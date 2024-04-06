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Новини
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Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: "Ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни"

Президент України Володимир Зеленський

Найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.

 Таке сподівання Президент України Володимир Зеленський висловив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.

Володимир Зеленський наголосив: поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає. Щойно Президент України узгодить дату проведення саміту з Президенткою Швейцарської Конфедерації, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з президентом Індонезії Субіанто: Запросив долучитися до саміту миру

"Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", – зазначив Глава Держави.

Президент України підкреслив: лише спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії. Тож на саміті чекають країни з усіх континентів.

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Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться у Швейцарії на основі Української формули миру. На ньому країни-учасниці підготують спільний план дій щодо справедливого миру для України.

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+24
великий комбинатор и сын турецко-подданного, обещал жителям Васюков проведение Междупланетного шахматного конгресса и превращения городка в мегаполис галактической значимости. Для реализации проекта «Нью-Васюки» гроссмейстер запросил всего лишь сотню рублей (на почтовые расходы). А все остальное - личные связи с шахматными авторитетами и технические мелочи......
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06.04.2024 21:26
+20
ПОРОШЕНКО -"УСІ РОЗМОВИ ПРО МИР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ГАРАНТІЇ ЧЛЕНСТВА В НАТО" (інтерв"ю Портнікову три дні тому.)
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06.04.2024 21:24
+15
Географ, ****.
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06.04.2024 21:26
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ПОРОШЕНКО -"УСІ РОЗМОВИ ПРО МИР ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ ГАРАНТІЇ ЧЛЕНСТВА В НАТО" (інтерв"ю Портнікову три дні тому.)
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06.04.2024 21:24 Відповісти
Географ, ****.
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06.04.2024 21:26 Відповісти
Скоріше дов...об малороскій.
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06.04.2024 21:30 Відповісти
цьому криворагульському юризту, хтось розжує значення слова мапа, пабадун опою трахнутий для пішовчимдальше кроків... 73%- не перестаю стверджувати, що ви клінічні ідіоти.
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06.04.2024 21:37 Відповісти
Вони його і другий раз виберуть!
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06.04.2024 22:15 Відповісти
великий комбинатор и сын турецко-подданного, обещал жителям Васюков проведение Междупланетного шахматного конгресса и превращения городка в мегаполис галактической значимости. Для реализации проекта «Нью-Васюки» гроссмейстер запросил всего лишь сотню рублей (на почтовые расходы). А все остальное - личные связи с шахматными авторитетами и технические мелочи......
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06.04.2024 21:26 Відповісти
і
ІДІ ОТСЮДА МАЛЬЧІК НЄ МЄШАЙ
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06.04.2024 21:27 Відповісти
Оце велич! Навіть Голоборотька про таке не мріяв... А Прострочений, бач помріяв...
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06.04.2024 21:28 Відповісти
Вам би в голові прострочити завдання від Єрмака- зберегтися усіє мародернею
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06.04.2024 21:30 Відповісти
Я САРКАСТ, єслі шо....
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06.04.2024 21:34 Відповісти
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06.04.2024 21:37 Відповісти
Який "мир" може бути з Мордором? Або Мордор з'їсть Україну, або Росія буде.трансформована з імперії у націю. Розуміння того, як здійснити цю трансформацію, у ЗЕ не було, немає і ніколи не буде.
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06.04.2024 21:30 Відповісти
хаха, розложила все поп полочкам

https://www.youtube.com/shorts/VD1MU_HOO6Y
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06.04.2024 21:32 Відповісти
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06.04.2024 21:33 Відповісти
Золоті слова мудрої людини - це від Левка Лукʼяненка 👍🏼👍🏼👍🏼‼️
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06.04.2024 23:33 Відповісти
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06.04.2024 21:34 Відповісти
Зе тебе хочется лавров славы, ну не можешь ты не пиариться
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06.04.2024 21:35 Відповісти
Він з кокса вже зліз ,все чекаємо аналізів з 2018року, а то що Азов та всі захисники в плену ,за Маріуполь в оточені ,який став причиною не підготовки до нападу,тебя зеленого дебіла Ми6 та ЦРУ попереджало,мабуть фсб сказало Вова не суиивсе нормально
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06.04.2024 21:35 Відповісти
Президент майбутнього.
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06.04.2024 21:36 Відповісти
У паралельному вимірі...
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06.04.2024 21:42 Відповісти
Горобчик миру!
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06.04.2024 21:37 Відповісти
як що Єрмак дозволить то можна розсилати запрошення
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06.04.2024 21:40 Відповісти
Таки так.
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06.04.2024 21:54 Відповісти
Усьо будєт, і саміт, і мир, тільки треба почікать трошки
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06.04.2024 21:44 Відповісти
Якась нездорова канітєль
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06.04.2024 21:45 Відповісти
1 миллиард деревьев
1 миллион дронов
100 стран на саммите
Чтобы еще такое отморозить?
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06.04.2024 21:47 Відповісти
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06.04.2024 21:48 Відповісти
54 метра бумаги? Не хватит!
А 2-2,5 метра веревки с кусочком мыла - в самый раз!
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06.04.2024 22:04 Відповісти
Нічого не розумію навіщо зараз оці всі бла бла бла, саміти, комітети і т.д і т.п. мабуть хтось з жОПі на цьому заробляе кошти
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06.04.2024 21:47 Відповісти
Як не формули миру то саміти миру - що завгодно, аби витрачати кошти не на армію, а на якісь збіговиська та балаканину з нульовим результатом.
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06.04.2024 21:48 Відповісти
Про що це він
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06.04.2024 21:51 Відповісти
Послідовно - "але-взагале", згідно підказки суфлера.
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06.04.2024 21:57 Відповісти
що написали те й прочитав, бо юризд від маслякова.
Дякуйте, що не намагався власними словами описати мульярд тарганів, що у голові бехкаються.
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06.04.2024 22:10 Відповісти
Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають.

Вова, уе^ище, секреты не от партнёров. Секреты от противника. Та ещё всем расскажи, где их установят.
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06.04.2024 21:54 Відповісти
Усіх континентів?
Антарктида буде?
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06.04.2024 21:55 Відповісти
Пригадалось зі школи,чомусь("Як упав же він з коня. "))
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06.04.2024 21:57 Відповісти
Чукча падав з оленя, але від удару об вічну мерзлоту не отримав струсу мізків, бо вони були відсутні.
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06.04.2024 22:00 Відповісти
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06.04.2024 22:07 Відповісти
надпотужний... надглобальний... інавгураційний до міжгалактичного... нова мапа зоряного неба... курва, латіноси підкинули зеленому ******** особливо "заборістого" коксу?!
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06.04.2024 22:13 Відповісти
та хоч 150 країн, х..лу це до сраки, у рашистів скрепа або перемога або всі ад
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06.04.2024 22:16 Відповісти
73 проценти його на другий термін виберуть!
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06.04.2024 22:18 Відповісти
Хер...во, когда туповатое большинство выбирает себе во власть себе подобное, которое не умеет ни общаться дипломатически, не имеет никакого опыта гос. управления.
Гребаный цирк клоунов
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06.04.2024 22:32 Відповісти
1 000 000 000 дерев!
1 000 000 дронів!
100 країн!
...
Невиліковний піарний дов..***!
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06.04.2024 22:36 Відповісти
Цікавий https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA розбір

коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає

Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
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06.04.2024 22:36 Відповісти
Наче ***** з писаною торбою.
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06.04.2024 22:53 Відповісти
Схоже що сьогодні у зеленського ювілейний виступ 95 кварталу.
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06.04.2024 22:59 Відповісти
яценюк тільки но збирав форум в Києві,опять?в краіні немає грошей на перельоти та банкети
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06.04.2024 23:15 Відповісти
ОПг презідента,мотається по по всьому світу з дебільними фармулами миру без будьякого результату за гроші бюджету-тебе не колишить,а Яценюк стоїть поперек горла??Ю
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07.04.2024 06:09 Відповісти
Фальшиве сотрясіння повітря ЗепреЗедента
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06.04.2024 23:29 Відповісти
блеванул
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06.04.2024 23:37 Відповісти
Воно вже висказалось на виборах:Дагаваримся по середінке!!!При Пороху "серединка" приходила почастині донецькой і луганськой обл і крим.Міста,селища були цілі,біженців фактично не було(переміщені особи),економіка зростала.Но "мінські" були погані,а оманські від ЗЕ-Єрмака і патрушева-нормально.5млн.біженців,кілька сот тисяч заниблих,зруйновані міста,інфраструктура.Но для дебільчиків ЗЕ-лучший бо невтік.
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07.04.2024 06:06 Відповісти
Какая практическая цель саммита?
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07.04.2024 07:55 Відповісти
Брєд п'яного наркомана.
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07.04.2024 08:15 Відповісти
 
 