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Новини
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Зеленський про плани РФ мобілізувати 300 тисяч: Не факт, що це кінцева кількість. Ми повинні бути готовими

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що після мобілізації додаткових 300 тисяч осіб росіянам знадобиться близько місяця на їхню підготовку, і не виключив, що згодом Росія мобілізує ще більше людей.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"300 тисяч – не факт, що це кінцева кількість військових, які вони мобілізують. Друге –згідно інформації нашої розвідки, до 1 червня вони мають бути готові мобілізувати 300 тисяч. А потім підготовка в Росії дуже коротка, ми це бачимо по рівню підготовлених російських бійців на фронті. Тому їм знадобиться десь місяць, щоб мати такий об’єм людей.

Оскільки з дисципліною в них не дуже, може, вони й не встигнуть до 1 числа мобілізувати 300 тисяч, але ми повинні розраховувати на ті дані, які є у нас, і повинні бути готовими", - розповів президент.

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Зеленський підкреслив, що Силам оборони мало лише стримувати наступ росіян, а "бажано робити відповідні військові передумови" і "здійснювати відповідні удари по територіям зосередження російських військових, щоб їм зривати контрнаступальні дії".

"Скажу відверто, без зайвих деталей, вся ця інформація нами передана нашим партнерам – що нам треба, щоб не тільки стримувати, а й зривати контрнаступальні дії російського окупанта", – наголосив президент.

Він знову заявив, що на сьогодні ситуація на фронті "складна, але стабілізована, ворог не просувається".

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"А для того, щоб зривати контрнаступальні дії ворога, особовий склад повинен бути підготовлений, укомплектовані бригади, які приходять замість тих, хто зараз стоїть, бригади, які повинні бути підготовлені, а значить, повинен бути підготовлений великий об’єм резерву – не просто, при всій повазі, молодих хлопців, юнаків, а людей, які з досвідом, які пройшли бойове злагодження, які мають бойовий досвід, тощо. Такі бригади мають бути підготовлені і укомплектовані.

Всі ці дані з конкретною кількістю бригад, конкретною кількістю людей особового складу, конкретною кількістю відповідної техніки для різних напрямків – все це передано нашим партнерам. Вони все це знають і мають дати, коли ми бачимо ті чи інші наступи й ризики з боку росіян і де ми бачимо, в якому напрямку, з деталями, ми можемо зірвати їх плани", - зазначив президент.

Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що на 1 червня Росія готується додатково мобілізувати 300 тис. осіб.

Автор: 

армія рф (17317) Зеленський Володимир (23790) росія (65098) мобілізація (3048)


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Топ коментарі
+24
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06.04.2024 21:58
+12
Жаба зелена бери до рук автомат та готуйся из всією ко земалоросів.
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06.04.2024 21:56
+10
Там на роzzії з'їзд правовсралих нацистів був на днях, на якому попи проголосили свіщєнную вайну та визнали необхідність знищення України та українців. А у нас до сих пір "депутати" дискутують про необхідність заборони сєкти свідєтєлєй гундяя.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
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06.04.2024 22:03
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Асфальту вистачить бути готовими?
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06.04.2024 21:56 Відповісти
Сімейка надійно при бабках та далеко
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06.04.2024 22:00 Відповісти
А коменти на ЮУБ під цим відео вова на фоні "наката в трі брєвна " відключені - А ШО ТАКОЕ, ПОДОЛЯКУ НІЧИМ ПЛАТИТИ НАВІЬ СКОТИНЯКАМ НА ФЕРМАХ?
https://www.youtube.com/watch?v=GwXbCOgzSlM
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06.04.2024 22:02 Відповісти
правила ЮТУБ

Владелец видео отключил их самостоятельно
Комментарии были отключены YouTube для поддержания безопасности на платформе, например для https://youtube/answer/2801999 защиты несовершеннолетних пользователей или во избежание нарушений.
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06.04.2024 22:05 Відповісти
Жаба зелена бери до рук автомат та готуйся из всією ко земалоросів.
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06.04.2024 21:56 Відповісти
Марно мобілізувати більше українців без достатньої кількості зброї.
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06.04.2024 21:56 Відповісти
На всіх мопедів не вистачить, треба самокати.
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06.04.2024 21:56 Відповісти
і рюське бидло із захватом піде розвішувати власні кишки по українських лісосмугах,
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06.04.2024 21:57 Відповісти
Єрмак буде останнім мобілізованим?
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06.04.2024 21:58 Відповісти
Тільки в армію орків.
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06.04.2024 21:59 Відповісти
20 травня ТЦК із п'ятою повісткою буде гвинтити громадянина Зе.

