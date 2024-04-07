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Новини Війна
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Окупанти 5 разів штурмували плацдарми в н.п.Кринки, вишукуючи нову тактику, - Сили оборони

плацдарм

В операційній зоні Сил оборони півдня триває контрбатарейна боротьба. Ворог не полишає намірів вибити наші підрозділи із зайнятих позицій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня. 

Як зазначається, ворог здійснив 2 штурми на Оріхівському напрямку, з яких 1 в районі Роботиного та 1 в районі Старомайорського. Успіху не мав.

"На лівобережжі Дніпра, в районі Кринків спромігся на 5 штурмів, знов вишукуючи нову тактику дій. Але зазнавши втрат, відійшов на свої вихідні позиції. Наші бійці продовжують здійснювати комплексні заходи з утримання та укріплення позицій", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Окупанти дещо змінили тактику штурмів на плацдармах Херсонщини, - Сили оборони Півдня

Окупанти не припиняють аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують велику кількість ударних дронів різних типів вздовж всієї лінії фронту, а на Оріхівському напрямку додають ще й авіацію.

Автор: 

плацдарм (81) Сили оборони півдня (323) Херсонська область (5713)


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У районі Кринок підори знову наших полонених розстріляли, є відео. Не знаю. може я не правий, але ми вже перебираємо з тією толерантністю. Чаї, цигарки, магазини для тієї мразоти.
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07.04.2024 15:52 Відповісти
Гній до гною! Всю підорську мразоту - нищити вщент!

(під "підорською мразотою" прошу розуміти всіх ********* на схід від України, закінчуючи камчаткою і сахаліном з ісконно Японськими землями - їх потім передамо Японії)
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08.04.2024 00:39 Відповісти
 
 