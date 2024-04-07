Зеленський про блокування кордону з Польщею: Ми побудували кілька шляхів в обхід

Україна побудувала кілька шляхів, щоб обійти блокування польськими фермерами кордону, однак транзит товарів через Польщу був би дешевшим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наш прем’єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов’язково розблокують кордони і допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати.

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І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. Сьогодні це працює. Краще було б через Польщу, дешевший був би для деяких товарів транзит. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. У нас потужно працює море, Дунай, ми почали працювати через Молдову й Румунію.

Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.