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Новини Допомога Україні
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Сподіваємося на допомогу від США, але згодні й на кредит. Важливо - чим швидше, тим краще, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Конгрес США все ж виділить додаткову допомогу Україні, водночас наша держава погодилася б на кошти в кредит за відсутності інших варіантів.

Про це повідомив Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Що стосується американської допомоги, вона критична в будь-якому випадку. Я все ж таки вважаю, що ми зможемо отримати позитивне голосування Конгресу США.

На превеликий жаль, ми трішки заручники цієї ситуації. На превеликий жаль, питання війни Росії проти України стало на сьогодні внутрішньополітичним питанням Сполучених Штатів, хоча це безпека цього світу. І саме такий недорослий підхід я не розумію…

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На жаль, ми заручники того, що це є виборчий процес у США. Тим не менш, я вірю, працюю, надіюсь, що розум все ж таки переможе і ми отримаємо відповідну допомогу", - розповів президент.

Водночас президент заявив, що Україна погодилася б отримати кошти від США в кредит.

"Один сенатор нещодавно був і каже: "Чи ти погодишся на кредитні гроші?". "А які є варіанти?" Він каже: "Ну, якщо тобі скажуть, що гроші кредитні або ти не отримаєш". Я кажу: "А для чого ці вибори, якщо немає ніякого вибору". Тому ми погодимося на будь-який варіант.

Більше того, якби сьогодні Україні запропонували дати в кредит сьогодні або безкоштовно все через рік, то ми б сказали: "Тільки сьогодні". Наш вибір один – вижити і перемогти. Ми це пробуємо робити різними шляхами. Важливо – чим швидше, тим краще", - додав Зеленський.

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Щодо надання різними країнами Україні заморожених активів РФ, Зеленський наголосив, що в цьому питанні мають бути не лише публічні сигнали, а конкретні дії.

"Дуже конкретно: щоб та чи інша держава ЄС, особливо Бельгія, Британія, просто хай візьмуть свої гроші і передадуть. Є рішення на рівні ЄС, їм треба прийняти це рішення – взяти всі гроші і передати Україні. Поки що окрім сигналів більше нічого немає. А зброя треба зараз", – сказав він.

Президент також підкреслив, що за ці гроші Україні повинна мати можливість, наприклад, купувати зброю у США.

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Він також висловив думку, що низка країн не хочуть передавати Україні заморожені активи РФ, оскільки вони працюють як депозит: "Заморожені активи іноді держави не хочуть вам передати, тому що поки вони там, вони працюють, це як депозит в банку. Воно лежить і дає відсоток. А якщо воно буде лежати у нас, воно не буде давати відповідний відсоток".

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Конгрес США (1227) допомога (8336)


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Топ коментарі
+19
ШИКАРНО

- віддати дальні бомбардувальники і 4000 ядерних ракет все вартістю на той момент в 450 млрд - тепер десь 2-3 трлн

А потім брати в кредит від тих хто нам замість забраної зброї підсунув папірець. Класні в нас керівники країни. Прям гордість
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06.04.2024 23:03
+15
Не тебе же кредит отдавать.
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06.04.2024 22:57
+11
«Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...»
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06.04.2024 23:03
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Чому ви просрали лендліз?
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06.04.2024 22:55 Відповісти
Ленд-ліз був терміном на 1 рік. В цей термін зброю давали і без ленд-лізу. А чому його зараз немає - уже і нема кого в США питати, там одні клоуни брехуни і лицеміри залишились.
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06.04.2024 23:30 Відповісти
Автор ленд-лізу - конгресмен-республіканець Джон Корнін. Ленд-ліз був пiдтриманий обома палатами парламенту. Однак лідер демократів у Сенаті Чак Шумер виправив первісне формулювання "ленд-ліз діє доти, доки Україна не звільнить свої території" на "ленд-ліз діє до 30 жовтня 2023 року". 9 травня 2022 року ленд-ліз підписав Байден, після чого протягом 60 днів він зобов'язаний був надати Конгресу план його реалізації. Але Байден план так і не надав. І далі до кінця терміну дії ленд-лізу Україна не отримала по ньому жодного патрона. Після закінчення терміну дії ленд-лізу республіканці подали законопроект про його продовження. Але Чак Шумер власноруч викреслив цей законопроект зі списку на голосування.
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07.04.2024 09:08 Відповісти
Не тебе же кредит отдавать.
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06.04.2024 22:57 Відповісти
і не нам - бо українів як нації не буде. Інваліди точно віддавати не будуть а діти і молодь уже думками в ЕС - хто ще не фізично там
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06.04.2024 23:04 Відповісти
Ну ресурсы то останутся. Так можно будет скупить все за долги.
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06.04.2024 23:09 Відповісти
Будуть інваліди віддавати,ще й як будуть.
Замість того,щоб побудувати якийсь реабілітаційний центр,кошти на погашення кредиту,підняти пенсії,ні треба кредит гасити!І далі по списку.
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Х-ня, виборці голобородьки золотими зубами скинуться...
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06.04.2024 23:11 Відповісти
кредит можна виплачувати з заморожених російських активів ( або з доходів ).

