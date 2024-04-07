У Харкові 4 прильоти, влучання у приватний будинок, є поранені (оновлено)
Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Місто під обстрілом. Два вибухи", - інформує він.
"Окупанти завдають ударів по Харкову. Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях!", - додає своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - додав згодом Терехов.
"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань", - інформує Синєгубов.
За інформацією Синєгубова, є пошкодження житлової інфраструктури.
"Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється", - додав згодом Терехов.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль