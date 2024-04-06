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Повістка журналісту Слідство.Інфо: Міноборони, Генштаб та СБУ проводять перевірку

Вручення повістки журналісту

Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно генерала СБУ Вітюка.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Міноборони в коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні.

Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде повідомлено додатково.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Малюк дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги, - Юрчишин

Окремо зазначаємо, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами", - заявили в СБУ.

"В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим.

Журналістська робота - це основа будь-якого демократичного суспільства і невідʼємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ зʼясовують деталі ситуації, що склалася. За результатами доповімо оперативно", - заявили в Міноборони.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. ВIДЕО

Нагадаємо, у суботу "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста. "Слідство.Інфо" з’ясувало, що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.

Автор: 

журналістика (1757) Міноборони (7349) СБУ (12805) повістка (182)


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Топ коментарі
+30
Можна. І багато журналістів вже там. Тут мова не про журналіста, а про речі, з якими у демократичний світ двері закриті.
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06.04.2024 21:10
+22
А шо перевірятимуть? Як міг СБУ-шник спалитися, як лох?
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06.04.2024 20:55
+19
А в Штатах вручають таким чином? Не взнавали? 🤔
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06.04.2024 21:12
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А що журналісту не можна,а іншим по закону. Нехай хоч огляд пройде, а то якось соромно за нього. Уся Україна проти вітюків, але воюють.
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06.04.2024 20:52 Відповісти
Можна. І багато журналістів вже там. Тут мова не про журналіста, а про речі, з якими у демократичний світ двері закриті.
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06.04.2024 21:10 Відповісти
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться.
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06.04.2024 21:19 Відповісти
Очевидно що журналісти вже перетворилися в окремий феодальний клас, як священники та шляхта.
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06.04.2024 20:52 Відповісти
посмотрите сначала видео , а потом пишите....
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06.04.2024 21:17 Відповісти
тцкашник?
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06.04.2024 21:31 Відповісти
Пентагонівський.
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06.04.2024 21:42 Відповісти
Так, для довідки, журналістів навіть совки в Другу світову особливо не чіпали... Максимум у фронтові газети брали.
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06.04.2024 22:03 Відповісти
Друга Світова була 80 років тому, коли гівно динозавра ще не повністю скам'яніло.
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08.04.2024 07:28 Відповісти
Але в Другу світову мобілізація була МАСШТАБНІШОЮ, аніж зараз!
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08.04.2024 09:06 Відповісти
ну так, тільки вийшла стаття про завеликі статки хенерала сбу і відразу після цього повістку вручили журналісту - це тільки збіг. Очевидно, мафія під час війни чудово почувається.
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06.04.2024 22:04 Відповісти
Невже таки і генерал збагатився у 82 рази?
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07.04.2024 00:50 Відповісти
Можливо із-за океану це не видно, але у нас генерали збагачувалися починаючи з 90-х...
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07.04.2024 11:12 Відповісти
У 90х довелося персонально знати одного полковника з ГШ що вкрав х.з. точно скільки на продажі зброї в Африку а потім втік на ПМП у Німеччину.
Але до чого тут журналізди?
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08.04.2024 07:25 Відповісти
До того, що вони то викривають...
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08.04.2024 09:11 Відповісти
Ти про що ? Переплутав , хто у цьому випадку є представниками "феодального класу ? А цей журналіст , як ти пишеш , " шляхтич " міг отримати не тільки повістку , а ще й кулю з СБУшного автомобіля десь на вулиці за своє гучне , резонансне розслідування.
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07.04.2024 06:50 Відповісти
Представником феодального класу є той хто має привілеї перед посполитими. Невже це так складно?
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08.04.2024 07:26 Відповісти
Не вивітрився кгбешний сморід з СБУ.
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06.04.2024 20:54 Відповісти
Треба терміново внести в Кримінальний кодекс зміни, передбачивши відповідальність за спробу вручити професійним громадським активістам та їхнім оспівувачам повістку з викликом до РТЦК та СП... (сарказм)
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06.04.2024 20:54 Відповісти
А шо перевірятимуть? Як міг СБУ-шник спалитися, як лох?
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06.04.2024 20:55 Відповісти
А чому він не повинен отримувати повістку? Він особливий?
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06.04.2024 20:55 Відповісти
А в Штатах вручають таким чином? Не взнавали? 🤔
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06.04.2024 21:12 Відповісти
О, паперові яструби з чікагщини підтяглися
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06.04.2024 21:19 Відповісти
він не особливий, але коли за ним їздить С@Ушник і двоє тскашників, то тут не так. С@Ушник залишає двох ТСКашників на вх-вихід , сам іде за журналістом, стоять у торговому центрі на виході, нікому не підходять, розмовляють по мобільному, виходить С@Ушник каже їм, що те й йде ..... коли йде журналіст підходять і вже знають його ім'я та прізвище, знають скільки років .... а потім просто йдуть з торгового центру ...... більше нікого не ловлять .... а чому ... ... нічого особистого .... ТСК Солом'янського р-ну щось робить в Оболонському р-ні...... журналіст розслідує матеріали про С@У.
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06.04.2024 21:32 Відповісти
чекаємо, що емігранти, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться. Чи ви особливі ?
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06.04.2024 21:36 Відповісти
Вын може отримувати повістку, але чому співробітники Солом'янського ТЦК опинилися на Оболоні?
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06.04.2024 21:38 Відповісти
