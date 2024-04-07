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Зеленський про блокування кордону з Польщею: Ми побудували кілька шляхів в обхід

Блокада на кордоні з Польщею

Україна побудувала кілька шляхів, щоб обійти блокування польськими фермерами кордону, однак транзит товарів через Польщу був би дешевшим.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю, показаному в ефірі телемарафону в суботу ввечері, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Наш прем’єр спілкувався з владою Польщі, коли була зустріч на рівні урядів. Всі кажуть, що обов’язково розблокують кордони і допоможуть Україні. А поки всі кажуть, ми повинні свою роботу виконувати.

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І ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню. Сьогодні це працює. Краще було б через Польщу, дешевший був би для деяких товарів транзит. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. У нас потужно працює море, Дунай, ми почали працювати через Молдову й Румунію.

Я вважаю, ми знайшли вихід з цієї ситуації в будь-якому випадку", - заявив Зеленський.

Автор: 

блокада (737) кордон (4762) Зеленський Володимир (23790) Польща (8494)


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Топ коментарі
+11
Читав тут недавно що у Польщі не "більше мільйона фермерів" які мають по 15 гектарів і вирощують урожай - а втричі менше Решта здає землю в обробіток більш умілим та живе за ці гроші От вони саме і займаються цими "блокадами" Адже це теж за гроші робиться!
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07.04.2024 03:08
+7
Все у нього є, все буде, а на ділі одні пройоби і піздєци
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07.04.2024 01:11
+6
А фермерам не пора у поле? Чи ЕС їм сплачує прогули ?
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07.04.2024 00:44
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А фермерам не пора у поле? Чи ЕС їм сплачує прогули ?
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07.04.2024 00:44 Відповісти
Читав тут недавно що у Польщі не "більше мільйона фермерів" які мають по 15 гектарів і вирощують урожай - а втричі менше Решта здає землю в обробіток більш умілим та живе за ці гроші От вони саме і займаються цими "блокадами" Адже це теж за гроші робиться!
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07.04.2024 03:08 Відповісти
Там трохи інша історія. Польське сільське господарство генерує продукції на 10 млрд євро на рік. У цьому році, польські фермери отримали дотацій від ЄС аж 23 млрд євро. Тобто, за один євро виробленої продукції, поляк має 2.3 євро дотацій. І це не рахуючи безкоштовних кредитів, та інших смаколиків від Брюсселю. З такою шарою фермерам можна роздавати агропродукцію взагалі безкоштовно і не нити про хєрове життя.
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07.04.2024 11:28 Відповісти
Мені про це відомо З-за різниці у цінах (в тому числі і засобах виробництва) зарплатах та рівні життя польська сільгосппродукція неконкурентоспроможна порівняно з українською А "напрягаться" поляки не хочуть - звикли до "халяви"!
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07.04.2024 11:44 Відповісти
нужна адекватная ответа.
если жёстко объяснить полякам, что их вонючая еда нам не нужна и ввести эмбарго. тогда они быстро уберут своих титушек с границы.
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07.04.2024 07:36 Відповісти
БАНКОВА НА ВУХАХ через арешт ТОПсбушника / У іншого керівника СБУ знайшли елітну квартиру Є питання
https://www.youtube.com/watch?v=nTlfoBEL96I
Ніколов про те що могло потекти з Шила , якщо особисто Малюк попросив суддю не оголошувати вирок суду ,а на ранок його вже випустили під заставу .
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07.04.2024 01:04 Відповісти
Яку гнилятню розвів МАЛЮК , а міг вважатися героєм захисником, харкнути б на нього вживу вкинутого в сміттєзвалище.
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07.04.2024 01:15 Відповісти
Хто такий Зеленський?
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07.04.2024 01:06 Відповісти
це той, котрий підписував особисто санкції на нібито пов"язані з рашкою бізнеси - а потім вони діли ОПою міжусобойно прибутки .
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07.04.2024 01:17 Відповісти
"побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню" і пошліт тих поляків за рускім воєнним кораблем.
На переговорах 28 березня заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак "постійно зривав обговорення, вимагаючи від інших присутніх не допустити, щоб українці захопили польські землі. А під кінець переговорів він зробив величезний спіч чомусь про Гадяцьку унію (1658 року. - Ред.), а потім раптом заявив, що якщо ми не погодимося на польські умови, то нехай нас завоює Путін, бо так нам і треба".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2024/03/28/7182627/
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07.04.2024 01:11 Відповісти
Дякую за посилання, особливо потішив названий брат нашого препізедента із спічем:"Вийди отсюда, розбійник..."
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07.04.2024 01:31 Відповісти
Схоже бідолаху пуйло вкусив, до ветеринара потрібно.
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07.04.2024 07:07 Відповісти
Все у нього є, все буде, а на ділі одні пройоби і піздєци
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07.04.2024 01:11 Відповісти
ми побудували...
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07.04.2024 02:31 Відповісти
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07.04.2024 04:59 Відповісти
Ну звисно все в обхід.Довбаний блазень-все робить як і його хозяіва.Все в обхід.Налоги сплачувати-ну нафіг.Ця довбана шарага 95квартал заєрестрована була на Кіпрі(art fox studio)-налоги в бюджет не платили.У 2003році помийка 1+1 разом з СТС(рашка)випускали різні концертні шоу.Нагадую- путін і ко до 2003 року майже остаточно підмяв під себе тв канали рос.алігархів.Отже просто так(без дозволу пу)вони б не змогли випускати свої програми.Зробіть висновок на кого працює ЗЕ і ко.Це все є в відкритому доступі.
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07.04.2024 05:40 Відповісти
Толік, тебе знову викрили у підлизуванні польських дуп.
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07.04.2024 11:21 Відповісти
Цікаво, польські фермери цього року сіяти збираються, чи сподіваються на дотації Брюселя?
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07.04.2024 07:45 Відповісти
А в дятла все потужно.Викинь це вже по дебільному написане і завчене слово .
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07.04.2024 08:27 Відповісти
Мільярд дерев теж посадив,,а в асфальт вбухав 13 ярдів долярів...Хуже не будет,епоха бедності пройшла...
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07.04.2024 08:32 Відповісти
Можно выехать через Молдову и Румынию?
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07.04.2024 10:45 Відповісти
Для того аби польські виродки розблокували кордон і назавжди, я підкреслюю назаважди, навіть і не думали про блокування, треба просто на рік заборонити ввезення в Україну усіх товарів вироблених у польщі. Втрата 12 млрд євро на рік дуже сильно протверезить польський бізнес, і тоді польща стане найбільшим лобістом членства України у ЄС
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07.04.2024 11:20 Відповісти
От мовчки робити а не пі…аритися вовочка так і не навчився.
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07.04.2024 12:14 Відповісти
Вже давно пора запровадити тиху блокаду польських товарів. Перестати закуповувати в супермаркети(менеджери), перестати в них купувати(покупці), не пропускати через кордон(митники), при чому нічого не заявляти, просто мовчати. А купувати треба німецьке. І якісне, і навіть дешевше за польске. А в ідеалі, розвивати своє виробництво.
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07.04.2024 13:11 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/43404 Стислий переказ інтерв'ю Михайла Подоляка, яке він дав Наталії Мосийчук .



https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5
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07.04.2024 14:07 Відповісти
 
 