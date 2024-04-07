Війська РФ ударили по центральному парку і промисловій зоні у Харкові, 4 людини постраждали
Росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. На зараз ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився.
У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.
"Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж", - інформує Синєгубов.
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Pavel Bortsevych
показати весь коментар07.04.2024 13:49 Відповісти Мені подобається 2
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