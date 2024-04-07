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Новини
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Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим, - президент Фінляндії Стубб

стубб

Рішення уряду Фінляндії закрити кордони з Росією запобігло ескалації ситуації зі штучною міграцією, яку створює Росія. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телерадіомовника Yle повідомив президент Фінляндії Александр Стубб.

"Перше – це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 осіб. Другий бік питання – страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", – сказав Стубб.

Глава держави вважає правильним рішення тримати кордон закритим. Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру.

"Це дуже важливий інструмент, у тому числі й для відкриття кордону", – сказав Стубб.

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На запитання про те, що закон може суперечити міжнародним конвенціям та правам людини, президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців, а умови для застосування закону дуже жорсткі.

"Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація [на кордоні] залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху", – зазначив Стубб.

"З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це [ухвалення закону про прикордонну процедуру] поворотним моментом. Тут не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", – відповів президент.

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Автор: 

кордон (4754) росія (64969) Фінляндія (1297) Стубб Александр (81)


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Топ коментарі
+7
Считаю единственно верным решением сегодня
ВЕРНУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС!!!!!
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07.04.2024 13:00
+5
Навіщо пускати в цивилізовану країну дикунів? Нехай їдуть в братній Таджикистан.
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07.04.2024 13:49
+3
півтора роки тому - https://mil.in.ua/uk/news/parkan-na-kordoni-z-rosiyeyu-koshtuvatyme-finlyandiyi-143-miljony-dolariv/ https://miПаркан на кордоні з Росією коштуватиме Фінляндії 143 мільйони доларівl.in.ua/uk/news/parkan-na-kordoni-z-rosiyeyu-koshtuvatyme-finlyandiyi-143-miljony-dolariv/

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07.04.2024 13:23
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Считаю единственно верным решением сегодня
ВЕРНУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС!!!!!
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07.04.2024 13:00 Відповісти
Навіщо пускати в цивилізовану країну дикунів? Нехай їдуть в братній Таджикистан.
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07.04.2024 13:49 Відповісти
Зачетно!!!!
Мне очень понравилось!!!!
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07.04.2024 13:51 Відповісти
півтора роки тому - https://mil.in.ua/uk/news/parkan-na-kordoni-z-rosiyeyu-koshtuvatyme-finlyandiyi-143-miljony-dolariv/ https://miПаркан на кордоні з Росією коштуватиме Фінляндії 143 мільйони доларівl.in.ua/uk/news/parkan-na-kordoni-z-rosiyeyu-koshtuvatyme-finlyandiyi-143-miljony-dolariv/

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07.04.2024 13:23 Відповісти
А нелегали-терористи обiйдуться на порядок-два ДОРОЖЧЕ.
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07.04.2024 18:21 Відповісти
Довго не витримають. І справа не в тому, що "закон може суперечити міжнародним конвенціям та правам людини". Джерело:
Відкрити кордон примусять місцеві бариги, які паразитують на російському баблі.
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07.04.2024 13:38 Відповісти
Бариги примусять прикордонникiв?
Не думаю.
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07.04.2024 13:41 Відповісти
Согласна
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07.04.2024 13:52 Відповісти
А до чого тут прикордонники? Рішення приймають не прикордонники, а "політики", тобто утриманці бариг.
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07.04.2024 14:48 Відповісти
О! Вже починаеш розумiти.
Тепер думай далi : мiсцевi бариги задрiбнi для того, щоб диктувати свою волю полiтикам.
Тобто на полiтикiв впливають бариги великого калiбру...тобто засiдають разом з ними.
Залишилось дочекатися, поки пуйло привезе чумайдан-два-двадцять БАБЛА.
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07.04.2024 18:45 Відповісти
 
 