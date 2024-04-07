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Новини Війна
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Війська РФ ударили по центральному парку і промисловій зоні у Харкові, 4 людини постраждали

харків

Росіяни увесь день завдають ударів по Харкову. На зараз ворог обстріляв кілька районів міста, внаслідок чого постраждали три жінки та цивільний чоловік.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, 45-річний чоловік отримав уламкові поранення. Від госпіталізації відмовився.

У двох жінок віком 37 та 72 діагностовано гостру реакцію на стрес. Допомога надана на місці.

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"Ворог завдав ударів по центральному парку і промисловій зоні, де внаслідок прильоту пошкоджено будинок та горів гараж", - інформує Синєгубов.

Автор: 

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Пока у нас не будет самолётов нормальных, это будет продолжаться. Привет сторонникам "неэскалации"
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07.04.2024 13:49 Відповісти
 
 