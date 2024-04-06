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Саме Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг припустив, що Україні, можливо, доведеться вирішувати, чи йти на "певні компроміси".

Про це він сказав в інтерв'ю BBC, яке вийде у неділю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Як йдеться в анонсі інтерв'ю, хоча Столтенберг заявив, що військова підтримка є життєво важливою, щоб Україна витіснила російські війська та примусила лідера РФ Володимира Путіна відмовитися від своїх цілей щодо окупації, він також припустив, що Києву, можливо, також доведеться піти на поступки.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.

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Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": F-16 не стануть для України "срібною кулею", яка змінить всю війну. Але вони посилять можливості щодо відбиття агресії РФ, - Столтенберг

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.

Автор: 

перемовини (2866) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+20
Які «компроміси» у ВІЙНІ?! Очільник військового (!) блоку ти себе чуєш?! «Компроміси» - зґвалтування, вбивства, Голодомор, репресії, депортації, геноцид мільйонів? расія напала на Україну заради знищення державності і українців. Який тут «компроміс»? Стабільні ціни на бензин?
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06.04.2024 20:15
+19
Почалося...
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06.04.2024 20:05
+17
Ото я розумію "зміна риторики" від "Будемо з Україною до кінця" до "Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти", а що мається на увазі під словом "компроміси"? Віддати Путлеру Донбасс і Крим взамін на мир? Так в кацапів в їхній "Конституції" записані чотири області України, НАТО не підскаже що з цим робити?
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06.04.2024 20:14
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06.04.2024 20:05 Відповісти
Если вы сдадитесь, мы будем не против. Наверно это имеется ввиду.
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06.04.2024 20:29 Відповісти
…… , а чому не заарештовані ті , ХТО ЗЛИВ КОНТРНАСТУП ???? ПРИЗНАЧАЄ АГЕНТІВ , являться агентом ФСБ, а ви , тільки на підтанцьовці ПЕРЕВЕРТНІВ базікаєте про кофеєнь в Ялті ВИЯВИЛИСЯБРЕХУНЦАМІ
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03.05.2024 08:32 Відповісти
Що далі, то більше розмов про компроміси... Все ясно! Куколди безпомічні
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06.04.2024 20:07 Відповісти
от це вже трохи по людські...
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06.04.2024 20:09 Відповісти
По #лядьськи...
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06.04.2024 20:20 Відповісти
по пляцькі було в березні 19-го - наслідкі...
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06.04.2024 20:25 Відповісти
Знов компроміси.... Які нах компроміси?
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06.04.2024 20:09 Відповісти
Я думаю, речь идёт о "зафиксировать границы по факту, по линии разграничения". Типа как в случае нападения на Финляндию в 1939.

Финляндия пожертвовала частью территории, но сохранила независимость.
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06.04.2024 20:43 Відповісти
Столтенберг натякає на те, що Німеччина була 45 років розділена, поки повернула свої землі. А Прусію так і не захотіла повертати
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06.04.2024 20:52 Відповісти
Дело не в "не захотела", а в том, что их так жёстко "денацифицировали" и привили чувство вины за послевоенное время при американской администрации, что они до сих пор трясутся. Достаточно на Шольца посмотреть - это ж не единичный случай, а живое воплощение коллективной вины немцев, которое у них целенаправленно культивировали. Только чувство вины почему-то не по отношению к украинцам и белорусам, чьи территории на 100% были оккупированы, а к русским, которые не только были оккупированы всего на пару процентов территории, но и сами развязывали ту войну.

Как-то на экскурсии во Вроцлаве, рядом с древним костёлом, на котором сохранились надписи на немецком языке готическим шрифтом, я спросил у немецких туристов: "А вам ок, что этот город был когда-то вашим, а сейчас нет? Не считаете, что это несправедливо?". Видели бы вы их рожи - они чуть не обосрались от страха и хотели куда-то убежать. А ведь это молодые, третье или четвёртое поколение от воевавших. Там страх и чувство вины уже в костях.

