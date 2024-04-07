Росіяни запустили з півдня декілька груп "Шахедів": курс північно-західний, - Повітряні сили (оновлено)
У ніч з 6 на 7 квітня росіяни запустили декількох груп ударних безпілотників по Україні.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Декілька груп БпЛА в Херсонській області, курс північно-західний", - йдеться у повідомленні.
"Ударні БпЛА на півночі Харківщини, курс південний. Ще декілька груп БпЛА з Херсонщини в північному/північно-західному напрямку. Кривий Ріг - перебувайте в укриттях!" - повідомили у Повітряних силах о 00:19.
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Igor Grytselyak
показати весь коментар07.04.2024 07:05 Відповісти Мені подобається 0
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