з зеленою владою неможливий.
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06.04.2024 21:13 Відповісти
Підкажіть, як правильно українською:
нелегітимний чи протермінований?
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06.04.2024 19:58 Відповісти
протухший
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06.04.2024 20:17 Відповісти
непридатний
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06.04.2024 20:18 Відповісти
Лєгєтімний-2
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06.04.2024 20:19 Відповісти
ЛегитОмний.
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06.04.2024 20:19 Відповісти
Нєлохінтімний
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06.04.2024 20:24 Відповісти
Зіпсований, або з простроченим терміном придатності.
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06.04.2024 20:37 Відповісти
коли навколо чутно лише власний голос - отже, ти перебуваєш в ехокамері, де тебе оточують лише власні думки й такі, які її підтверджують... Але головне баблішко !
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06.04.2024 19:59 Відповісти
Ями з паличками, плівкою і сіткою- "три потужні лінії оборони".
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06.04.2024 20:02 Відповісти
на цих рубежах опору найближчими десятиліттями не буде.Це є не що інше ,як лінія розмежування території окупованої рашистом української території .на яку з часом має погодитися Україна(згідно оманського паперу)
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06.04.2024 20:05 Відповісти
З дуже великою вірогідністю!
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06.04.2024 20:47 Відповісти
Глава держави зазначив, що три лінії оборони зводять навіть там, де немає бойових дій.

Сказал, что в Закарпатье местные большие пацаны жопу рвут, осваивают три линии обороны. Просят ещё бабла подкинуть, иначе не устоят.
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06.04.2024 20:06 Відповісти
Я не могу сказать: "давайте, армии мира, приезжайте в Украину и воюйте". Для нас это рискованно, люди этих стран буду давить на своих лидеров, - Зеленский
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06.04.2024 20:07 Відповісти
Ти дивись як напали на бідосіка, а де ви ***** були у 2019? Чи зара на цензорі тіко оті шо за Пороха? Так вони у більшості воюють.
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06.04.2024 20:09 Відповісти
Кірюха тимошенко доповів? А ***** молодший озвучив? Те що ви,суки,будуєте, секрет для наших захисників,які відходять під натиском ворога в чисте поле і бачать чисте поле!!!
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06.04.2024 20:11 Відповісти
Вони так замасковані що їх знайти не ожуть!
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06.04.2024 20:22 Відповісти
3,14здобол
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06.04.2024 20:16 Відповісти
Якщо зє - то збрехав як завжди!
Але гроші на них засвоєні чи присовєні!
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06.04.2024 20:24 Відповісти
Пи@диш, курво, як дихаєш! А дихаєш постійно! Нажаль...
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06.04.2024 20:27 Відповісти
Якщо не бреше ( а то суперверогідно!) то якби так було з 19 року, тотіина шашлики кожний травень їздили би.
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06.04.2024 20:28 Відповісти
Как задолбал это урод...как можно столько врать...копаем сами...как нихрена не было так и нету....сколько погибло уже из-за этого урода...
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06.04.2024 20:28 Відповісти
Цікаво:
Набереться нахабства пропіаритися на тлі порошенківських екскаваторів?
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06.04.2024 20:28 Відповісти
Схаменулися. Йшов Третій рік війни..... Нема більше, що казати
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06.04.2024 20:44 Відповісти
Зведення оборонних споруд на найгарячіших напрямках наближається до завершення, - Зеленський...
в переводе звучит :бабло попілялі, стройку сдал стройку принял
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06.04.2024 20:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg 1.5 року казали, що "халява" краще за лендліз
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709

по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...
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06.04.2024 21:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LWFweMTogBE
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06.04.2024 21:12 Відповісти
А росіяни знають, що їм потрібно наступати там де Зе збудував лінію оборони?
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06.04.2024 21:39 Відповісти
Ну якщо за фортифікаційні споруди взявся сам стратег то буде як з чонгаром.
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06.04.2024 22:29 Відповісти
А миллион дров? и
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06.04.2024 22:51 Відповісти
Що б ви розуміли ключовий посил від лідора ,що секретів від росіян немає, тому вони мають все знати і офіс для зручності вже їм надіслав мапи фортифікацій, втім так як це вже раніше було з півднем країни.
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06.04.2024 23:19 Відповісти
А теперь сверху асфальтом лакернуть! 👌
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07.04.2024 12:49 Відповісти
 
 