Так что это не вопрос "хотения".
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06.04.2024 21:01 Відповісти
ти просто дуже погано знаєш історію - прусаки для німців (баварців, швабів, франків і т.д.) були окупантами - тому й не захотіли
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06.04.2024 21:07 Відповісти
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06.04.2024 21:26 Відповісти
Вроцлав - це не Прусія. А бояться так само.
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06.04.2024 21:47 Відповісти
Тевтонский орден. Там сильная история. Эпоха городов государств на Балтике. Кенигсберг столица восточной Пруссии. Оттуда вся аристократия Германии пошла. Династии. Фигуры и личности исторические. Философ Кант родом оттуда. Странно очень, что немцы так отнеслись к этому.
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07.04.2024 08:15 Відповісти
бо прусаки (понімечені балти) для німців те саме, що для нас кацапи (послов'янені фіно-угри). Прусакам генетично ближчі жемайти (литовці) та ятвяги (білоруси)
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07.04.2024 10:25 Відповісти
Ти сам відповів це і є мінус денацифікації з німців зробили націю терпіл і тюхтіїв, пацифістів і толерастів і це дуже погано
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07.04.2024 21:38 Відповісти
Но с другой стороны - разве это не именно то, что нужно сделать с русскими? Чтобы на поколения отбить охоту терроризировать всех вокруг
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09.04.2024 10:11 Відповісти
З кацапами так але з німцями ні, бо німці завжди були великою нацією на відміну від кацапів, а зараз перетворилися на націю терпіл
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09.04.2024 11:37 Відповісти
Людьми теж пожертвувати?
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07.04.2024 03:11 Відповісти
Если бы наша власть решала сама весной 2022 - то от Украины осталось бы кастрированное государство с наместником во главе.
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06.04.2024 20:09 Відповісти
Від України нічого б не залишилося. Була б Малоросія, в кордонах, які вигідні паРаші.
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07.04.2024 01:14 Відповісти
Столнеберг - НАх.
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06.04.2024 20:10 Відповісти
Начинается.
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06.04.2024 20:10 Відповісти
Ото я розумію "зміна риторики" від "Будемо з Україною до кінця" до "Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти", а що мається на увазі під словом "компроміси"? Віддати Путлеру Донбасс і Крим взамін на мир? Так в кацапів в їхній "Конституції" записані чотири області України, НАТО не підскаже що з цим робити?
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06.04.2024 20:14 Відповісти
Підкаже. Угадайте що...
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06.04.2024 20:21 Відповісти
Допомагають лише тим хто сам щось робить і не збирається здаватися незважаючи на жодні обставини. Надати допомогу не означає взяти на повне утримання.
Захід ненав'язливо натякає, що нам вже давно настав час розібратися із ЗЕрмаками у владі.
Янелохи Боневтиковичі Оманські нічому не навчаються і не збираються вчитися.
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06.04.2024 23:33 Відповісти
На жаль з "піночетами" в країні не склалося ...
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06.04.2024 23:48 Відповісти
Зараз набіжать диванні ура-патріоти котрі закричать про "будемо воювати аж поки не проведемо парад на красній площі!!! разом і до кінця!!!" і тихенько про себе "ви там воюйте,а ми за вас з диванів кулачки потримаємо, ви головне ні на які компроміси не йдіть, маєте звільнити усю Україну як мінімум!"
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06.04.2024 20:15 Відповісти
і найбільше це кричить бабйо нафронтникипенсіонери та утікачі закордон бо у них при швидкому закінченню війни завершиться лафа в європах, а Ви лошари гнийте в окопах ще хоч років 10.
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06.04.2024 20:57 Відповісти
За кордоном немає українських чоловіків. Ухилянти та заробітчанське бидло + кацапи з ТОТ.
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06.04.2024 21:48 Відповісти
А у бабів доля така - бути за спинами. ЧОЛОВІКІВ.
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07.04.2024 03:14 Відповісти
Ах ти ж тварюко! Хоч би по вас вже прилетіло конкретно!!
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06.04.2024 20:15 Відповісти
Які «компроміси» у ВІЙНІ?! Очільник військового (!) блоку ти себе чуєш?! «Компроміси» - зґвалтування, вбивства, Голодомор, репресії, депортації, геноцид мільйонів? расія напала на Україну заради знищення державності і українців. Який тут «компроміс»? Стабільні ціни на бензин?
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06.04.2024 20:15 Відповісти
Куколд
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06.04.2024 20:17 Відповісти
Примушують нас віддати частину України. А чи треба нам таке НАТО, куди ми всі так хочемо?
Вважаю, що треба створювати військовий євроальянс на чолі з Британією та Польщею.
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06.04.2024 20:17 Відповісти
З Польщею? Яка вбиває нашу економіку? По нанесенню збитків Україні Польща на другому місці після кацапії.
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06.04.2024 21:50 Відповісти
"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", - НАТОМІСТЬ США.НАТО І ЄС не надають достатньої війскової і економічної допомоги Україні .ЯКА СТІКАЄ КРОВ'Ю,теж залишають українське майбутнє для куйла...
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06.04.2024 20:17 Відповісти
Захід або НАТО запитує, що якщо ви не хочете мобілізацію, а парламент не хоче голосувати, то для чого вам допомога ?

