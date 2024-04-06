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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп

зеленський

Президент Володимир Зеленський висловився щодо іноземних військ в Україні, наголосивши, що не може закликати армії світу воювати в нашій країні, бо це дуже ризиковано для України. Проте вони можуть тренувати українських бійців і допомагати ремонтувати західну військову техніку.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Кілька пропозицій Емманюеля (Макрона. - Ред.) я підтримав публічно та у розмові з ним. Це, щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я думаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наші бригади, а потім вони мають повертатися та отримувати бойовий досвід тут, на цій техніці", - зазначив Зеленський.

"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не слід виключати можливість відправки іноземних військ в Україну, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Зеленський також не бачить підстав відмовлятися від прикордонної місії: "Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо".

Водночас президент не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні.

"Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Після слів Макрона про можливу відправку військ в Україну РФ почала проти Франції пропагандистську кампанію, - дослідники

Президент зауважив, що якщо він виступить із такою ініціативою, то Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу для України.

"У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам", - додав він.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Макрон Емманюель (1456)


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Топ коментарі
+60
Ще це за маячня?? Що воно верзе?!
У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
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06.04.2024 21:16
+33
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06.04.2024 21:39
+32
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06.04.2024 21:20
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Це шо свято вови -"меми від клована"? Кращого хайпу, ніж від Єрмакомарафону та Подоляка не буває. А від Рашки хайп - це ж як мрія вови заглянути в очко Путіну ? Чи то шота другоє?
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06.04.2024 21:16 Відповісти
Апофеоз Зе Паяца! Підвезли свіжу порошкоподібну адженду мабуть.
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06.04.2024 21:25 Відповісти
Ну якщо ти, кацапський запроданцю, не зробиш хайп то хайп зроблят ь кацапи.. а, бл..ть забув у тебе гниди, стоїть завдання знищити Україну та побільше українців!!
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06.04.2024 21:38 Відповісти
Ще це за маячня?? Що воно верзе?!
У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
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06.04.2024 21:16 Відповісти
Це його вихід на сцену Єрмакомарафону - ШАБПАРЖАТЬ-2 (скоро ж повинні відбутися невибори)
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06.04.2024 21:18 Відповісти
Він юний не знає, як ржали над Брєжнєвим - невже йому не підкажуть , твій порятунок-УРЯД ТА КОАЛІЦІЯ ЄДНОСТІ І ТИ ПРЕЗИДЕНТ ну який вже є , аби тільки без п"ятої колонни імені ТАТАРОВ -ЄРМАК
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06.04.2024 21:22 Відповісти
Це виглядає, що іноземців йому шкода, українців - ні.
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06.04.2024 21:30 Відповісти
Ні це виглядає, що гниді пора на ешафот!!
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06.04.2024 21:40 Відповісти
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06.04.2024 21:39 Відповісти
Юрій Каракай загинув ще в 22-му році.
Щодо Карфагену , то перепливи океан, піди і зруйнуй.
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06.04.2024 22:14 Відповісти
Тихесенько українців прикопаємо, а кацапи таджиків вже самі завезуть. Ну а профіт куди відправляти ще з Оману знають.
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06.04.2024 21:54 Відповісти
Он ё@нутый, этот ваш владимир зеленский!
Он просто ё@нутый!..
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06.04.2024 22:08 Відповісти
У него ум подростка, что вы от него хотите?
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07.04.2024 07:31 Відповісти
Сойтись с Ху#лом посередине не вяжется с войной, а значит сдачу того, о чём в Омане договорились.
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06.04.2024 21:18 Відповісти
^баный дурак. Не подпускайте его ни к клаве, ни к микрофону.
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06.04.2024 21:18 Відповісти
В нього від такого корчі почнуться. "Вова любіт публічность".
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06.04.2024 21:21 Відповісти
Публичная вовка.
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Найбільший ризик для України - це те, що гундосик-ухилянт командує військами і фінансами.
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06.04.2024 21:18 Відповісти
"... Я не можу сказати: ... "

