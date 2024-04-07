Сирський доручив Павлюку провести службову перевірку щодо вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату: За її результатами будуть відповідні рішення

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив командувачу Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанту Олександру Павлюку провести службову перевірку за фактом публікування у ЗМІ інформації щодо використання працівників ТЦК для вручення повістки журналісту "Слідство.Інфо" Шульгату.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Він визнав важливість внеску журналістів у боротьбу з російськими загарбниками, зокрема і в інформаційному просторі.

"Сотні журналістів з початку широкомасштабного вторгнення стали до лав Сил оборони. Професійні медійники проявили себе відданими патріотами. Ми бережемо пам'ять про журналістів, які загинули на полі бою. Військовослужбовці щиро вдячні працівникам медіа, які нині допомагають боронити інформаційний простір України та світу від російської пропаганди. Їх внесок у майбутню Перемогу України - безпрецедентний. Над російськими загарбниками і над проявами порушень і корупції у Збройних Силах України.

Також, важливо наголосити, що професійна діяльність журналістів користується повагою керівництва Збройних Сил України та охороняється законодавством України", - зауважив Сирський.

Також він зазначив, що Збройні Сили України засуджують будь-які випадки порушень з боку військових посадових осіб.

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"За матеріалами, опублікованими Громадською організацією "Слідство.Інфо", мною визначено завдання командувачу Сухопутних військ ЗСУ провести службову перевірку. За результатами службової перевірки будуть прийняті відповідні рішення", - наголошує головнокомандувач.

Як повідомлялося, 6 квітня "Слідство.Інфо" оприлюднило матеріал про те, що СБУ використала працівників ТЦК для вручення повістки журналісту Слідство.Інфо Шульгату через його розслідування про майно родини генерала Вітюка.