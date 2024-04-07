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Новини Війна
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Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її, - Шольц

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Reuters. про це німецький канцлер заявив  на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", – заявив Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.

Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

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"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", – сказав очільник уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".

Автор: 

путін володимир (23790) Шольц Олаф (1136)


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Топ коментарі
+30
Ви чі не розумієте ,чі боїтесь озвучити що відступ ****@ з України дорівнює його смерті.
Раби можуть пробачити побиття не згодних з режимом.можуть пробачити урізання пайка.можуть пробачити навідь вбивство таких же рабів своїми ж рабами.але ніколи не пробачать публічного визнання поразки царем
Так що єдиний вихід фізична ліквідація царя і розвал недоімперії на шматки.і чим дрібніші шматки тім краще
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07.04.2024 08:50
+16
Тому затримують поставки озброєння в тому числі далекобійного... продають оркам компоненти для озброєння..... німецькі компанії дальше працюють в раші і платять там податки... купляють у них ресурси різними обхідними шляхами.....

Все це роблять щоб орки зрозуміли що вони не можуть виграти... лицемірний муд...к
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07.04.2024 08:50
+14
Нажаль радянський союз тільки через 10 років зрозумів,що в афгані-некуй робить.
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07.04.2024 08:41
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Все вірно.Однак придумай як примусити надавати своїм союзників допомогу УКраїні, як надає ФРН.
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07.04.2024 08:40 Відповісти
Шольц орал на Макрона...

🔥Макрон НАШЕЛ ЧТО ОТВЕТИТЬ, Литва заставила кремль УЖАСНУТСЯ, жуткий скандал в Германии |
https://www.youtube.com/watch?v=DFngo36Vkrw
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07.04.2024 08:58 Відповісти
На Макрона кричав і Байден:
https://www.ponomaroleg.com/oruzhie-politika-i-blagodarnost/ Олег Пономарь : "Байден сказал Макрону https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ о его инициативах : Ты хочешь привести Трампа в Белый Дом?"
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07.04.2024 13:38 Відповісти
Що вірно? Абсолютна ілюзія від Шольця
Маньяк буде воювати до останнього солдата до останнього танка до останнього снаряда до останньої кулі...
... адольфік вірив що переможе поки не пустив собі кулю в лоба
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07.04.2024 11:32 Відповісти
Нажаль радянський союз тільки через 10 років зрозумів,що в афгані-некуй робить.
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07.04.2024 08:41 Відповісти
Тоді вже "фінанси почали співати романси" . Аварія на ЧАЕС потягла добре грошенят .

А тут путлєру гроші рікою течуть
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07.04.2024 09:22 Відповісти
Але там втрати були набагато меншими..15 тис. загиблими за 10 років. Крім того, там крім зміни Аміна була боротьба за наркотрафік..
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07.04.2024 09:22 Відповісти
Населення СРСР на той час становило 286 млн чоловік. А зараз населення парашки....
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07.04.2024 09:52 Відповісти
ти д...б?
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07.04.2024 08:46 Відповісти
А ты,этого,точно не слышал,если враг не здаётся-ЕГО УНИЧТОЖАЮТ!!!
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07.04.2024 09:26 Відповісти
тобто, зброю, в необхідній кількості, ми не дочекаємось.
"запад" буде чекати, на розуміння.
*******!
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07.04.2024 08:41 Відповісти
🔥 ПОРТНИКОВ & ОГРЫЗКО: ГЛУХОЙ УГОЛ в США! ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
https://www.youtube.com/watch?v=CLjDirQjWGE
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07.04.2024 08:41 Відповісти
Володимир ЦИБУЛЬКО: ЗАЛУЖНИЙ не відвоював території, які ЗЕЛЕНСЬКИЙ здав, за це його й
звільнили
https://www.youtube.com/watch?v=6M8EHWYo0CE
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07.04.2024 08:51 Відповісти
Звільнили за те, що не здавав, як зараз сирський
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07.04.2024 11:22 Відповісти
Шольц - де "Тауруси"?
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07.04.2024 08:43 Відповісти
Немає. Взагалі. Є одні шарабанки від них.
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07.04.2024 10:30 Відповісти
Зняті з виробництва за відсутності військових замовлень.
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07.04.2024 10:41 Відповісти
Він це вже зрозумів давно,просто він боїться наслідків цього визнання публічно((
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07.04.2024 08:46 Відповісти
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07.04.2024 08:47 Відповісти
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vzorvan-nefteprovod-pod-rostovom.html вніч на 6 квітня україна підірвала нафтопровід під Ростовом

https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vzorvan-nefteprovod-pod-rostovom.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vzorvan-nefteprovod-pod-rostovom.html