Невже дійшло - краще мовчати!? Хоча.... не з нашм щастям.
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06.04.2024 21:18 Відповісти
Воно про кацапський хайп думає. Накерувало, ля...
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06.04.2024 21:19 Відповісти
Зе може ти навчишься робити як Їзраіль ?
Робишь та не пи-----здишь на весь світ.
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06.04.2024 21:19 Відповісти
а одним реченням про все що він написдів: Мені чужі війська нах... не потрібні, бо побачать весь той беспрдєл який творять мої "люди"
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06.04.2024 21:19 Відповісти
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06.04.2024 21:20 Відповісти
Дотепно, але іншого немає...
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07.04.2024 04:59 Відповісти
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06.04.2024 21:20 Відповісти
Боїшся Путлера?
Виходить так!

А свою відповідпюальність за Україну відчуваешь?

Це право України запросити до себе на свою теріторію дружні війська любої країни. І мабуть це е вихід для України в ціеіі війні.

Ганьба, боягузу з Кривого Рогу!
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06.04.2024 21:21 Відповісти
" Це, щоб тренувати наших хлопців....."- а у нього все "хлопці".....
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06.04.2024 21:21 Відповісти
у нього як не Валєра, так мар"яна або Емманюель
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06.04.2024 21:26 Відповісти
Часів Яр !!! А воно про що ?
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06.04.2024 21:23 Відповісти
Не оставили,а избрали в 2019!
В 2022 ***** его спасло от того,что его вьінесли (может и на вилах) , не дав досидеть 5 лет.
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06.04.2024 21:29 Відповісти
Kakoe Ono jalkoe((
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06.04.2024 21:25 Відповісти
Якщо хтось готовий приїхати, треба запрошувати негайно. Може не варто було рік чекати поки наші пілоти навчаться літати на Ф-16, а давно запросити іноземних комбатантів з відповідним досвідом (і не мали б проблеми КАБів, бо відігнали б москальські ВПС далеко від лінії фронту)?
Якщо хтось готовий завдати по рашці ядерний удар, то треба запрошувати (тільки це має бути не 1-2 боєголовки, а стільки, після яких удару у відповідь вже не буде). І байдуже підніме чи ні росія хайп: взагалі давно треба почати привчати світ до думки, що в майбутньому житті такої країни не має існувати (для спокою всіх).
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06.04.2024 21:26 Відповісти
Виглядае як зрада.

Він послав цей меседж ху&лу- я не буду запрошувати іноземні війська…
Довайте домовлятися… я згоден ідти на поступки…
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06.04.2024 21:30 Відповісти
Він не хоче Пукіна нервувати?....
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06.04.2024 21:30 Відповісти
А, якщо буде хайп, то путін і напасти може, да, Вова?
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06.04.2024 21:31 Відповісти
Боже, яке кончене!!!!!
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06.04.2024 21:33 Відповісти
Воно налякане МОЖЛИВОЮ присутністю з двох причин.
1. Він їх не зможе контролювати і виконувати завданя кремля по знищеню України.
2. В такому разі Вова ху забере свої гарантії безпеки Вові зє.
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06.04.2024 21:33 Відповісти
Такі роздибендуваня це не рівень президента - п"ять років нічому не навчили
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06.04.2024 21:37 Відповісти
Вова, ти ідіот?
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06.04.2024 21:44 Відповісти
Так. ... Не я😁
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06.04.2024 21:48 Відповісти
Зразу видно, паяц без суфлера несе отсєбятіну
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06.04.2024 21:46 Відповісти
Що знов щось не те зʼїв?
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06.04.2024 21:48 Відповісти
Бойові дії проходять на території України. А хайп росія підніме у будь якому випадку,
то навіщо себе стримувати? Головне, не перетинати кордон.
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06.04.2024 21:49 Відповісти
А ти саме через це не можеш сказати?... ти придурошний придуро
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06.04.2024 21:49 Відповісти
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06.04.2024 21:51 Відповісти
дурна заява
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06.04.2024 21:52 Відповісти
і шо нам той хайп
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06.04.2024 21:58 Відповісти
це точно президент? Якийсь розумово відсталий чоловік. Відправте його на лікування

- ну добре, боїшся хайпу від росії, тож йди сам воювати довбойоб
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06.04.2024 22:03 Відповісти
нагадую, сам на сам Україна ніколи ще не змогла здолати московію за 350 років.

