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Фон дер Ляєн пообіцяла "дати відсіч" ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти" майбутнє Європи

фон,дер,ляєн

Голова Єврокомісії та кандидат від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах Урсула фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію, пообіцявши дати відсіч "друзям Путіна" з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це фон дер Ляєн сказала, починаючи свою виборчу кампанію в Афінах на 50-річчя партії влади Греції "Нова демократія".

Голова Єврокомісії у своїй заяві атакувала главу Росії Володимира Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні "наша об’єднана та мирна Європа зазнаЄ викликів як зсередини, так і ззовні".

Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, вона сказала, що Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі.

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"Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", – заявила глава ЄК.

Вона додала, що "друзі Путіна тут, у Європі", намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів".

Автор: 

Єврокомісія (2145) путін володимир (23766) фон дер Ляєн Урсула (763)


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Топ коментарі
+7
Дай то Боже вашому рожевому поні тамбовського вовка зісти.
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07.04.2024 14:34
+6
Пффф, а як людина змінює посаду. Столтенберг у НАТО та Гутереш в ООН зробили ця організіції імпотентними, нікчемними, бездієвими дармоїдами.
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07.04.2024 15:11
+5
От тільки з кожними виборами "друзів х.йла" в ЄС стає дедалі більше і якщо нічого не зміниться, то вони досить швидко викрадуть майбутнє ЄС за допомогою кремлівських грошей та мільйонів рашистів, яким бездумно надали притулок в ЄС і які радо допоможуть завести "русскій мір" в Європу.
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07.04.2024 14:39
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Як що чергова "озабоченность" то це дуже їм страшно
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07.04.2024 14:30 Відповісти
Дай то Боже вашому рожевому поні тамбовського вовка зісти.
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07.04.2024 14:34 Відповісти
От тільки з кожними виборами "друзів х.йла" в ЄС стає дедалі більше і якщо нічого не зміниться, то вони досить швидко викрадуть майбутнє ЄС за допомогою кремлівських грошей та мільйонів рашистів, яким бездумно надали притулок в ЄС і які радо допоможуть завести "русскій мір" в Європу.
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07.04.2024 14:39 Відповісти
Колись США комуняк сильно щемили, забороняли хм йти в політику. Здаєтсья мені ЄС не вижеве якщо не зробить чогось подібного. Потрібно політиків люструвати на предмет російського впливу.
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07.04.2024 16:05 Відповісти
Ультраправі ще добре крові поп'ють.
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07.04.2024 14:39 Відповісти
Для початку пошліть на йух ******** і словаків. Якщо немає механізму це зробити, зробіть їм такі умови, щоб вони самі пішли к хренам за сруський воєнним кораблем
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07.04.2024 14:44 Відповісти
що ви! це ж так недемократично! так нетолерантно!
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07.04.2024 20:12 Відповісти
з'їли-повірили...
в нас тут теж такий ультра ****** - решатель все за 24 години...
ми звикли...
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07.04.2024 14:44 Відповісти
А в пані фон Дер бабла вистачить, щоб "дати відсіч"? Чи вона знає 'чарівні заклинання"?
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07.04.2024 14:46 Відповісти
Влади і грошей вистачить, тільки щоб не заважали!!!
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07.04.2024 14:59 Відповісти
Шкода, що Урсулі не дали стати головою НАТО. Вона єдина, з європейських політиків, хто не боіться ***** бо має сталеві яйця.
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07.04.2024 14:49 Відповісти
Хто зна... Посада зазвичай дуже змінює людину.
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07.04.2024 15:00 Відповісти
Пффф, а як людина змінює посаду. Столтенберг у НАТО та Гутереш в ООН зробили ця організіції імпотентними, нікчемними, бездієвими дармоїдами.
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07.04.2024 15:11 Відповісти
За ООН за більше ніж півстоліття я не пригадаю щось такого, що б підтвердило необхідність існування цієї організації. Сінекура для чиновників - невдах.
НАТА - "Буря в пустелі" (?) Ні, то була операція "багатонаціональних сил'...
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07.04.2024 15:34 Відповісти
Урсулу звинувачують у корупції. Не те що пост в НАТО, кар'єра може закінчитися.
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07.04.2024 18:18 Відповісти
Хуцпа.
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07.04.2024 19:02 Відповісти
За! Їбало...