Замість прийняття нагальних рішень, вже четвертий місяць у медіа відбувається цирк, а на порядку денному "головним питанням" стає блокування Telegram.
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06.04.2024 20:18 Відповісти
Більш ніж Столтенберг мало хто зробив для расіюшки.
Вони, напару з Байденом, настільки завірили ху-йла що він може робити шо хоче, що ненапасти ху-йло просто не могло..
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06.04.2024 20:19 Відповісти
Столтенберг - ми давно знаємо, що ти хрунь без яєць.
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06.04.2024 20:19 Відповісти
i буде бубавтік - воно ж після верховного комвзводом не пійде,
та і хто його візьме?
останнє шо потрібно комвзводу - рот!
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06.04.2024 20:23 Відповісти
Ви там в НАТО взагалі усвідомлюєте,що це війна екзистенційна і ху@лу і його болотним рабам не потрібні території?Які бл@ть компроміси,давайте ми оркам дозволи вбити 5 млн. українців,чи може 10?Як ви вибиратиме,пане Столтенберґ,кому жити,а кого можна заради стабільності в Європі,принести в жертву?
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06.04.2024 20:23 Відповісти
Ми не є членом НАТО. У нас немає жодного військового союзника. Тому з Ізраїлем порівнювати рівень допомоги навіть не варто. Вони бачать що без США, вони самі не потягнуть наздогнати виробництво. Свої запаси вони передавати не будуть, тим паче ******* види озброєння. 100 млрд. На 5 років. Це 20 в рік на всіх. Тобто одна німеччина тільки в цьому році 8 збирається надати, а 20 на всіх, це суттєве скорочення допомоги, разу так в три.
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06.04.2024 22:35 Відповісти
Про допомогу краще би не говорив - коли тре було Захід допомагав людожерам а потім віддав на відкуп людожерам ( ше раз ) деяку країну і країни ( звісно нам ніц ніхто ж не винен але - але чогось деяким країн Захід вважав шо він винен як після першої війни так і після розвалу совка , до трійки країн претензій не маю а ось до одніє є ).
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06.04.2024 20:23 Відповісти
Зе+ОПа не означає Україна.
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06.04.2024 20:24 Відповісти
Компромисс был подписан в Будапеште, Украина отдает ЯО и они дают бумажку, гнилую.
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06.04.2024 20:27 Відповісти
Дайте Patriot замість цієї нескінченної локшини на вуха.
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06.04.2024 20:31 Відповісти
3 км афальту в напрямку Київ - рижий ліс знімай там
всі наші Патріоти які можна було б не просити, а купити...
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06.04.2024 20:37 Відповісти
Наскільки я бажаю, щоб росія у і пала прямо завтра, прямо в ночі, прямо зараз по Німеччині, чи Бельгії, чи Норвегії, чи попуй по якій країні старої Європи що ,,аж кушать нє магу,, Може тільки так у них проснеться здоровий глузд та власна гідність.
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06.04.2024 20:32 Відповісти
Куколди за обіцянки цяцянки здали ядерку, потім віддали росіянам ракети і літаки, потім зброю продали людожерам в Африку, потім обрали проросійського зека Яника, потім під час війни начхали на загиблих і обрали проросійського малороса клоуна.
Зняли штани і стали рачки а тепер не подобаються наслідки.
Китай, Туреччина, Трамп (через Маска) прозоро натякають йдіть на заморозку тоді збережете хоть щось.
Скільки треба ще щоб ворог стер міст і скільки ще потрібно тисяч загиблих та скалічених щоб войовничі коментатори на цензорі зрозуміли що Захід злив Україну?