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07.04.2024 08:49 Відповісти
Відбитий наглухо канцлер
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07.04.2024 08:50 Відповісти
Він звичайне еуропейське ссикло. Власне, вони там майже всі такі. Гарне життя після ДСВ, перетворило європейців на розніжених, розбещених та ссикливих створінь.
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07.04.2024 10:11 Відповісти
Ви чі не розумієте ,чі боїтесь озвучити що відступ ****@ з України дорівнює його смерті.
Раби можуть пробачити побиття не згодних з режимом.можуть пробачити урізання пайка.можуть пробачити навідь вбивство таких же рабів своїми ж рабами.але ніколи не пробачать публічного визнання поразки царем
Так що єдиний вихід фізична ліквідація царя і розвал недоімперії на шматки.і чим дрібніші шматки тім краще
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07.04.2024 08:50 Відповісти
Путин полвека вкладывал деньги в европейских и американских политиков
Все это у путина задокуменитировано
Если путина не станет
Эти документы могут быть ОПРИЛЮДНЕНІ
Вот этого и боится Шольц
Меркель не рискнула снова стать канцлером
После того ,как американцы СЛИЛИ в прессу
Ее личную переписку с Кремлем
Крошечную часть этой переписки
Меркель тогда ПОМЧАЛАСЬ в Штати
А вернувшись в Германию отказалась идти на выборы
И сидит сегодня тихонечко
Представьте только,что могло быть в той личной переписке Меркель
Если она резко ушла из политики
А вы думаете - на Шольца у путина нет компромата?
Если бы не было
ТАУРУСЫ ДАВНО БЫЛИ БЫ В УКРАИНЕ
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07.04.2024 12:40 Відповісти
Четверть века
Почему я ошибаюсь?
Наверное, потому что путинские годы - один за два....
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07.04.2024 12:59 Відповісти
Тому затримують поставки озброєння в тому числі далекобійного... продають оркам компоненти для озброєння..... німецькі компанії дальше працюють в раші і платять там податки... купляють у них ресурси різними обхідними шляхами.....

Все це роблять щоб орки зрозуміли що вони не можуть виграти... лицемірний муд...к
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07.04.2024 08:50 Відповісти
Свята наївність. путлера психопат, поки він не здохне він буде продовжувати давити.
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07.04.2024 08:51 Відповісти
Мабуть, він цього не зрозумів би і тоді, якби загинули всі кацапи і він залишився б сам.
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07.04.2024 08:59 Відповісти
Розумна заява Шольца: "Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її". Але це може статися, тоді, коли Путін зрозуміє, що його ресурсів не вистачить для виграшу війни. Саме про це і заявляє Макрон, стверджуючи про присутність в Україні іноземних військ. Це саме і надоумить путіна відносно того, що участь у війні европейських ресурсів виключає саму можливість москви виграти війну в Україні.
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07.04.2024 09:09 Відповісти
Питання: Коли можуть закінчитися ресурси на 1/7 частині суші на Землі?
Відповідь: Ніколи. Одних тількі розвіданих родовищ газу вистачить більше ніж на тисячу років!
Може через цей час Шольц дозріє і надасть Тауруси? Думаю не дасть, тому що виробництво Таурусів припинено у зв'язку з відсутністтю військових замовлень.
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07.04.2024 10:50 Відповісти
в ссср також були ресурси на 1/7 частині суші на Землі
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07.04.2024 20:34 Відповісти
В СРСР були ресурси на 1/6 частині суші на Землі, але не було розуму ні однієї частини в голові.
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08.04.2024 22:53 Відповісти
Германия поставляет Мавзолейным Обезьянам кучу продукции в том числе в оккупированный Мариуполь идут фуры набитые стройматериалами и техникой ...
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07.04.2024 09:09 Відповісти
Люди повинні на вулиці жити ?
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07.04.2024 10:38 Відповісти
ждуни та каци? та вони сдохнути повинні
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07.04.2024 20:36 Відповісти
Ось тому нікому вас не шкода...
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07.04.2024 20:37 Відповісти
хворе? лікуйся
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07.04.2024 20:40 Відповісти
Друга світова закінчиться лише тоді,коли Гітлер зрозуміє що він не зможе захопити весь світ..Цікаво Шольц розуміє(чи просто клеє дурня) як насправді "по-дібільному" звучать ось такі заяви
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07.04.2024 09:10 Відповісти
Він вже зрозумів. Хутін не піде без переговорів отримавши щось взамін, буде чіплятись до останнього.
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07.04.2024 09:10 Відповісти
Про що хєр Шольц таке каже?

