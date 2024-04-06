Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп

Президент Володимир Зеленський висловився щодо іноземних військ в Україні, наголосивши, що не може закликати армії світу воювати в нашій країні, бо це дуже ризиковано для України. Проте вони можуть тренувати українських бійців і допомагати ремонтувати західну військову техніку.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

"Кілька пропозицій Емманюеля (Макрона. - Ред.) я підтримав публічно та у розмові з ним. Це, щоб тренувати наших хлопців у нас, щоб ця місія могла приїхати з тієї чи іншої держави. Я думаю, що це набагато швидше, ніж відправляти наші бригади, а потім вони мають повертатися та отримувати бойовий досвід тут, на цій техніці", - зазначив Зеленський.

"Друге - побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні. В деяких регіонах під землею. Ми вже деякі речі робимо і бачимо на скільки це швидше, чим відправляти свою техніку. Ми деяку техніку отримували через три місяці назад", - додав він.

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Зеленський також не бачить підстав відмовлятися від прикордонної місії: "Як ми можемо відмовлятися? Якщо вони пропонують і приїдуть, то ми тільки підтримаємо".

Водночас президент не готовий закликати іноземних військових воювати в Україні.

"Якщо чесно, деталі обговорення між Макроном і партнерами я не чув. Я дуже хочу почути від Макрона. Але я хочу пояснити своє ставлення. Я не можу сьогодні сказати: давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і воюйте. Бо Росія підійме хайп у світі, почне підіймати суспільства інших держав, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність Європи та НАТО. Для нас це ризиковано", - наголосив Зеленський.

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Президент зауважив, що якщо він виступить із такою ініціативою, то Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу для України.

"У нас є громадяни інших держав, які приїжджають воювати за Україну, і ми ніколи не будемо проти того, хто хоче допомогти нам", - додав він.

Заява Макрона про західні війська в Україні

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Макрон заявив, що "не можна виключати" ймовірного відправлення західних військ в Україну. Згодом він додав, що його резонансні слова були ретельно продумані.

Водночас заяви французького президента викликали негативну реакцію з боку урядів країн-союзниць, лідери яких поспішили запевнити, що не будуть відправляти війська.

Москва гнівно відреагувала на висловлювання Макрона, попередивши, що розгортання західних військ в Україні неминуче призведе до конфлікту між Росією і НАТО.

14 березня президент Макрон дав інтерв'ю французьким ЗМІ, в якому відповів на "ядерні" погрози Путіна, заявивши, що у Франції також є ядерна зброя.

Також французький лідер заявив, що якщо Росія виграє цю війну, довіра до Європи буде зведена до нуля. Також в контексті заяви про відправки військ в Україну Макрон зазначив, що Франція готова вкласти ресурси, щоб не дозволити Росії перемогти.