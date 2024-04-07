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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 447 510 осіб (+820 за добу), 7074 танки, 11 316 артсистем, 13551 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 447 510 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 447510 (+820) осіб,
  • танків  ‒ 7074 (+17) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
  • артилерійських систем – 11316 (+54) од,
  • РСЗВ – 1036 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 749 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),
  • крилаті ракети ‒ 2064 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 15071 (+79) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1864 (+10)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські захисники відбили ворожий штурм та знищили колону російської бронетехніки на Лиманському напрямку. ВIДЕО

Втрати армії РФ

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) ліквідація (3909) знищення (7204)


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Топ коментарі
+30
Минув 3696 день москальсько-української війни.
218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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07.04.2024 07:58
+14
218 одиниць наземки за добу - дуже гарячій квітень.
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319

Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
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07.04.2024 08:28
+13
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07.04.2024 07:59
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Минув 3696 день москальсько-української війни.
218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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07.04.2024 07:58 Відповісти
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07.04.2024 07:59 Відповісти
Нарешті вже сочі!👍🙏🙏🙏
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07.04.2024 12:32 Відповісти
Тяжка ситуація - рашковани вже бігають на околицях Часового Яру
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07.04.2024 08:00 Відповісти
Не даи Бог захоплять - він на висоті - і захід Донбасу як на долоні
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07.04.2024 08:05 Відповісти
А як не захоплять? Плакать будеш?
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07.04.2024 11:39 Відповісти
Потрібно всі сили - бо це ключ - далі Слов"янськ Краматорськ Констянтинівка - мало заліза - по нас 5 снарядів - ми ім 1
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07.04.2024 11:47 Відповісти
Ключ Донбаса - Це Славянск - він на висоті - тому його і "захопив" терорист гіркін
Штурмувати висоту треба СТОКРАТНА перевага - якої у пуцла немає навіть близько
Війна в горах це не по посадкам шастати
Спи спокійно валечка
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07.04.2024 12:05 Відповісти
Гора Карачун - це Україна!!! - а ... красота!!!
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07.04.2024 12:09 Відповісти
А ти очікуєш "пабєду"?
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07.04.2024 08:12 Відповісти
Куди?
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07.04.2024 08:14 Відповісти
БК підвезли.
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07.04.2024 09:23 Відповісти
Скинь сюда альтернативну підтверджену інформацію
канашенкова не предлагать
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07.04.2024 11:40 Відповісти
Достатньо подивитись безліч відео від наших військових за останні дні в якій кількості пруть, а потім дохнуть кацапи - то в таких цифрах нема нічого дивного.
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07.04.2024 12:50 Відповісти
Село Часов яр,площа 12 кв.км,пошти Берлін...
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07.04.2024 08:22 Відповісти
Стратегічна висота
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07.04.2024 08:23 Відповісти
Усі бачили відео, де наші відбивають атаку великої бронегрупи .
З оборонних укріплень я побачив одну траншею в полі, мінних полів немає, кацапська авіація вільно собі літає.
***** два роки часу було, щоб забетонувати і побудувати доти, зуби дракона, та хоч рови з крокодилами🤦🤦
Пздц
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07.04.2024 17:55 Відповісти
218 одиниць наземки за добу - дуже гарячій квітень.
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319

Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
показати весь коментар
07.04.2024 08:28 Відповісти
Кацапи пішли ва-банк.подуріли лізуть усюди з мінімальними успіхами
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07.04.2024 09:32 Відповісти
Пытаются что то к Победобесию изобразить, но смогут лишь юбилей в полмиллиона дохлых ублюдков ...
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07.04.2024 10:29 Відповісти
Черныш - у тя мания раненых кацапов, как у прохфесора Сольвья мания что путин в холодильнике... 🤣
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07.04.2024 11:44 Відповісти
в слеующем году 80-летие победобесия
это для тех кто верит в договорняк с пуцлом
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07.04.2024 11:41 Відповісти
 
 