Зеленський хоче зібрати до 100 країн на Саміті миру: "Ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни"
Найближчими днями Україна узгодить зі Швейцарією дату проведення першого інавгураційного Саміту миру.
Таке сподівання Президент України Володимир Зеленський висловив в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини", передає Цензор.НЕТ.
Володимир Зеленський наголосив: поки що списку країн, які візьмуть участь у заході, немає. Щойно Президент України узгодить дату проведення саміту з Президенткою Швейцарської Конфедерації, лідерам держав світу почнуть розсилати запрошення.
"Ми розраховуємо мати 80–100 країн світу. Вважаємо, що це буде найпотужніший саміт. Саміт миру. Так, він інавгураційний. Але це дуже важливий саміт, де ми будемо бачити партнерів. І на якому ми побудуємо мапу подальших кроків щодо закінчення війни", – зазначив Глава Держави.
Президент України підкреслив: лише спільними зусиллями світ може зупинити агресію Росії. Тож на саміті чекають країни з усіх континентів.
Перший інавгураційний Саміт миру відбудеться у Швейцарії на основі Української формули миру. На ньому країни-учасниці підготують спільний план дій щодо справедливого миру для України.
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ІДІ ОТСЮДА МАЛЬЧІК НЄ МЄШАЙ
https://www.youtube.com/shorts/VD1MU_HOO6Y
1 миллион дронов
100 стран на саммите
Чтобы еще такое отморозить?
А 2-2,5 метра веревки с кусочком мыла - в самый раз!
Дякуйте, що не намагався власними словами описати мульярд тарганів, що у голові бехкаються.
Вова, уе^ище, секреты не от партнёров. Секреты от противника. Та ещё всем расскажи, где их установят.
Антарктида буде?
Гребаный цирк клоунов
1 000 000 дронів!
100 країн!
...
Невиліковний піарний дов..***!
коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає
Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало