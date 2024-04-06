Повістка журналісту Слідство.Інфо: Міноборони, Генштаб та СБУ проводять перевірку

Служба безпеки України та Міноборони спільно з Генштабом перевіряють інформацію, оприлюднену виданням "Слідство.Інфо", щодо спроб вручити повістку їхньому журналісту після викривального розслідування стосовно генерала СБУ Вітюка.

Про це повідомили пресслужби СБУ та Міноборони в коментарі Українській правді, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України вивчає інформацію, оприлюднену редакцією "Слідство.Інфо" сьогодні.

Наразі СБУ, Міністерство оборони та Генштаб ЗСУ проводять відповідну перевірку. Про її результати буде повідомлено додатково.

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Окремо зазначаємо, що згідно закону співробітники СБУ не мають повноважень надавати офіційні вказівки чи доручення щодо спілкування працівників ТЦК з журналістами", - заявили в СБУ.

"В Міністерстві оборони обурені тиском на журналістів та вважають це категорично неприпустимим.

Журналістська робота - це основа будь-якого демократичного суспільства і невідʼємна складова нашої перемоги над ворогом. Водночас захист України від ворога - обовʼязок кожного військовозобов’язаного. Це честь, а не інструмент маніпуляцій.

Зараз Міністерство оборони спільно з Генштабом та СБУ зʼясовують деталі ситуації, що склалася. За результатами доповімо оперативно", - заявили в Міноборони.

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Нагадаємо, у суботу "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка. У понеділок 1 квітня у супермаркеті в Оболонському районі Києва до журналіста "Слідства.Інфо" Євгенія Шульгата підійшли співробітники Солом’янського ТЦК та намагалися вручити йому повістку. Завдяки відео з камер спостереження стало зрозуміло, що цих двох військових вів чоловік у цивільному одязі - саме він вказав їм на журналіста. "Слідство.Інфо" з’ясувало, що з представниками ТЦК, які намагалися вручити повістку, імовірно, був Олексій Володимирович Біленко, який працює у департаменті кібербезпеки СБУ і є людиною, близькою до Вітюка.