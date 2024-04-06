25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський
На майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір від російських атак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".
"Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Можу сказати, щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано", - заявив Зеленський.
Він зауважив, що видається, що це велика кількість, "але й територія України дуже велика. Тому щоб закрити повністю нашу країну, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає".
Також Зеленський зазначив, що Росія має ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів не працюють.
"Вони будуть добивати нашу енергосистему, і це їхнє бажання... І тут може спрацювати лише система Patriot або аналог. І тут нам доводиться вибирати, розумієте, який об'єкт захистити: один або інший, це місто або інше місто - в той або інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", - сказав Зеленський.
Як наголосив президент, на сьогодні в України запас ракет для ППО є, однак, з огляду на інтенсивність обстрілів з боку РФ, потрібно думати про те, що буде завтра. Завтра така інтенсивність може продовжитися і нам не вистачить.
"Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. Також це партнери теж знають. Ми розрахували, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу на таку активізацію Росії. Ну, і такі процеси потрібно прискорити. Усе це коштує грошей. Ми працюємо", - підсумував Зеленський.
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В ГЛИНІ обмазані НА ФОРТИФІКАЦІЯХ , журналістка в ваЄннам, коментарі відключені...
Цитата дня на глиняному полі з бревном , Зеленський - "Тут багато що розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди
на Чернигівщині фортифікаці будувались тільки при ЗЄлі
25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.
воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
Весь PDA пакет 1млрд, включав багато зброї
також
One Patriot air defense battery and munitions;
ціна приблизно 400млн
Також Німеччина надала 10 пускових
та Нідерланди 2 пускові
По мінімуму це 4 батареі
бо Україні буде гоплик
сподіваюсь у них знайдеться гарна душевна клініка
ЗЄльоний довбень дає "заявку" на порядка 600 пускових.
пічаль !
До них відносяться Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, ОАЕ, Україна, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн, перераховані в порядку дати покупки.
може перед тим як патякати, варто пожувати і подумати?
.
ЗЄльонму довбню, який числиться верховним головнокомандувачем Україні, мали б пояснити що таке Петріот і скільки воно коштує
пріснопамятний спікер Ради комуняка івашка проти ЗЄ був просто Спіноза
за що його потім вкрали в Криму
Ющ із кучмою покрали ?
для початку 10 -ять 🙁
їм стане соромно і вони дадуть... корабля з матросами інфанту вовіку
Если пэтриотов не хватает, нужны ракеты на 2-5 тыс километров чтобы херачить по военным заводам рашки. Так мы накроем причину, а не всю жизнь будем бороться со следствием и тогда у рашки станет проблема ПВО.