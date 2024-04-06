Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп
Президент Володимир Зеленський висловився щодо іноземних військ в Україні, наголосивши, що не може закликати армії світу воювати в нашій країні, бо це дуже ризиковано для України. Проте вони можуть тренувати українських бійців і допомагати ремонтувати західну військову техніку.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.
"Кілька пропозицій Емманюеля (Макрона. - Ред.) я підтримав публічно та у розмові з ним. Це, щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я думаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наші бригади, а потім вони мають повертатися та отримувати бойовий досвід тут, на цій техніці", - зазначив Зеленський.
"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад", - додав він.
Зеленський також не бачить підстав відмовлятися від прикордонної місії: "Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо".
Водночас президент не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні.
"Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано", - наголосив Зеленський.
Президент зауважив, що якщо він виступить із такою ініціативою, то Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу для України.
"У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам", - додав він.
Заява Макрона про західні війська в Україні
Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.
Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.
Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.
14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.
Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.
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У нас тут що - договірний боксерський матч, чи що? Що значить "почне підіймати хайп"?? РФ вдерлась на територію України - Україна має право запрошувати на свою територію будь-кого!
Щодо Карфагену , то перепливи океан, піди і зруйнуй.
Он просто ё@нутый!..
Невже дійшло - краще мовчати!? Хоча.... не з нашм щастям.
Робишь та не пи-----здишь на весь світ.
Виходить так!
А свою відповідпюальність за Україну відчуваешь?
Це право України запросити до себе на свою теріторію дружні війська любої країни. І мабуть це е вихід для України в ціеіі війні.
Ганьба, боягузу з Кривого Рогу!
В 2022 ***** его спасло от того,что его вьінесли (может и на вилах) , не дав досидеть 5 лет.
Якщо хтось готовий завдати по рашці ядерний удар, то треба запрошувати (тільки це має бути не 1-2 боєголовки, а стільки, після яких удару у відповідь вже не буде). І байдуже підніме чи ні росія хайп: взагалі давно треба почати привчати світ до думки, що в майбутньому житті такої країни не має існувати (для спокою всіх).
Він послав цей меседж ху&лу- я не буду запрошувати іноземні війська…
Довайте домовлятися… я згоден ідти на поступки…
1. Він їх не зможе контролювати і виконувати завданя кремля по знищеню України.
2. В такому разі Вова ху забере свої гарантії безпеки Вові зє.
то навіщо себе стримувати? Головне, не перетинати кордон.
- ну добре, боїшся хайпу від росії, тож йди сам воювати довбойоб
Тож якщо це не війна змови , то без військ коаліції нам не обійтись , чим раніше це почнеться плануватись тим краще ...
надіюсь він просто помилився , якщо ні то це війна змови проти українського народу
Текст прохання можу запропонувати, якщо в ОП страшно, або є труднощі .
Має бути тверда позиція УКРАЇНИ про залучення військ НАТО.
Дуже виглядає слабким посилання від Президента, та невиразна його позиція з поглядом на позицію раші ...
Потренуватися, постріляти ?
Чекати недовго залишилося...
Труси-хрестик...
Ті хто пришле - тих вже точно ніяка ********* не розколе." (С)
Ти ссяв і доклав Путіну про вагнерівців і що?
Ти ссяв і розмінував Чонгар і що?
Хай заходять іноземні війська. Досить воювати українцями!
я вже геть нічого не розумію , єдине що зрозумів ,
так це те , що Зе невиліковний ідіот , але при чому тут свідомі українці ? 😡
Досрочне закінчення війни це суд зеленському за Чонгар, Маріуполь і вагнергейт.
Зелене ху*ло хвилює кацапський хайп ?
Воно чи укурилось медичним канабісом.
КАЦАПСЬКОГО ОКУПАНТА ТРЕБА ВИГНАТИ З УКРАЇНИ ЧИ НЕ ЗА ВСЯКУ ЦІНУ, а воно верзе якусь муйню шкільного КВН.
спікер Єрмака проти військ НАТО в Україні
- Це помилка: очевидно, що Президент України може це сказати. І це варто зробити.
Як уряди інших країн вирішать щодо такої форми допомоги і як вони будуть працювати з громадською думкою у їхніх країнах, - це вони самі придумають.
Нам треба подумати, як нам (особливо, Силам Оборони України) можна було б з ними найбільш ефективно взаємодіяти. Але і про це можна поговорити з тими, хто розглядає можливі варіанти застосування їхніх військ тут. Бо, дійсно, історичні приклади з минулого України були в кінцевому результаті неуспішними. Тому треба проаналізувати, зробити з них висновки і не повторювати старих помилок.
До речі, корисно було би конфіденційно поговорити з тими, хто розглядає це питання, що саме вони мають на увазі чи яке бачення мають щодо цього.
Якщо ж ми самі збираємось оборонятися, то мабуть, треба тоді це і робити, в т.ч. не тільки чекати матеріально-технічної допомоги ззовні, але і забезпечувати себе найбільш важливими видами озброєнь і ресурсів для них у достатніх кількостях самостійно.
Ну честное слова, взрослый человек (неплох, президент, главнокомандующий) с мозгами подростка!
Вот объяснение его поведения, он до сих пор переживает за россию, что она будет недовольна его действиями.
Или в отставку уже, пока не поздно.
Батя! Я так стараюсь чтобы не было хайпа!