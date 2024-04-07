Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

Естонія має змогу придбати для української армії мільйон снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть на них кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю виданню Postimees заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він не уточнив, про закупівлю яких саме снарядів йдеться, однак, за оцінками Postimees, ідеться мільйон снарядів для РСЗВ "Град". Видання зазначає, що така кількість боєприпасів допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба.

"Що стосується боєприпасів, то фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. В Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України", – зазначив міністр.

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Він додав, що у країни є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав конкретних продавців боєприпасів.

"Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим", – сказав Певкур.