" В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим ",а дейстивиями ТЦК в отношении обычных граждан они не обурені ?
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06.04.2024 20:55 Відповісти
Це простого тракториста Степана можна бусифікувати відправити на полігон в той же день, а журналісту навіть повістку заборонено вручати.
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06.04.2024 20:57 Відповісти
Я так розумію, ти родич тракториста?
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06.04.2024 21:23 Відповісти
чекаємо, що емігранти із хранції, які так переймаються українськими проблемами, подадуть приклад й повернуться в Україну і вступлять до лав ЗСУ. Чи ви особливі?
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06.04.2024 22:23 Відповісти
Вам роздали методички? Один текст коментаря під копірку повторили 10 разів різні користувачі 🙄😂
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07.04.2024 16:12 Відповісти
Купу держслужбовців відволікають на перевірку, комісію, нараду, розборки …
Малюку, досить з кадровиками, просто звільнити отой заробітчанський непотріб у СБУ, що перевищив свої службові повноваження по команді «СТАРШОГО» з ОПУ …
І забули про це лайно! А звільнені займуть, як звичайні розброньовані та за ВУС, посади у військах на передовій! Їм і ВЛК ніяких не треба!!!
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06.04.2024 21:04 Відповісти
Малюка "старшие" из ОПы на место и поставили,будет он против них рыпаться. Ну уволят "шестерку" для вида,это максимум что случится.
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06.04.2024 21:15 Відповісти
названі всі, кого це не стосуєтья від слова зовсім. бо це справа дбр... не може сбу себе розслідувати, не може ГШ розслідувати дії підегих ,як не може бандит сам себе аештувати...
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06.04.2024 21:12 Відповісти
У нормальній ,здоровій країні того хенерала розжалували б ,та відправили на передок,але ми в демократичній країні,тому він буде переведений в інший департамент.
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06.04.2024 21:15 Відповісти
срака
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06.04.2024 21:22 Відповісти
У нормальній ,здоровій країні... 73% клінічних ідіотів, що доповзли до Вавививерження не проживають.
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06.04.2024 21:42 Відповісти
День посміхнувся Трамп.
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07.04.2024 07:18 Відповісти
Читаеш. дивишся на весь цей постійний сором влади зеленського ну як так можно керувати державаою коли всі його призначенці на перевірку виявляютьтся ворами предателями зрадниками а воно щось балоболить з єфірів, дае інтервью і ніякого сорому за свою дурість, мабуть він сам такий
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06.04.2024 21:20 Відповісти
А де йому брати нормальних, коли куди не плюнь - одні крадії, корупціонери, агенти рф... яких за своєї каденції напхав сивочолий у всі дірки, куди тільки можливо було втулити? Обирає з тих, кого маємо, а маємо те що маємо 🤗 Чи йому час клонуванням зацікавитись?
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07.04.2024 16:21 Відповісти
А людей гамселять і кидають в бусики.Де про це новини?
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06.04.2024 21:24 Відповісти
Зелені ублюдки до керувались, коли нормальні офіцери Сбу воюють на фронті ці малюковськи тварини не нажруться на наркотрафіку та бізнес доїти ,Там на Печерських пагорбах таких уродів з СБУ ,судів,прокуратури до хрена ,помічники кацапів,лярви
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06.04.2024 21:30 Відповісти
А говорите некому воевать. Вон у нас по тылам ходит армия СБУшников и ТЦКшников которым нечем заняться и они выслеживают на заказ отдельных людей и активистов которые не угодили власти.
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06.04.2024 21:30 Відповісти
Да дерьмо 73 відсотки,ще шашликів не надерлись
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06.04.2024 21:31 Відповісти
"...співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами..." Джерело:
Зрозуміли? Це було просто "спілкування працівників тцк з журналістом"
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06.04.2024 21:34 Відповісти
Абвгдейки усі безпринципні бездарі і таким чином стверджуються, хоча на справді лайно лайном...
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06.04.2024 21:42 Відповісти
Айайайай… а кто же єто сдєлалааал…. Айайай…. тьху🤮
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06.04.2024 21:46 Відповісти
понты проколотят, как всегда
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06.04.2024 21:48 Відповісти
Кращий спосіб закрити рота журналісту - прибити його в окопі. кучма - лох, міг би просто мобілізувати Гонгадзе, а потім на полігоні журналіста просто застрелили б "шальной пулєй". чучма не додупався до цього, зато зепідри додумали
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06.04.2024 22:27 Відповісти
У нас журналістів до 10 набереться. Все інше це непотріб на кшталт мосейчук.
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06.04.2024 22:45 Відповісти
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07.04.2024 00:21 Відповісти
....якщо рішало зверху дало вказівку стежити...
Так і Ґонґадзе знищили мєнти ,
Сашка Білого менти авакяна теж вбили.
...а баканов гуляє, якесь шило гроші вкрало, і вже на волі.
Рішал треба знищувати, якщо держава не може забезпечити правосуддя.
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06.04.2024 22:10 Відповісти
Відповідь Лауру :
Якщо емігранти не переймалися би справами України то напевно військо воювало би *******, дивлячись як переймається МО та УкрОборонПром забезпеченням.
2. Емігрант з України хоче відвідувати країну свого народження і бути впевненим що його не переїде на перехресті мажор, прокурор, депутат і емігрант не буде зустрічати хамства на кожному кроці.
3 хочеться пишатися своїм походженням а не стидатися і бути синонімом корупції , мозгової обмеженості і крадівництва.
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06.04.2024 23:19 Відповісти
новий трюк усунення нелояльних -повістка
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06.04.2024 23:28 Відповісти
Це скоріш замах на життя журналіста, бо судячи з можливостей і дій цього покидька хернерала порвістка, відправка на самий горячий участок фронту без підготовки, відправка на виконання убійственного нікому не потрібного завдання. Отаким покидькам( як І Наумову) покидёк зеленський роздае генеральскі звання
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08.04.2024 20:09 Відповісти
Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні. Джерело:
*************
Ай, маладци!
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07.04.2024 00:08 Відповісти
 
 