15 населених пунктів Херсонщини обстріляла армія РФ за добу: дві людини загинули, три особи дістали поранення
За минулу добу, 6 квітня, внаслідок російських обстрілів на Херсонщині загинули двоє людей, ще троє мирних жителів дістали поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Росіяни, зокрема, обстрілювали Антонівку, Благодатне, Інженерне, Білозерку, Кізомис, Станіслав, Токарівку, Інгулець, Садове, Михайлівку, Берислав, Шляхове, Ольгівку, Новоберислав та місто Херсон.
Окупанти вкотре поцілили в житлові квартали населених пунктів області: пошкоджено багатоповерхівку та 15 приватних будинків. Зафіксовані влучання у навчальний заклад, магазин, складське приміщення, ангар, господарські споруди, а також приватні автомобілі.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 - дістали поранення", - додав Прокудін.
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