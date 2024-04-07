Окупанти минулої доби завдали майже 500 ударів по 8 населених пунктах Запорізької області, є постраждалий

Під час атаки безпілотників Запоріжжя був поранений 54-річний чоловік. Тоді росіяни цілилися по одному з підприємств міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 32 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Минулої доби окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. А також росіяни :

вдарили щонайменше 5 ракетами по Запоріжжю;

завдали 2 авіаційні удари по Роботиному;

накрили 17 обстрілами з РСЗВ Малу Токмачку, Роботине та Новоандріївку;

здійснили 297 артобстрілів Гуляйполя, Єгорівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

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