Окупанти сформували велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів" намагаються штурмувати у районі Кринків, - ОК "Південь"
Російські загарбники збільшили кількість наступів під Кринками, змінили тактику, намагаючись витіснити ЗСУ із займаних плацдармів на лівому березі Дніпра на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
Вона зазначила, що усі спроби ворога виявилися нерезультативними.
"У районі Кринків ворог випробовував нову тактику. Днями у зведеннях Генштабу ви могли бачити, що фігурували вагомі цифри штурмів, до 16 доходило, росіяни намагалися підібрати тактику, яка буде для них результативною", – заявила посадовиця.
За її словами, окупанти сформували велику кількість малих штурмових груп, якими за "методикою тарганів" намагались атакувати плацдарми ЗСУ з різних боків. Але й нова тактика, як каже Гуменюк, не принесла успіху.
"Усі штурми були відбиті. Зараз окупанти знову перейшли до більш сталої й звичної тактики – шість штурмів за минулу добу, які теж не мали успіху", – наголосила керівниця пресцентру.
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Тех, кто откажется покидать опасную зону города добровольно, полиция эвакуирует принудительно.
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якщо воно рухається як тарган, їси як тарган , сере як тарган , й трахається як тарган , то ото воно з великою верогідносттю й є тарган .