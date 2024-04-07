Очікуємо наступ армії РФ наприкінці весни, на початку літа. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, - Буданов
Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед на Донбасі
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.
"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо на Донбасі. Окупанти трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, це їхній стратегічний напрямок", - йдеться в повідомленні.
Буданов наголошує, що до початку російського наступу значних змін на фронті не буде.
"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.
Буданов не відкидає й українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.
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тобто нормальних нема....
ТО ЯК МОЖНА НАЗИВАТИ ЦИХ У ВЛАДІ - ОКРІМ ЯК ЗРАДНИКИ БАТЬКІВЩИНИ
Я впевнена - навіть Сирському соромно за такого Верховного , але він з кров"ю кацапського раба , нічого з цим не волієш. загартувався просто Україною. Й дійшов до то, що Умерову , багаторічному Рабу Ахмєтова ( котрий теж татарин, але волзький) допомагає правильно хватати не журналістів на фронт...
напришувався підворотничків в свій чяс.
і якшо це і є боєздатніть армії? - нехай буде вона...
але щє трохі і з генералів можна буде який неякий батальончік сформувати - я б зробив аукціон - на найкращю треуголку!
Прагрєс на ліцо.
В третьих, если СРОЧНО НЕ убрать Сыркина то никакой гарантии остановить свино-сабак НЕТ.
И в четвёртых, если не убрать Кулебу, то оружия хотя бы в минимуме от Пентагона и НАТО - НЕ БУДЕТ. И мировая поддержка будет снижаться. Кулеба - абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЕ чмо.