Вважаю хорошим рішенням тримати кордон із Росією закритим, - президент Фінляндії Стубб
Рішення уряду Фінляндії закрити кордони з Росією запобігло ескалації ситуації зі штучною міграцією, яку створює Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі національного телерадіомовника Yle повідомив президент Фінляндії Александр Стубб.
"Перше – це те, що Росія, Путін, використовує людей як інструмент, знаряддя у війні, що безжально, цинічно та докорінно неправильно. Вже задіяно багато людей з Іраку, Ємену, Ефіопії та Сирії – приблизно 1300-1500 осіб. Другий бік питання – страх Росії, що мобілізація призведе до того, що російські чоловіки почнуть тікати з країни через Фінляндію", – сказав Стубб.
Глава держави вважає правильним рішення тримати кордон закритим. Він висловив сподівання, що уряду вдасться затвердити в парламенті новий закон про прикордонну процедуру.
"Це дуже важливий інструмент, у тому числі й для відкриття кордону", – сказав Стубб.
На запитання про те, що закон може суперечити міжнародним конвенціям та правам людини, президент нагадав, що йдеться не про звичайних біженців, а умови для застосування закону дуже жорсткі.
"Мета закону полягає в тому, щоб його не довелося застосовувати. Ситуація [на кордоні] залишається доволі спокійною, тобто ми на правильному шляху", – зазначив Стубб.
"З погляду міжнародного права, я багато думав про те, чи стане це [ухвалення закону про прикордонну процедуру] поворотним моментом. Тут не про звичайних біженців і мігрантів, йдеться про використання людей як інструмент впливу. І тут міжнародному законодавству треба йти в ногу з часом", – відповів президент.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВЕРНУТЬ ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС!!!!!
Мне очень понравилось!!!!
Відкрити кордон примусять місцеві бариги, які паразитують на російському баблі.
Не думаю.
Тепер думай далi : мiсцевi бариги задрiбнi для того, щоб диктувати свою волю полiтикам.
Тобто на полiтикiв впливають бариги великого калiбру...тобто засiдають разом з ними.
Залишилось дочекатися, поки пуйло привезе чумайдан-два-двадцять БАБЛА.