Тож якщо це не війна змови , то без військ коаліції нам не обійтись , чим раніше це почнеться плануватись тим краще ...

надіюсь він просто помилився , якщо ні то це війна змови проти українського народу
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06.04.2024 22:11 Відповісти
путін по всьому світу збирає найманців на фронт,а наш великосяйний цього жахається,бо що ввп скаже? Жах!
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06.04.2024 22:21 Відповісти
Треба запрошувати, просити війська країн НАТО в УКРАЇНУ , якщо вони погодяться.
Текст прохання можу запропонувати, якщо в ОП страшно, або є труднощі .
Має бути тверда позиція УКРАЇНИ про залучення військ НАТО.
Дуже виглядає слабким посилання від Президента, та невиразна його позиція з поглядом на позицію раші ...
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06.04.2024 22:24 Відповісти
Ви не боїтеся, що рашка покличе корейців або іранців, офіційно.
Потренуватися, постріляти ?
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06.04.2024 22:35 Відповісти
Куди запросе? В Україну? Може це ти йому тексти пишеш?
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06.04.2024 22:52 Відповісти
На 4" своїх " області або як там у них ?
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06.04.2024 23:40 Відповісти
Така міні 3-тя світова на території України ?
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06.04.2024 22:37 Відповісти
Для украинцев 3-я мировая уже идёт. Спасение Украины - втянуть НАТО для оказания реальной помощь. И ещё ЗАПОМНИ ***** просто БЕЛЕФУЕТ. Как только солдаты НАТО войдут в Украину рашисты сразу запросят мира на любых условиях.
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07.04.2024 00:10 Відповісти
Ось і подивимося.
Чекати недовго залишилося...
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07.04.2024 00:32 Відповісти
Бо Росія підійме хайп- як же ж цей зрадник може в такому випадку проситися в НАТО...???
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06.04.2024 22:42 Відповісти
а "йдіть у сраку " і "дайте грошей і йдіть нах" міг сказати ..
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06.04.2024 22:43 Відповісти
Такі да, хайп буде, якщо в Омані так нє дагаварівалісь. От ****.
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06.04.2024 22:51 Відповісти
"Тобто якщо Іноземна Держава пришле свої війська НА ДОПОМОГУ Україні..то якась ********* хайпом розколе Європу.....
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка ********* не розколе." (С)
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06.04.2024 22:53 Відповісти
Зеленський що ти ссиш?

Ти ссяв і доклав Путіну про вагнерівців і що?
Ти ссяв і розмінував Чонгар і що?

Хай заходять іноземні війська. Досить воювати українцями!
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06.04.2024 23:03 Відповісти
він фактично відмовився від допомоги. Це не ідиотизм це вже щось інше
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06.04.2024 23:34 Відповісти
Це відверта і не прикрита зрада 🙁
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06.04.2024 23:42 Відповісти
****, чего окопы не копал? предатели к войне не готовятся
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06.04.2024 23:38 Відповісти
Що воно меле і про що ,
я вже геть нічого не розумію , єдине що зрозумів ,
так це те , що Зе невиліковний ідіот , але при чому тут свідомі українці ? 😡
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06.04.2024 23:40 Відповісти
Боневтік все робить як і наказали з мокши- здає Україну повільно, щоб не вигнали на Ростов
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06.04.2024 23:47 Відповісти
Як ваірант ця теорія непогана.
Досрочне закінчення війни це суд зеленському за Чонгар, Маріуполь і вагнергейт.
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07.04.2024 00:32 Відповісти
боже що воно нюхає
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07.04.2024 00:00 Відповісти
"Зеленский об иностранных войсках в Украине: Я не могу сказать: давайте, армии мира, приезжайте и сражайтесь. Потому что Россия поднимет хайп " - вот глупость то . Это вместо того что бы ТРЕБОВАТЬ от НАТО помочь.
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07.04.2024 00:07 Відповісти
. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі Джерело:
Зелене ху*ло хвилює кацапський хайп ?
Воно чи укурилось медичним канабісом.
КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА ТРЕБА ВИГНАТИ З УКРАЇНИ ЧИ НЕ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ, а воно верзе якусь муйню шкільного КВН.
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07.04.2024 00:29 Відповісти
"іноземні війська в Україні" - це НАТО
спікер Єрмака проти військ НАТО в Україні
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07.04.2024 00:39 Відповісти
Правильно, а то Путен нападёт!
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07.04.2024 01:43 Відповісти
Зате міг сказати про "поділити по Дніпру, заглянути в очко пуйлу в пошуках миру, запустити шатли через Чонгар, ********* електрику кийками беркутні об пальта майданівців....
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07.04.2024 02:25 Відповісти
ЗЕ пацифист про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підніме хайп. Хайп це мабуть введе свої окупаційна війська в Україну. Виходить те що іноземні війська непотрібні а мобілізація також не потрібна бо злочинно гальмується, тоді і українська армія також непотрібна. А хто тоді буде воювати за Україну ? Так що залишилося тільки одне дивитись в очі фашисту )(уйлу не стріляти та йти на кацапські компроміси - капітуляцію?
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07.04.2024 02:32 Відповісти
ЦИТАТА: Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп Джерело:

