Мобілізація в РФ: Жителі окупованих територій вже "на олівці", - ОК "Південь"

Плани росіян мобілізувати 300 тисяч осіб можуть стосуватися і жителів тимчасово окупованих територій України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі телемарафону заявила очільниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Оголошена мобілізація в Росії цілком може торкнутися і населення тимчасово окупованих територій. Тому люди, які вже подались до списків виборців під час президентської кампанії, перед названими виборами фарсом, вони вже "на олівці". Їхні дані вже обліковуються", - зазначила вона.

Гуменюк повідомила, що окупанти зараз формують мобілізаційні ресурси та збирають мешканців тимчасово окупованих територій у так звані "загони тероборони". Спочатку людей формують на місцях, а потім з них іде перегрупування у бойові підрозділи ближче до лінії бойового зіткнення.

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Крім того, росіяни проводять інвентаризацію майна українців, які виїхали, та займаються його експропріюванням.