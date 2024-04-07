Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 162 окупанти та знищили 79 одиниць озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:
- 162 окупанти;
- 79 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
- 51 одиниця авто-бронетехніки;
- 17 артилерійських систем;
- 5 одиниць БпЛА "Привет-82";
- 4 аерофотостанції;
- 1 станція РЕБ;
- 1 човен.
Крім того, уражено 6 польових складів боєприпасів.
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Какими вернутся эти люди с войны?
Мы когда о них начнем думать?