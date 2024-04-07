Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. про це німецький канцлер заявив на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті.

"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", – заявив Шольц.

Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.

Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.

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"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", – сказав очільник уряду Німеччини.

Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".