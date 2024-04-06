Сподіваємося на допомогу від США, але згодні й на кредит. Важливо - чим швидше, тим краще, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні, водночас наша держава погодилася б на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.
Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Що стосується американської допомоги, вона критична в будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу США.
На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання війни Росії проти України стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, хоча це безпека цього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію…
На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу", - розповів президент.
Водночас президент заявив, що Україна погодилася б отримати кошти від США в кредит.
"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.
Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", - додав Зеленський.
Щодо надання різними країнами Україні заморожених активів РФ, Зеленський наголосив, що в цьому питанні мають бути не лише публічні сигнали, а конкретні дії.
"Дуже конкретно: щоб та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, Британія, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні ЄС, їм треба прийняти це рішення – взяти всі гроші і передати Україні. Поки що окрім сигналів більше нічого немає. А зброя треба зараз", – сказав він.
Президент також підкреслив, що за ці гроші Україні повинна мати можливість, наприклад, купувати зброю у США.
Він також висловив думку, що низка країн не хочуть передавати Україні заморожені активи РФ, оскільки вони працюють як депозит: "Заморожені активи іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там, вони працюють, це як депозит в банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати у нас, воно не буде давати відповідний відсоток".
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Замість того,щоб побудувати якийсь реабілітаційний центр,кошти на погашення кредиту,підняти пенсії,ні треба кредит гасити!І далі по списку.
але ви також праві: що б не вирішив комік, не йому і не його дітям віддавати (я вам нічєго нє должен)
гірше !!!
- віддати дальні бомбардувальники і 4000 ядерних ракет все вартістю на той момент в 450 млрд - тепер десь 2-3 трлн
А потім брати в кредит від тих хто нам замість забраної зброї підсунув папірець. Класні в нас керівники країни. Прям гордість
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...»
.. в Меморандуме?
Значение слова "меморандум"?
- Это "памятка". Записка, на память.
Штаты уже дали миллиарды безвозмездно (даром) и продолжают.
Хотя и, как Зе сказал, "никому ничего не должен".
А вот Зе должен. Миллион дронов за год обещал? Обещал. Где 250 тысяч дронов за три месяца?
Или он сдрыснет просто до 20го мая? Боится пятой повестки и ТЦК?
З таким успіхом через 12 років якийсь новий Президент України може теж почати говорити, що там не було обов'язків, які зараз треба виконувати. І якщо ми будемо сильними (особливо з ядерною зброєю), то х** там хто слово скаже проти нашого рішення.
Якщо реально немає виходу то перше треба з тексту викинути пункт допомога іншим союзникам...
якщо це вже не бесплатна допомога то чому за наші гроші мають переозброювати інших...
Друге якщо порушуються повсемісно конституція щодо однієї частини населення то чому не може вона порушуватись щодо чиновників їх пенсій і зарплат... якщо країна залазить по вуха в борги через війну
треба обмежити максимальний розмір зарплат чиновників... не здорово коли під час війни середня зарплата виходить якимось х...м 40 тис грн... при середній зарплаті в промисловості 20 тис...
Обмежити максимальні пенсії чиновників і взагалі всіх хто не платив податки а жив за рахунок бюджету... тому що вони привели до такого стану як зараз... і не заслужили на ті пенсії...
в наглядових рад від яких толку ніх... як була корупція без них так і ще більша з ними...
корумповані антикорупційні органи які крім спортивної рибалки більше нічого не роблять... користь від них нульова... піймали потримали і відпустили
корумпований антикорупційний суд... та і взагалі судді ....
зарплати в тилових старших офіцерів .... в керівника районного самбірського ТЦК 1.8 млн.. річна декларація...
Зарплати в міністерствах... подивіться на декларації...
Мери виписують собі дикі премії, депутати різних рівнів допомоги...
Бросайте бухать, ну совсем же дурнину несете (((.
А по друге: в Україні грошей до х@їща ( в кого треба) повернути закон про конфіскацію активів незрозумілого походження і на то можна буде забезпечити ще одне військо.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 менше 7млрд на зброю в 2024 році
Авжеж, велике крадівництво допомоги не могло залишитись в секреті від світової спільноти.
Крали одні, розраховуватись буде народ, зараз комуналка підскоче, ціни, зп і пенсії будуть затримувати і т.п
З зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам особливо не вкрадеш.
А на гуманітарці і соціалці, тим чиї руки нічого не крали, але і не відсували, є де розгулятись.
А після нашої Перемоги трампи-джонсони-саллівани будуть в черзі стояти щоб списати той кредит і будуть наперед один одного вихвалятись, як вони доклались до нашої перемоги і торжества демократії у всьому світі.