Разом із завгоспом.
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06.04.2024 22:03 Відповісти
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06.04.2024 21:58 Відповісти
апсолютно вірно !!! так як 5 років краде зе-влаа зе-янелоха, **************, не крала жодна українська влада до того !!! зе банда, навіть банду тричі несудимого, єнакеєвського завгара, віті ялинковича, в цьому плані переплюнула !!!



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06.04.2024 22:05 Відповісти
Во пре його сьогодні..знову колумбійська гуманітарка прибула..
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06.04.2024 22:15 Відповісти
Все згадую його одну пародію - на Ющенка, здається .Тоді чинний президент, коли ще був гумористом, викотив на сцену поламаний велосипед зі словами: "Ось, повертаю вам Україну..."
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06.04.2024 22:34 Відповісти
воно ненавиділи усе українське і баділо від кацапського - воно запроданець, колоборант та внук нквдиста, одного з тих хто організував 3 Голодомори-геноци українців та у 2Світову війну сидячи з кулеметами у заградотрядах гнав на німецькі танки, доти, дзоти практично безбройних українців, захищати інтереси червоної кацапо-совкової, комуно-нацистької імперії зла і тюрми народів - срср !!!



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07.04.2024 10:49 Відповісти
До вторгнення вже був так "готовий", коли всі розвідки попереджали, ще більше нічого і не треба, йшов би вже в забуття як "страшний сон"
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06.04.2024 22:00 Відповісти
Нєхер за рашку переживати - нам би самим мобілізуватись
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06.04.2024 22:00 Відповісти
Чому аби протистояти ворогу хапають хворих, старих, слабких і т.п. частина з яких не здатна воювати фізично, натомість в поліцію виключно молодих, здорових та фізично сильних? Може треба дещо змінити і відправляти воювати тих, хто хоча б здатен воювати фізично, а не таких, що падають під вагою амуніції чи не здатні подолати мінімальну перешкоду? Кількістю ми не виграємо за жодних обставин (бо кацапні в рази більше) то можливо, хоч спробуємо якістю?
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06.04.2024 22:02 Відповісти
Тиж, гнида, вже рік саботуєшь мобілізацію. Шоб тобі повилазило, тварина неголена.
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06.04.2024 22:02 Відповісти
Мобілізації взагалі не потрібно.
Для чого, щоб і далі до кінця війни в тилу сиділо півмільйона військовослужбовців, які ніколи не були і не будуть на фронті?
Зеля в першу чергу винен не в мобілізації а в корупції в армії, коли півмільйона військових відкупилось від фронту і сидить в тилу а 300 тисяч безвилазно сидять в окопах на фронті без ротації.
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06.04.2024 22:07 Відповісти
Ви у ЗСУ? Чі у мамці під спідницею.?
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06.04.2024 22:09 Відповісти
У мене пенсійний вже вік.
А от ти напевно відкупився вже від фронту, бо інших посилаєш на смерть а сам сциш туди.
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06.04.2024 22:11 Відповісти
Як шо пенсійний, то не треба нести тут херню, бо розуму за свій вік ти не нажив. Від слова "зовсім".
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06.04.2024 22:34 Відповісти
Херню тут несеш тільки ти - корупціонер та ухилянт.
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06.04.2024 23:01 Відповісти
Відразу видно за зеосла голосував, лайк
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07.04.2024 01:20 Відповісти
Це ви з цапом Сирським "аудит" проводили?
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06.04.2024 22:54 Відповісти
Там на роzzії з'їзд правовсралих нацистів був на днях, на якому попи проголосили свіщєнную вайну та визнали необхідність знищення України та українців. А у нас до сих пір "депутати" дискутують про необхідність заборони сєкти свідєтєлєй гундяя.
До чого ви,блд готуєтесь, пліснява зелена???
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06.04.2024 22:03 Відповісти
Знову за рибу гроші? Чому молода людина не може бути з бойовим досвідом? Тільки старі або хворі 45+ можуть бути з бойовим досвідом??
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06.04.2024 22:05 Відповісти
"Ми повинні бути готовими..."
Ми будемо записувати не один, а два потужні відосіки на добу!
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06.04.2024 22:05 Відповісти
Та розкусили тебе вже давно, чмо нанюхане.
Як тільки починаються розмови про ужас-ужас-мобілізацію кацапів, то одразу можно очікувати що в Україні почнуть виловлювати жорстіше.
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06.04.2024 22:07 Відповісти
Пора вже 95 кварталу проходити медкомісію!
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06.04.2024 22:10 Відповісти
Хоча б аудит
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06.04.2024 22:55 Відповісти
В Одесі прильот...
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06.04.2024 22:13 Відповісти
вже чує та вірить???? а чомуж ти не хотів вірити всі три роки до 24.022022
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06.04.2024 22:15 Відповісти
Назвіть мені прізвища синків депутатів слуг народу чи чиновників зепідрського шапіто, які воюють? Спойлєр: таких немає. Ось вам і відповідь на питання чому зепідри та нещадно грабують країну. Якби синки стефанчука, шуляк, данілова, клименко та ін сиділи в окопах, то і дрони, і реб, і снаряди, і пікапи були б на передовій.
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06.04.2024 22:15 Відповісти
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06.04.2024 22:19 Відповісти
Це вже перебор на цензорі, що інших тем нема? Випускайте однією збіркою всі виступи і цитати
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06.04.2024 22:24 Відповісти
Цікавий https://www.youtube.com/watch?v=uojrNuHsmoA розбір

