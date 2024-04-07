За добу російські війська вбили на Донеччині 5 мирних жителів, серед них дитина. Ще три особи дістали поранення. ФОТОрепортаж
Росіяни минулої доби 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Атак зазнали 10 населених пунктів: міста Красногорівка, Сіверськ, Слов’янськ, Торецьк, селища Курахівка, Очеретине, села Андріївка, Предтечине, Сокіл.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін та в поліції області.
Покровський район
У Кераміку Очеретинської громади пошкоджено адмінбудівлю, обстріляні Курахове і Дачне. По Очеретиному ворог завдав авіаудару - руйнувань зазнали 3 оселі.
Окупанти з артилерії вдарили по Курахівці. Загинуло 4 людей, серед них дитина - 2007 року народження. Ще одна цивільна особа отримала поранення. Пошкоджено 6 приватних будинків та господарську споруду.
Внаслідок артилерійського обстрілу одна людина загинула, ще одна дістала поранення в Красногорівці.
Краматорський район
У Лиманській громаді обстріляні Терни, Торське і Ямполівка. У Костянтинівці пошкоджено 3 приватні будинки.
По Слов’янську Росія вдарила двома керованими авіаційними бомбами "УМПБ Д-30 СМ". Зруйновано оздоровчий та дошкільний навчальний заклади.
Одна поранена цивільна особа в Андріївці.
Костянтинівку загарбники атакували з артилерії. Пошкоджено 3 будинки, автомобілі, газопровід.
Бахмутський район
У Торецьку пошкоджено будинок, у Сіверську — 3 будинки і 2 нежитлові споруди. У Соледарській громаді обстріляні Роздолівка і Федорівка.
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