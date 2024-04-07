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Естонія знайшла ще мільйон снарядів для України, - міністр оборони Естонії Певкур

певкур,ханно

Естонія має змогу придбати для української армії мільйон снарядів і ракет на суму близько 2-3 мільярдів євро, якщо союзники нададуть на них кошти.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в інтерв’ю виданню Postimees заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Він не уточнив, про закупівлю яких саме снарядів йдеться, однак, за оцінками Postimees, ідеться мільйон снарядів для РСЗВ "Град". Видання зазначає, що така кількість боєприпасів допомогла б українській армії протриматися до кінця року.

За словами Певкура, є чотири основні сфери у питанні допомоги Україні: боєприпаси, протиповітряна оборона, бронетехніка та радіоелектронна боротьба.

"Що стосується боєприпасів, то фінансування зараз викликає більше занепокоєння, аніж наявність снарядів. Було сказано, що не вистачає боєприпасів, чеська ініціатива придбати 800 тисяч снарядів свідчить про те, що боєприпаси дійсно є. В Естонії також є широкий вибір країн, де ми могли б закупити снаряди для України", – зазначив міністр.

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Він додав, що у країни є можливість швидко закупити велику кількість боєприпасів, переважно у неєвропейських країн, для України та доставити їх за два місяці. Водночас естонський міністр не назвав конкретних продавців боєприпасів.

"Оскільки замовлення включають снаряди калібру як 155 мм, так і 152 мм, Росія також активно шукає постачальників у всьому світі через Білорусь. Існує певна гонка з часом, щоб побачити, хто може закупити їх першим", – сказав Певкур.

Автор: 

боєприпаси (2265) Естонія (1601)


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Топ коментарі
+30
Естонія знайшла мільйон снарядів, Чехія знайшла більше мільйона снарядів, Нідерланди знайшли снаряди, а наше керівництво знайшло асфальт і яйця по 17 грн.
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07.04.2024 11:24
+29
Естонія знайшла, а чим займаються зелене МЗС, МО ???
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07.04.2024 11:22
+17
Пам'ятаю як найвеличніший роки чотири тому знайшов цікаве рішення щоб знизити вартість опалення для населення вдвічі. Щоправда відразу його й загубив.
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07.04.2024 11:30
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Тепер союзників потрібно ломати
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07.04.2024 11:19 Відповісти
Валютні резерви НБУ досягли 43 млрд баксів. МВФ забороняє витрачати на зброю?
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Половина з них це американські облігації, які ми не можемо продавати без довзолу штатів... тому це не така значна сума як здається притому що ми маємо виплачувати великі борги в майбутньому
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07.04.2024 12:40 Відповісти
Спочатку потрібно, щоби це майбутнє настало.
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07.04.2024 13:14 Відповісти
Нам ніхто не довзолить витрачати кошти на озброєння які відкладені на виплату боргів кредиторам...

Що списали нам борги у зв'язку з війною???... х...й... тільки відтермінували виплати... а тому після війни у нас буде багато відсрочених виплат на і що й створюються резерви
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07.04.2024 13:22 Відповісти
Дурниця, ніхто, ніде не тримає гроші на колись.
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07.04.2024 13:52 Відповісти
Живете казками... цінні папери, а простіше американські облагації надані нам як кредити МВФ не можна продавати без їх дозволу... А витрати резервів нацбанку також треба погоджувати з МВФ... І борги перед міжнародними кредиторами ніхто не анулював а просто розтермінували
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07.04.2024 14:19 Відповісти
Де написано, що ЗВР не можна витрачати на зброю, дайте посилання?
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07.04.2024 14:44 Відповісти
Назвіть хоть один період коли нацбанк витрачав резерви в розмірах більше оперативних...
без погодження з кредиторами... всі резерви завжди скорочуються при виплатах боргів... а накопичуються в період відсутності таких виплат...

Там і знайдете відповідь чому ми за 10 років війни тому що вона почалась в 14 році з анексії Криму... не витрачаємо їх ніколи на зброю
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07.04.2024 16:06 Відповісти
Так а сенс того, що резерви вдвічі збільшилися за 2 роки війни? Якщо тільки горя більше стало. і втрата міст і людських життів через те, що не вистачає зброї і ***********.
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07.04.2024 16:50 Відповісти
так буває коли брати гроші в борг у шулерів,

не думати про розвиток власної технологічної промисловості...

давати преференції імпортерам для обходу податків і екпортерам сировини тому що це олігархи з ручними депутатами в парламенті...

А от до екпортерів технологічних продуктів ставитись як до гусаків яких можна общипувати... і це при всіх владах так було...
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07.04.2024 18:28 Відповісти
По старым схронам прошлись, что-ли?
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07.04.2024 11:20 Відповісти
Здаеться мне снарядов есть МНОГО МИЛЛИОНОВ
Просто молчат партнеры до поры до часу что бы денег не тратить
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07.04.2024 11:27 Відповісти
Естонія знайшла, а чим займаються зелене МЗС, МО ???
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07.04.2024 11:22 Відповісти
Шукають лопати.

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07.04.2024 11:26 Відповісти
Прібарахляєцца. Шоб правнукам хватіло.
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07.04.2024 12:11 Відповісти
Не виключено,що в Україні в котрій де - факто ,заправляє рашистська агентура ,через завгоспа ОП ,займаються тим, щоб знайдених чехами і естонцями *********** не знайшлося на передовій
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07.04.2024 12:40 Відповісти
Естонія знайшла мільйон снарядів, Чехія знайшла більше мільйона снарядів, Нідерланди знайшли снаряди, а наше керівництво знайшло асфальт і яйця по 17 грн.
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07.04.2024 11:24 Відповісти
Пам'ятаю як найвеличніший роки чотири тому знайшов цікаве рішення щоб знизити вартість опалення для населення вдвічі. Щоправда відразу його й загубив.
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07.04.2024 11:30 Відповісти
Бо вчителям треба було по 4000 доларів сплачувати. І мільярд дерев сам себе не посадить.
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07.04.2024 14:45 Відповісти
А що робив Рєзніков ? Лазив по Леопардам ? НА КАМЕРИ ! А що робить наш Умеров ? Сидить на Ставці ? Чи супруводжує зеленСКОГО по єдиному показному ВОПУ ? накуй потрібен спікер у формі ЗСУ при МО країн Східної Європи ?
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07.04.2024 11:25 Відповісти
може естонське міноборони запросити на роботу до нас замість нашого? ефективність буде точно в рази більшою, кацапських шпіонів точно менше...
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07.04.2024 11:25 Відповісти
Тоді плани зеленСКОГО зруйнуються. Йому потрібна перемога ... моцкви над Києвом. І він, як президент у вигнанні, буде пиляти український золотий запас ЛЕГАЛЬНО, на правових підставах, імітуючи бурну діяльність уряду в екзилі.
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07.04.2024 11:34 Відповісти
Коли на кону свобода-
Коли млин...

Знайдуться снаряди-
Із самих глибин...

Естонія має практику-
Хоча і вже часу сплин..

Ярку...
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07.04.2024 11:28 Відповісти
Дякуємо уряду Естонії і народу дружньої нам країни ,дивує інше бездіяльність нашої влади і олігархів які не здатні щось добре зробити для країни.
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07.04.2024 11:30 Відповісти
Чехія уже знайшла 1.5, уже їх передали?
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07.04.2024 11:30 Відповісти
Ні, ще Умеров не знайшов спосіб як їх доставити в Україну. Фермери заважають.
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07.04.2024 11:35 Відповісти
Чехи їх уже закупили?
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07.04.2024 11:38 Відповісти
Ні, зеленСКОМУ фермери заважають, а Умеров шукає самоскиди ще й досі ! лукашок МАЗи відмовився постачати ... у борг.
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07.04.2024 11:43 Відповісти
При чому тут зеленський? Снаряди уже в чехів? Бо говорити,що ми знайшли мільйон, два та хоч сто це одне,а мати їх у себе в наявності і бути готовим відправити хоч завтра це зовсім інше. Завтра зімбабвійці скажуть що знайшли ще 5. І що?
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07.04.2024 11:56 Відповісти
З дуба впав ? Як це "при чому" ? Що будемо чекати гроші на снаряди від партнерів ? А свої куди розтринькали ? Плати естонцям, і будеш мати ! Плати чехам, і не чекай. Завтра будуть і кошти. А снаряди треба сьогодні. ОСЬ І ПОБАЧИМО, що то за снаряди і що з баблом партнерів зробили.
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07.04.2024 12:13 Відповісти
Плати за що? За повітря? Де є ті снаряди? Якщо це тільки слова поки що?
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07.04.2024 12:19 Відповісти
якщо судити по зведеннях ГШ то вже на фронті

