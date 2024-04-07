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Росіяни зараз не можуть мінувати акваторію Чорного моря, - речник ВМС Плетенчук

море,чорне,мінування,міна,міни

Росія на сьогодні позбавлена можливості мінувати Чорне море, Сили оборони України забезпечують безпеку цивільного судноплавства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Минулого року у зв'язку з замінуванням було кілька інцидентів, проте без жертв. У цьому році ситуація трохи краща. У першу чергу тому, що росіяни станом на зараз не можуть мінувати акваторію", - зазначив він щодо безпечності проходження суден зерновим коридором.

Речник розповів, що другою небезпекою для судноплавства є застосування РФ ракет і безпілотників, проте українські військові працюють із цим питанням.

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За словами Плетенчука, попри ці небезпеки "зерновий коридор" працює стабільно.

"Обсяги поволі зростають, а ми, своєю чергою, забезпечуємо безпеку цивільного судноплавства", - зауважив він.

Автор: 

ВМС (1380) мінування (1217) Чорне море (1661) Плетенчук Дмитро (170)


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Росіяни.. Це хто?
Татджики прсіяні..
Якути розсіяні?
П'яні... на всі сто?
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07.04.2024 11:08 Відповісти
-Це багатирі, які хоробро плавають по всій бухті Новоросійська, майже не побоючиїсь клятих укрів.
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07.04.2024 11:13 Відповісти
Саме, плавають...
Як лайно...
Дупля не відбивають...
Як в доміно...
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07.04.2024 11:17 Відповісти
Вони і не мінували. Сенс? Самим потім підірватися?
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07.04.2024 11:32 Відповісти
Ещё как минировали. Пытались закрыть судоходство из портов.
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07.04.2024 11:37 Відповісти
Це аби щось ********* для марахвону.
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07.04.2024 15:43 Відповісти
 
 