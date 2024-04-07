Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне

Сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На зв’язку з Головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій", - зазначив Зеленський.

За його словами, міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - додає президент.

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"Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", - резюмує глава держави.