Німецькі компанії допомагають ***** у так званій «відбудові» Маріуполя. Німці й перемогти йому допоможуть, аби він не ****** по Хєрманіі чим небудь ядрьоним.
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07.04.2024 09:11 Відповісти
Війна закінчиться коли *уйло здохне, і то не факт. Але *уйло здохне швидше чим ми дочекаємось від союзників належної допомоги.
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07.04.2024 09:14 Відповісти
Поки що путін розуміє, що у нього "все по плану".
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07.04.2024 09:18 Відповісти
То правда... немецкие компании и войска будущего Вермахта работали в СССР ещё с 1923 года.. Лётчики, танкисты и химические войска ,были на танкодроме КАМА, в Подмосковье типа Химки и Фили,а летчики Геринга в Липецке,а химвойска в Поволжье на полигоне...
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07.04.2024 09:18 Відповісти
Полигон Шиханы кажись...
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07.04.2024 09:22 Відповісти
Війна в Україні закінчиться тоді коли Шрьодерів, Муркелів, Шольців, Орбанів і подібної шолупені не буде в Європі!
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07.04.2024 09:25 Відповісти
Не факт. Замість них прийдуть ще гірші. Вибори у Словенії тому доказ. Та й взагалі популісти та прорашенські перемагають скрізь. Залишилось ще американському популісту виграти на виборах і світ здригнеться.
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07.04.2024 10:10 Відповісти
*Словаччині
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07.04.2024 10:12 Відповісти
Шольц!
Ти не Олаф, а Олух!
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07.04.2024 09:25 Відповісти
Ни хрена он никогда не поймёт... понимать там уже нечем, для понимания нужны умственные ресурсы и информация. Ему просто не дадут понять, ибо куча мерзавцев, стоящих в его густой тени, кормятся..... не даром к-во миллиардеров увеличилось... с чего бы? Так что - только когда ему скажут холуи - всё, вова, нам пи-ц и больше воевать нечем...
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07.04.2024 09:29 Відповісти
Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", - заявив . Двохрічна допомога Україні Західними брехунами і аферистами дає розуміння, що він не тільки може виграти війну в Україні, але й за допомогою китайських будівельних компаній збудувати нову "БЕРЛІНСЬКУ СТІНУ"
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07.04.2024 09:33 Відповісти
Помойкой Мавзолейной от Камчатки до Карелии эффективно управлять невозможно Априори...не только из за больших расстояний и логистики...👺👹🦍😜🚴 Як казав профессор Преображенский...>>> Шариков,учиться и слушать вы неспособны даже через 500 веков в вашей стране дураков...,я закрываю клинику и уезжаю в братскую Германию 😁
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07.04.2024 09:34 Відповісти
немає "розуму в чемодане для говна"
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07.04.2024 09:36 Відповісти
Профессор ...купите журналы для детей Германии...Не хочу...вам жалко денег? Нет не жалко...тогда почему профессор?Не хочу ..😁😁😁
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07.04.2024 09:38 Відповісти
Тут з ним і погоджусь..
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07.04.2024 09:40 Відповісти
Якщо на кожну погрозу-"понти" пуйла Захід буде підгортати хвоста та тільки виказувати слова стурбованості та занепокоєння, "плешивий" точно нічого не зрозуміє.
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07.04.2024 09:40 Відповісти
На жаль бункерний чорт цього ніколи не зрозуміє ,ця трусвива істота живе в своєму шовіністичному імперському світі з середньовічною ментальністю ,Тому доки ця паскуда існує війна не закінчится ,тому побажаєм що б воно швидше здохло ,а разом з ним можливо піде на звалище історії огидний "русский мир" хотілось цього.
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07.04.2024 09:41 Відповісти
Так благодоря тобі він знищує і наступає, німецький сци.кун
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07.04.2024 09:43 Відповісти
Та фігня, ніхера він не зрозуміє, йому і його шоблі діватися нікуди, тільки евтаназія допоможе вирішити проблему!!
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07.04.2024 09:56 Відповісти
Опираючись на слова Шольца, я розумію це приблино так- лікар псіхіатр почне лікування хворого після того як шизофреник зрозуміе що він шезофренік. А поки хворий буде вбивати та знущатися над сусідями ми будемо ждати, голове що хворий живе в іншемо районі.
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07.04.2024 09:58 Відповісти
Поки ***** зрозуміє, шо це навряд чи, то українці можуть закінчитись. Чи вам ************* шольцьовським цього і треба?
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07.04.2024 10:12 Відповісти
Боже, який Шольц ідіот! Закінчення війни означає негайну смерть для *****. А будь який урка дотримується принципа: ти здохни сьогодні, а я - завтра.
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07.04.2024 10:14 Відповісти
Смішно читати - "Путін має зрозуміти" .
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07.04.2024 10:19 Відповісти
Я зовсім не розуміюсь на німецькій мові, але інстиктивно відчуваю, що ШОЛЬЦ німецькою, означає НЕДОЛУГИЙ ДОВБО(ой)Б...
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07.04.2024 10:23 Відповісти
Респект Шольцу. Германия только неделю назад передала новый пакет военной помощи Украине-снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для танков, гранатомёты, беспилотники, системы борьбы с дронами, вездеходы, машины разминирования и другая военная техника, аварийные генераторы, камеры ночного видения и полевое снаряжение. Не будь этого, после СДАЧИ Авдеевки свино-сабаки были бы уже под городом Днепр.
Прежде чем предъявлять Шольцу, нужно ТРЕБОВАТЬ военной помощи от Байдена !
Вот евреи НЕ молчат и Израиль ПОЛУЧИЛ от администрация Байдена 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir !
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07.04.2024 10:38 Відповісти
По перше у Ізраїля велике і досить впливове лоббі в штатах.... не порівнюйте навіть близько з нашою діаспорою.... це фінансові та інвестиційні компанії

