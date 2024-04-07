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Мобілізація в РФ: Жителі окупованих територій вже "на олівці", - ОК "Південь"

рф,армія,мобілізація

Плани росіян мобілізувати 300 тисяч осіб можуть стосуватися і жителів тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це  ефірі телемарафону заявила очільниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оголошена мобілізація в Росії цілком може торкнутися і населення тимчасово окупованих територій. Тому люди, які вже подались до списків виборців під час президентської кампанії, перед названими виборами фарсом, вони вже "на олівці". Їхні дані вже обліковуються", - зазначила вона.

Гуменюк повідомила, що окупанти зараз  формують мобілізаційні ресурси та збирають мешканців тимчасово окупованих територій у так звані "загони тероборони". Спочатку людей формують на місцях, а потім з них іде перегрупування у бойові підрозділи ближче до лінії бойового зіткнення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ почали мобілізовувати вихідців із Середньої Азії після теракту в Москві: погрожують депортацією, - Центр нацспротиву

Крім того, росіяни проводять інвентаризацію майна українців, які виїхали, та займаються його експропріюванням.

Автор: 

армія рф (17250) окупація (6671) мобілізація (3032) Гуменюк Наталія (804)


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Топ коментарі
+7
Коли в Україні от-от почнеться жопа з мобілізацією, починаються казки діда Панаса про жахіття з мобілізацією на окуп. теріторіях і ледь не мільйонну мобілізацію на ісконних теріторіях кацапів.
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07.04.2024 12:17
+6
Цапа, йди лапті стірай - готовсь походу на Ла-Манш через Авдіївку.
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07.04.2024 11:48
+4
Що за 10 років ? Чи у тебе рік за два ! Біля мене завод розбомбили - новий треба чи відремонтуємо ? Щоб ще раз розбомбили. А наш "самий услужливий слуга" щось забув вже про поляків та за їх пропозиціями про заводіки. Вже й Рейнметал його не цікавить. Як і французький Іноземний легіон. "Весь в трудах аки пчелка!"
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07.04.2024 11:53
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Ну нарешті, ,,ждуни" дочекались!
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07.04.2024 11:43 Відповісти
Ждуны теперь мелкая администрация. Погонят тех, в чьей лояльности есть сомнения.
Это в Украине цацкаются, а у московитов схема по рекрутингу работает как часы. И чем больше будет проблем в Украине, тем проще московитам будет набирать мясо.
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07.04.2024 11:48 Відповісти
Цапа, йди лапті стірай - готовсь походу на Ла-Манш через Авдіївку.
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07.04.2024 11:48 Відповісти
Я свого сусіда підозрюю. Вже кілька років. А його ще у списки не занесли. НЄпорядок, как-то.
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07.04.2024 11:56 Відповісти
Не звикати й вам. Кацапським виродкам. Бо разом були у радянському котлі. І хто більш писав чи менш, можна порахувати по кількості страчених у ГУЛагах. Проте ви, кацапські виродки, й досі строчите по ночам доноси. Ще й нас знову вчити почали ? Іди на.... за своїм паровим пароплавом.
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07.04.2024 12:17 Відповісти
А чого ти від своїх ОДНОПЛЕМЕННИКОВ відцурався ? Та ще й гнидами вже їх називаєш. Не прапор прикрашає людину, а МОВА. А у тебе язик .. коров'ячий, як у всіх твоїх родичів з-за поребрика.
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07.04.2024 12:27 Відповісти
Ясно...пра Зе ілі харашо ілі нічіво.
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07.04.2024 12:40 Відповісти
Вивчи вже нарешті хоч одну мову, чи свій клятий язик вдосконалюй. Зрадники не падають з неба, не приїжджають по запрошенню. Вони серед нас живуть роками, а потім бац - менталітет, бач у них інший. А шпигуни дійсно приїжджали і в Україну, і ... в Солсбері. Бабло даремно там не платять. І ще. Я не знаю, хто це Зе. Але якщо це зеленСКИЙ, то не вплутуй мене до цього жидка, у якого менталітет актора у трусах, щоб розсмішити публіку. Бо йому до великого артиста Райкіна ніколи не дотягтись.
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07.04.2024 12:47 Відповісти
лайно вазелінове не палиться
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07.04.2024 12:15 Відповісти
Що за 10 років ? Чи у тебе рік за два ! Біля мене завод розбомбили - новий треба чи відремонтуємо ? Щоб ще раз розбомбили. А наш "самий услужливий слуга" щось забув вже про поляків та за їх пропозиціями про заводіки. Вже й Рейнметал його не цікавить. Як і французький Іноземний легіон. "Весь в трудах аки пчелка!"
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07.04.2024 11:53 Відповісти
1. Армію зробили. Яка зупиняла кацапів. І яку розвалив янукович так, що Крим злякались обороняти спецпідрозділами.
2. Патронний і пороховий завод біля мене відновили діяльність.
3. Про інші програми - ЧИТАЙ.
4. Підривали склади агенти кремля, яких янукович як буряк засіяв по країні. І які голосували за зеленСКОГО, який всі програми зупинив, бо дороги з Криму треба було робити, а не мінувати.
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07.04.2024 12:08 Відповісти
1. Мабуть твоя чи помилився ?
4. Всі сліди ведуть до зрадників, які відпочивають на березі Байкал. То може ти туди поїдеш ... шукати, з кайданками ? Або одразу на Луб'янку - за особовими справами агентів. Сволота не гриби, яких в лісі шукають, розумнику.
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07.04.2024 12:23 Відповісти
Не "і", а в першу чергу.
Ху-йлу пофіку 100-200 тисяч подохших расєян, якщо призом буде Україна з кількома мільйонами свіженького мясця...
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07.04.2024 11:45 Відповісти
Ти русскій?
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07.04.2024 11:56 Відповісти
Русскій то Сирьський, не плутай )
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07.04.2024 12:19 Відповісти
Не всі ж русскіє Сирскіє...
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07.04.2024 12:33 Відповісти
Перший Міністр Оборони України Морозов відразу сказав, що він українець і що йому прізвище поміняли і без усякого акценту заговорив українською. Сподобалися його слова - Українська Армія готова виконати будь яке завдання! (а до ТОГО числився русскім...)
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07.04.2024 12:39 Відповісти
Але запамятають останнього міністра, який українською не "разговаривает,"
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07.04.2024 12:53 Відповісти
...і під акомпанемент - зачєм нам ета армія?!..каму ми нужни?!...у нас нічіво нєт!..хто на нас нападать сабіраєцца?!...
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07.04.2024 13:25 Відповісти
ПНХ, кацап недоношений.
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07.04.2024 11:58 Відповісти
А мальчик хоть в трусиках был?
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07.04.2024 11:50 Відповісти
Це вже залежить від твоїх вподобань
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11.04.2024 09:32 Відповісти
Значить 300 тисяч - це набір у заградзагони ? Бо воювати вже є кому. Таджики, непальці, дамбасці, кримчани, херсонці не дочекаються своєї черги.
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07.04.2024 11:46 Відповісти
Крім того, росіяни проводять інвентаризацію майна українців, які виїхали, та займаються його експропріюванням

