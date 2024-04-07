Окупанти вночі пошкодили об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", у Харкові та області збільшено обсяг аварійних відключень

На Харківщині пошкоджена одна з високовольтних підстанцій через нічний обстріл РФ, частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго".

"Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини.

"Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо. Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість", - додали у НЕК "Укренерго".

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