Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч: Не факт, що це кінцева кількість. Ми повинні бути готовими
Президент Володимир Зеленський заявив, що після мобілізації додаткових 300 тисяч осіб росіянам знадобиться близько місяця на їхню підготовку, і не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.
Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"300 тисяч – не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. Друге –згідно інформації нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об’єм людей.
Оскільки з дисципліною в них не дуже, може, вони й не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути готовими", - розповів президент.
Зеленський підкреслив, що Силам оборони мало лише стримувати наступ росіян, а "бажано робити відповідні військові передумови" і "здійснювати відповідні удари по територіям зосередження російських військових, щоб їм зривати контрнаступальні дії".
"Скажу відверто, без зайвих деталей, вся ця інформація нами передана нашим партнерам – що нам треба, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта", – наголосив президент.
Він знову заявив, що на сьогодні ситуація на фронті "складна, але стабілізована, ворог не просувається".
"А для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, особовий склад повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть, бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об’єм резерву – не просто, при всій повазі, молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження, які мають бойовий досвід, тощо. Такі бригади мають бути підготовлені і укомплектовані.
Всі ці дані з конкретною кількістю бригад, конкретною кількістю людей особового складу, конкретною кількістю відповідної техніки для різних напрямків – все це передано нашим партнерам. Вони все це знають і мають дати, коли ми бачимо ті чи інші наступи й ризики з боку росіян і де ми бачимо, в якому напрямку, з деталями, ми можемо зірвати їх плани", - зазначив президент.
Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.
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Разом із завгоспом.
Для чого, щоб і далі до кінця війни в тилу сиділо півмільйона військовослужбовців, які ніколи не були і не будуть на фронті?
Зеля в першу чергу винен не в мобілізації а в корупції в армії, коли півмільйона військових відкупилось від фронту і сидить в тилу а 300 тисяч безвилазно сидять в окопах на фронті без ротації.
А от ти напевно відкупився вже від фронту, бо інших посилаєш на смерть а сам сциш туди.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
Ми будемо записувати не один, а два потужні відосіки на добу!
Як тільки починаються розмови про ужас-ужас-мобілізацію кацапів, то одразу можно очікувати що в Україні почнуть виловлювати жорстіше.
коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає
Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
На контракт ЧІТКИХ 6 міс - підуть і за 100к !
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К
А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
в тилу багато військових але немає мабуть озброєння для них раз їх не ротують з передовою...
Небуде там нічого, вони в червні на курорти збираються.