Росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини упродовж дня, зафіксовано 79 вибухів
Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів). Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).
- Боромлянська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух).
- Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).
- Свеська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
- Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).
- Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
- Великописарівська громада6 здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).
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