Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур
Естонія має змогу придбати для української армії мільйон снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть на них кошти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю виданню Postimees заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.
Він не уточнив, про закупівлю яких саме снарядів йдеться, однак, за оцінками Postimees, ідеться мільйон снарядів для РСЗВ "Град". Видання зазначає, що така кількість боєприпасів допомогла б українській армії протриматися до кінця року.
За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба.
"Що стосується боєприпасів, то фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. В Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України", – зазначив міністр.
Він додав, що у країни є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав конкретних продавців боєприпасів.
"Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим", – сказав Певкур.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Що списали нам борги у зв'язку з війною???... х...й... тільки відтермінували виплати... а тому після війни у нас буде багато відсрочених виплат на і що й створюються резерви
без погодження з кредиторами... всі резерви завжди скорочуються при виплатах боргів... а накопичуються в період відсутності таких виплат...
Там і знайдете відповідь чому ми за 10 років війни тому що вона почалась в 14 році з анексії Криму... не витрачаємо їх ніколи на зброю
не думати про розвиток власної технологічної промисловості...
давати преференції імпортерам для обходу податків і екпортерам сировини тому що це олігархи з ручними депутатами в парламенті...
А от до екпортерів технологічних продуктів ставитись як до гусаків яких можна общипувати... і це при всіх владах так було...
Просто молчат партнеры до поры до часу что бы денег не тратить
Коли млин...
Знайдуться снаряди-
Із самих глибин...
Естонія має практику-
Хоча і вже часу сплин..
Ярку...
так з моєї калакольні виглядає
Але наше? МЗС все більш нагадує того синка з анекдоту про "тату, де море?"
- а Зеленське - бестолкова, нікчемна попрошайка-Паніковський, як президент - воно ніщо..
дебіли-наївні обрали Вирок-2019 на нашу голову, закомплексовану тупу, з добре розвинутим хватальним рефлексом, істеричку
А те що передають, замало, навіть порівнюючи з запасами
27 березня 2024
"https://**********.com.ua/2024/03/27/u-nato-porivnyaly-svoyu-vijskovu-micz-z-rosijskoyu-na-vypadok-pryamogo-konfliktu/ А в НАТО, за словами Гранта Шаппса , вчетверо більше танків, ніж у росії, втричі більше підводних човнів, вчетверо більше вертольотів, вшестеро більше бронетехніки, у 4,5 раза більше військових кораблів, у 8 разів більше транспортних літаків, вчетверо більше артилерії, у 16 разів більше авіаносців та втричі більше солдатів."
Наприклад танків
в квітні 2022 - https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil в росії 15тис, в НАТО 19тис
надано Україні - https://protectukrainenow.org/uk/report 626шт
знищено (укрправда) - 7057шт
Виходить, що надано танків 3%
хоча мають вчетверо більше...
"Полесов усмехнулся.
- Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них - ну, как вы думаете, сколько аэропланов?
- Штук двести!
- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
"Грант Шаппс https://twitter.com/grantshapps/status/1772954532969861450 опублікував у соцмережі Х."
а на передовій якось у орків з 1,5млн снарядів від КНДР причому старих і просрочених... у орків перевага 1 до 10 по пострілах... це по недавній заяві нашого генштабу
Шольц- Мы не можем выделить эту сумму на покупку снарядов так как Россия может воспринять это как объявление ей войны.Ненадо раздражать Россию.
Байден-Путин сукин сын и он может начать ядерную войну если мы начнем поставлять массово снаряды в Украину.
Макрон- Мы отправим войска в Украину...может быть...через пару лет....но мы полностью на стороне Украины.
*******,лучше внимательно смотри статистику помощи от стран.Больше всего помощи от Америки и от Южной Кореи.
з яких Польша передала 325 танків
Німеччина 48шт
США 31шт
Літаків передано 49шт
Польша 18шт Міг29
Німеччина 0шт
США 0шт
Самохідна артилерія
Гвоздика 20шт Польша
Краб 18шт Польша
M109 18шт США
Pzh2000 14шт Німеччина
Zuzana 2шт Німеччина
CAESAR 155mm 49
DANA 152mm 38
Чехія 89 танків
Літаки
Словакія дала 13 Міг29
Болгарія дала 14 Су25
"Данія і Норвегія з Нідерландами нам ще 48 Ф-16 нададуть" - може колись й нададуть
обіцяли в цьому році надати більше
тепер президент каже, що дадуть 10% від потреби
потреба раніше була заявлена в 128шт, тобто дадуть десь 12 літаків до кінця 2024 року
В цьому лідери, або не відстають
Warplane 49
Poland 18
Bulgaria 14
Slovakia 13
North Macedonia 4
Tank 626
Poland 325
Czechia 89
Germany 48
France 38
US 31
Slovenia 28
UK 14
Spain 12
Sweden 10
Canada 8
North Macedonia 8
Norway 8
Portugal 3
Belgium 2
Slovakia 2
Self-Propelled Artillery 313
UK 52
Italy 46
Czechia 38
Poland 38
France 30
Norway 22
Denmark 19
US 18
Germany 16
Sweden 12
Netherlands 8
Slovakia 8
Latvia 6
Multiple Launch Rocket System 131
Czechia 33
UK 30
US 21
Poland 20
Norway 8
Turkey 8
Germany 5
France 4
Italy 2