друге можлива війна Ізраїля з Іраном, що зачіпає інтереси СтандартОйл на близькому сході.. та може визвати ріст цін на нафту... а ріст інфляції удар по рейтингу Байдена перед виборами... тому краще озброїти Ізраїль щоб не допустити маштабного конфлікту...
в Україні зовсім інша ситуація ... озброїти нас означає удари по раші і в результаті ріст інфляції....

третє війна з Іраном зачепить американський контингент на близькому сході що знову ж рейтинг

четверте сам Ізраїль не залежить сильно фінансово від США... має сильну армію і виробляє ******* озброєння ... в тому числі ППО, крилатих ракет і беспілотників, що дозволить їм досить ефективно воювати з Іраном...
у нас же повна залежність бюджету від західного фінансування та немає виробництва ********* ППО і далекобійної зброї... хоча якось потроху уже виробляємо беспілотники але в орків їх набагато більше...
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07.04.2024 11:11 Відповісти
Всё так, НО где Ленд Лиз - ЗАКОН о неграниченных посавках оружия в Украину - который принял Конгресс США абсолютным большинством голосов ? Почему не требовали от Байдена его ВЫПОЛНИТЬ ? Украине выходит оружие не нужно ?
Вот вы пишите израильская армия и так сильная, но Байден нашёл для нее НОВЕЙШИЕ F-35 , а для Украины - говна на лопате.
Поэтому, дело НЕ в диаспоре, а в том чтобы Зеленский, Кулеба и Парламент Украины ВСЁ ВРЕМЯ, каждый день ТРЕБОВАЛИ : Байден ***** - ДАЙ ОРУЖИЕ, выполни ЗАКОН о Ленд Лизе !
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07.04.2024 16:09 Відповісти
Ми хлопчики у порівняні з молодшим братом Ізраїлем... в тому вся причина прочитавши що пише про Україну Обама... я чесно вважаю що Байдену ... було б пох... що вимагала б Україна... у нього свої цілі і вони розходяться з нашими...

А сильного внутрішнього впливу на нього ніхто не зробить заради України як це може зробити єврейська община, тому що найбільші інвестфонди у їх власності...
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07.04.2024 16:36 Відповісти
Всё верно, НО Зеленский то президент, а не гавно собачье, поэтому МОГ бы позвонить Байдену и ПОТРЕБОВАТЬ выполнения ЗАКОНА о Ленд Лизе который принял КОНГРЕСС США абсолютным большинстов голосов. Вот о чём речь. Но он этого НЕ делает. Не известно почему. Скорее всего потому что ермак - агент ***** и имеет на него влияние
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07.04.2024 22:41 Відповісти
не думаю що рівень Зе щось вимагати у президента США...