- Це помилка: очевидно, що Президент України може це сказати. І це варто зробити.

Як уряди інших країн вирішать щодо такої форми допомоги і як вони будуть працювати з громадською думкою у їхніх країнах, - це вони самі придумають.

Нам треба подумати, як нам (особливо, Силам Оборони України) можна було б з ними найбільш ефективно взаємодіяти. Але і про це можна поговорити з тими, хто розглядає можливі варіанти застосування їхніх військ тут. Бо, дійсно, історичні приклади з минулого України були в кінцевому результаті неуспішними. Тому треба проаналізувати, зробити з них висновки і не повторювати старих помилок.

До речі, корисно було би конфіденційно поговорити з тими, хто розглядає це питання, що саме вони мають на увазі чи яке бачення мають щодо цього.

Якщо ж ми самі збираємось оборонятися, то мабуть, треба тоді це і робити, в т.ч. не тільки чекати матеріально-технічної допомоги ззовні, але і забезпечувати себе найбільш важливими видами озброєнь і ресурсів для них у достатніх кількостях самостійно.
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07.04.2024 03:42 Відповісти
Тобі Янелоху страшний гвалт що підніме Росія?? Та ти повинен плювати на те, про що буде пищати засРашка!! Це фашистське утворення кожного дня виливає на нашу державу безліч бруду. Значить тобі страждання народу до лампочки!! Армії інших держав допоможуть державі чи ні? Ти не здатний це сприймати? Ось такий на жаль роблю висновок!! Стратег ***... Росію йому мабуть жаль!!
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07.04.2024 07:05 Відповісти
Та какой хайп? У Соловьева и скобеевой в студии уже давно кирпичами срут от предложений макрона.
Ну честное слова, взрослый человек (неплох, президент, главнокомандующий) с мозгами подростка!
Вот объяснение его поведения, он до сих пор переживает за россию, что она будет недовольна его действиями.
Или в отставку уже, пока не поздно.
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07.04.2024 07:48 Відповісти
Пора зрозуміти, без армії інших країн нам не втриматися. А це що воно каже є 100% зрадою
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07.04.2024 08:14 Відповісти

Батя! Я так стараюсь чтобы не было хайпа!
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07.04.2024 09:47 Відповісти
З кожним днем все більше переконуюсь в тому що цей ЗЕпоц і його ФСБешні "кроти" набільше бояться закінчення війни перемогою України!
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07.04.2024 11:07 Відповісти
Про хайп нічого не поняв. Тобто не заважайте пуйлу знищувати Україну?
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07.04.2024 11:23 Відповісти
Нам *****!
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07.04.2024 14:02 Відповісти
Якийсь повний бред. ЧОМУ НЕ МОЖНА хоча б закликати інші армії допомогти?!
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07.04.2024 15:23 Відповісти
 
 