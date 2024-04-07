Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 162 окупанти та знищили 79 одиниць озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

162 окупанти;

79 одиниць озброєння та військової техніки, з них:

51 одиниця авто-бронетехніки;

17 артилерійських систем;

5 одиниць БпЛА "Привет-82";

4 аерофотостанції;

1 станція РЕБ;

1 човен.

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Крім того, уражено 6 польових складів боєприпасів.