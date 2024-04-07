Люди у військовій формі та балаклавах "запакували" у бус 14-річного підлітка на Одещині, - начальниця відділу соцзахисту селищної ради Терзі

2 квітня у селі Приозерне Суворовської громади в Одеській області чоловіки у військовій формі схопили та "запакували" у бус чотирнадцятирічного хлопця. Була це озброєна банда чи представники ТЦК проводили мобілізаційні заходи - наразі невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок журналісту "Бессарабії INFORM" розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

За її словами, за дитину нікому було заступитися, оскільки він є круглою сиротою, а опікуном стала для нього рідна бабуся.

За словами Оксани Терзі, хлопчина по центральній вулиці Приозерного прямував до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій. Отже, нападників було четверо.

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На запитання, чи був хлопчик на вигляд доросліше свого віку, жінка відповіла, що він доволі низенького зросту, проте широкоплечий. Але якщо придивитися до хлопця, то він зовні як чотирнадцятирічна дитина. Більш того, він є сиротою. Ним, його братом-двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся. Брати-двійнята навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

"Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім - до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою", - каже начальниця відділу соціального захисту населення.

Вона зазначила, що хлопчину військові везли в мікроавтобусі в повній тиші. По дорозі двоє нападників вийшли з мікроавтобуса, зупинили водія зустрічної автівки та зачепилися з ним.

Коли керманича відпустили, нападники нарешті запитали вік хлопчини. Коли той сказав, скільки йому років, не повірили - цікавилися його паспортом. А коли зрозуміли, що вони везуть неповнолітнього, викинули його з буса та зняли стяжки. Наостанок порушники попередили хлопчину, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам.

Викрадачі висадили дитину при в’їзді в село Червоний Яр. Звідти хлопчина пішки пройшов п’ять-сім кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години.

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Втім, як зазначає видання, про випадок дізналася вчителька хлопця, вона сповістила про це директора закладу загальної середньої освіти та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися.

З хлопчиком працював психолог із Суворовської мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Далі небайдужі соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Терзі сповістила про цей випадок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а саме його представництво в Одесі.

Оксана Терзі сподівається, що правоохоронні органи проведуть якісне розслідування та покарають винних. Бо хлопчина зазнав фізичного насилля, відчув психологічну та соціальну напругу через викрадення.

Жінка підкреслила, що після жорсткої розмови з поліцією всі показання хлопчини записувалися на камеру, відразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. Більш того, поліцейські поїхали до Червоного Яру, щоб відшукати камери відеоспостереження.

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Наразі невідомо, чи це була просто озброєна банда, чи військові, які таким чином проводять мобілізаційні заходи.