так з моєї калакольні виглядає
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07.04.2024 12:23 Відповісти
Гадаю, що це з запасів. Сподівались що ось-ось вирішиться. Але умерови з зеленСКИМИ так не вважають - їм привези й поклади ... у рот.
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07.04.2024 12:35 Відповісти
Не за повітря, як платив Резніков. А за контрактами, які треба підписувати в Таллінні чи Празі, а не на Ставці самоговерховного у Києві! Сраку треба піднімати, і бігати як страус. Гроші не за посаду платять, а за роботу !!!
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07.04.2024 12:32 Відповісти
Які конракти коли це вони знаходять по своїх каналах в країнах не з заходу і купляють самі?
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07.04.2024 12:50 Відповісти
А ск.снарядів знайшов Бубочка Щоневтік та його дружбани (Бєня,Піня,Ярославскій,Новінскій,Суркіси,Шуфріч, Шефіри-Шифєри,Міндіч,Арахамія? 0!!!
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07.04.2024 11:39 Відповісти
зеленСКИЙ зараз в Польщі ? А як же будівництво заводу *********** ? Треба інспектувати, підганяти будівельників нагородами, треба польському уряду задачі роздавати на польській Ставці. Бо без зеленСКОГО віз з місця не зрушить. Який прораб даремно пропадає !!
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07.04.2024 11:40 Відповісти
Тобто знайти снаряди можна.
Але наше? МЗС все більш нагадує того синка з анекдоту про "тату, де море?"
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07.04.2024 11:41 Відповісти
...а шо Зеленське?
- а Зеленське - бестолкова, нікчемна попрошайка-Паніковський, як президент - воно ніщо..
дебіли-наївні обрали Вирок-2019 на нашу голову, закомплексовану тупу, з добре розвинутим хватальним рефлексом, істеричку
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07.04.2024 12:01 Відповісти
А чого добився безтолковий ішак? Обкурене чмо лише все просрало, сидить в бункері та вилазить час від часу для чергової фотосесії.
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07.04.2024 12:08 Відповісти
Щось США на чолі Рамштайну - майже нічого знайти не може

А те що передають, замало, навіть порівнюючи з запасами

27 березня 2024
"https://**********.com.ua/2024/03/27/u-nato-porivnyaly-svoyu-vijskovu-micz-z-rosijskoyu-na-vypadok-pryamogo-konfliktu/ А в НАТО, за словами Гранта Шаппса , вчетверо більше танків, ніж у росії, втричі більше підводних човнів, вчетверо більше вертольотів, вшестеро більше бронетехніки, у 4,5 раза більше військових кораблів, у 8 разів більше транспортних літаків, вчетверо більше артилерії, у 16 разів більше авіаносців та втричі більше солдатів."

Наприклад танків
в квітні 2022 - https://2plus2.ua/novyny/nato-proti-rosii-porivnyannya-viyskovogo-potencialu-dvoh-sil в росії 15тис, в НАТО 19тис
надано Україні - https://protectukrainenow.org/uk/report 626шт
знищено (укрправда) - 7057шт

Виходить, що надано танків 3%
хоча мають вчетверо більше...
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07.04.2024 12:09 Відповісти
Мовою оригіналу:
"Полесов усмехнулся.

- Как же большевики будут воевать? Чем? Чем они будут воевать? Старыми винтовками? А воздушный флот? Мне один видный коммунист говорил, что у них - ну, как вы думаете, сколько аэропланов?

- Штук двести!

