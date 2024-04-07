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Новини Війна
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У Харкові 4 прильоти, влучання у приватний будинок, є поранені (оновлено)

харків

Наразі війська РФ завдають ударів по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Місто під обстрілом. Два вибухи", - інформує він.

"Окупанти завдають ударів по Харкову. Місто Харків та Харківький район: будьте в укриттях!", - додає своєю чергою глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Харківщині: удари по Харкову, Лозівському та Харківському районах, є загиблі та поранені. ФОТОрепортаж

"Є поранені внаслідок ракетного обстрілу одного з центральних районів міста", - додав згодом Терехов.

"Окупанти вдарили по центральній частині міста. Попередньо: є поранені. Профільні служби виїхали на місця влучань", - інформує Синєгубов.

За інформацією Синєгубова, є пошкодження житлової інфраструктури.

"Всього зафіксовано чотири прильоти по місту. Один прийшовся у приватний будинок. Щодо кількості постраждалих інформація уточнюється", - додав згодом Терехов.

Автор: 

обстріл (28284) Харків (5572)


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Топ коментарі
+7
Ну бийте ж у відповідь по рашистським містам! Скільки ж можна це терпіти!?
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07.04.2024 11:58
+7
Зараз інший Головнокомандувач і питання йому задавай, а не Залужному...Він не заважає іншим показати свої здібності..
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07.04.2024 12:24
+3
ЗЕлупа схоже ще в Оманє пообіцяв ***** весь "юга-васток". Південь здали в турборежимі, з Харковом, Запоріжжям, Дніпром, Одесою та Миколаєвом так не вийшло, бо ситуацію тоді вирівняв та переломив Залужний зі своєю командою. ЗЕлупа виждав паузу, звільнив Залужного та й продовжив здавати те, що невдалося здати оманським партнерам в 2022. Ще напередодні "шашличков", 21 січня 2022 в інтерв"ю якомусь таблоїду ЗЕлупа спокійно заявив, що Харків може бути окупований кацапами. Тоді у кремля та у слуг кремля здати Харків не вийшло. Тож вони зараз над цим плідно працюють. А для "мудрова наріда" вже готова "обйяснялочка" - мовляв "плахой запад" нам нє дайот аружія", нас всє кінулі, тому ми тут "ні в чьом нє вінаватиє"... Поки слуги кремля сидять в ОПі та рулять країною, ***** ніколи не зупиниться, бо йому тре встигнути захопити побільше, поки зелений скоморох при владі...
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07.04.2024 12:15
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Ну бийте ж у відповідь по рашистським містам! Скільки ж можна це терпіти!?
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07.04.2024 11:58 Відповісти
Залужного звільнено, Харків знищується
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07.04.2024 12:03 Відповісти
При Залужному Харьків був більше захіщений, він ніколи небазікав і відосіками лохам не парив , а робив свою справу добре
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07.04.2024 12:24 Відповісти
Зараз інший Головнокомандувач і питання йому задавай, а не Залужному...Він не заважає іншим показати свої здібності..
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07.04.2024 12:24 Відповісти
Ти своє завдання виконав вже - ОПівський накид на Залужного зробив...премію отримаєш..
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07.04.2024 12:36 Відповісти
ЗЕлупа схоже ще в Оманє пообіцяв ***** весь "юга-васток". Південь здали в турборежимі, з Харковом, Запоріжжям, Дніпром, Одесою та Миколаєвом так не вийшло, бо ситуацію тоді вирівняв та переломив Залужний зі своєю командою. ЗЕлупа виждав паузу, звільнив Залужного та й продовжив здавати те, що невдалося здати оманським партнерам в 2022. Ще напередодні "шашличков", 21 січня 2022 в інтерв"ю якомусь таблоїду ЗЕлупа спокійно заявив, що Харків може бути окупований кацапами. Тоді у кремля та у слуг кремля здати Харків не вийшло. Тож вони зараз над цим плідно працюють. А для "мудрова наріда" вже готова "обйяснялочка" - мовляв "плахой запад" нам нє дайот аружія", нас всє кінулі, тому ми тут "ні в чьом нє вінаватиє"... Поки слуги кремля сидять в ОПі та рулять країною, ***** ніколи не зупиниться, бо йому тре встигнути захопити побільше, поки зелений скоморох при владі...
показати весь коментар
07.04.2024 12:15 Відповісти
А "плахой запад" дає зброю, особливо США? Такі ж покидьки, як і зелене чмо
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07.04.2024 12:56 Відповісти
Взагалі то по Кулинічам влупили два рази, чорнй дим видно здалеку ....
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07.04.2024 13:08 Відповісти
 
 