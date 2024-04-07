Фон дер Ляєн пообіцяла "дати відсіч" ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти" майбутнє Європи

Голова Єврокомісії та кандидат від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах Урсула фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію, пообіцявши дати відсіч "друзям Путіна" з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це фон дер Ляєн сказала, починаючи свою виборчу кампанію в Афінах на 50-річчя партії влади Греції "Нова демократія".

Голова Єврокомісії у своїй заяві атакувала главу Росії Володимира Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні "наша об’єднана та мирна Європа зазнаЄ викликів як зсередини, так і ззовні".

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, вона сказала, що Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії зруйнувати енергетику України зазнають невдачі, - фон дер Ляєн

"Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", – заявила глава ЄК.

Вона додала, що "друзі Путіна тут, у Європі", намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів".