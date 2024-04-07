У Харкові 4 прильоти, влучання у приватний будинок, є поранені (оновлено)

Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто під обстрілом. Два вибухи", - інформує він.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях!", - додає своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - додав згодом Терехов.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань", - інформує Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, є пошкодження житлової інфраструктури.

"Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється", - додав згодом Терехов.