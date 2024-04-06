Сподіваємося на допомогу від США, але згодні й на кредит. Важливо - чим швидше, тим краще, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні, водночас наша держава погодилася б на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Що стосується американської допомоги, вона критична в будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу США.

На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання війни Росії проти України стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, хоча це безпека цього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію…

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На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу", - розповів президент.

Водночас президент заявив, що Україна погодилася б отримати кошти від США в кредит.

"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.

Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", - додав Зеленський.

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Щодо надання різними країнами Україні заморожених активів РФ, Зеленський наголосив, що в цьому питанні мають бути не лише публічні сигнали, а конкретні дії.

"Дуже конкретно: щоб та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, Британія, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні ЄС, їм треба прийняти це рішення – взяти всі гроші і передати Україні. Поки що окрім сигналів більше нічого немає. А зброя треба зараз", – сказав він.

Президент також підкреслив, що за ці гроші Україні повинна мати можливість, наприклад, купувати зброю у США.

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Він також висловив думку, що низка країн не хочуть передавати Україні заморожені активи РФ, оскільки вони працюють як депозит: "Заморожені активи іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там, вони працюють, це як депозит в банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати у нас, воно не буде давати відповідний відсоток".