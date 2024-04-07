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Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне

боєприпаси

Сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"На зв’язку з Головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій", - зазначив Зеленський.

За його словами, міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.

"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - додає президент.

Також читайте: Зеленський: В України немає снарядів для контрнаступальних дій

"Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", - резюмує глава держави.

Автор: 

боєприпаси (2265) Зеленський Володимир (23715) Сирський Олександр (600) Умєров Рустем (588)


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Топ коментарі
+20
Ну, НАРОД бачів, як ти особисто, прикладал максимум зусіль для того шоб московити за 3 доби захопили Україну, так шо не 3,14зди, кончена моральна неголена скотиняка. І шоб тобі максимально за це повилазило. Асфальтом. Крупними шматками.
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07.04.2024 15:04
+18
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07.04.2024 15:04
+17
ми бачимо.....
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07.04.2024 15:00
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ми бачимо.....
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07.04.2024 15:00 Відповісти
Робимо максимум, тобто ніку я
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07.04.2024 15:16 Відповісти
Я бачу як снаряди для ЗСУ знайшли Чехія та Естонія.
А цей здатен лиш "коричневі ноти" грати.
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07.04.2024 17:37 Відповісти
Бла-бла-бла від малороса
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07.04.2024 15:00 Відповісти
Тимошенко в пілотці будівника укріплень на бульдозері розвозить?
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07.04.2024 15:01 Відповісти
Про інтерв'ю Шефіра старшогоhttps://republic.com.ua/article/pro-intervyu-shefira-starshogo.html#respond

А насправді прекрасне ж https://republic.com.ua/article/ne-v-zahvati-vid-tarasa-shevchenka-spivzasnovnik-kvartalu-boris-shefir-sumu%d1%94-cherez-zneseni-pam%ca%bcyatniki-pushkinu.html інтерв'ю Шефіра старшого.

Це ж просто кладєзь того, що в башці оцих упирів і ЩО вони нам принесли в 2019-му.

Закликає дружить з росією.

А що? Це сотні тисяч путінів катували і вбивали українців з зв'язаними руками. Це путіни зараз морять голодом наших військових по камерам, путіни виривають нігті, вчиняють сексуальне насильство. І путіни за штурвалами літаків скидають ракети по містам.

А росіяни не при чому.

- «Звісно-звісно, потрібно дружити знову.»(с)

Чел настільки упоротий у цій ваті в своїй голові, що Маріуполь, Буча, підірвані дамби - це все йому мімо каси. Йому німецьку мову важко вчить.

Дере сраку за того пушкіна-колотушкіна, кому він зараз здався.
.......

Але.

Саме з цього смердючого смітника в їх головах потім і вилізли до нас «какаяразніца», «пєрєстать стрєлять» і «місце в туалеті дістанеться тому, хто перший крикне Слауа Украйоні»!

Саме ЦЕ нас завело туди, куди завело.

Персонаж повідомляє дивовижне: «я все життя прожив в СССР».

Я прям взяв калькулятор. Пацієнт: 64 роки. Совок розпався 33 роки тому. 64-33=31.

Як не крути, а як раз більшу частину із своїх безтолкових 64 років ти прожив не у совку.

Але діду здається, що це не так.

Та насправді все просто: він ще й в 2021 був упевнений, що навколо - совок. А в 2019 році їхній банді НАРЕШТІ випала можливість цей совок відновити з усіма владними повноваженнями, прибравши із очей цей ваш огидний український патріотизм.
....
ДЖОН СМІТ

https://republic.com.ua/article/vijskove-memorialne-kladovishhe-govorili-balakali.html
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07.04.2024 15:35 Відповісти
Коли ще Бєня вистругав Буратіно під себе , сам не очікував що ЮЛЯ НЕ переможе..... Бо НЕ тільки гівноплюси стругали Буратіну серіалами, а ще й ботоферми друга Подоляка Пригожина підключилися ...
Спогади Парнаса у Рашкіна - як Андрій Богдан та Коломойський не хотіли вову втягувати в договрняки з Трампом та його Джуліанями , а пішли на це таємно від Богдана та Коломийського, домовлялися з Єрмаком та Шефіром ... Бєня примчав з Ізраїлю як навіжена_не хотів проблем зі США, й від команди Трампа з США поступила Парнас команда тікати - бо мафіозі Коломойський дуже небезпечнчфй бандит ...Вони обісралися, втекли, А потім вже Єрмак вже на посту БОГДАНА зустрічався з Джуліані в Іспанії на віллі рашистського олігарха . Й тьорли тьорки вже після вигнання Луценка , говорячи словами вови -"зі своїм прокурором усе обіцяв порєшать"
Вийшло вже пізніше - з плівками Деркача та Венедекіктовою.
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07.04.2024 15:50 Відповісти
Це падло виїхало до клятої Німеччини, а не до росії, чи хоча б до білорусії.
Закликає нас подружитись з росією, воно любить "русскую культуру", а від Шевченка воно "нє в васторгє".
Але виїхало, падлюка, до Німеччини, де "нам нє нравіцца і ані живут в пєсімізмє".
І ще він не може вивчити мову, бо "нємєцкій нєвозможно виучіть".
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07.04.2024 16:01 Відповісти
А там зараз ховаються усі хорошіє русскіє. театральщики ,режисери-актори - настаящая еліта наследія ТАЛСТИХ І ПУШКІНИХ з ДАСТАЕВСКІМІ
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07.04.2024 16:26 Відповісти
Після розпаду срср туди наїхало повно, як тепер кажуть, "вати". Вони себе називають "русскіє нємци".
Перважна більшість з них досі ностальгують за срср, ******* росію і клянуть німців.
Знаю одного такого, що за 5 років постійного проживання не вивчив жодного слова німецькою. А я за 3-4 роки поїздок до Німеччини "наскоками" непогано міг спілкуватись з німцями (це був кінець 90-х).
Після 24 лютого я перестав з ними спілкуватись, хоча зі справжніми німцями підтримую контакти.
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07.04.2024 16:49 Відповісти
Картину треба маслом..

