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Сирський доручив Павлюку провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату: За її результатами будуть відповідні рішення

повістка,шульгат

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він визнав важливість внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі.

"Сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України - безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України.

Також, важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України", - зауважив Сирський.

Також він зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюк дав зрозуміти, що ситуація з повісткою журналісту не залишиться без уваги, - Юрчишин

"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - наголошує головнокомандувач.

Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.

Автор: 

журналістика (1757) СБУ (12805) Сирський Олександр (605) повістка (182) ТЦК та СП (567)


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Топ коментарі
+40
Справді?...Цим повинен займатися Головнокомандувач? В нього більше справ немає, враховуючи ситуацію на фронті?...Грьобана показуха і реклама Сирського...
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07.04.2024 09:52
+23
Скільки я вже читав за ці два роки, про отакі перевірки, результат і так відомий - все законно, ухилянт, діяли в межах повноважень.
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07.04.2024 09:49
+22
хотілося б знати, за що Вітюк отримав бригадного генерала, я думала, що такі звання дають тільки на передку, а не в глибоких тилах. Також цікавить, коли дані працівники тцк і сбу підуть на фронт, а то видно, що вони туди не збираються, хоча за 2роки війни, купа 'генералісімусів' в армії могла б організувати постійні ротації. Не дивно, що люди уникають мобілізації,бо відчувають, що держава їх тримає за лохів. Поки одні мають воювати, то інші 'особливі' сидять в тилу, збагачуються незаконно, 'рішають свої питання'. Дружини корумпованих 'державників' фопи повідкривали і відмивають мільйонні хабарі і нема управи на це ********
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07.04.2024 10:19
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Перевірять-скажуть все законно. Все інше -кацапське ІПСО.
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07.04.2024 09:47 Відповісти
Якщо цей журналіст підлягає мобілізації, то поїде на нуль. Чи повістку анулюють? Ні, звичайно. А обставини вручення, то таке. Можуть довго розслідувати. Якомога довше
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07.04.2024 09:51 Відповісти
Я думаю він поїде на нуль, навіть якщо і не підлягає мобілізації. По перше, Вітюк так просто не відступить, а по друге - відпустити його, ніби як визнати що ТЦК були неправі. Тому давитимуть максимально. А якщо до цього часу вже оформили його повністю...... Це занадто багато тоді буде крайніх, щоб визнати неправомірність дії.
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07.04.2024 09:56 Відповісти
Якщо цей хлоп, бігав за Вітюком на дерев'яних протезах, то не підлягає і не поїде. Але він здоровий, нещодавно виповнилось 27, дані про себе в тцк не оновляв. Між тим, кого спіймали на березі Тиси з дитячим надувним кругом і ним, якому повістку вручили в торговому центрі, різниці нема. Махрові ухилянти
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07.04.2024 10:06 Відповісти
На дерев'яних протезах кажете не підлягає.
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c4nz0kx1y1xo Руслан Кубай був здивований, коли наприкінці січня отримав повістку. Він інвалід з дитинства - не має обидвох рук - тож потрапляє під автоматичне звільнення від служби. Але ще більшою несподіванкою для нього стала реакція чиновників місцевого призовного пункту у Дрогобичі на Львівщині. Замість того, щоб визнати свою помилку, місцеві чиновники оголосили його придатним до служби. Лише публікація в соцмережах і подальший скандал допомогли скасувати це рішення.
Це ВВС, достовірне джерело. А взагалі таких випадків було багато, про ряд з них писали ЗМІ.
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07.04.2024 10:35 Відповісти
По нашим чудовим законам, він повинен був з'явитися в тцк зі своїми документами про інвалідність, не чекаючи повістки. Хоча це нічого не гарантує, так
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07.04.2024 11:24 Відповісти
В цьому випадку різниця є. Це чиста помста генерала журналісту, якому тільки виповнилося 27. До чого тут вік, якщо на кону стоїть все що зароблене непосильною працею на полі корупції?
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07.04.2024 11:00 Відповісти
Ну і що що помста? повістку ніхто не анулює. Помста, то не закона підстава для цього
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07.04.2024 11:21 Відповісти
Он журналист. Махровые ухилянты это ТЦК и Витюк.
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07.04.2024 11:07 Відповісти
У журналистов отсрочки по мобилизации нет
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07.04.2024 11:19 Відповісти
Є, але лише для тих, хто в марафоні... Десь Детектор медіа писав, що окремим таки дають.
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07.04.2024 11:22 Відповісти
У ТЦК и Витюка тоже отсрочки от боевых действий нет.
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07.04.2024 11:28 Відповісти
а ви б, шановний, хотіли, аби "журналістами" були усі а-ля тьотя масєйчук? ну, й інші, у яких єдине завдання вилизувати вашу зелену шмарклю?
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07.04.2024 11:29 Відповісти
К стати надо бы еще ввести такой критерий призыва как -есть ли мобилизованному за что воевать в Украине. У многих кого оправляют на передок нет ни жилья, ни транспорта. А вот у Витюка много недвижимости, пусть и едет на передок, ему есть что защищать.
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07.04.2024 11:34 Відповісти
причепився до журналіста за адміністративку, а кримінальні злочини сбушників та представників тцк ігноруєш. стукачок? вас в сбу без юридичної освіти беруть? поняття тяжкості злочину не відоме?
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07.04.2024 13:00 Відповісти
Друже, я лиш констатую факт і не даю оцінку діям. До сбу прямого відношення не маю
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07.04.2024 14:36 Відповісти
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07.04.2024 10:52 Відповісти
не знаю как даже реагировать .....если ТЦК то вообще зашквар может и криминал...... но чтобы вдоль пограничной зоны мужики с автоматами шастали отакои! может и вброс в Телеграмм канале... но чудны дела твои господние!
Підлітка «запакували» в бус у селі Ізмаїльського району

Четверо чоловіків у військовій формі зеленого кольору з автоматами без розмов закинули 14-річного хлопчика в білий бус невідомої марки та вивезли у бік села Червоний Яр.

(https://t.me/+rz5e710137g2OTEy)
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07.04.2024 10:59 Відповісти
Скільки я вже читав за ці два роки, про отакі перевірки, результат і так відомий - все законно, ухилянт, діяли в межах повноважень.
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07.04.2024 09:49 Відповісти
тцк підриває імідж україни - ст 111 садити лайно з виліченням замків та віл бабок
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07.04.2024 12:14 Відповісти
Справді?...Цим повинен займатися Головнокомандувач? В нього більше справ немає, враховуючи ситуацію на фронті?...Грьобана показуха і реклама Сирського...
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07.04.2024 09:52 Відповісти
А виявлене генеральське майно Сирського незацікавило, можливо там в першу чергу потрібно розібратися....
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07.04.2024 09:52 Відповісти
Яким боком Сирського мало воно цікавити. То не його повноваження.
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07.04.2024 13:37 Відповісти
сирській плюнув в малюка?
а сирській доповідав про це, зе!лідору? і той дав згоду?
ххммм......
зовсім погані, справи у малюка.

ви простежуєте сценарій? нацькування армії і сбу. в точ, як у сусіда.
конфлікт, послабить обох, а виграє фсб і гру.
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07.04.2024 09:54 Відповісти
І вкотре, стандартно: ".... па результатам службавай пырывірки парушень закону - нє выявлена."

ШАПІТО, СКА БЛДЬ!!
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07.04.2024 09:54 Відповісти
От мені цікаво якими критеріями послуговуються ТЦКашники виловлюючи з натовпу людей якогось хлопа? В них що якась мітка якої в інших нема? Закон один для всіх-всім підряд виписуйте повістки, так ні -якомусь одному
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07.04.2024 09:55 Відповісти
ну ти, сказанув: "всіх-всім підряд виписуйте".
від деяких можна таких люлєй огрести, що сидіти буде боляче.
тому, треба дуже обережно, та вибірково вишукувати, ухилянтів.
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07.04.2024 10:01 Відповісти
кому "усім підряд" ?? Ви уявляєте, як облік у ТЦК влаштований ??
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07.04.2024 10:48 Відповісти
Там почитайте уважно - то був Оболонь, але працівники були з Солом'янського ТЦК. Як вони без наводки приїхали через пів-Києва вручити повістку конкретно тому журналісту?
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07.04.2024 11:24 Відповісти
+5

