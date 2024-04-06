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Новини
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Британська розвідка про збиття РФ власних літаків: Це напруженість серед операторів ППО внаслідок страху перед діями України

Росіяни збили власний літак

Російські сили протиповітряної оборони вже неодноразово збивали свої ж літаки над Кримом, що може свідчити про випадкові дії самих операторів ППО.

Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії із посиланням на дані розвідки, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зауважується, що після кількох ударів України по цілях у Севастополі та Чорноморському флоті цього року місцева російська протиповітряна оборона майже напевно була приведена в підвищену готовність.

У британському Міноборони нагадали, що 28 березня 2024 року російський Су-27, який здійснював політ над Кримом, був збитий російською ППО, а призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що сталася технічна несправність і що пілот вижив.

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"Існує реальна ймовірність того, що не стільки технічна проблема, скільки підвищений тиск і напруженість серед російських операторів ППО, викликані страхом перед подальшими діями України, призводять до того, що вони ненавмисно вступають у бій зі своїми власними пілотами і літаками", - вважають аналітики.

Зазначається, що раніше вже надходили і інші непідтверджені повідомлення про подібні випадки, коли Росія збивала свої ж літаки. Зазвичай це відбувалося після періодів активності українських сил проти російських військових на окупованій території Криму.

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"Ця подія та інші, якщо вони підтвердяться, ймовірно, підкреслюють брак обізнаності та координації між елементами російських збройних сил, одночасно демонструючи вторинний вплив дій України", - резюмують у відомстві.

Як повідомлялося, наприкінці березня у тимчасово окупованому Севастополі російські військові збили власний літак, який злітав з аеродрому "Бельбек". Пізніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що це дійсно був російський літак, збитий росіянами.

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Велика Британія (5573) розвідка (3858)


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(голосом Боярського):
Пока-пока-покакалі...
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06.04.2024 23:49 Відповісти
Любьёвь- маркофь, цьомкы-цьомкы, абнімашкы... Бодай би повиздихали ще маленькими!
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06.04.2024 23:49 Відповісти
Правильно роблять кацапи ,
збиваючи все , що летить над їх територією
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07.04.2024 00:12 Відповісти
Саме тому кацапня і вчепилася в Україну! Бо зрозуміли що їх бидло здатне лише буть тупими "виконавцями" Правильно колись говорила інструкція КГБ про кадрову політику в армії Там чітко рекомендувалося призначать на командні посади переважно українців - бо вони ініціативні та здатні до самостійних дій та прийняття рішень У радянські часи близко половини командного складу Радянської Армії були вихідцями з України (при тому що це була лише П"ЯТА частина населення СРСР!)
А зараз потомки українців які залишилися в РОсії поступово "вироджуються" Бо оточення "не те" І воно негативно впливає на їх дітей Якщо відслідкувать історію - то Московія якраз і виживала за рахунок "прилиття чужої крові" Емігранти з Данії Шотландії Німеччини України Польщі Як тільки цей приплив став вичерпуваться - РОсія почала "здавать позиції" Вже давно вона живе за рахунок того що зазапала за останні кілька століть Але ж на самих матеріальних ресурсах довго не протягнеш! Потрібні інтелектуальні кадри Але ж кацапи не здатні самі їх вирощувать - менталітет не дозволяє!
От і мають вони відповідний "рівень" підготовки розрахунків ЗРК! Як колись мали (при Сталіні) відповідний "рівень" інженерів Та й армії теж Достатньо глянуть на рівень підготовки танкових екіпажів - коли їх били німці при ЇХ дво-трикратній перевазі у техніці
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07.04.2024 04:47 Відповісти
Странно даже читать такое
Кацапы умеют снимать НАПРЯЖЕНИЕ
Накатил водяры - и напряжение как рукой снимет
Вон Медведев с Захаровой - какие расслабленные
Несут пургу ,не напрягаясь
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07.04.2024 02:34 Відповісти
Российский корреспондент берёт интервью у генерала РФ:
- Скажите пожалуйста - пачиму аператары бандеравских дронав действуют в баю намного эффективнее, чем наши?
- Патамушта у "хахляцких" в баю "гарят глаза"! А у наших "гарят трубы"!
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07.04.2024 04:52 Відповісти
Не ну а шо ?!
Дійсно, воно літає, крилами не махає - ЄТА АТ ЛУКАВАГА!!!
Треба стрілять...
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07.04.2024 06:57 Відповісти
 
 