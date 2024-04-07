Фон дер Ляєн пообіцяла "дати відсіч" ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти" майбутнє Європи
Голова Єврокомісії та кандидат від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на європейських виборах Урсула фон дер Ляєн почала передвиборчу кампанію, пообіцявши дати відсіч "друзям Путіна" з ЄС.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv, про це фон дер Ляєн сказала, починаючи свою виборчу кампанію в Афінах на 50-річчя партії влади Греції "Нова демократія".
Голова Єврокомісії у своїй заяві атакувала главу Росії Володимира Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні "наша об’єднана та мирна Європа зазнаЄ викликів як зсередини, так і ззовні".
Окреслюючи численні загрози, з якими зараз стикається Європа, вона сказала, що Росія не лише намагається стерти Україну з лиця землі.
"Агресія Росії є ширшою: вона роками здійснює гібридні атаки проти Європи. Чи то через кібератаки, чи то через маніпулювання соціальними медіа, чи то за допомогою інструменталізації мігрантів", – заявила глава ЄК.
Вона додала, що "друзі Путіна тут, у Європі", намагаються "переписати нашу історію та викрасти наше майбутнє під виглядом популістів чи демагогів".
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в нас тут теж такий ультра ****** - решатель все за 24 години...
ми звикли...
НАТА - "Буря в пустелі" (?) Ні, то була операція "багатонаціональних сил'...
Голосую за-
Фонди-
Німеччини-
Ростущі по 5 балів...
На фоні фронди...
весь світ своєю вЯличністю ,
а насправді це не нація ,
а гівно гівном та військові злочинці , яких потрібно знищити під корень 😠
Хотя бы отпрысков кацапских убийц высшего эшелона
Выдворите из европейских вузов для начала
САЖАТЬ И РАССТРЕЛИВАТЬ
Ласково попросили собрать чемоданчики - и на выход!
В самую лучшую страну на свете ' КАЦАПСТАН!!!!!
Згадайте, хто викохав режим айятолл...
Она копирует российские стандарты
Для Европы, даже несовершенной Европы - это неприемлемо
Мы уже скатились практически в АВТОРИТАРИЗМ
Во вседозволенность власти
Нас такими никогда в Европу не примут
А мы еще и милитаристская страна сегодня
А это опасно....