Зеленський просить Раду ухвалити закон про мобілізацію найближчими днями: "Депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму"
Президент Володимир Зеленський спілкується з депутатами, щоб закон про мобілізацію був проголосований парламентом найближчими днями.
Про це заявив Зеленський в інтерв’ю, яке транслювали в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Ми говоримо з парламентом, щоб вони найближчими днями проголосували відповідний закон. Це дуже важливо. І це зовсім не відповідально - те, що вони роблять...
Росіянам вдалося з цим законом порушити питання, що у нас люди не готові далі захищати державу.
А Захід запитує нас – а якщо ви не хочете мобілізацію, парламент не хоче голосувати, то а для чого вам допомога? Чому ми повинні допомагати?" - розповів президент.
Зеленський вважає, що цей законопроєкт розділив суспільство на дві частини "на тих, хто за, і тих, хто проти, на військових і цивільних". Він назвав це великою помилкою, і що "депутати повинні не чекати оплесків своєму популізму".
Будь ласка, зачекайте...
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За кого він мае громадян?
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"Це не я. Я тут ващє ні прі чьом". (с)
Зєлік думає, шо ми всі ідійоти. )))
Правда, для багатьох з них, це вартувало - їм ЖИТТЯМ, як особистим, так і їх Родин!
Принагідно, треба підкреслити, що жоден з привладних яценюка+гройсмана, з ними включно, за невеликим винятком Свобода та з десяток на третій лінії у тилу (Луценко може це підтвердити), з 2014 року, так і не пішов, ОСОБИСТО боронити СВОБОДУ та ТЕРИТОРІЮ України від московської окупації! На сидіння в Урядовому кварталі Києва, вони ГОТОВІ, а на борню за Україну, в окопах на ПЕРЕДОВІЙ, не пішов ЖОДЕН!!!
Це характеризує їх, як випадкових пересічних громадян від одноденних, штучних, лже-партій… олігархічно зліплених, для перехоплення системи державного управління в Україні, під свій вплив та керування!!
Українське суспільство, нарешті відривається від отого, кривавого, совдепівського, утвореного, впродож 80 років тюрем та смертей комунячою пропагандою, - «савецкага народа»!!! Прикладом цього, є перебування, поряд з Українцями, які впродовж 11 років боронять Україну від московських убивць, отих самих ЖДУНІВ-коригувальників, яких так легко, знаходять орки і використовують, для убивства Українців!!
О ні, це зробив не законопроєкт. Ні цей, ні будь-який інший.
Сьогодні все по іншому
https://gazeta.ua/ru/articles/world-life/_zelenskij-skazal-soglasitsya-li-ukraina-na-pomosch-ot-ssa-v-kredit/1177199 "По словам президента "если бы Украине предложили кредитную помощь сегодня или бесплатную завтра - мы бы согласились на сегодня".
https://t.me/insiderUKR/72709
по лендлізу не потрібно було оплачувати ремонт та знищену техніку, повернення вцілілої техніки та розрахунок в 2072 році
тепер кількість зброї буде обмежено кредитом, та прийдеться оплачувати всю техніку включно...
1) чіткі часові рамки
2) визначену суму коштів, на яку можна постачати зброю, обладнання, сировину.
Те, що підписав Байден у 2022 році, мало часові рамки (до вересня 2023), але не мало жодного фінансового забезпечення. Без грошей це був пустий папірець без жодних зобов'язань. Ще один "Будапештський меморандум", якщо хочете.
Байден трохи попіарився, і забув про це. А ми досі ламаємо списи на цю тему. Не було ніякого "лендлізу". Оце і вся правда.
На момент підписання закона, та до кінця 2022 року - більшість в Палаті представників та Сенаті була у демократів
Тому якщо лендліз потребує ще грошей (хоча прямо це не сказано в законі) - то мали всі можливості прийняти.
Натомість на той час сказали, поки даємо кошти безкоштовно,
якщо республіканці отримають більшість, та не будуть підтримувати виділення коштів,
то тоді буде задіяний лендліз
Якщо припустити, що для лендлізу потрібні кошти,
а республіканці проти виділення коштів на просто допомогу,
то чому вони виділять кошти на лендліз
як тоді адміністрація збиралась задіяти лендліз без коштів?
виходить що лендліз не потребує виділення коштів, або всіх обманули "якщо не буде коштів, то задіємо лендліз"
безумовний пункт закона, котрий не потребує запиту та коштів - президент впродовж 60 днів повинен розробити процедури доставки зброї, також не був виконаний
Також не зрозуміло, навіщо було
змінювати термін на фіксований 1 жовтня 2023
виключити звітність президента по лендлізу
та відхилити в Сенаті республіканську поправку 1224 про подовження лендлізу на 2024 рік
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Значить, не було бажання. "Так вип'єм же за то..." (с)
https://youtu.be/AX1ZF2KZsOc?t=2422 Зараз вже навіть за наявності грошей, сумнів, що США продадуть зброю, тому що потрібне "згода керівництва"
Про якісь реальні кроки ніхто навіть не думав.
З боку української влади також мовчали, бо їх влаштовувало тодішнє безкоштовне надання зброї.
Тобто, як воно все буде далі, теж ніхто не думав.
Аж тут раптом... Ну, як завжди, - "Поки жарєний пєтух..." А потім, - "Ой, а шо такоє?"
також тоді вони пропонували більш жорсткі та дієві санкції
нічого цього не було зроблено
демократи https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/3522/text/pl?s=1&r=74 підтримали лендліз зі змінами тільки в 6 квітня 2022
Байден підписав через місяць 9 травня 2022
Та й продовжите лендліз на 2024 рік - пропонували республіканці https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/2670 поправка 1224
Лідер демократів в Сенаті відхилив цю поправку
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf План перемоги України також розробили республіканці
доволі простий
- надати достатньо необхідної зброї
- санкції повинні працювати
- передати заморожені активи росії
Треба не плутати республіканців з Трампом - котрий публічно нічого цього не підтримав
Деякий аналіз вийшов https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA тут
По-друге, навіщо використовувати людей, як худобу або зеків, якщо можна їх мобілізовувати в Укроборонпром? Росія набрала 300 тисяч в їхнії оборонпром, про це зелені мовчать. Бо це їм невигодно, бо нагадування, що вони не робили держзамовлення в Укроборонпром з 2019 року. Рашисти в 3 зміни роблять набої, снаряди, міни, танки, бтри, бомби, ракети, дрони, тощо. А ми вважаємо, що наші громадяни гідні тільки з лопатою у посадці бути? А зброю нам Захід подарує (може). Так переможемо.
https://www.youtube.com/shorts/noZ8b9LFNc4
До кого це звернення, до Западу?
Закон про 25 років 10 міс лежав.
Закон лозового не редагує. Поц.
Поц
Тобто студентів будуть гнати на війну
Питання мобілізації треба було вирішувати ще десять років тому
Заборонити для всіх громадян виїзд за кордон, для всіх категорій населення, і все все, але це не зробили
А чому?
Бо Україна демократична країна , і кожний щось вимагає, народ не бажає нічого робити, але хоче держава щось робила для народу
Ось таке в народу мислення, а з такими підходами Україна не зможе ні мобілізуватися ні об'єднатися
Заборонити для всіх громадян виїзд за кордон, для всіх категорій населення, і все
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Хто б вже про популізм говорив?
... а щодо оплесків, то всі вони виключно для нашого преЗЕдента, інакше він може дуже образитись.