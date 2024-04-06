Саме Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".
Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.
"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.
Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".
Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.
"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.
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Финляндия пожертвовала частью территории, но сохранила независимость.
Как-то на экскурсии во Вроцлаве, рядом с древним костёлом, на котором сохранились надписи на немецком языке готическим шрифтом, я спросил у немецких туристов: "А вам ок, что этот город был когда-то вашим, а сейчас нет? Не считаете, что это несправедливо?". Видели бы вы их рожи - они чуть не обосрались от страха и хотели куда-то убежать. А ведь это молодые, третье или четвёртое поколение от воевавших. Там страх и чувство вины уже в костях.
Так что это не вопрос "хотения".
Захід ненав'язливо натякає, що нам вже давно настав час розібратися із ЗЕрмаками у владі.
Янелохи Боневтиковичі Оманські нічому не навчаються і не збираються вчитися.
Вважаю, що треба створювати військовий євроальянс на чолі з Британією та Польщею.
Замість прийняття нагальних рішень, вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Telegram.
Вони, напару з Байденом, настільки завірили ху-йла що він може робити шо хоче, що ненапасти ху-йло просто не могло..
та і хто його візьме?
останнє шо потрібно комвзводу - рот!
всі наші Патріоти які можна було б не просити, а купити...
Зняли штани і стали рачки а тепер не подобаються наслідки.
Китай, Туреччина, Трамп (через Маска) прозоро натякають йдіть на заморозку тоді збережете хоть щось.
Скільки треба ще щоб ворог стер міст і скільки ще потрібно тисяч загиблих та скалічених щоб войовничі коментатори на цензорі зрозуміли що Захід злив Україну?
PS Хоча можливо якби особисто переплив Тису в психології щось змінмлося б і теж волав "ніяких компромісів!!!!!!!!111111111"
Хоча про що це я, кардон 91, репарації, параша скоро розвалиться......
Друге - йдіть самі на компроміси з окупантом - гарантії суверинитету України після її відмові від ядерної зброї - є нікчемні.
пляді зверху і знутрі...
а вона, рідненка, поранена, але стоїть мати моя!
всосся бо...
Тобто, саме жертва має вирішити, як зробити, щоб кат отримав повне задоволення.
Раздел Украины без наказания агрессивного кацапья - это отличный прецедент для современных диктатур.
Закройте нах всякие ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. и ждите, когда начнут делить вас. А ведь начнут. Запад сам себя решил похоронить
і все одно поряд з Україною стоять і будуть стояти американці.
рудий поц-помилка...
як там по Черчилю? - Америка все зробить як треба, після того як перепробує все те що не треба...
до війни готовляться і навіть не підозрюють скільки в них дорiг недобудовано скільки мілярдів дерев недовисаджено - відправте бубу-прораба на Тайвань...
Он наверно у себя в голове представляет так: "ну откажутся от тех частей страны, что уже на данный момент захвачены, ничего страшного, зато мир будет и для нас экономия"
Не будет такого, парашников такие "компромиссы" лишь раззадорят, им отдай палец, они руку откусят. Они не успокоятся, пока не захватят всю Украину до западной границы. Пока до границы...
Америка не стане знову великою
Якщо російські злочинці добровільно припиняють робити їхні злочини, тобто, перестають воювати проти України, виходять з усіх окупованих територій, повертають викрадених ними заручників, полонених... Тобто, якщо російські злочинці повертають себе у рамки Конституції України, права і законів України, то можна було б погодитися не карати їх за їхні минулі злочини.
Засудити їхні злочини варто і потрібно, щоб зробити правду про події цієї війни РФ проти України доступною для всіх, в т.ч. для громадян РФ, але після того можна було б не карати їх в обмін на добровільну відмову їх від подальших злочинів і на припинення ними війни (вочевидь, не станом "як є", а станом "як повинно бути"), оскільки такі їхні дії зберегли б не тільки їхні життя і їхню свободу, але і життя, здоров'я і права громадян та інших законних мешканців України.