Голосую за-
Фонди-
Німеччини-
Ростущі по 5 балів...

На фоні фронди...
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07.04.2024 15:23 Відповісти
Та дайте вже відсіч наглючим русофашистам , які будоражать
весь світ своєю вЯличністю ,
а насправді це не нація ,
а гівно гівном та військові злочинці , яких потрібно знищити під корень 😠
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07.04.2024 15:23 Відповісти
В тебе деменція, буряте.
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07.04.2024 15:47 Відповісти
Тошнит от этой демагогии
Хотя бы отпрысков кацапских убийц высшего эшелона
Выдворите из европейских вузов для начала
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07.04.2024 15:32 Відповісти
"Син (дочь) за атца (матєрь) нє атвєччік" (танк ІС).
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07.04.2024 15:37 Відповісти
Никто не предлагает молодых ***.....
САЖАТЬ И РАССТРЕЛИВАТЬ
Ласково попросили собрать чемоданчики - и на выход!
В самую лучшую страну на свете ' КАЦАПСТАН!!!!!
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07.04.2024 15:41 Відповісти
Нєт! Ані на ето пайтіть нє маґУт! Толєрастія, аднако...
Згадайте, хто викохав режим айятолл...
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07.04.2024 15:44 Відповісти
а ультралівим друзям хла, будуть давати відсіч?
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07.04.2024 15:45 Відповісти
Про ультралівих та інших путінферштейнів пані нічого не казала.
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07.04.2024 16:01 Відповісти
А "лівим" за-путінським кандонам, які так само, як і ультра-праві за-путінські кандоми беруть криваве москальське бабло, "дати відсіч", не треба??? Чим відрізняється лівацький комуняцький ГУЛАГ на Соловках від нациського концтабору Освенцим? Чи для госпожи фон дер Ляєн "ета другоє"?
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07.04.2024 16:40 Відповісти
Смішно. Всі ліві зараз при владі в Європі.
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07.04.2024 16:53 Відповісти
Вони просто збираються заборонити всі партії які проти мігрантів. Демократія.
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07.04.2024 16:55 Відповісти
Європейці,поки не пізно,порахуйте всіх кацапів у своїх країнах і женіть їх нахрін сцяними тряпками назад в їхні *****. Забороніть всякі "раша тудеї" і інші пропагандонські помийки.Готуйтесь до війни,бо прийде до вас така сама біда,яка зараз прийшла до нас,"розумних". Ненавиджу кацапів,а ще більше нашу багаторічну владну гидоту,яка привела війну в Україну!Здохніть всі тварюки в страшних муках!
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07.04.2024 17:51 Відповісти
Как то странно себя ведут в Евросоюзе. На сегодня Украина больше соответствуют стандартам и политике ЕС, чем венгрия, словакия, болгария. Если бы сейчас рассматривался вопрос о принятии этих стран в ЕС и НАТО, они бы соответствовали критериям? Выходит, если страна выбрала ********* во власть и этим довольна, ее нельзя выгнать из ЕС и НАТО. То есть они поощряют их будущее предательство
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07.04.2024 21:05 Відповісти
Украинская власть не просто далека от европейских стандартов
Она копирует российские стандарты
Для Европы, даже несовершенной Европы - это неприемлемо
Мы уже скатились практически в АВТОРИТАРИЗМ
Во вседозволенность власти
Нас такими никогда в Европу не примут
А мы еще и милитаристская страна сегодня
А это опасно....
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07.04.2024 21:44 Відповісти
Не треба писати про розумну та симпатичну жінку , що в неї "сталеві яйця". Це якось бридко. Є досить інших виразів, якими можна висловити повагу до її інтелектуальних здібностей та чіткої політичної позиції.
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07.04.2024 21:16 Відповісти
 
 