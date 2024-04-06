Хлопчик з прифронтової території постійно зустрічав вертольоти ЗСУ з жовто-блакитним прапором: льотчики влаштували йому сюрприз. ВIДЕО

Хлопчик, який мешкає у прифронтовій зоні, постійно зустрічав вертоліт українських захисників із прапором. Одного разу льотчики вирішили познайомитися з ним та приземлилися поряд з його будинком, щоб віддячити за привітання та подарувати пакунок з солодощами, іграшками та їжею для його родини

Відповідне відео публікує у Facebook Ukraine Defence, передає Цензор.НЕТ.

"Щоразу, коли він чув вертоліт, він вибігав з прапором підтримати пілотів армійської авіації. Якось пілоти вирішили зустрітися з ним і віддячити цукерками, іграшками та їжею для його сім’ї. Цей день він запам’ятає на все своє довге життя", – йдеться у підписі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські гелікоптери навалюють окупантам під Авдіївкою. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше пілоти 16-ї окремої бригади армійської авіації "Броди" скинули подарунок дівчинці, яка постійно їх вітала на бойових вильотах на Куп’янському напрямку.