Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 447 510 осіб (+820 за добу), 7074 танки, 11 316 артсистем, 13551 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 447 510 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.04.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 447510 (+820) осіб,
- танків ‒ 7074 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13551 (+54) од,
- артилерійських систем – 11316 (+54) од,
- РСЗВ – 1036 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 749 (+0) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8956 (+61),
- крилаті ракети ‒ 2064 (+4),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15071 (+79) од,
- спеціальна техніка ‒ 1864 (+10)
Топ коментарі
+30 Qq Qqq #455433
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+14 Vitaliy Kasenkov
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+13 Qq Qqq #455433
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218!!! одиниць техніки та 820 чумардосів.
Арта 58!, броня 71!, логістика 79!
Техніка знищується в останні дні щільно.
Логистика перевалила за 15000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
Штурмувати висоту треба СТОКРАТНА перевага - якої у пуцла немає навіть близько
Війна в горах це не по посадкам шастати
Спи спокійно валечка
канашенкова не предлагать
З оборонних укріплень я побачив одну траншею в полі, мінних полів немає, кацапська авіація вільно собі літає.
***** два роки часу було, щоб забетонувати і побудувати доти, зуби дракона, та хоч рови з крокодилами🤦🤦
Пздц
Доречі квітень 23-го/квітень 24-го (6 діб)
Танки - 84/88
ББМ - 211/230
Арта - 238/234
РСЗВ - 17/13
Авто - 318/319
Логістика черговий ювілей, ББМ відстають вже на півтори тисячі хоча тільки на прикінці листопада (26.11.2023) вперше з початку війни авто обігнали ББМ 10 288/10 279
это для тех кто верит в договорняк с пуцлом