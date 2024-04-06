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Новини Агресія Росії проти України
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25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський

patriot

На майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір від російських атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

"Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Можу сказати, щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що видається, що це велика кількість, "але й територія України дуже велика. Тому щоб закрити повністю нашу країну, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає".

Також читайте: Зеленський про іноземні війська в Україні: Я не можу сказати: давайте, армії світу, приїжджайте і воюйте. Бо Росія підійме хайп

Також Зеленський зазначив, що Росія має ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів не працюють.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему, і це їхнє бажання... І тут може спрацювати лише система Patriot або аналог. І тут нам доводиться вибирати, розумієте, який об'єкт захистити: один або інший, це місто або інше місто - в той або інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", - сказав Зеленський.

Також читайте: Німеччина ініціювала пошук наявних у союзників систем Patriot для України, - Кулеба

Як наголосив президент, на сьогодні в України запас ракет для ППО є, однак, з огляду на інтенсивність обстрілів з боку РФ, потрібно думати про те, що буде завтра. Завтра така інтенсивність може продовжитися і нам не вистачить.

"Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. Також це партнери теж знають. Ми розрахували, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу на таку активізацію Росії. Ну, і такі процеси потрібно прискорити. Усе це коштує грошей. Ми працюємо", - підсумував Зеленський.

Читайте: Союзники мають надати Україні Patriot, - голова МЗС Естонії Цахкна

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) ППО (3180) Patriot (309)


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Топ коментарі
+15
Самальоти будут лєтєть, всєх бамбіть... ****** ти хрипате опудало!
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06.04.2024 21:48
+10
Що не день то новий висер, шаріконапольончика...
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06.04.2024 21:53
+10
ЗРК Patriot - дорогостоящая система Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты.

25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.

воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
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06.04.2024 22:16
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Самальоти будут лєтєть, всєх бамбіть... ****** ти хрипате опудало!
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06.04.2024 21:48 Відповісти
Інтервʼю Володимира Зеленського телемарафону «Єдині новини"
https://www.youtube.com/watch?v=GwXbCOgzSlM

В ГЛИНІ обмазані НА ФОРТИФІКАЦІЯХ , журналістка в ваЄннам, коментарі відключені...
Цитата дня на глиняному полі з бревном , Зеленський - "Тут багато що розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди
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06.04.2024 21:55 Відповісти
"...розмилось з минулих фортифікацій ... від непогоди"

на Чернигівщині фортифікаці будувались тільки при ЗЄлі
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06.04.2024 23:17 Відповісти
ЗРК Patriot - дорогостоящая система Цена одной батареи составляет около $1 млрд: примерно $400 млн уйдут на технику и $690 млн на ракеты.

25 систем множимо на 8 батарей дорівнює біля 200 млрд дол.

воно обанулось остаточно!
навіщо нести таку пургу ?
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06.04.2024 22:16 Відповісти
Ось https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/3252782/185-billion-in-additional-security-assistance-for-ukraine/ ціна батареї з 4 пускових з ракетамивід США
Весь PDA пакет 1млрд, включав багато зброї
також
One Patriot air defense battery and munitions;
ціна приблизно 400млн

Також Німеччина надала 10 пускових
та Нідерланди 2 пускові

По мінімуму це 4 батареі
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06.04.2024 22:46 Відповісти
колективному Заходу треба подбати про душевне здоровья нашого Вєлічайшого !
бо Україні буде гоплик
сподіваюсь у них знайдеться гарна душевна клініка
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06.04.2024 22:28 Відповісти
- Ленин прославился тем, что изрек фразу: «Дайте нам сто тысяч тракторов - и Россия никогда не узнает голода».
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06.04.2024 21:52 Відповісти
Лєнін і ЗЄ-лєнін, як кажуть в Одесі "двє большие разніци"
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06.04.2024 22:08 Відповісти
Це напевно малося на увазі 25 дивізіонів,по 6 батарей в кожному.Ну то хто ж стільки надасть? В себе не будуть знімати і віддавати.
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06.04.2024 21:53 Відповісти
США мають лише 1100 пускових !

ЗЄльоний довбень дає "заявку" на порядка 600 пускових.
пічаль !
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06.04.2024 22:18 Відповісти
Склад батареї в різних системах може відрізнятися.Але в Патріотах це по 4 пускових установки на батарею.Це і по грошах просто космічна сума.Навіть якщо був би якийсь ще аналог Патріот.Бо він казав за всі з системи,які є на заході.Все одно не нададуть стільки.Якби 60 надали,то було би просто щастя.
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06.04.2024 22:51 Відповісти
Що не день то новий висер, шаріконапольончика...
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06.04.2024 21:53 Відповісти
18 країн, включаючи Сполучені Штати, володіють або погодилися придбати систему Patriot.

До них відносяться Нідерланди, Німеччина, Японія, Ізраїль, Саудівська Аравія, Кувейт, Тайвань, Греція, Іспанія, Південна Корея, ОАЕ, Україна, Катар, Румунія, Швеція, Польща та Бахрейн, перераховані в порядку дати покупки.
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06.04.2024 21:54 Відповісти
От прочитав Вовік на телесцфлері, що потрібно 25 по 6- 8 батарей у кожній. Вовіку 5а іншому телесуфлері не написали, що такої кількості не існує у всьому світі?
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06.04.2024 21:55 Відповісти
Може не ************ - шоб украінців безкарно не вбивати
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06.04.2024 21:55 Відповісти
на 200 млрд дол. ?

