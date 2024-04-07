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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 162 окупанти та знищили 79 одиниць озброєння й військової техніки

знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога на Оріхівському та Херсонському напрямках стало менше на:

  • 162 окупанти;
  • 79 одиниць озброєння та військової техніки, з них:
  • 51 одиниця авто-бронетехніки;
  • 17 артилерійських систем;
  • 5 одиниць БпЛА "Привет-82";
  • 4 аерофотостанції;
  • 1 станція РЕБ;
  • 1 човен.

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Крім того, уражено 6 польових складів боєприпасів.

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Война такой интенсивности
Какими вернутся эти люди с войны?
Мы когда о них начнем думать?
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07.04.2024 16:38 Відповісти
 
 