PS Хоча можливо якби особисто переплив Тису в психології щось змінмлося б і теж волав "ніяких компромісів!!!!!!!!111111111"
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06.04.2024 20:45 Відповісти
Якби Захід реально злив Україну, ти би вже був за Тисою)))
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06.04.2024 21:52 Відповісти
Можливо. Як про санкції проти рф казали - жабу варять повільно. От так само повільно нас зливають
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06.04.2024 22:25 Відповісти
о знову ура патріоти клянуть всіх хто говорить гірку правду, війна закінчиться перемовинами і поступками з нашої сторони, адже зажди перемагає той хто сильніший, тут питання будуть тільки в прийнятності поступок на які погодиться жОПа зезидента.
Хоча про що це я, кардон 91, репарації, параша скоро розвалиться......
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06.04.2024 20:48 Відповісти
Короче "запад" виноват... Это он требует мобилизацию. А "лидер", как всегда не причем.

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06.04.2024 20:49 Відповісти
Компроміс - залишати Кубань кацакрилим, чи повертати в Україну
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06.04.2024 20:49 Відповісти
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06.04.2024 23:02 Відповісти
За російським кораблем, пан столтенберг...
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06.04.2024 20:50 Відповісти
Оскільки Україна в заручниках у абсолютно відбитого нарка, то треба готуватись до війни до останнього чоловіка. Принаймні одні пенсики лишаться.
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06.04.2024 21:02 Відповісти
Зважаючи на те, що коменти досі є мовою ворога, Україна за крок від зникнення((( Смерть ворогам - рашистам!
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06.04.2024 21:06 Відповісти
Малороська мерзота обрала в 2019 році те, що Справжні Українці мають наразі((( Смерть ворогам Нації!
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06.04.2024 21:08 Відповісти
Треба всіх, хто голосував за ZE відправити на нуль за для розмінування((
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06.04.2024 21:09 Відповісти
Перше - Будапештскі гарантії при відмові України від ядерної зброї.

Друге - йдіть самі на компроміси з окупантом - гарантії суверинитету України після її відмові від ядерної зброї - є нікчемні.
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06.04.2024 21:13 Відповісти
як щє Українонька стоїть?
пляді зверху і знутрі...
а вона, рідненка, поранена, але стоїть мати моя!
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06.04.2024 21:15 Відповісти
Сами разговоры про компромисы от " партнёров " и " союзников " наводят на размышления .
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06.04.2024 21:16 Відповісти
Досить вже всикатися! ДОСИТЬ!!!!!
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06.04.2024 21:24 Відповісти
партнери - буба не Україна, буба нарост на неї - і тут треба хірургійя,
всосся бо...
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06.04.2024 21:28 Відповісти
щоб він сдох. Труслива тупа нікчема
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06.04.2024 21:57 Відповісти
"Саме Україна має вирішувати, на які компроміси у війні вона готова піти, - Столтенберг" Джерело:

Тобто, саме жертва має вирішити, як зробити, щоб кат отримав повне задоволення.
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06.04.2024 21:58 Відповісти
НАТО ******* цирк разом з ООН
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06.04.2024 22:02 Відповісти
Эти западные слюнтяи либо в силу своей заплывшей от сытости тупости, либо продажности, никак не могут догнать очевидного, что дело не в самой Украине. А в том, что допустив раздел и захват военным путем страны в Европе в современных условиях, они по сути обречены на подобные действия уже по отношению к ним.
Раздел Украины без наказания агрессивного кацапья - это отличный прецедент для современных диктатур.
Закройте нах всякие ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. и ждите, когда начнут делить вас. А ведь начнут. Запад сам себя решил похоронить
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06.04.2024 22:23 Відповісти
Самий прикол, що ділити їх можуть і українці, у складі армії паРаші, якщо кацапи захоплять Україну. Невже Захід настільки зажирів та отупів, що цього не розуміє?
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07.04.2024 01:21 Відповісти
Компроміс ...? 🤡 нахем з пляжу і весь компроміс ...,не треба чекати коли зеленському нарід, якого він зробив і не один раз, кольоні його повідриває...хай їде до ростову , як встигне, а для США компроміс ...Аляска ...ніт ?
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06.04.2024 22:24 Відповісти
ніт і Україна ніт!
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06.04.2024 23:08 Відповісти
хайте американців до схочу, маєте право!
і все одно поряд з Україною стоять і будуть стояти американці.
рудий поц-помилка...
як там по Черчилю? - Америка все зробить як треба, після того як перепробує все те що не треба...
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06.04.2024 23:18 Відповісти
відправте бубу-прораба на Тайвань - ні, ті придурки
до війни готовляться і навіть не підозрюють скільки в них дорiг недобудовано скільки мілярдів дерев недовисаджено - відправте бубу-прораба на Тайвань...
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06.04.2024 23:27 Відповісти
""определенные компромиссы""

