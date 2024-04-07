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Окупанти вночі пошкодили об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго", у Харкові та області збільшено обсяг аварійних відключень

енергетика,електропідстанція

На Харківщині пошкоджена одна з високовольтних підстанцій через нічний обстріл РФ, частково застосовуються додаткові відключення світла поза графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у НЕК "Укренерго". 

"Вночі росіяни завдали чергового масованого удару дронами по Харківщині. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – об’єкт високовольтної мережі НЕК "Укренерго". Диспетчерський центр "Укренерго" змушений збільшити сьогодні в Харкові та області обсяг аварійних відключень. Зараз ремонтні бригади "Укренерго" працюють над відновленням енергопостачання", - йдеться в повідомленні.

Росіяни продовжують терористичні напади, зокрема, і на енергетику Харківщини.

"Через ризик повторних обстрілів прогнози з відновлення не даємо. Але енергетики роблять все можливе, щоб якомога швидше заживити в повному обсязі критичну інфраструктуру, споживачів та промисловість", - додали у НЕК "Укренерго".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​​Вночі окупанти атакували енергоб’єкти на Одещині, - "Укренерго"

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Харківщина (6054) енергетика (2581) Укренерго (2687)


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Шось не чути з цьго приводу ООНівських 3.14дорів. Це гуманітарна криза чі ще ні?
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07.04.2024 12:56 Відповісти
Відкрийте кордони, випустіть людей. Не тримайте людей в заручниках. Ви не можете забезпечити людям безпеку, житло, фінанси, то випустіть, паскуди, людей. Відкривайте кордони
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07.04.2024 13:10 Відповісти
Все йде до того, що до наступного опалювального сезону рашисти остаточно знищать енергосистему, аби зробити життя у великих містах неможливим та добити ледь живу економіку.
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07.04.2024 13:28 Відповісти
Не розповсюджуйте паніку... рішення є... потрібні кошти, матеріали, допомога... Потрібні люди, які не красти будуть а працювати, потрібні фашівці... Це буде коштувати багато мільярдів долларів...
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Якщо енергетику усю знищать, то єдине, що світить Україні - це капітуляція, бо держава не зможе функціонувати і ніякі генератори та пункти "незламної потужності" тут не допоможуть. Не думаю, що кацапам вдасться вибити усю енергосистему, але прифронтовим містам, куди долітають С300 і КАБи буде жопа. Там щось треба вигадувати з енергетикою не стандартне.
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07.04.2024 18:20 Відповісти
Будемо сподіватися, що Ви праві і їм дійсно не вдасться, але вони точно намагатимуться і попередній ракетно-дроновий обстріл показав, що не без успіху. І цього разу щось не чутно, аби до нас йшло обладнання від іноземних партнерів, а от тарифи вже хочуть суттєво підняти, відповідно, зростуть ціни на все.
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07.04.2024 18:38 Відповісти
Ну де тут боти з воплями - чого ми повинні тарифами платити за відновлення енергостстеми України?! Розповідайте мешканцям Харкова або Часів Яру про тарифи... Часів Яр з 2023 знеструмлений повністю... А в Харкові щє вдається по шість годин на день електрику вмикати...
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07.04.2024 13:57 Відповісти
 
 