але ви також праві: що б не вирішив комік, не йому і не його дітям віддавати (я вам нічєго нє должен)
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07.04.2024 00:28 Відповісти
бере вже зі всіх сторін, як в його говношоу... вже і сирський з академічним радянським бекграундом не витягує недолугого
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06.04.2024 23:02 Відповісти
німецька порноактриса ?

гірше !!!
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06.04.2024 23:30 Відповісти
В мене так один знайомий раніше робив.Коли роздавали "кредитки" направо і наліво,брав у різних банках,знімав все,картки ламав і викидав у смітник.На ті гроші некисло "відтягувався".Де він зараз-не знаю.
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06.04.2024 23:02 Відповісти
ШИКАРНО

- віддати дальні бомбардувальники і 4000 ядерних ракет все вартістю на той момент в 450 млрд - тепер десь 2-3 трлн

А потім брати в кредит від тих хто нам замість забраної зброї підсунув папірець. Класні в нас керівники країни. Прям гордість
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06.04.2024 23:03 Відповісти
А хто їх вибирав тих керівників?... вони до виборів точно такі самі були... просто на виборах зіграли роль хорошого хлопця... причому всі без вийнятку
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06.04.2024 23:09 Відповісти
від параші вимагай гроші, всі заряди були їм передані.
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06.04.2024 23:10 Відповісти
Aвиацию и ракеты отдали срасии. Хорош уже здесь пургу гнать.
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07.04.2024 00:44 Відповісти
питання до непорядності сша
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07.04.2024 01:03 Відповісти
«Який же жалюгідний блазень, на троні короля.
Який же мудрий той нарід, що це дозволив...»
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06.04.2024 23:03 Відповісти
Дєрьмак сп...здить, а віддавати нам. А нічьо так схємка. Вже відпрацьована
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06.04.2024 23:09 Відповісти
Всяка поміч згодиться - бо рашка вже під Часовим Яром крутиться
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06.04.2024 23:13 Відповісти
ай я яяй а хто фортифікації за цілий рік після падіння "фортеці Бахмут" не побудував ?

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06.04.2024 23:34 Відповісти
Вовуня, ти не забудь попросити ********* палички і светрики, бо шось з електрикою напряжонка
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06.04.2024 23:15 Відповісти
Сьогодні познущався ДТЕК..рубильником грався..виключив..включив..думала, все згорить при таких приколах..
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06.04.2024 23:26 Відповісти
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06.04.2024 23:38 Відповісти
Какой кредит, придурок? Ты шо, поц? США выступали гарантом в Будапештском меморандуме! Вот на что давить надо! Это их больное место перед всем миром... А ты, курва, унижаешься и соглашаешься! Тебе же пох#й, отдавать то не тебе. Вот она, дипломатия.... Ему а рот дают, а он спасибо говорит....!
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06.04.2024 23:15 Відповісти
там ганд**ни не менш ганд**ніші за росію, так що вони нам не поставлять нічого. За 2.5 роки ж не поставили жодного літака, гелікоптера, 20 балістичних ракет малої дальності та 30 танків, які і не всі були на ходу.
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06.04.2024 23:33 Відповісти
Угу. США гарантировали, что они будут соблюдать территориальную целостность и неприкосновенность границ Украины. Дави теперь на них, они ж не соблюдают, так ведь?
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07.04.2024 00:46 Відповісти
сша його пішлють да і потому. В суд можна було б звертатится, але ця волокіта на довгі роки....
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07.04.2024 01:04 Відповісти
.. Гарантии?

.. в Меморандуме?

Значение слова "меморандум"?
- Это "памятка". Записка, на память.

Штаты уже дали миллиарды безвозмездно (даром) и продолжают.
Хотя и, как Зе сказал, "никому ничего не должен".

А вот Зе должен. Миллион дронов за год обещал? Обещал. Где 250 тысяч дронов за три месяца?

Или он сдрыснет просто до 20го мая? Боится пятой повестки и ТЦК?
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07.04.2024 06:18 Відповісти
Це зараз аборигенам з українських пальм намагаються вмовити, що це були бусики під час Будапештського меморандуму. Хоча це не так. Заради простого папірця не з'їжджаються всі керівники найсильніших держав. До простого папірця потім не приєднуються ще декілька сильних держав.