Але тут про це нічого не написано.
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07.04.2024 13:26 Відповісти
Влада робить подлянку- " невловимими месниками" працює, але точно таку ж ж подлянку робить Бігус. Прикриваючить розслідуванням відмазує " свого" журналіста від мобілізації. А чим той журналіст кращий від сільського хлопця Петра, у якого господарство, що лишається на дружину и малолітніх дітей? Чим Бігусовський журналіст кращий від людини що працює на себе і лишає свій бізнес, але не має бігусовських з'вязкув у ЗМІ? ? Хайп розводити на рівному місці ми вміємо, це ж не мішки носити.
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07.04.2024 13:48 Відповісти
То не від Бігуса журналіст, а з Слідство.інфо - це різні ЗМІ взагалі-то. І Бігус служив ж...
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07.04.2024 22:41 Відповісти
Ну це міняє справу. Звісно, що Слідство інфо має право відмазувати своїх співробітників від мобілізації. Не панська то справа ходити до воєнкоматів, їх і так до біса розвелося..
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07.04.2024 22:55 Відповісти
Черговий "комунікаційний кейс" зебільного мініхла. Напевно сам придумує сидячі в бункері.
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07.04.2024 09:58 Відповісти
.... стає небезпечно ....
РІШАЛИ на державних посадах, продовжують бикування,
Надії на правосуддя В УКРАЇНІ немає...
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07.04.2024 09:58 Відповісти
Те, що перевірять ТЦК - добре, але не достатньо і проблеми не вирішить. Схоже, хочуть відвести удар від незаконних лій деяаих представників СБУ, показово вдаривши по ТЦК. Ми ж розуміємо, що якщо не покарати замовників, то вони продовжать діяти поза правовим полем.
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07.04.2024 10:03 Відповісти
Кубло заворушкалось. Нехай пам'ятають, що зеля вже далеко не легітимний, як і його злочинні накази.
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07.04.2024 10:05 Відповісти
Інавгурація Володимира Зеленського, шостого Президента України, відбулася 20 травня 2019 року.

до 20 травня, ще легітимний. потім, перетворюється на зе!передаста.
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07.04.2024 10:10 Відповісти
НІ! Зє не перетворюється на зе!передаста - він ним був все своє нікчемне існування, а з 20 травня просто стане нелегітимним зе!передастом.
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07.04.2024 11:09 Відповісти
А що там перевіряти? Бандюк-"рєшала"-сбушник використав шлI0шок з тцк.
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07.04.2024 10:05 Відповісти
Влада кожного разу такий тупий цирк влаштовує. Завжди згадую репліку галустяна: "А кто это сделал???"
Мразі тупі. Відкривайте кордони.
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07.04.2024 10:07 Відповісти
Хоче ермак зняти з посади генерала по кіберзахисту,щоб поставити такого залежного,як і той.
Ще не дістав всіх генералів сірий кардинал? Тоді він пройдеться по кожному.
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07.04.2024 10:08 Відповісти
Клоуны. Просто клоуни.
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07.04.2024 10:08 Відповісти
А пам'ятаєте, як Міноборони переаіряло чи ухилявся раніше ЗЄзідент від мобілізаці'?

