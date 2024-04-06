25 систем Patriot або її аналогів потрібно Україні, щоб повністю захистити повітряний простір, - Зеленський

На майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot або її аналогів, щоб повністю захистити повітряний простір від російських атак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини".

"Я вам не скажу, скільки в нас є систем Patriot. Можу сказати, щоб закрити Україну повністю, на майбутнє Україні бажано мати 25 систем Patriot по шість-вісім батарей у кожній. Я ніколи про це не говорив. Не бачу тут секретів, бо вже всі наші партнери про це чудово знають. Навіть знають точки, де мають стояти відповідні системи і діяти. Система Patriot або аналоги. Є кілька аналогів у світі, вони працюють також дуже непогано", - заявив Зеленський.

Він зауважив, що видається, що це велика кількість, "але й територія України дуже велика. Тому щоб закрити повністю нашу країну, навіть ті регіони, куди не прилітає або майже прилітає".

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Також Зеленський зазначив, що Росія має ракети, проти яких бетонні захисні системи енергооб'єктів не працюють.

"Вони будуть добивати нашу енергосистему, і це їхнє бажання... І тут може спрацювати лише система Patriot або аналог. І тут нам доводиться вибирати, розумієте, який об'єкт захистити: один або інший, це місто або інше місто - в той або інший момент. Тому і через відповідні пересування того, що має не пересуватися, через відповідні пересування ви втрачаєте десь і швидкість, і захист", - сказав Зеленський.

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Як наголосив президент, на сьогодні в України запас ракет для ППО є, однак, з огляду на інтенсивність обстрілів з боку РФ, потрібно думати про те, що буде завтра. Завтра така інтенсивність може продовжитися і нам не вистачить.

"Якщо вони щоденно будуть бити так, як вони били останній місяць, нам може не вистачати ракет. Також це партнери теж знають. Ми розрахували, в які дати нам потрібні ці ракети. Ми розуміємо, скільки в середньому ми витрачаємо на добу на таку активізацію Росії. Ну, і такі процеси потрібно прискорити. Усе це коштує грошей. Ми працюємо", - підсумував Зеленський.

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