Он наверно у себя в голове представляет так: "ну откажутся от тех частей страны, что уже на данный момент захвачены, ничего страшного, зато мир будет и для нас экономия"

Не будет такого, парашников такие "компромиссы" лишь раззадорят, им отдай палец, они руку откусят. Они не успокоятся, пока не захватят всю Украину до западной границы. Пока до границы...
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06.04.2024 23:39 Відповісти
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06.04.2024 23:46 Відповісти
і хватає ж в діда хиста і часу збирати мусор і перероблювати - ви палікмахтер?
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06.04.2024 23:51 Відповісти
Дасте зброю - будуть одні компроміси, не дасте - другі.
Америка не стане знову великою
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06.04.2024 23:54 Відповісти
"Ну ви там самі вирішуйте, коли вам капітулювати". Від авторів: "Будемо з Україною до кінця!" і "Перевернемо небо і землю". Як швидко партнери здулися. Навіщо тоді було пафосно обнадіювати?
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07.04.2024 01:18 Відповісти
Ну, я думаю, можна погодитися на приблизно такий компроміс:

Якщо російські злочинці добровільно припиняють робити їхні злочини, тобто, перестають воювати проти України, виходять з усіх окупованих територій, повертають викрадених ними заручників, полонених... Тобто, якщо російські злочинці повертають себе у рамки Конституції України, права і законів України, то можна було б погодитися не карати їх за їхні минулі злочини.

Засудити їхні злочини варто і потрібно, щоб зробити правду про події цієї війни РФ проти України доступною для всіх, в т.ч. для громадян РФ, але після того можна було б не карати їх в обмін на добровільну відмову їх від подальших злочинів і на припинення ними війни (вочевидь, не станом "як є", а станом "як повинно бути"), оскільки такі їхні дії зберегли б не тільки їхні життя і їхню свободу, але і життя, здоров'я і права громадян та інших законних мешканців України.
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07.04.2024 03:07 Відповісти
( ... Інакше вони загинуть у війні. )
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07.04.2024 03:11 Відповісти
( ... Так, звісно, якщо вони не тимчасово припиняють вчиняти злочини, але і зобов'язуються не вчиняти злочинів у майбутньому. )
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07.04.2024 03:15 Відповісти
Є така картинка в Римі від пророка пензля(бо він ПИШЕ, а не малює, тож треба ЧИТАТИ, а таке можливо тільки ЗНАЮЧИ ЗАКОНИ), на якій показане людство, що тупо пре в АД, і *****, який сидить, та його їсть(в Біблії -ДНО ЦИВІЛІЗАЦІЇ="ТУПІШОГО НЕ БУВАЄ"), що говорить про розумові здібності тих рузьких, які його вибрали в царі. Тож - нехай людство вирішує, що краще: - забити ЗВІРА, чи йти йому в пащу, ну, а що вирішив БОГ, те й робить Україна, тому "БОГ В ПОМІЧ", але й піздюлини отримує, - ЧЕРЕЗ ТУПІСТЬ. В день початку війни мене спитали: - "Що буде?", я відповів: "***** війну програє, - Україна отримає все, щоб перемогти", - важко тупорилому воювати з БОГОМ, впаде там, де не очікує, так було й з його попередниками, завжди. НУ, А ГОССІЯ НЕХАЙ ДОБРЕ ВЧИТЬ ПРОРЦТВА РАСПУТІНА, він добре ЗНАВ ЗАКОН, хоч і блазнював з царів та князів рашки, але сказав правду про Леніна, Сталіна, Путіна та кінець рашки в тому вигляді, який вона має. КОЛИ ВІРЯТЬ БОГУ(А НЕ В БОГА), ТО БУДУЮТЬ КОВЧЕГ, хто цього не робить - гигне. "ЛОВЦЯМИ ЛЮДЕЙ" СВІТ НЕ БУДУВАВСЯ(АФЕРИСТАМИ ПОЖЕРТИ ЗА ЧУЖИЙ РАХУНОК), як і ЇХ вчителем "прозваним Христом", бо це поганяло тюряги, а не ім,я, чи то "підстава", чи то "фейк", тому Гітлер і сказав: - "Свій чувак". БОГ "ловців людей" не творить, про це ЗАКОН. Ще про Україну? Від Пікассо, -"Купальщиця" - читайте, мені подобається. АРХ М
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07.04.2024 04:52 Відповісти
 
 