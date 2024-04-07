Зеленський про ситуацію з боєприпасами: Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне
Сьогодні президент України Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським ситуацію на фронті.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"На зв’язку з Головкомом Сирським. Детально обговорили ситуацію на фронті, планування наших подальших дій", - зазначив Зеленський.
За його словами, міністр оборони Умєров доповів щодо ситуації з боєприпасами.
"Робимо максимум, щоб кожна бойова бригада мала все необхідне для захисту держави", - додає президент.
"Окрема розмова з головою СБУ Малюком, керівником ГУР Будановим, міністром внутрішніх справ Клименком щодо ударів ворога по Харкову та східних регіонах України. Росія ні на хвилину не припиняє свій терор. Працюємо, щоб надати нашим людям надійний захист. Готуємо відповідь для ворога – дуже конкретну і справедливу", - резюмує глава держави.
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А цей здатен лиш "коричневі ноти" грати.
А насправді прекрасне ж https://republic.com.ua/article/ne-v-zahvati-vid-tarasa-shevchenka-spivzasnovnik-kvartalu-boris-shefir-sumu%d1%94-cherez-zneseni-pam%ca%bcyatniki-pushkinu.html інтерв'ю Шефіра старшого.
Це ж просто кладєзь того, що в башці оцих упирів і ЩО вони нам принесли в 2019-му.
Закликає дружить з росією.
А що? Це сотні тисяч путінів катували і вбивали українців з зв'язаними руками. Це путіни зараз морять голодом наших військових по камерам, путіни виривають нігті, вчиняють сексуальне насильство. І путіни за штурвалами літаків скидають ракети по містам.
А росіяни не при чому.
- «Звісно-звісно, потрібно дружити знову.»(с)
Чел настільки упоротий у цій ваті в своїй голові, що Маріуполь, Буча, підірвані дамби - це все йому мімо каси. Йому німецьку мову важко вчить.
Дере сраку за того пушкіна-колотушкіна, кому він зараз здався.
.......
Але.
Саме з цього смердючого смітника в їх головах потім і вилізли до нас «какаяразніца», «пєрєстать стрєлять» і «місце в туалеті дістанеться тому, хто перший крикне Слауа Украйоні»!
Саме ЦЕ нас завело туди, куди завело.
Персонаж повідомляє дивовижне: «я все життя прожив в СССР».
Я прям взяв калькулятор. Пацієнт: 64 роки. Совок розпався 33 роки тому. 64-33=31.
Як не крути, а як раз більшу частину із своїх безтолкових 64 років ти прожив не у совку.
Але діду здається, що це не так.
Та насправді все просто: він ще й в 2021 був упевнений, що навколо - совок. А в 2019 році їхній банді НАРЕШТІ випала можливість цей совок відновити з усіма владними повноваженнями, прибравши із очей цей ваш огидний український патріотизм.
....
ДЖОН СМІТ
https://republic.com.ua/article/vijskove-memorialne-kladovishhe-govorili-balakali.html
Спогади Парнаса у Рашкіна - як Андрій Богдан та Коломойський не хотіли вову втягувати в договрняки з Трампом та його Джуліанями , а пішли на це таємно від Богдана та Коломийського, домовлялися з Єрмаком та Шефіром ... Бєня примчав з Ізраїлю як навіжена_не хотів проблем зі США, й від команди Трампа з США поступила Парнас команда тікати - бо мафіозі Коломойський дуже небезпечнчфй бандит ...Вони обісралися, втекли, А потім вже Єрмак вже на посту БОГДАНА зустрічався з Джуліані в Іспанії на віллі рашистського олігарха . Й тьорли тьорки вже після вигнання Луценка , говорячи словами вови -"зі своїм прокурором усе обіцяв порєшать"
Вийшло вже пізніше - з плівками Деркача та Венедекіктовою.
Закликає нас подружитись з росією, воно любить "русскую культуру", а від Шевченка воно "нє в васторгє".
Але виїхало, падлюка, до Німеччини, де "нам нє нравіцца і ані живут в пєсімізмє".
І ще він не може вивчити мову, бо "нємєцкій нєвозможно виучіть".
Перважна більшість з них досі ностальгують за срср, ******* росію і клянуть німців.
Знаю одного такого, що за 5 років постійного проживання не вивчив жодного слова німецькою. А я за 3-4 роки поїздок до Німеччини "наскоками" непогано міг спілкуватись з німцями (це був кінець 90-х).
Після 24 лютого я перестав з ними спілкуватись, хоча зі справжніми німцями підтримую контакти.
Бульдозери... пілотні-
Горнули теми безпілоті-
Дронами загортали борони...
Поки не згасло...
Поки не стало це забороненно...
Максимум ви зробили у 19-му... Всіх зробили.
Приклад МАЛЮК , кажуть нормальним був, приклад вже про Сирського - історія з журналістами розслідувачами - ГЛАВКОМУ НІЧИМ ЗАЙНЯТІСЯ
Плоха, вова ( з малої літери пишемо) - всьо очєнь плоха! Тільки оживлення роботи ВР з новою коаліцією -то ТВІЙ ОСОБИСТИЙ МОЙДОДИР , тільки твій!
Повна абструкція...
Солдати ніяк...
Не можуть сплюнути...
До перемоги-
Революції..
https://gigi.click/picture/vy-ne-ponimaete-professor-tolko-prezident-smozet-vyvesti-stranu-iz-krizisa-tak-ved-on-ee-tuda-i-NTQ2NzI5
Обрали.зрадника зє. Тепер замість турів до ЄС( завдяки Пороху) риють могили завдяки зє!
Київ - 4 реактор...
буба там планував туристичну зону - розувати понаїхавших!
стільки коментів. типу зе!поц дегенерат!
ви не розумієте головного!
україна, кожної доби, відступає!
оце, зе!чмо, через місяць, стане зе!передастом.
але ж, воно влізло, у все. і навіть у керівництво зсу!
не хочу нагнітати, але, нам всім треба готуватися, до партизанської війни!
"НЕ ТРЕБА ******* і *******!"