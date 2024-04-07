Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 447 510 осіб (+820 за добу), 7074 танки, 11 316 артсистем, 13551 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 447 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 447510 (+820) осіб,

танків ‒ 7074 (+17) од,

бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,

артилерійських систем – 11316 (+54) од,

РСЗВ – 1036 (+4) од,

засоби ППО ‒ 749 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),

крилаті ракети ‒ 2064 (+4),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)

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