От і тут так буде.
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07.04.2024 10:15 Відповісти
Пацани, нічого особистого, просто бізнес.
Розквіт корупції при ЗЕ має війти в історію)
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07.04.2024 10:18 Відповісти
Вже увійшов. Зе так ******** слово барига! Тільки чомусь себе та свою команду з ним не асоціює
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07.04.2024 12:03 Відповісти
хотілося б знати, за що Вітюк отримав бригадного генерала, я думала, що такі звання дають тільки на передку, а не в глибоких тилах. Також цікавить, коли дані працівники тцк і сбу підуть на фронт, а то видно, що вони туди не збираються, хоча за 2роки війни, купа 'генералісімусів' в армії могла б організувати постійні ротації. Не дивно, що люди уникають мобілізації,бо відчувають, що держава їх тримає за лохів. Поки одні мають воювати, то інші 'особливі' сидять в тилу, збагачуються незаконно, 'рішають свої питання'. Дружини корумпованих 'державників' фопи повідкривали і відмивають мільйонні хабарі і нема управи на це ********
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07.04.2024 10:19 Відповісти
ты для начала как то определись -- ты миша или маша или среднего рода . за какого рода лоха тебя принимать ??? твою мать --- в тцк сейчас огромное количество офицеров и сержантов на протезах . заткни хавало миша или маша иди памперсы поменяй себе и не воняй . ты **** хоть представляеш себе сколько из сбу офицеров и сержантов отдали свю жизнь за тебя гнида !!!!!
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07.04.2024 16:08 Відповісти
маша сходи за крейсером ..масква.. це там ***** ходять
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09.04.2024 06:45 Відповісти
Да по Бігусу порешали .просто звільнили .а вся сволота молодоа що пасла залишилась ,тут треба бойовим офіцерам СБУ почитати декларацію та подивитись на машини а потім можно все малюковське торгашівське бидло .зачищати ,на фронт їх недьзя це потенційні зрадники
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07.04.2024 10:20 Відповісти
"молода сволота" виконувала наказ, тому її і не звільнили. Мабуть так було.
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07.04.2024 10:51 Відповісти
Наказ "грати" з Гаврилюком в "гєнєрала карбишева" виконувала також "молода сволота". І стріляла в дівчат, які намагалися допомогти пораненим на Майдані, також якась "молода сволота". А накази віддавала "сволота срєдніх лєт".
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07.04.2024 11:38 Відповісти
Так, це сумно і трагічно, але це все про різних людей, яких, насправді, чимало і в органах і в ЗСУ, де віддають і виконують накази. Чи не виконують.
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07.04.2024 13:31 Відповісти
Молода сволота як правило діти старої сволоти.
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07.04.2024 11:59 Відповісти
Можливо, але думаю варіантів масса.
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07.04.2024 13:29 Відповісти
Пока что так , а дальше как Шеремета подрывать будут !!!
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07.04.2024 10:26 Відповісти
Цікаво от що - сам Сирський вирішив написати опус, навіть не 2 слова а цілу пояснювальну статтю. Сам Сирський почав пояснювати людям як дітям, що війна і журналісти, щось там огого!

Питання таке - а для чого він це все отригнув у медійний простір? І так ясно що сбу залучило двох мудаків для залякування. Так для чого сирському висловлюватися?
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07.04.2024 10:37 Відповісти
Не вигадуйте - для таких заяв там є прес-офіцер.
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07.04.2024 10:52 Відповісти
Сырский будет каждое вручение повестки лично контролировать?
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07.04.2024 10:42 Відповісти
Еммм.. так Сирсбкий і Павлюк казав, шо ТЦК-ашникт святі? Чи може у журналістів знайдуть знову наркоту? Мені так подобається оці «пчоли проти меду»
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07.04.2024 10:43 Відповісти
А в журнашлюх що, бронь від призову в армію!?
Вони що, недоторканні?
А чим відрізняється по призову журналіст від тракториста!
Воювать повинні всі і Не треба звинувачувати ТЦК.
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07.04.2024 10:48 Відповісти
Нажаль неясно, чи журналіст порушив правила і порядок реєстрації і проходження призову.
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07.04.2024 10:54 Відповісти
При чому тут бронь і не доторканність? Тут мова про помсту генерала журналісту руками ТЦКашників.
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07.04.2024 11:08 Відповісти
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07.04.2024 11:12 Відповісти
А мент відрізняється ?
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07.04.2024 11:54 Відповісти
Розслідування, що до вручення повістки....
А розслідування журналіста про мільйонні статки родини генерала Вітюка нікого не зацікавило

Дружина Вітюка у грудні 2023 року придбала квартиру на столичному Печерську. Ринкова ціна такого житла - понад 20 мільйонів гривень. Офіційної зарплати посадовця на таке житло не вистачило б. Джерело:
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07.04.2024 11:14 Відповісти
А на сделку ее подвозила жена другого зелиного слуги на Велике за 10т грн
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07.04.2024 18:25 Відповісти
Журналістські посвідчення різко подорожчають значиться.
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07.04.2024 11:22 Відповісти
Невже ухилянт з'їде з теми? Ну тоді Сирський особисто боронитиме весь фронт...
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07.04.2024 11:23 Відповісти
Клоуны,ермака с татаровым нужно арестовать,а потом и голобородько даст на них показания.
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07.04.2024 11:23 Відповісти
Але ж слідкував за журналістом та давав вказівки ТЦКашникам офіцер СБУ... А команду розібратися дає чомусь головнокомандувач ЗСУ... Чи може какаяразніца? Головне локшину лохторату на вуха навісити ... мовляв всьо пад кантролєм, ва всьом разбіраємся... Грьобаний цирк, скоморох зі своєю ОПою країну в балаган перетворив вже повністю.
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07.04.2024 11:31 Відповісти
Чудово.Зараз Сирський почне з повним правом дрючити цю ТЦК. Це, *****, вам не хухри по мухрам, а пряме посилання Сирського нижними чинами *****. Взялися втиху виконувать розпорядження іншого відомства. Бардак-с, господа.
Кружка Есмаха на 10 літрів це як мінімум.
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07.04.2024 11:32 Відповісти
Босоножки є - значить, придатний.

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07.04.2024 12:04 Відповісти
А Малюку не треба провести розслідування, чому департамент кібербезпеки очолює людина з освітою 'правознавства' і 'міжнародна економіка'?Яким боком там кібербезпека?
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07.04.2024 11:48 Відповісти
А може просто присто завалити єрмака,коломоя і пару "менеджерів" з ОПг призідента за ухилянство.
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07.04.2024 12:33 Відповісти
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Это маяк потенциальным призывникам, записывайтесь в блогеры-расследователи и вас никто не тронет.
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07.04.2024 12:53 Відповісти
Блін! Бігус започаткував гарну справу! Тепер кожен, кому ТЦК буде намагатися вручити повістку повинен верещати, що він " розслідувач" і якщо від нього не відступлятлся буде жалітися самому Павлюку! ТЦК вмить змиється- гарантія!
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07.04.2024 13:37 Відповісти
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07.04.2024 14:01 Відповісти
На яку мотивацію, на який патріотизм, на який «громадянський обов'язок» розраховує влада, яка журналіста демонстративно карає повісткою за його розслідування про елітну нерухомість директора департаменту кібербезпеки?

Так виглядає помста.
Так виглядає страта.

Інші висновки навряд чи можуть з'явитися в суспільства після того, як воно побачило двох воєнкомів, яких, наче телят, співробітник вищезгаданого департаменту підводить цільово до журналіста-розслідувача посеред супермаркету, аби повісткою «віддячити» йому за розвінчальний матеріал проти великої шишки.

Сумнівно, що такі методи сприяють мотивації захищати репресивну й патологічно мстиву державу. Навіть не патологічно мстиву - а небезпечно дурновату. Бо після такої показової помсти повісткою вже й не потрібно ніяких російських іпсо, аби червонощокі жіночки по селах своїми тілами лягали під бусики з затемненими вікнами.

Якщо держава відкрито посилає суспільству сигнал, що повістка - це інструмент помсти і страти, то це і є найнебезпечніше іпсо, власноруч відчебучене.

Журналіст Остап Дроздов
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07.04.2024 14:13 Відповісти
"Герой" Ілловайську, ЗЕленокомандувач, або просто підЗЕ....ий Сирок.
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07.04.2024 16:09 Відповісти
Писець. Машина возня.
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07.04.2024 16:38 Відповісти
А що журналюги окрема каста ,що не підлягає мобілізації і захисту країни ? Пройди спокійно всю процедуру в ТЦК і не бикуй. Продажність журналюг,праця на замовлення, "лизання "дупи владі--нпрофесіалізм--це моя оцінка майже всім журналюгам.
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07.04.2024 16:45 Відповісти
Віддайте справу під особистий контроль зеленському 🤣
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07.04.2024 17:25 Відповісти
Соответствующее решение будет - повестка вручена без нарушений
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07.04.2024 18:22 Відповісти
рівень головкома зашкалює...
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07.04.2024 18:45 Відповісти
А шо раз журналіст то на фронт ні ні? Може він не громадянин України? Ну тоді що він тут робить?хіба в Ізраїлі війни немає? Питання питання питання….
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07.04.2024 21:20 Відповісти
 
 