- Двести? Не двести, а тридцать два! А у Франции восемьдесят тысяч боевых самолетов."
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07.04.2024 12:24 Відповісти
Брехня, танків і артсистем в НАТО завжди було в рази менше, чим в СРСР чи рашці. В НАТо була перевага в авіаціїї, кораблях, підводних човнах..
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07.04.2024 14:47 Відповісти
Так напишіть відповідь Шапсу, що це брехня
"Грант Шаппс https://twitter.com/grantshapps/status/1772954532969861450 опублікував у соцмережі Х."
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07.04.2024 15:33 Відповісти
Був міліон снарядів від ЄС... потім міліон снарядів від Чехії... тепер буде від Литви

а на передовій якось у орків з 1,5млн снарядів від КНДР причому старих і просрочених... у орків перевага 1 до 10 по пострілах... це по недавній заяві нашого генштабу
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07.04.2024 12:44 Відповісти
Ще попередні два не отримали, а мільйонів все більше і більше.
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07.04.2024 12:44 Відповісти
Вангую,
Шольц- Мы не можем выделить эту сумму на покупку снарядов так как Россия может воспринять это как объявление ей войны.Ненадо раздражать Россию.
Байден-Путин сукин сын и он может начать ядерную войну если мы начнем поставлять массово снаряды в Украину.
Макрон- Мы отправим войска в Украину...может быть...через пару лет....но мы полностью на стороне Украины.
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07.04.2024 13:19 Відповісти
Дебіл, Німеччина - це головний спонсор України як фінансово так і військово. Тому засунь свою ненависть до Шольца собі у дупу.
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07.04.2024 13:21 Відповісти
Проститутка ты немецкая ,что они там дали в первые месяцы войны ?Каски?
*******,лучше внимательно смотри статистику помощи от стран.Больше всего помощи от Америки и от Южной Кореи.
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07.04.2024 20:25 Відповісти
А що заважає "братній" польщі знайти мільйон снарядів для України? Бізнес інтереси рольників чи агробізнес з росією?!
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07.04.2024 13:20 Відповісти
За весь час передано 626 танків
з яких Польша передала 325 танків
Німеччина 48шт
США 31шт

Літаків передано 49шт
Польша 18шт Міг29
Німеччина 0шт
США 0шт

Самохідна артилерія
Гвоздика 20шт Польша
Краб 18шт Польша
M109 18шт США
Pzh2000 14шт Німеччина
Zuzana 2шт Німеччина
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07.04.2024 14:40 Відповісти
Це вже застаріли дані. Самоходной артилерії, цезарі, дани -багато нам далі інші країни, і М109 теж більше. Чехія передали багато танків. Літакі і Словачина і інші передавала, а Данія і Норвегія з Нідерландами нам ще 48 Ф-16 нададуть. Польща вже давно не лідер.
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07.04.2024 14:51 Відповісти
Тут https://protectukrainenow.org/uk/report актуальні дані
CAESAR 155mm 49
DANA 152mm 38

Чехія 89 танків

Літаки
Словакія дала 13 Міг29
Болгарія дала 14 Су25

"Данія і Норвегія з Нідерландами нам ще 48 Ф-16 нададуть" - може колись й нададуть
обіцяли в цьому році надати більше
тепер президент каже, що дадуть 10% від потреби
потреба раніше була заявлена в 128шт, тобто дадуть десь 12 літаків до кінця 2024 року

В цьому лідери, або не відстають
Warplane 49
Poland 18
Bulgaria 14
Slovakia 13
North Macedonia 4

Tank 626
Poland 325
Czechia 89
Germany 48
France 38
US 31
Slovenia 28
UK 14
Spain 12
Sweden 10
Canada 8
North Macedonia 8
Norway 8
Portugal 3
Belgium 2
Slovakia 2

Self-Propelled Artillery 313
UK 52
Italy 46
Czechia 38
Poland 38
France 30
Norway 22
Denmark 19
US 18
Germany 16
Sweden 12
Netherlands 8
Slovakia 8
Latvia 6

Multiple Launch Rocket System 131
Czechia 33
UK 30
US 21
Poland 20
Norway 8
Turkey 8
Germany 5
France 4
Italy 2
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07.04.2024 15:29 Відповісти
Цікаво, колись буде новина про те, що українська влада знайшла мільйони снарядів для України чи налагодила їх масове виробництво?
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07.04.2024 14:41 Відповісти
Виявляється снаряди не дефіцит. Хто шукає, той знаходить, а хто відосики знімає, той наші гроші в асфальт і засерали мізків витрачає. Станом на 31 березня 2024 офіційні резервні активи України становили 43762,7 млн. доларів США, але на снаряди нехай на заході шукають ті, кому перемога України потрібніша. Да Вова?
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07.04.2024 15:36 Відповісти
НАМ БЫ МИЛЛИОН РАКЕТ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ !)
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08.04.2024 09:28 Відповісти
 
 