Бульдозери... пілотні-
Горнули теми безпілоті-

Дронами загортали борони...

Поки не згасло...
Поки не стало це забороненно...
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07.04.2024 15:38 Відповісти
Шило з татаровим роблять максимум !
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07.04.2024 15:02 Відповісти
"Робимо максимум"...

Максимум ви зробили у 19-му... Всіх зробили.
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07.04.2024 15:04 Відповісти
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07.04.2024 15:04 Відповісти
надихає,через бульбулятор
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07.04.2024 15:07 Відповісти
Зрозумійте одно, шо Сірський мусить казати такі речі, інакше оце неголене, сцикливе, мстиве та воровите чмо зниме і його та призначить шось тупе та подобострастне на кшталт гриценка або кузьмука чі якогось бурята аля ехануров. Тому не катіть діжку на Сірського.
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07.04.2024 15:07 Відповісти
сирський холуй януковича, а зараз єрмака.
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07.04.2024 15:11 Відповісти
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/16428-timoshenko-nazvala-ehanurova-buryatskim-kazkarem.htm
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07.04.2024 15:12 Відповісти
Сирський=Буданов ! перший зрадив 20 генералів спільної команди з 2014р А другий Червінського гноїть в тюрмі, пішовши на погони Генерала (нічого що не прямо він -а ле він мовчить! герой бл розвідник)
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07.04.2024 15:57 Відповісти
Сирський мабуть був вірним соратником усім генералам, котрих вишвирнули ************** , але "прєдавші єдінажди", стаєш БУДАНОВИМ ПІАРЩИКОМ .

Приклад МАЛЮК , кажуть нормальним був, приклад вже про Сирського - історія з журналістами розслідувачами - ГЛАВКОМУ НІЧИМ ЗАЙНЯТІСЯ
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07.04.2024 16:09 Відповісти
Сирский міг відмовитися щоб не казати дурню і не виконувати зраднцкі накази!!!!!!!!!!!! Погодився значить сам підор!!!!
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07.04.2024 18:25 Відповісти
А вам не приходить на розум, шо для того, шоб врятувати ЗСУ та країну, генерали між собой домовились, шо Сірський будке краще, чім наприклад кузьмук або гриценко, яки просто вбили ЗСУ сввоїм крадійством та які окрім крадійства ни на шо більш не здатні?
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07.04.2024 18:33 Відповісти
ВЕРХОВНИЙ пише у телеграмІ?Після того як витягнув операторів на знімальний майданчик "потьомкінскай дєрєвєніькі"великих фортифікацій ? А слабо наказати суду через голову Татарова та Єрмака звільнити Червінського !Воно ублюдочне не розуміє, що навіть найтупіше із табуну "хотьпаржом" вже за нього не проголосує, а грошей заходу немає на кампанію - хоча б на пенсії вистачило. А з офшорів намародерене не дістати та й хто поділиться на його компанію. Слуги вже обісралися , як побачили чим тхне справа Шила . А хо вони такі - їх взагалі ніхто не прикриє... Он один Шефір вже усьок- сквиздив...

Плоха, вова ( з малої літери пишемо) - всьо очєнь плоха! Тільки оживлення роботи ВР з новою коаліцією -то ТВІЙ ОСОБИСТИЙ МОЙДОДИР , тільки твій!
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07.04.2024 15:14 Відповісти
Нема *****...
Повна абструкція...
Солдати ніяк...

