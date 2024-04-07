Зеленський про блокування кордону з Польщею: Ми побудували кілька шляхів в обхід
Україна побудувала кілька шляхів, щоб обійти блокування польськими фермерами кордону, однак транзит товарів через Польщу був би дешевшим.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
"Наш прем’єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов’язково розблокують кордони і допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати.
І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. Сьогодні це працює. Краще було б через Польщу, дешевший був би для деяких товарів транзит. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. У нас потужно працює море, Дунай, ми почали працювати через Молдову й Румунію.
Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.
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если жёстко объяснить полякам, что их вонючая еда нам не нужна и ввести эмбарго. тогда они быстро уберут своих титушек с границы.
https://www.youtube.com/watch?v=nTlfoBEL96I
Ніколов про те що могло потекти з Шила , якщо особисто Малюк попросив суддю не оголошувати вирок суду ,а на ранок його вже випустили під заставу .
На переговорах 28 березня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак "постійно зривав обговорення, вимагаючи від інших присутніх не допустити, щоб українці захопили польські землі. А під кінець переговорів він зробив величезний спіч чомусь про Гадяцьку унію (1658 року. - Ред.), а потім раптом заявив, що якщо ми не погодимося на польські умови, то нехай нас завоює Путін, бо так нам і треба".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/03/28/7182627/
https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5