З таким успіхом через 12 років якийсь новий Президент України може теж почати говорити, що там не було обов'язків, які зараз треба виконувати. І якщо ми будемо сильними (особливо з ядерною зброєю), то х** там хто слово скаже проти нашого рішення.
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07.04.2024 12:22 Відповісти
Зеля с Коломойським и другими олигархами так грабанули, что теперь страна никакие кредиты 100 лет не потянет. Чего стоит только Декрет о Земле.
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07.04.2024 10:56 Відповісти
Ну а що робить, вибирати не доводиться тепер. Ми свій вибір зробили на попередніх виборах, мало того що наші можновладці всі імбецили, то і в світі виявилися не кращі
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06.04.2024 23:17 Відповісти
Країну заганяють в борги ... з 50 млрд від ЄС 35 будуть кредити... тепер ці 60 млрд....

Якщо реально немає виходу то перше треба з тексту викинути пункт допомога іншим союзникам...
якщо це вже не бесплатна допомога то чому за наші гроші мають переозброювати інших...

Друге якщо порушуються повсемісно конституція щодо однієї частини населення то чому не може вона порушуватись щодо чиновників їх пенсій і зарплат... якщо країна залазить по вуха в борги через війну

треба обмежити максимальний розмір зарплат чиновників... не здорово коли під час війни середня зарплата виходить якимось х...м 40 тис грн... при середній зарплаті в промисловості 20 тис...

Обмежити максимальні пенсії чиновників і взагалі всіх хто не платив податки а жив за рахунок бюджету... тому що вони привели до такого стану як зараз... і не заслужили на ті пенсії...
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06.04.2024 23:23 Відповісти
У депутатів від 100 к грн стартує + дежзабезпечення.
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06.04.2024 23:28 Відповісти
там не лише депутати, чиновники вищих рівнів отримують доплати під час військового стану... високі зарплати в керівників держпідприємств... ці високі зарплати ніх... не дали тому що антикорпційна система сама є дуже корумпована

в наглядових рад від яких толку ніх... як була корупція без них так і ще більша з ними...

корумповані антикорупційні органи які крім спортивної рибалки більше нічого не роблять... користь від них нульова... піймали потримали і відпустили

корумпований антикорупційний суд... та і взагалі судді ....

зарплати в тилових старших офіцерів .... в керівника районного самбірського ТЦК 1.8 млн.. річна декларація...

Зарплати в міністерствах... подивіться на декларації...

Мери виписують собі дикі премії, депутати різних рівнів допомоги...
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06.04.2024 23:41 Відповісти
И оттого все они за войну. Ведь они ничего не теряют.
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06.04.2024 23:54 Відповісти
то чому за наші гроші мають переозброювати інших...

Бросайте бухать, ну совсем же дурнину несете (((.
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07.04.2024 00:48 Відповісти
Неп'ющий бот під vpn... поясність пункт "допомога іншим союзникам" який є в проекті що мають проголосувати?
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07.04.2024 08:46 Відповісти
https://youtu.be/nvzD3EOrm6g
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06.04.2024 23:26 Відповісти
Напомнило!!!
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06.04.2024 23:27 Відповісти
та ******* скиґлите, зешмаркля тут мае рацію, нехай дают' ґроші зараз, а там далі побачимо шо там і як, якщо в канада введут' якис' таксес на оборону, я тікі підтримаю
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06.04.2024 23:31 Відповісти
Як Маркарова почне перейматися справами країни може щось і дадуть, а поки що в неї в голові питання деб то м'яся та курки подешевше знайти для свого ресторану в Уошінгтоні.
А по друге: в Україні грошей до х@їща ( в кого треба) повернути закон про конфіскацію активів незрозумілого походження і на то можна буде забезпечити ще одне військо.
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06.04.2024 23:40 Відповісти
Тоді якщо це гроші на військову допомогу у борг тоді знімайте заборону на використання ударів далекобійними ракетами по військових об'єктах на росії. Це вже наші особисті справи з кацапами, а США лише буде продавцем нам зброї. Скільки ракет та всього іншого можна придбати на шістдесят мільярдів доларів. Посеред москви повинна бути одна велика яма і в ній путлєр замочений у сартирі як головний терорист світу.
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06.04.2024 23:40 Відповісти
тільки б не опинились ці гроші в зелених кишенях ....
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06.04.2024 23:53 Відповісти
Нема там 60млрд на зброю
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TN5Ai9fSYP4l5p2eOZrZqsRicb8BTMdonZGaNLCqMng/edit#gid=0 менше 7млрд на зброю в 2024 році
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07.04.2024 00:22 Відповісти
придбати можно, то так. якщо продадуть.
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07.04.2024 00:50 Відповісти
боюся, що за кредитні гроші нам цього також не дозволять. Договорнічок є між нашим "союзником" і кацапами, не стріляти по кацапії
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07.04.2024 01:07 Відповісти
Тим часом Китай надає Росії супутникові зображення для ударів по Україні, а також верствти для виробництва зброї та мікрочіпи виготовлені у Гонконзі.https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-06/china-is-providing-geospatial-intelligence-to-russia-us-warns?srnd=homepage-europe https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-04-06/china-is-providing-geospatial-intelligence-to-russia-us-warns?srnd=homepage-europe

