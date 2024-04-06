Саме Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг спрогнозував два сценарії розвитку війни в Україні: "Ситуація може стати більш небезпечною"

Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16 не стануть для України "срібною кулею", яка змінить всю війну. Але вони посилять можливості щодо відбиття агресії РФ, - Столтенберг

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.