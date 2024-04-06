Росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини упродовж дня, зафіксовано 79 вибухів

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів). Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів).

Середино-Будська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).

Боромлянська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух).

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Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).

Свеська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).

Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Великописарівська громада6 здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).

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