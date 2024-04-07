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Очікуємо наступ армії РФ наприкінці весни, на початку літа. Стратегічним напрямком для ворога є Покровськ, - Буданов

буданов

Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни - на початку літа, насамперед на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD заявив голова ГУР МО України Кирило Буданов.

"Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни й на початку літа, особливо на Донбасі. Окупанти трохи просунуться у бік Часів Яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська, це їхній стратегічний напрямок", - йдеться в повідомленні.

Буданов наголошує, що до початку російського наступу значних змін на фронті не буде.

"Ситуація досить складна, але вона під контролем", - каже голова ГУР.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Це припущення. Не бачимо такої тенденції, - Буданов про побоювання Макрона щодо нового наступу військ РФ на Київ

Буданов не відкидає й українського наступу цього року. Проте говорити на цю тему докладніше він не став, уточнивши, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Автор: 

армія рф (17250) Буданов Кирило (491) наступ (228)


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Топ коментарі
+14
Шось він слабенько -- вже мав би з Криму відосіки показувати
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07.04.2024 13:57
+12
Бідненький, він за тими інтерв'ю мабуть і поїсти не встигає. А ще ж і роботу якусь робить треба...
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07.04.2024 13:59
+9
Вангую, що коли почнеться наступ на Покровськ, виявиться, що крім викопаних лопатами і одним трактором окопів і бліндажів, більше ніякої оборони не побудовано, ворог захопить Покровськ. Про героїчну оборону «фортеці» Покровськ будуть знімати сюжети, фільм.
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07.04.2024 14:06
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Шось він слабенько -- вже мав би з Криму відосіки показувати
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07.04.2024 13:57 Відповісти
Він класні відосікі з татарстану показує - це дальше на 1200 км.
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07.04.2024 14:11 Відповісти
Безполєзно. Для коментаторів, щоб він не робив разом з Малюком , і всіма нашими генералами, вони зєшобла.
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07.04.2024 14:42 Відповісти
Не важливо якого кольору кішка - головне щоб СИСТЕМАТИЧНО і РЕГУЛЯРНО ВБИВАЛА русню
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07.04.2024 14:45 Відповісти
це що малюк з будановим збирають ті дрони та керують ними..
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07.04.2024 14:46 Відповісти
тобто кофе в кримляндії відміняється? - таки баба ванга виростила потомство....
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07.04.2024 13:58 Відповісти
Треба йому нагороду придумати -найбалакучіший генерал найсекретніших у світі служб. Але хто ж придумає- кажуть він з Єрмаком не в ладах..
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07.04.2024 14:59 Відповісти
їрмак, буданга - і це весь вибір?
тобто нормальних нема....
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07.04.2024 15:03 Відповісти
Ну якщо у війну після перших двох років вичистити 20 генералів, котрі врятували країну й стали НАЙДОСВІДЧЕНІШИМІ У СВІТІ В НОВИХ РЕАЛІЯХ СЬОГОДНІШНЬОЇ кіберВІЙНИ У ТОМУ ЧИСЛІ