Україна не може ставити умови наразі під час війни і всі це розуміють та користуються
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08.04.2024 21:11 Відповісти
Нет, ты не понял. Конгресс США АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ голосов принял ЗАКОН !!! О Ленд Лизе. Именно ПОЭТОМУ Зеленский не только мог, но и был ОБЯЗАН требовать исролнения этого ЗАКОНА.
А так получилось, не требовал, значит Украине и НЕ нужно оружие. Вот и весь расклад.
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08.04.2024 22:37 Відповісти
Тому що багато диб... в тому числі тут коментаторів на цензорі і мабуть в нашій еліті... говорили що не треба нам ленд лізу тому що за нього треба платити а нам дають ітак бесплатну допомогу... а бесплатний сир завжди тільки в мишоловці...

А тепер набирають кредитів по самі .... і все їм підходить а те що лендліз був на 50 років беспроцентним кредитом... а те що зараз набираєм короткі кредити то вже всі ті коментатори якось обходять тепер стороною....

Україну переграли шулери і це відбувається всю нашу незалежність поки держава не думає про власне технологічне виробництво і розвиток ********* виробництва.... а лише де взяти кредити щоб потім разом з олігархами закатати в дороги
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08.04.2024 23:37 Відповісти
Дивна промова - параша може відвести війська тільки, якщо трапиться ситуація на кшталт 1917 року і фронт розсиплеться сам по собі.
Поки в них зберігається вертикаль влади ніхто нікуди не піде.
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07.04.2024 10:53 Відповісти
знову ці казочки що ***** програє, він уже виконав програму мінімум захопивши сухопутний коридор на Крим.
І поки параша з іранами кндерами китаєм нарощують виробництво зброї, евродепутатики суплі жуюють, і все чекають поки ***** загляне сам собі в очко. Ідіоти.
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07.04.2024 10:58 Відповісти
Зрозуміло. Чекаємо, коли чи падішах, чи віслюк, чи Насреддин помруть. В українців всі шанси бути першими...
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07.04.2024 11:13 Відповісти
Схоже Макрон і Шольц вирішили пограти з рашкою в поганого і доброго копа. Поставки зброї Шольцем на тлі введення військ НАТО виглядають для ***** ложкою меду у можливій діжці лайна.
Великого геостратега розводять як лоха, браво!
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07.04.2024 11:25 Відповісти
....не просіть зброю у партнерів - ви її не отримаєте.... Бо Тауруси і Атакамси в Україні вкрай заважатимуть вести нафтовий + + .... бізнес як у німеччині , так і в сполучених Штатах.... штати й дотепер отримують збагачений уран з московії
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07.04.2024 11:25 Відповісти
Війна закінчиться коли здохне х#йло
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07.04.2024 11:52 Відповісти
Цинічна потвора.
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07.04.2024 11:53 Відповісти
Шольц не в курсі. Закінчення війни для ліліпутіна - кінець життя чи свободи. Він буде гнати на війну до свого кінця.

Якщо воно зупинить війну, до нього звернуться з питанням - для чого це було? Відповідати за свої прорахунки воно не хоче.

Глянем в очі правді. Якщо росіян не знищувати багато, війна триватиме. Це говорив Залужний. Де він зараз? Жодного інтерв'юпісля уходу з ВСУ. Жодного інтерв'ю від Данилова. Це все, що треба знати про Українську журналістику.
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07.04.2024 11:58 Відповісти
Це все, що треба знати про залужного. Він може сам записати інтервю будь-де
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07.04.2024 20:39 Відповісти
Вангой хочет стать. СЛАВА УКРАИНЕ! ВСЕ будет УКРАИНА!
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07.04.2024 12:04 Відповісти
Абсолютно НЕВІРНО! Війна закінчиться тоді, коли Путін ПРОГРАЄ!
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07.04.2024 13:15 Відповісти
Сам собі придумав, сам собі порадів. Ці європешки як не від світу цього. Просто диву даєшся, як отакево ставлять до керма країни.
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07.04.2024 13:20 Відповісти
******* ты Шольц.Твой дедушка Адольф Гитлер не хотел заканчивать войну даже когда вовсю бомбили Берлин и союзные войска захватили большую часть Германии.Гитлер отправлял умирать уже подростков 15-16 лет.С какого перепуга ***** поймет что он проигрывает?Он никогда это не поймет и будет продолжать отправлять в Украину орков пока либо сам не сдохнет в собственной моче как Сралин либо сдохнут 30 миллионов орков.
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07.04.2024 13:30 Відповісти
А коли хутін зрозуміє, що не зможе виграти війну? Коли всі його заводи і аеродроми будуть руїнами.
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07.04.2024 15:06 Відповісти
Війна закінчиться, коли Шольци і Байдени перестануть шольцити
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07.04.2024 15:49 Відповісти
 
 