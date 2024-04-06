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Новини Агресія Росії проти України
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Росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумщини упродовж дня, зафіксовано 79 вибухів

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 79 вибухів.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Боромлянська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська громади.

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (18 вибухів). Також зафіксовано скидання ВОГ з БПЛА (10 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено артилерійські обстріли (4 вибухи) та мінометний обстріл (4 вибухи).
  • Боромлянська громада: ворог завдав ракетного удару (1 вибух).

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  • Білопільська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був артобстріл (7 вибухів).
  • Свеська громада: здійснено обстріл з РСЗВ (4 вибухи).
  • Хотінська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (7 вибухів).
  • Шалигинська громада: були артилерійські обстріли (10 вибухів).
  • Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (2 вибухи).
  • Великописарівська громада6 здійснено артилерійський обстріл (8 вибухів).

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Автор: 

обстріл (28392) Сумська область (3655)


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