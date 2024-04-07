Сирський доручив Павлюку провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату: За її результатами будуть відповідні рішення
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.
Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Він визнав важливість внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі.
"Сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України - безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України.
Також, важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України", - зауважив Сирський.
Також він зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.
"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - наголошує головнокомандувач.
Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.
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https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4nz0kx1y1xo Руслан Кубай був здивований, коли наприкінці січня отримав повістку. Він інвалід з дитинства - не має обидвох рук - тож потрапляє під автоматичне звільнення від служби. Але ще більшою несподіванкою для нього стала реакція чиновників місцевого призовного пункту у Дрогобичі на Львівщині. Замість того, щоб визнати свою помилку, місцеві чиновники оголосили його придатним до служби. Лише публікація в соцмережах і подальший скандал допомогли скасувати це рішення.
Це ВВС, достовірне джерело. А взагалі таких випадків було багато, про ряд з них писали ЗМІ.
Підлітка «запакували» в бус у селі Ізмаїльського району
Четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули 14-річного хлопчика в білий бус невідомої марки та вивезли у бік села Червоний Яр.
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а сирській доповідав про це, зе!лідору? і той дав згоду?
ххммм......
зовсім погані, справи у малюка.
ви простежуєте сценарій? нацькування армії і сбу. в точ, як у сусіда.
конфлікт, послабить обох, а виграє фсб і гру.
ШАПІТО, СКА БЛДЬ!!
від деяких можна таких люлєй огрести, що сидіти буде боляче.
тому, треба дуже обережно, та вибірково вишукувати, ухилянтів.
Але тут про це нічого не написано.
РІШАЛИ на державних посадах, продовжують бикування,
Надії на правосуддя В УКРАЇНІ немає...
до 20 травня, ще легітимний. потім, перетворюється на зе!передаста.
Мразі тупі. Відкривайте кордони.
Ще не дістав всіх генералів сірий кардинал? Тоді він пройдеться по кожному.
От і тут так буде.
Розквіт корупції при ЗЕ має війти в історію)
Питання таке - а для чого він це все отригнув у медійний простір? І так ясно що сбу залучило двох мудаків для залякування. Так для чого сирському висловлюватися?
Вони що, недоторканні?
А чим відрізняється по призову журналіст від тракториста!
Воювать повинні всі і Не треба звинувачувати ТЦК.
А розслідування журналіста про мільйонні статки родини генерала Вітюка нікого не зацікавило
Дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла - понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Джерело:
Кружка Есмаха на 10 літрів це як мінімум.
Так виглядає помста.
Так виглядає страта.
Інші висновки навряд чи можуть з'явитися в суспільства після того, як воно побачило двох воєнкомів, яких, наче телят, співробітник вищезгаданого департаменту підводить цільово до журналіста-розслідувача посеред супермаркету, аби повісткою «віддячити» йому за розвінчальний матеріал проти великої шишки.
Сумнівно, що такі методи сприяють мотивації захищати репресивну й патологічно мстиву державу. Навіть не патологічно мстиву - а небезпечно дурновату. Бо після такої показової помсти повісткою вже й не потрібно ніяких російських іпсо, аби червонощокі жіночки по селах своїми тілами лягали під бусики з затемненими вікнами.
Якщо держава відкрито посилає суспільству сигнал, що повістка - це інструмент помсти і страти, то це і є найнебезпечніше іпсо, власноруч відчебучене.
Журналіст Остап Дроздов