Мобілізація в РФ: Жителі окупованих територій вже "на олівці", - ОК "Південь"
Плани росіян мобілізувати 300 тисяч осіб можуть стосуватися і жителів тимчасово окупованих територій України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це ефірі телемарафону заявила очільниця об’єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк.
"Оголошена мобілізація в Росії цілком може торкнутися і населення тимчасово окупованих територій. Тому люди, які вже подались до списків виборців під час президентської кампанії, перед названими виборами фарсом, вони вже "на олівці". Їхні дані вже обліковуються", - зазначила вона.
Гуменюк повідомила, що окупанти зараз формують мобілізаційні ресурси та збирають мешканців тимчасово окупованих територій у так звані "загони тероборони". Спочатку людей формують на місцях, а потім з них іде перегрупування у бойові підрозділи ближче до лінії бойового зіткнення.
Крім того, росіяни проводять інвентаризацію майна українців, які виїхали, та займаються його експропріюванням.
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Это в Украине цацкаются, а у московитов схема по рекрутингу работает как часы. И чем больше будет проблем в Украине, тем проще московитам будет набирать мясо.
2. Патронний і пороховий завод біля мене відновили діяльність.
3. Про інші програми - ЧИТАЙ.
4. Підривали склади агенти кремля, яких янукович як буряк засіяв по країні. І які голосували за зеленСКОГО, який всі програми зупинив, бо дороги з Криму треба було робити, а не мінувати.
4. Всі сліди ведуть до зрадників, які відпочивають на березі Байкал. То може ти туди поїдеш ... шукати, з кайданками ? Або одразу на Луб'янку - за особовими справами агентів. Сволота не гриби, яких в лісі шукають, розумнику.
Ху-йлу пофіку 100-200 тисяч подохших расєян, якщо призом буде Україна з кількома мільйонами свіженького мясця...
Як казав Штірліц, "с етого і надо било начінать!"
Перепутать 14-річного підлітка з 30-річним дядьком це треба бути кріпко тупим. А щоб повірити ще й тупим кацапом...
Путин ведь собирался всю Украину загнать в стойло
А потом всех - под ружье!
И на БЕРЛИН!
Можем повторить!
Надеюсь,даже самые ТУПЫЕ в Европе
Наконец раздуплятся
Видите, Вы еще не раздуплились....
Как и Европа, впрочем...
Я культурно ви олівцем, вибачте, х...й назвали.