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Новини
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Люди у військовій формі та балаклавах "запакували" у бус 14-річного підлітка на Одещині, - начальниця відділу соцзахисту селищної ради Терзі

тцк

2 квітня у селі Приозерне Суворовської громади в Одеській області чоловіки у військовій формі схопили та "запакували" у бус чотирнадцятирічного хлопця. Була це озброєна банда чи представники ТЦК проводили мобілізаційні заходи - наразі невідомо.

Як інформує Цензор.НЕТ, про цей випадок журналісту "Бессарабії INFORM" розповіла начальниця відділу соціального захисту населення Суворовської селищної ради Оксана Терзі.

За її словами, за дитину нікому було заступитися, оскільки він є круглою сиротою, а опікуном стала для нього рідна бабуся.

За словами Оксани Терзі, хлопчина по центральній вулиці Приозерного прямував до своєї дівчини. Поруч з ним зупинився білий мікроавтобус. Звідти вибігло троє худорлявих військових з автоматами та заламали йому руки. На голові викрадачів були балаклави з намальованими білими щелепами. Хлопчина бачив тільки очі чоловіків. А за кермом сидів водій. Отже, нападників було четверо.

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На запитання, чи був хлопчик на вигляд доросліше свого віку, жінка відповіла, що він доволі низенького зросту, проте широкоплечий. Але якщо придивитися до хлопця, то він зовні як чотирнадцятирічна дитина. Більш того, він є сиротою. Ним, його братом-двійнятком та молодшою сестрою опікується бабуся. Брати-двійнята навчаються у восьмому класі школи села Приозерне.

"Коли військові затягли хлопчину до мікроавтобусу, почали прикладати дуло автомату до його скроні, потім - до лоба, бо він чинив опір. А дитина займається спортом, тому в нього спрацювала реакція самооборони. Він почав викручуватися, а нападники його приборкали, завдаючи ударів по спині автоматом. Вони його побили та зв’язали руки пластмасовою стяжкою", - каже начальниця відділу соціального захисту населення.

Вона зазначила, що хлопчину військові везли в мікроавтобусі в повній тиші. По дорозі двоє нападників вийшли з мікроавтобуса, зупинили водія зустрічної автівки та зачепилися з ним.

Коли керманича відпустили, нападники нарешті запитали вік хлопчини. Коли той сказав, скільки йому років, не повірили - цікавилися його паспортом. А коли зрозуміли, що вони везуть неповнолітнього, викинули його з буса та зняли стяжки. Наостанок порушники попередили хлопчину, щоб він мовчав про цей випадок, бо вони знають, де мешкають його рідні та він сам.

Викрадачі висадили дитину при в’їзді в село Червоний Яр. Звідти хлопчина пішки пройшов п’ять-сім кілометрів, витративши на цей шлях майже дві години.

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Втім, як зазначає видання, про випадок дізналася вчителька хлопця, вона сповістила про це директора закладу загальної середньої освіти та старосту села. Тоді ж викликали поліцію, але рішучих дій від правоохоронців не дочекалися.

З хлопчиком працював психолог із Суворовської мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Далі небайдужі соціальні працівники та психолог звернулися разом із бабусею постраждалого до Ізмаїльської окружної прокуратури. Сама Оксана Терзі сповістила про цей випадок Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а саме його представництво в Одесі.

Оксана Терзі сподівається, що правоохоронні органи проведуть якісне розслідування та покарають винних. Бо хлопчина зазнав фізичного насилля, відчув психологічну та соціальну напругу через викрадення.

Жінка підкреслила, що після жорсткої розмови з поліцією всі показання хлопчини записувалися на камеру, відразу знайшлися очевидці викрадення, дитину запросили на слідчий експеримент. Більш того, поліцейські поїхали до Червоного Яру, щоб  відшукати камери відеоспостереження.

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Наразі невідомо, чи це була просто озброєна банда, чи військові, які таким чином проводять мобілізаційні заходи.

Автор: 

Одеська область (3186) мобілізація (3032) ТЦК та СП (563)


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Топ коментарі
+51
Так чекаємо зеботів .

"Стільки хайпу через сцикуна який не хотів йти на фронт"

" а він мав сам оновити дані в 13 років"

" тцк має право - б в нас військовий стан - всьо для фронта і для пабєди за завєтами Лєніна-Сраліна боневтіка Зеленського"

Також чекаємо прес службу Тцк ,яка скаже нам що це була спільна провокація Фсб та ухилянтів.
Після детальної перевірки порушень в діях працівників Тцк не виявлено, а злостному провокатору в паспортному столі - додано 4 роки. І в звязку з 18 літтям вручена повістка про мобілізацію.
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07.04.2024 13:12
+32
На марахвоні про цей випадок розкажуть?...
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07.04.2024 13:18
+31
У нас сусідський пенсіонер купив на свою голову яскраву куртку в секонді, то не раз пошкодував, бо постійно перепиняли піші патрулі, або лякали гальмуючи бусиком незламності біля тротуару бо думали що він молодший, але зблизька розгледівши чи перевіривши документи все ж відпускали. Дідо мусив закинути ту куртку до кращих часів. Якось незрозуміло, чому ці бовдури не побачили, що хлопець замолодий - бо зблизька 14-ти річного з 27-річним точно не сплутаєш (хіба що було темно), можна лише уявити, яким "щирим патріотом" стане цей викрадений та побитий підліток після такого випадку. Коли вже до бовдурів дійде, що такими методами вони лише зміцнюють ненависть до себе та влади і що викрадені люди ніколи не будуть хорошими бійцями, а скоріше навпаки?
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07.04.2024 13:19
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Конституція України, стаття 17: "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян". Якщо за твердженням Гаранта Конституції вона на паузі, то Зеленського слід ув'язнити на довічне суворого режиму за недотримання Конституції. То Конституція чи брехня...??? І хто за це буде колись відповідати ?
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07.04.2024 14:36 Відповісти
Якась мутня Авторка сиділа в засаді в бусику,що все чула і бачила? За дві години людина проходить нормально 12 км--перевірено.
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07.04.2024 14:38 Відповісти
Та та. Це все російське іпсо. Але за тобою теж прийдуть. Не хвилюйся
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07.04.2024 15:08 Відповісти
коли тебе від***ть прикладом, розкажешь скільки пройшов за дві години
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07.04.2024 15:17 Відповісти
А як же просто попередити такі випадки! зобов'язати представлятись, звісно не носити маски і надати дозвіл на відеофіксацію!
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07.04.2024 14:59 Відповісти
Тих контрацептивів пасувало би вирахувати, підправити зір,слух,нюх і вставити доброї клізми.
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07.04.2024 15:02 Відповісти
"Люди у військовій формі" ? Типу зелені чоловічки? Ммм, оця політкоректність журналіздів в дусі рашки. Хоча помойму ми вже від рашки зовсім нічим не відрізняємось.
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07.04.2024 15:06 Відповісти
Зато Кошевого,с 95 квартала и в упор не видят, несмотря на габариты...наверное с ОП есть справка для ТЦК, что предъявителю оной всего лишь 14 лет со штампом - "уплочено".
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07.04.2024 15:12 Відповісти
Кошовий друг, єго ніззя
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07.04.2024 15:54 Відповісти
1827 рік. Тарас Шевченко.
"Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом..."

2024 рік. Сьогодення.
"Мені чотирнадцять минало, бусифікований я був..."

Прогрес наліцо. )))
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07.04.2024 15:36 Відповісти
А мальчик в трусиках был?
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07.04.2024 15:36 Відповісти
Шапіто...
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07.04.2024 15:45 Відповісти
Якщо питали який вік, то яка банда, звичайно тцк
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07.04.2024 15:46 Відповісти
Ось як потрібно вручати повістки!
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07.04.2024 15:50 Відповісти
А "мудрий" наріт ту мерзоту у верховні під час війни вибрав...
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07.04.2024 16:19 Відповісти
Це вже "парагвайський сценарій" чи ще ні?
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07.04.2024 15:55 Відповісти
Яким ******** потрібно бути, чи скільки горілки випити, щоб переплутати 14-річного пацана і 25- річного чоловіка
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07.04.2024 15:59 Відповісти
А брехливого паяца і його слуг у владу? Тут однією горілкою не обійшлось, тут щось міцніше було.
А "переплутали" бо таке розпорядження отримали, зумисно, щоб скандал, щоб протести. Зелена мерзота до того спеціально веде... І мобілізацію зриває, і навчання мобілізованих, і бусики з поламаними ребрами... Таку вказівку, очевидно, воно від кацапських кураторів отримало.
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07.04.2024 16:18 Відповісти
Щось все більше схиляюся до думки, що і оці "ТЦКашники" і "блогери" які обурюються діям "ТЦКашників" керуються з одного центру, подоляківсько-єрмаківського.
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07.04.2024 16:58 Відповісти
А ще земля плоска, а папа римський - інопланетянин. Я вас прекрасно розумію
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07.04.2024 17:12 Відповісти
Ну вам в італіях видніше.
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07.04.2024 19:14 Відповісти
мабуть це останній сигнал суспільству,що потрібно брати владу в свої руки.всих цих тцкашніків на кукан і жорсткий контроль.горілку ******* і пяні літають по селах,їх навіть поліція сцить зупиняти.царьки нові нарисувались - пора на землю ще не продану спускатись.
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07.04.2024 17:13 Відповісти
А какого хера они с автоматами бегают по мирным местам??Это что,полиция??Что это вообще за ЧВК в "вольной Украине" завелось??Кто нибудь будет реагировать на беспредел??Или Украина уже парашу переплюнула в своих авторитарных замашках...Детей уже выкрадают посреди белого дня.. Страна маразма и правового беспредела...Какая тут Европа и европейское общество...??Бабуины блд.. сомалийские.И за эту страну идти воевать?! ПЗДЦ полный...
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07.04.2024 18:52 Відповісти
Кожен нарід заслуговує своє вибрану владу.
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07.04.2024 19:19 Відповісти
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 00:21 Відповісти
Заздри мовчки, якщо баби не дають.
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08.04.2024 02:46 Відповісти
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 03:30 Відповісти
Ранувато йому по дівках щлятись.
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08.04.2024 15:16 Відповісти
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10.04.2024 16:22 Відповісти
Як я вам усім заздрю!
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11.04.2024 16:45 Відповісти
Під суд і на зону. Військовослужбовці не мають права застосовувати силу до громадян України. Будь-яке подібне правопорушення має бути покарано,як викрадення.
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08.04.2024 02:45 Відповісти
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10.04.2024 18:25 Відповісти
Чекаєм черговий опус що в ТЦК ухиляються служать виключно поранені ветерани
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08.04.2024 09:43 Відповісти
Як я вам усім заздрю!
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10.04.2024 03:13 Відповісти
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