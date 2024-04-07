Росіяни зараз не можуть мінувати акваторію Чорного моря, - речник ВМС Плетенчук
Росія на сьогодні позбавлена можливості мінувати Чорне море, Сили оборони України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.
"Минулого року у зв'язку з замінуванням було кілька інцидентів, проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію", - зазначив він щодо безпечності проходження суден зерновим коридором.
Речник розповів, що другою небезпекою для судноплавства є застосування РФ ракет і безпілотників, проте українські військові працюють із цим питанням.
За словами Плетенчука, попри ці небезпеки "зерновий коридор" працює стабільно.
"Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства", - зауважив він.
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