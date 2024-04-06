Британська розвідка про збиття РФ власних літаків: Це напруженість серед операторів ППО внаслідок страху перед діями України
Російські сили протиповітряної оборони вже неодноразово збивали свої ж літаки над Кримом, що може свідчити про випадкові дії самих операторів ППО.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зауважується, що після кількох ударів України по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті цього року місцева російська протиповітряна оборона майже напевно була приведена в підвищену готовність.
У британському Міноборони нагадали, що 28 березня 2024 року російський Су-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською ППО, а призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і що пілот вижив.
"Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками", - вважають аналітики.
Зазначається, що раніше вже надходили і інші непідтверджені повідомлення про подібні випадки, коли Росія збивала свої ж літаки. Зазвичай це відбувалося після періодів активності українських сил проти російських військових на окупованій території Криму.
"Ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи вторинний вплив дій України", - резюмують у відомстві.
Як повідомлялося, наприкінці березня у тимчасово окупованому Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому "Бельбек". Пізніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що це дійсно був російський літак, збитий росіянами.
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Пока-пока-покакалі...
збиваючи все , що летить над їх територією
А зараз потомки українців які залишилися в РОсії поступово "вироджуються" Бо оточення "не те" І воно негативно впливає на їх дітей Якщо відслідкувать історію - то Московія якраз і виживала за рахунок "прилиття чужої крові" Емігранти з Данії Шотландії Німеччини України Польщі Як тільки цей приплив став вичерпуваться - РОсія почала "здавать позиції" Вже давно вона живе за рахунок того що зазапала за останні кілька століть Але ж на самих матеріальних ресурсах довго не протягнеш! Потрібні інтелектуальні кадри Але ж кацапи не здатні самі їх вирощувать - менталітет не дозволяє!
От і мають вони відповідний "рівень" підготовки розрахунків ЗРК! Як колись мали (при Сталіні) відповідний "рівень" інженерів Та й армії теж Достатньо глянуть на рівень підготовки танкових екіпажів - коли їх били німці при ЇХ дво-трикратній перевазі у техніці
Кацапы умеют снимать НАПРЯЖЕНИЕ
Накатил водяры - и напряжение как рукой снимет
Вон Медведев с Захаровой - какие расслабленные
Несут пургу ,не напрягаясь
- Скажите пожалуйста - пачиму аператары бандеравских дронав действуют в баю намного эффективнее, чем наши?
- Патамушта у "хахляцких" в баю "гарят глаза"! А у наших "гарят трубы"!
Дійсно, воно літає, крилами не махає - ЄТА АТ ЛУКАВАГА!!!
Треба стрілять...