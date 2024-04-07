Окупанти 5 разів штурмували плацдарми в н.п.Кринки, вишукуючи нову тактику, - Сили оборони

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

Як зазначається, ворог здійснив 2 штурми на Оріхівському напрямку, з яких 1 в районі Роботиного та 1 в районі Старомайорського. Успіху не мав.

"На лівобережжі Дніпра, в районі Кринків спромігся на 5 штурмів, знов вишукуючи нову тактику дій. Але зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - йдеться у повідомленні.

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Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів вздовж всієї лінії фронту, а на Оріхівському напрямку додають ще й авіацію.