коротко:
Байден - 60млрд, де на зброю в 2024 році від 6 до 10млрд - тобто протриматись ще рік
Роберт Кенеді - перемогти не має можливості, треба домовлятись
Трамп - прямо не каже, проте більша схильність "треба домовлятись", на умові що кожна зі сторін, щось втрачає

Та https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план перемоги від республіканців , за котрий також спікер Джонсон
Трамп не коментує цей план - тому підтримки мало
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06.04.2024 22:35 Відповісти
зробіть чіткі терміни :

На контракт ЧІТКИХ 6 міс - підуть і за 100к !
На 12міс - вже треба стимулювати 150К, або 200К

А якщо просто підняти до 200К, але далі - безстроково, то може збільшиться бажаючих на максимум 15-20%!
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06.04.2024 22:55 Відповісти
Краще ці гроші потратити на озброєння... буде менше гинути і в результаті буде менша потреба в мобілізації

в тилу багато військових але немає мабуть озброєння для них раз їх не ротують з передовою...
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06.04.2024 23:29 Відповісти
Для чого кацапам мобілізація? В них знову фронт обваливсь як півтора роки тому?
Небуде там нічого, вони в червні на курорти збираються.
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06.04.2024 23:11 Відповісти
отблевал
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06.04.2024 23:33 Відповісти
Чучєло, що 4 повістки військомата викинуло в сортир - тепер нам розповідає про необхідність... "дякую" підарам які за зеленського підараса голосували...
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07.04.2024 00:00 Відповісти
Зеленский-самый тупой президент Украины. Даже Янукович по сравнению с ним-проффессор.
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07.04.2024 10:58 Відповісти
Американска разведка говорит что это брехня, а он упорото повторяет.
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07.04.2024 00:32 Відповісти
Тупого клоуна на фронт отправить! Вместе с Ермаком и мордоворотами с "Квартала 95". И боевика Колю Оболонского не забыть!
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07.04.2024 10:57 Відповісти
 
 