Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим, - президент Фінляндії Стубб

Рішення уряду Фінляндії закрити кордони з Росією запобігло ескалації ситуації зі штучною міграцією, яку створює Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телерадіомовника Yle повідомив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Перше – це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 осіб. Другий бік питання – страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", – сказав Стубб.

Глава держави вважає правильним рішення тримати кордон закритим. Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру.

"Це дуже важливий інструмент, у тому числі й для відкриття кордону", – сказав Стубб.

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На запитання про те, що закон може суперечити міжнародним конвенціям та правам людини, президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців, а умови для застосування закону дуже жорсткі.

"Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація [на кордоні] залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху", – зазначив Стубб.

"З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це [ухвалення закону про прикордонну процедуру] поворотним моментом. Тут не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", – відповів президент.

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