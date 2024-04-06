Британська розвідка про збиття РФ власних літаків: Це напруженість серед операторів ППО внаслідок страху перед діями України

Російські сили протиповітряної оборони вже неодноразово збивали свої ж літаки над Кримом, що може свідчити про випадкові дії самих операторів ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зауважується, що після кількох ударів України по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті цього року місцева російська протиповітряна оборона майже напевно була приведена в підвищену готовність.

У британському Міноборони нагадали, що 28 березня 2024 року російський Су-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською ППО, а призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і що пілот вижив.

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"Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками", - вважають аналітики.

Зазначається, що раніше вже надходили і інші непідтверджені повідомлення про подібні випадки, коли Росія збивала свої ж літаки. Зазвичай це відбувалося після періодів активності українських сил проти російських військових на окупованій території Криму.

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"Ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи вторинний вплив дій України", - резюмують у відомстві.

Як повідомлялося, наприкінці березня у тимчасово окупованому Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому "Бельбек". Пізніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що це дійсно був російський літак, збитий росіянами.