Не можуть сплюнути...
До перемоги-
Революції..
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07.04.2024 15:14 Відповісти
Не уявляю, щоб Залужний таке ляпнув.
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07.04.2024 15:24 Відповісти


https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5
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07.04.2024 15:59 Відповісти
Ця неголена падла вже наробила.
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07.04.2024 16:17 Відповісти
Ну, НАРОД бачів, як ти особисто, прикладал максимум зусіль для того шоб московити за 3 доби захопили Україну, так шо не 3,14зди, кончена моральна неголена скотиняка. І шоб тобі максимально за це повилазило. Асфальтом. Крупними шматками.
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07.04.2024 15:04 Відповісти
*******... Як в последний раз.
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07.04.2024 15:07 Відповісти
Вже був...
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07.04.2024 15:14 Відповісти
Був. Петр,тільки.Порошенко.
Обрали.зрадника зє. Тепер замість турів до ЄС( завдяки Пороху) риють могили завдяки зє!
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07.04.2024 15:49 Відповісти
Порошенку дуже далеко до Пітера ,в нас чомусь чорне або біле та тому і програв Порошенко що не хотів боротись з корупцію і ворогами і російською агентурою ,а проросійський клоун знімав дибільні серіали і багато неуків повірили в такого простого хлопця голобородька.
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07.04.2024 16:28 Відповісти
Програв не Порошенко. Програли ми.
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07.04.2024 17:14 Відповісти
Це Павелу далеко до Порошенка,як громадянам України,які повторювали за ****** "аби не Порошенко!", далеко до громадян Чехії,які не повторюють за ****** гасла,обираючи долю своєї країни
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07.04.2024 18:57 Відповісти
Чергова ЗЕ-локшина на вуха лохторату... Як і "мільйон дронів", а до того "мільярд дерев", як "*******", як 4000 баксві зарплатні вчителя, як "супутник" до 30-річчя Незалежності, який літає як та каменюка на орбіті, але, курва, досі ніфіга не працює, бо головне було його заштовхати на ту орбіту за державний кошт, будь що, "під дату", а те шо він ніх@ра не працює і ніколи не працював, ця "дрібничка" хай турбує лохів, а Боневтіка Оманського такі дрібниці не обходять, бо не для того "мамаріма" та "папасаша" цю Бубочку ростили, щоб воно опікувалося якимись там траблами лохів, які цю тупу гнусавопику курву здуру наобирали па пріколу замість справжнього українського президента ...
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07.04.2024 15:09 Відповісти
Я особисто не вірю що зе робить щось для тих кому він нічого не винен, тобто для усіх крім себе. Жодному оманському слову не вірю що най менш 175 разів.
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07.04.2024 15:15 Відповісти
Асфальтом не повоюєш.
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07.04.2024 15:16 Відповісти
Малорос хрипатий лише на словах воює
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07.04.2024 15:28 Відповісти
Потужно надихає, аж сирок окрилився
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07.04.2024 15:17 Відповісти
Чому гроші на держзамовлення зброї і *********** досі не отримані підприємствами? Стоять деякі без замовлень. А повинні в 3 зміни працювати під час війни. Досі більшість дронів волонтери постачають, за донати людей. Чи, може, ви не все робите??
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07.04.2024 15:18 Відповісти
ТОП менеджер, так красти грошенятка. Вже скоро яника переженуть.
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07.04.2024 15:22 Відповісти
будуть поширшувати до 4х полос в кожну сторону найжавіше шоссе... -
Київ - 4 реактор...
буба там планував туристичну зону - розувати понаїхавших!
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07.04.2024 15:27 Відповісти
А хто підривав?
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07.04.2024 15:32 Відповісти
оце капець!
стільки коментів. типу зе!поц дегенерат!
ви не розумієте головного!
україна, кожної доби, відступає!
оце, зе!чмо, через місяць, стане зе!передастом.
але ж, воно влізло, у все. і навіть у керівництво зсу!
не хочу нагнітати, але, нам всім треба готуватися, до партизанської війни!
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07.04.2024 15:30 Відповісти
Він з 19 року робить максимум щоб послабити Україну!
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07.04.2024 15:43 Відповісти
Тобі вже дали рецепт що треба робити і де докладати зусиля щоб були,і не тільки снаряди!
"НЕ ТРЕБА ******* і *******!"
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07.04.2024 15:52 Відповісти
Кваліфікований спеціаліст, але не по тяганню мішків..
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07.04.2024 16:00 Відповісти
Мабуть задіяли всі сили, щоб відновити постачання, навіть Рєзніков допомагає своїми яйцями!
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07.04.2024 16:05 Відповісти
Якщо зепідр каже, що він щось робить - це знак, що ніхєра вони не роблять.
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07.04.2024 16:07 Відповісти
Звісно, віримо. Ти ж ніколи не брехав, правда?
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07.04.2024 16:16 Відповісти
А ти замість них приїде сюди?
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07.04.2024 17:55 Відповісти
Підор!!!! Як ти робишь все можливе відчувають на своїй шкурі наші воїни! Будь ти проклят *******!
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07.04.2024 18:23 Відповісти
Вовчик,может расскажешь в чем конкретно заключается этот максимум? Неужели с тобой стали вновь общаться те, на кого ты наглым образом свернул свою вину по нехватке боеприпасов, и теперь нас боеприпасами "завалят"?
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07.04.2024 18:52 Відповісти
Коли клименко відправить 200 тисяч ментів на авдіїський і павлівський напрямок???
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07.04.2024 21:11 Відповісти
Звісно роблять максимум - фінансування військових закупівель жи було перенесено в 2019 на 2024 - як раз можна починати ********** купувати.
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08.04.2024 03:11 Відповісти
 
 