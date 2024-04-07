Очікуємо наступ армії РФ наприкінці весни, на початку літа. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, - Буданов

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо на Донбасі. Окупанти трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, це їхній стратегічний напрямок", - йдеться в повідомленні.

Буданов наголошує, що до початку російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.

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Буданов не відкидає й українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.