Як казав Штірліц, "с етого і надо било начінать!"
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07.04.2024 11:46 Відповісти
Бачу ботофєрмі роздали нову непридуману історію.
Перепутать 14-річного підлітка з 30-річним дядьком це треба бути кріпко тупим. А щоб повірити ще й тупим кацапом...
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07.04.2024 11:53 Відповісти
А чого не на французькій, козломорд? Старайся, а то тащмайор відправить штурмовать Паріж через Авдіївку...
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07.04.2024 12:01 Відповісти
+1000000%
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07.04.2024 12:12 Відповісти
Почекайте ще трохи, скоро вас звільнять меньш тоталітарні кацапи...
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07.04.2024 12:48 Відповісти
.....і випишуть повістки..
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07.04.2024 14:27 Відповісти
Та їх уже виписують на кожному кроці.
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07.04.2024 17:06 Відповісти
Мечта ***** воевать украинцами против украинцев сбывается. И чем больше рашисты захватывают Украины тем больше у них будет армия которой не нужно даже платить и за которую никто не будет жалеть
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07.04.2024 12:11 Відповісти
Хто заважає прориватися в рашку і набирати там чоловіків ?
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07.04.2024 12:20 Відповісти
А хто ж закрив кордони, щоб більше українців лишилося *****?
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07.04.2024 15:00 Відповісти
Коли в Україні от-от почнеться жопа з мобілізацією, починаються казки діда Панаса про жахіття з мобілізацією на окуп. теріторіях і ледь не мільйонну мобілізацію на ісконних теріторіях кацапів.
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07.04.2024 12:17 Відповісти
Пусть Европа полюбуется !
Путин ведь собирался всю Украину загнать в стойло
А потом всех - под ружье!
И на БЕРЛИН!
Можем повторить!
Надеюсь,даже самые ТУПЫЕ в Европе
Наконец раздуплятся
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07.04.2024 13:09 Відповісти
А до чого тут Европа?? Якщо у нас не "роздупляються" -- біжать у всі щілини, як щури, та тонуть у Тисі з криками - "пачему граніци закрити, Хдє демАкратія,,,," ітд,), при цьому якось не зовсім напевно розуміючи, що треба йти захищати, не прокурорів, суддю, депутатів та президента в тому ж числі, як тут деякі звикли кричати на все горло! (, , а свою Батьківшину!!, Родину!! свій будинок та землю, від нечисті! то з чого ви взяли, що у Европі, хтось там, та щось повинен зрозуміти???
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07.04.2024 13:40 Відповісти
Ну что тут скажешь?
Видите, Вы еще не раздуплились....
Как и Европа, впрочем...
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07.04.2024 13:42 Відповісти
Щоб не залишати, кацапам таку можливість, Україна має проводити мобілізацію насамперед у прифронтових областях.
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07.04.2024 16:21 Відповісти
Не, треба самих патріотичних, від Києва і до західного кордону.
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07.04.2024 17:09 Відповісти
Іноді варто читати статтю раніше, ніж коментувати. ))
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08.04.2024 01:38 Відповісти
Жителі окупованих територій вже "на олівці"
Я культурно ви олівцем, вибачте, х...й назвали.
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08.04.2024 08:01 Відповісти
І ніхто не згадав зеленого підараса, завдяки якому це відбулося.
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08.04.2024 09:21 Відповісти
 
 