ТО ЯК МОЖНА НАЗИВАТИ ЦИХ У ВЛАДІ - ОКРІМ ЯК ЗРАДНИКИ БАТЬКІВЩИНИ

Я впевнена - навіть Сирському соромно за такого Верховного , але він з кров"ю кацапського раба , нічого з цим не волієш. загартувався просто Україною. Й дійшов до то, що Умерову , багаторічному Рабу Ахмєтова ( котрий теж татарин, але волзький) допомагає правильно хватати не журналістів на фронт...
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07.04.2024 15:23 Відповісти
не знаю за сирського, персона не цікавить,
напришувався підворотничків в свій чяс.
і якшо це і є боєздатніть армії? - нехай буде вона...
але щє трохі і з генералів можна буде який неякий батальончік сформувати - я б зробив аукціон - на найкращю треуголку!
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07.04.2024 15:38 Відповісти
А з стратегічним напрямком помилки не буде?...
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07.04.2024 13:58 Відповісти
Варіантів не так і багато
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07.04.2024 15:03 Відповісти
Покровські ворота?
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07.04.2024 13:58 Відповісти
Бідненький, він за тими інтерв'ю мабуть і поїсти не встигає. А ще ж і роботу якусь робить треба...
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07.04.2024 13:59 Відповісти
🤣
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07.04.2024 14:02 Відповісти
а сенс на ту роботу вони клали!
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07.04.2024 14:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2F6ZTRAyFIY https://www.youtube.com/watch?v=2F6ZTRAyFIY
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07.04.2024 14:00 Відповісти
И кто его, такого балакучего, на такую работу привёл?
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Рік після пабєданосного наступу, який повинен був закінчитись кавою в Криму, а все ще гадаємо де буде наступний наступ ворожий.
Прагрєс на ліцо.
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Шашличкі можно запропонувати ,потім шампурами відмахуватися будете...🤡 очикуни опівські ,до літа вас блд...й ,не повинно бути на Банковій, прокацапське бидло ...мріїте шоб х.йло вас наступом захистив ...!?
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07.04.2024 14:00 Відповісти
Політолох..
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07.04.2024 14:04 Відповісти
Вангую, що коли почнеться наступ на Покровськ, виявиться, що крім викопаних лопатами і одним трактором окопів і бліндажів, більше ніякої оборони не побудовано, ворог захопить Покровськ. Про героїчну оборону «фортеці» Покровськ будуть знімати сюжети, фільм.
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07.04.2024 14:06 Відповісти
Им до Покровска, как до Киева раком. Кстати, роют там каждый день. Вот обстрелы балистикой и КАБами усилятся это точно. 40км пройти надо 4 армии положить.
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07.04.2024 14:53 Відповісти
Про якої весни кінець він каже? Вже підсохло, наступ кацапів вже йде, по чапаєвські вони вже не посунуть, навчені вже не раз. Боюсь скоро ми почуємо абдристовицьке "********".
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07.04.2024 15:05 Відповісти
бабця буданга в своєму репертуарі
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07.04.2024 14:07 Відповісти
а мо ну його все на рояльний приклад і за зеленим звичяєм на травневу шашличню, хрум хрум?
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07.04.2024 14:12 Відповісти
Придурок
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07.04.2024 14:12 Відповісти
Стратегічний напрямок - Покровськ?! У Дніпрі квартири тепер стануть дешевіти стрімко...
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07.04.2024 14:16 Відповісти
Цей Покровськ за 70 км. від окупованого вже 10 років Донецька,до чого тут Дніпро,дурень?
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07.04.2024 16:20 Відповісти
Карту подивись з дорогами, йолопе...
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07.04.2024 18:28 Відповісти
Так подивись,бовдуре,де той Покровськ і де Дніпро,от жеш тупориле.
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08.04.2024 10:03 Відповісти
Ждем или готовимся?
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07.04.2024 14:16 Відповісти
А вам яка різниця?
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07.04.2024 14:36 Відповісти
А шо там з плавками, товарищу шпрехшталмейстер? Знов придбали чі ще ні?
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07.04.2024 14:36 Відповісти
Оо, знову понеслося... Як кава в Криму, смачна?
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07.04.2024 14:45 Відповісти
Забаньте цього блогера
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07.04.2024 14:52 Відповісти
жєнтєльмєн удачі прямого тексту. "на хаді туда, там тебя ждуть в башку попадать. хаді кудась по другому"
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07.04.2024 15:00 Відповісти
"Стратегическим направлением для врага является Покровск, - Буданов" - во первых, это и коню понятно что с падением Авдеевки открывается простор до реки Днепр. Во вторых, это НЕ стратегическое, а тактическое направление, а стратегическое выход на город Днепр.
В третьих, если СРОЧНО НЕ убрать Сыркина то никакой гарантии остановить свино-сабак НЕТ.
И в четвёртых, если не убрать Кулебу, то оружия хотя бы в минимуме от Пентагона и НАТО - НЕ БУДЕТ. И мировая поддержка будет снижаться. Кулеба - абсолютно БЕСПОЛЕЗНОЕ чмо.
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07.04.2024 15:56 Відповісти
Хтось закриє, нарешті, цей "фонтан"??!!
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07.04.2024 17:25 Відповісти
Зе-ждуни в звичному режимі очікування чогось, і від когось.
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08.04.2024 00:30 Відповісти
 
 