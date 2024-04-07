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Новини Війна
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Росіяни запустили з півдня декілька груп "Шахедів": курс північно-західний, - Повітряні сили (оновлено)

Шахед

У ніч з 6 на 7 квітня росіяни запустили декількох груп ударних безпілотників по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.

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"Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний. Ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку. Кривий Ріг - перебувайте в укриттях!" - повідомили у Повітряних силах о 00:19.

Повітряні сили про Шахеди

Повітряні сили про атаку Шахедів

Автор: 

дрони (4678) Повітряні сили (2625)


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Тобто, з Херсонщини?((
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07.04.2024 07:05 Відповісти
 
 