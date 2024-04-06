Хлопчик з прифронтової території постійно зустрічав вертольоти ЗСУ з жовто-блакитним прапором: льотчики влаштували йому сюрприз. ВIДЕО
Хлопчик, який мешкає у прифронтовій зоні, постійно зустрічав вертоліт українських захисників із прапором. Одного разу льотчики вирішили познайомитися з ним та приземлилися поряд з його будинком, щоб віддячити за привітання та подарувати пакунок з солодощами, іграшками та їжею для його родини
Відповідне відео публікує у Facebook Ukraine Defence, передає Цензор.НЕТ.
"Щоразу, коли він чув вертоліт, він вибігав з прапором підтримати пілотів армійської авіації. Якось пілоти вирішили зустрітися з ним і віддячити цукерками, іграшками та їжею для його сім’ї. Цей день він запам’ятає на все своє довге життя", – йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, раніше пілоти 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" скинули подарунок дівчинці, яка постійно їх вітала на бойових вильотах на Куп’янському напрямку.
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А сюжет про мальчика с флагом - до слез
Будь ласка, где посмотреть?
Уже посмотрела
Вся в слезах..
Круто ! Какой еще украинский мальчишка
Может сказать, что к нему прилетали украинские вертолетчики
Наши ЗСУ - неимоверные
Как важно сохранить во время войны человеческое в нас
Вот и вы откликнулись....
В голубом вертолете
...
Бувають дива на світі!
Літають у прифронтовому районі тим самим маршрутом? За таке противник покарає.
Взагалі роль гелікоптерів у цій війні прагне до нуля.
Колись проведуть дослідження яке доведе що застосувати десяток fpv дронів - ефективніше, дешевше та безпечніше ніж пульнути с кабріраванія.
Роль гелікоптерів, звичайно дослідять, та зроблять висновки.
Хоча, можливо, вже зараз списати гелікоптери на металолом( дрони ж краще!) , та не морочити собі голову, та й нам --- також...
А рашисти, це антиподи людей, тобто нелюди.
усім причетним до події - респект..
малому будуть спогади на усе життя, онукам розказуватиме..
Соколам респект, такі вчинки вказують, що лишаємось людьми, а це безцінно…