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06.04.2024 23:41 Відповісти
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06.04.2024 23:53 Відповісти
Для кацапів так, для України США ще довго будуть союзником.
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07.04.2024 02:31 Відповісти
Це зелене Х**ло вже заколебало вкрай - те що йому на Україну все одно і скільки вона ще втратить міліардів доларів ясно, але те що він це стверджує вже коли не президент це плєвок у лице всій Україні.
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06.04.2024 23:48 Відповісти
Ого, уявляю якими темпами можновладці зараз будуть тирить останні гуманітарні гроші Асфальт буде супер асфальтом!
Авжеж, велике крадівництво допомоги не могло залишитись в секреті від світової спільноти.
Крали одні, розраховуватись буде народ, зараз комуналка підскоче, ціни, зп і пенсії будуть затримувати і т.п
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06.04.2024 23:48 Відповісти
Если в кредит то тогда уже и оружие нормальное давайте и без всяких ограничений бить по рашке. Чтобы мы 100% победили и у рашистов выбили компенсации отдать кредиты. Иначе получится затяжная война на десятки лет, а мы залезем в долги, которые потом нам предложат отдать Украиной.
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06.04.2024 23:48 Відповісти
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06.04.2024 23:55 Відповісти
Глупости. Бороться с властью во время войны самоубийство.
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07.04.2024 01:14 Відповісти
Від кацапів іншого чекати марно.
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07.04.2024 02:29 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=L2vsLNsbpLg Арестович ЛендЛиз нам не нужен! А зачем? На шару дают? На шару берём!
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07.04.2024 00:32 Відповісти
Допомога Україні жорстко контролюється тими хто таку допомогу надає. Тому досі "зелені" могли вільно розкрадати лише побутову гуманітарку та бюджет. Але те як керівництво держави використовує отриманий кредит не контролює ніхто крім "громадських організацій" всередині країни. Отримувати саме кредити це мрія зелених. Розкрадуть, українцям залишать борги, а самі, як казав арєстовіч, після війни будуть жерти омарів на власних яхтах... разом з бігусами і шабуніними...
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07.04.2024 01:16 Відповісти
Самі американці казали, що 90% тієї допомоги в Україну не заходить, а іде прямо тим, хто виробляє зброю для українських воїнів. Так буде і з кредитом, він траншами буде поступати до виробників зброї.
З зарплат бюджетникам і пенсій пенсіонерам особливо не вкрадеш.
А на гуманітарці і соціалці, тим чиї руки нічого не крали, але і не відсували, є де розгулятись.
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07.04.2024 01:34 Відповісти
Кредит безвідсотковий і безстроковий. Українці коли позичають комусь гроші але знають, що він позичальник навряд чи зможе їх віддати, то кажуть, що позичають на вічне віддання.
А після нашої Перемоги трампи-джонсони-саллівани будуть в черзі стояти щоб списати той кредит і будуть наперед один одного вихвалятись, як вони доклались до нашої перемоги і торжества демократії у всьому світі.
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07.04.2024 01:22 Відповісти
Крім трампів-джонсонів-салліванів там ще є купа ротшілдів з барухами, кушнерами та ротенбергами... То ж можуть так "вістами обписати" що пів країни під заставою опиниться...
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07.04.2024 06:53 Відповісти
В США розуміють же, що ми не зможемо віддати ці кредити тоді грошима. Відповідно тоді ми можемо віддати їх тільки своїми ресурсами, якщо переможемо. А для перемоги треба сотні мільярдів доларів. Наші орні землі, усі, 43 млн га, коштують, якщо продавати по 2 тисячі доларів, десь 100 мільярдів. Відповідно якщо взяти кредит під них, тобто і під приватну власність, яку умовно конфіскують у власність держави тоді попередньо, щоб це можливо було. То це всього компенсує 60 мільярдів того, що нам зараз хочуть виділити і не вистачить навіть на такий самий наступний пакет допомоги. Звісно в нас ще є інші природні ресурси. Літій, уран, газ, і т.п. Цього ще вистачить на декілька років. І все. України для українців не буде. Тому просто нехай візьмуть нас ще одним штатом у склад США і не треба вигадувати кредити ніякі. Якщо їм так треба наші ресурси. Краще вже жити в складі США, без ресурсів, ніж так само без ресурсів, вмерти в російському концтаборі...
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07.04.2024 07:07 Відповісти
Зеля- наші землі вже віддав олігархам та їншім хабарникам. США нічого не залишилося.
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07.04.2024 10:45 Відповісти
Добре що Байден вже його не слухає !
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07.04.2024 10:43 Відповісти
 
 