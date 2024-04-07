Буданов про ідею Папи Римського щодо обміну полоненими "всіх на всіх": Повністю підтримую. Залишилося переконати Росію

Наразі у Головному управлінні розвідки України не бачать зацікавленості російської сторони у тотальному обміні полоненими.

Про це голова Головного управління розвідки України Кирило Буданов розповів у інтерв'ю німецькому телеканалу ARD, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я це повністю підтримую. Давайте це зробимо. Залишилася одна маленька справа - переконати Росію", - сказав він.

При цьому на даний момент голова ГУР не бачить зацікавленості російської сторони в такій дії.

Буданов також повідомив, що центральним посередником в обміні військовополоненими вже є не Туреччина, а Об'єднані Арабські Емірати.

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