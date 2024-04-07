УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6068 відвідувачів онлайн
Новини
2 484 10

Окупанти сформували велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів" намагаються штурмувати у районі Кринків, - ОК "Південь"

рф,орки,окупанти,арміярф,окупант,рашисти,рашист,орк

Російські загарбники  збільшили кількість наступів під Кринками, змінили тактику, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона зазначила, що усі спроби ворога виявилися нерезультативними.

"У районі Кринків  ворог випробовував нову тактику. Днями у зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів, до 16 доходило, росіяни намагалися підібрати тактику, яка буде для них результативною", – заявила посадовиця.

За її словами, окупанти сформували велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів" намагались атакувати плацдарми ЗСУ з різних боків. Але й нова тактика, як каже Гуменюк, не принесла успіху.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Новопавлівському напрямку ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ, на лівобережжі Херсонщини ЗСУ відбили 6 атак, - Генштаб

"Усі штурми були відбиті. Зараз окупанти знову перейшли до більш сталої й звичної тактики – шість штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", – наголосила керівниця пресцентру.

Автор: 

бойові дії (3714) Гуменюк Наталія (804) Херсонська область (5713)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
показати весь коментар
07.04.2024 11:04
+2
было , разгромили бронетехнику
показати весь коментар
07.04.2024 11:25
+2
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.

https://korrespondent.net/world/russia/ Новости Росси
показати весь коментар
07.04.2024 11:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
07.04.2024 11:04 Відповісти
хлорофосом попробуй
показати весь коментар
07.04.2024 11:11 Відповісти
Кринки ..Там знову наших розстріляли,а потім ще й контрольні давали з автомата . Відос у Славіка на каналі з ранку був
показати весь коментар
07.04.2024 11:16 Відповісти
ваших , а не Наших
показати весь коментар
07.04.2024 11:18 Відповісти
не читай рос СМИ
показати весь коментар
07.04.2024 11:21 Відповісти
Сырский говорит что в Крынках все ОК
показати весь коментар
07.04.2024 11:22 Відповісти
А вчора якийсь аналітег розповідав, що вони атакують великими групами, напихаючи у бронетехніку якнайбільше м'яса. Цим ікспердам варто якось узгоджувати те, що вони розповідають, бо мізки розриває...
показати весь коментар
07.04.2024 11:21 Відповісти
было , разгромили бронетехнику
показати весь коментар
07.04.2024 11:25 Відповісти
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia Мэр Оренбурга требует от жителей немедленно эвакуироваться
https://korrespondent.net/world/russia/4677109-mer-orenburha-trebuet-ot-zhytelei-nemedlenno-evakuyrovatsia

Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.

https://korrespondent.net/world/russia/ Новости Росси
показати весь коментар
07.04.2024 11:38 Відповісти
Як то кажуть не тільки іудеї :
якщо воно рухається як тарган, їси як тарган , сере як тарган , й трахається як тарган , то ото воно з великою верогідносттю й є тарган .
показати весь коментар
07.04.2024 11:54 Відповісти
 
 