може перед тим як патякати, варто пожувати і подумати?

.
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06.04.2024 22:20 Відповісти
В США 1000 Петріотів - на 25 не збідніють а украінцям життя збережуть
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06.04.2024 22:26 Відповісти
Не так.Він мав на увазі дивізіон і сказав,що по шість батарей в кожному.А в батареї по 4 пускові установки.Це 600 одиниць пускових установок.
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06.04.2024 22:55 Відповісти
десь так - 600 установок....

ЗЄльонму довбню, який числиться верховним головнокомандувачем Україні, мали б пояснити що таке Петріот і скільки воно коштує
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06.04.2024 23:06 Відповісти
Ти не маєш уявленння про предмет і несеш дитячу галімать. Що ти взагалі розумієш під словом Петріот? Ти знаєш із чого складається комплекс Пєтріот, що тм базікажш? В США є не 1000 Пєтріотів а можливо, по оціночним данним( і ніхто не знає правда це чи брехня), у США є 1000 пускових установок. В батареї 4- 6 пускових, без РЛС, без командних пунктів- це не зброя.
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07.04.2024 00:25 Відповісти
Як важко це читати,тут без перекладача з зеленської мови на українську важко щось зрозуміти
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06.04.2024 21:56 Відповісти
Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист" Джерело:
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06.04.2024 21:59 Відповісти
Вы у нарика спрашивать здоровье... там же в голове шлепер-2. Единственное различие, шлепер двух слов меж собов не мог связать, а этот - двух предложений.
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06.04.2024 22:12 Відповісти
"турнікет, але такий, те що не крутиться, а так стоїть"
пріснопамятний спікер Ради комуняка івашка проти ЗЄ був просто Спіноза

за що його потім вкрали в Криму
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06.04.2024 22:24 Відповісти
Ага, і 100 Зірок смерті на всякий випадок, кожного дня "маразм крепчает"
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06.04.2024 21:56 Відповісти
Ну ладно там с Зелей все понятно а почему никто не спрашивает Кучму и Ющенка куда они дели десятки дивизионов ПВО?
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06.04.2024 21:58 Відповісти
а що там у нас із клістронами ?

Ющ із кучмою покрали ?
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06.04.2024 23:11 Відповісти
клистроны Свинарчуки воровали у мацквы
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06.04.2024 23:35 Відповісти
Щось Вован загнув. 25 систем(не знаю ,що це( по 8 батарей. В кожній батареї 6-8 пускових установок . Це більше 50% від загальної кількості вироблених
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06.04.2024 22:01 Відповісти
Це приблизно 150-200 мільярдів
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06.04.2024 22:05 Відповісти
Хто йому тексти на відосики пише?
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06.04.2024 22:14 Відповісти
безмозгла
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06.04.2024 22:17 Відповісти
Воно і видно,ні розуму ні фантастики!
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06.04.2024 22:22 Відповісти
"Тамбовскій волк".
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06.04.2024 22:19 Відповісти
Вот ето губу раскатал. Нам хотя бы обеспечить ракетами 2 комплекса Петриота. А он аж на 25 губу раскатал. Да ниодна страна в мире не сможет всю жизнь только отбивать атаки. Нужно думать как уничтожить вражеские самолеты и пусковые
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06.04.2024 22:29 Відповісти
Да без проблем. Разве сложно найти 600 ПУ ЗРК "Пэтриот" ? Это же не х...ю нести с целью - я просил, не дали, вот кто во всем виноват.
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06.04.2024 22:44 Відповісти
Зе дай відповідь - Хто дав наказ розмінувати Чонгар ?
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06.04.2024 22:47 Відповісти
Це його так перед кінцем несе. Щоб було на кого свої п'ятирічні про**би звалити.
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06.04.2024 22:50 Відповісти
Просити потрібно 25 систем Patriot, можливо дадуть
для початку 10 -ять 🙁
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06.04.2024 23:24 Відповісти
просити треба все що вони мають!
їм стане соромно і вони дадуть... корабля з матросами інфанту вовіку
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06.04.2024 23:46 Відповісти
"25 систем Patriot или ее аналогов нужно Украине, чтобы полностью защитить воздушное пространство, - Зеленский " - Зачем это Зеленский нам говорит ? Пусть позвонит Байдену и ПОТРЕБУЕТ системы Patriot, Байден же "обещал" помогать ВМЕСТО Ленд Зиза. Пусть Кулеба меньше пи..дит , а лучше носом роет землю, проводит переговоры и и ДОБЫВАЕТ оружие.
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07.04.2024 00:02 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=gAwRV3Ophqc Мы будем Патриоты прятать, а Дермак дырка смотреть, да ?
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07.04.2024 07:40 Відповісти
Иногда проблему можно решить нестандартным методом (мышлением).
Если пэтриотов не хватает, нужны ракеты на 2-5 тыс километров чтобы херачить по военным заводам рашки. Так мы накроем причину, а не всю жизнь будем бороться со следствием и тогда у рашки станет проблема ПВО.
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07.04.2024 08:09 Відповісти
 
 