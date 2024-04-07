Війна в Україні закінчиться тоді, коли Путін зрозуміє, що не може виграти її, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Захід продовжувати підтримувати Україну у війні з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters. про це німецький канцлер заявив на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті.
"Війна в Україні закінчиться в той момент, коли президент Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою", – заявив Шольц.
Канцлер нагадав, що Німеччина виділила до цього часу Україні військової підтримки на €28 мільярдів.
Шольц наголосив, що підтримка Заходом України є "ключем до відновлення миру" в Європі.
"Ми будемо підтримувати її до тих пір, поки це буде необхідно", – сказав очільник уряду Німеччини.
Канцлер Німеччини зауважив, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та НАТО, є те, що він назвав "ефективним стримуванням".
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https://www.youtube.com/watch?v=DFngo36Vkrw
https://www.ponomaroleg.com/oruzhie-politika-i-blagodarnost/ Олег Пономарь : "Байден сказал Макрону https://www.ponomaroleg.com/sapogi-na-zemle/ о его инициативах : Ты хочешь привести Трампа в Белый Дом?"
Маньяк буде воювати до останнього солдата до останнього танка до останнього снаряда до останньої кулі...
... адольфік вірив що переможе поки не пустив собі кулю в лоба
А тут путлєру гроші рікою течуть
"запад" буде чекати, на розуміння.
*******!
https://www.youtube.com/watch?v=CLjDirQjWGE
звільнили
https://www.youtube.com/watch?v=6M8EHWYo0CE
https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vzorvan-nefteprovod-pod-rostovom.html https://republic.com.ua/article/aleksandr-kushnar-vzorvan-nefteprovod-pod-rostovom.html
Раби можуть пробачити побиття не згодних з режимом.можуть пробачити урізання пайка.можуть пробачити навідь вбивство таких же рабів своїми ж рабами.але ніколи не пробачать публічного визнання поразки царем
Так що єдиний вихід фізична ліквідація царя і розвал недоімперії на шматки.і чим дрібніші шматки тім краще
Все это у путина задокуменитировано
Если путина не станет
Эти документы могут быть ОПРИЛЮДНЕНІ
Вот этого и боится Шольц
Меркель не рискнула снова стать канцлером
После того ,как американцы СЛИЛИ в прессу
Ее личную переписку с Кремлем
Крошечную часть этой переписки
Меркель тогда ПОМЧАЛАСЬ в Штати
А вернувшись в Германию отказалась идти на выборы
И сидит сегодня тихонечко
Представьте только,что могло быть в той личной переписке Меркель
Если она резко ушла из политики
А вы думаете - на Шольца у путина нет компромата?
Если бы не было
ТАУРУСЫ ДАВНО БЫЛИ БЫ В УКРАИНЕ
Почему я ошибаюсь?
Наверное, потому что путинские годы - один за два....
Все це роблять щоб орки зрозуміли що вони не можуть виграти... лицемірний муд...к
Відповідь: Ніколи. Одних тількі розвіданих родовищ газу вистачить більше ніж на тисячу років!
Може через цей час Шольц дозріє і надасть Тауруси? Думаю не дасть, тому що виробництво Таурусів припинено у зв'язку з відсутністтю військових замовлень.
Німецькі компанії допомагають ***** у так званій «відбудові» Маріуполя. Німці й перемогти йому допоможуть, аби він не ****** по Хєрманіі чим небудь ядрьоним.
Ти не Олаф, а Олух!
Прежде чем предъявлять Шольцу, нужно ТРЕБОВАТЬ военной помощи от Байдена !
Вот евреи НЕ молчат и Израиль ПОЛУЧИЛ от администрация Байдена 25 истребителей пятого поколения F-35I Adir !
друге можлива війна Ізраїля з Іраном, що зачіпає інтереси СтандартОйл на близькому сході.. та може визвати ріст цін на нафту... а ріст інфляції удар по рейтингу Байдена перед виборами... тому краще озброїти Ізраїль щоб не допустити маштабного конфлікту...
в Україні зовсім інша ситуація ... озброїти нас означає удари по раші і в результаті ріст інфляції....
третє війна з Іраном зачепить американський контингент на близькому сході що знову ж рейтинг
четверте сам Ізраїль не залежить сильно фінансово від США... має сильну армію і виробляє ******* озброєння ... в тому числі ППО, крилатих ракет і беспілотників, що дозволить їм досить ефективно воювати з Іраном...
у нас же повна залежність бюджету від західного фінансування та немає виробництва ********* ППО і далекобійної зброї... хоча якось потроху уже виробляємо беспілотники але в орків їх набагато більше...
Вот вы пишите израильская армия и так сильная, но Байден нашёл для нее НОВЕЙШИЕ F-35 , а для Украины - говна на лопате.
Поэтому, дело НЕ в диаспоре, а в том чтобы Зеленский, Кулеба и Парламент Украины ВСЁ ВРЕМЯ, каждый день ТРЕБОВАЛИ : Байден ***** - ДАЙ ОРУЖИЕ, выполни ЗАКОН о Ленд Лизе !
А сильного внутрішнього впливу на нього ніхто не зробить заради України як це може зробити єврейська община, тому що найбільші інвестфонди у їх власності...
Україна не може ставити умови наразі під час війни і всі це розуміють та користуються
А так получилось, не требовал, значит Украине и НЕ нужно оружие. Вот и весь расклад.
А тепер набирають кредитів по самі .... і все їм підходить а те що лендліз був на 50 років беспроцентним кредитом... а те що зараз набираєм короткі кредити то вже всі ті коментатори якось обходять тепер стороною....
Україну переграли шулери і це відбувається всю нашу незалежність поки держава не думає про власне технологічне виробництво і розвиток ********* виробництва.... а лише де взяти кредити щоб потім разом з олігархами закатати в дороги
Поки в них зберігається вертикаль влади ніхто нікуди не піде.
І поки параша з іранами кндерами китаєм нарощують виробництво зброї, евродепутатики суплі жуюють, і все чекають поки ***** загляне сам собі в очко. Ідіоти.
Великого геостратега розводять як лоха, браво!
Якщо воно зупинить війну, до нього звернуться з питанням - для чого це було? Відповідати за свої прорахунки воно не хоче.
Глянем в очі правді. Якщо росіян не знищувати багато, війна триватиме. Це говорив Залужний. Де він зараз? Жодного інтерв'юпісля уходу з ВСУ. Жодного інтерв'ю від Данилова. Це все, що треба знати про Українську журналістику.