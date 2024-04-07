Соціально-економічна криза на окупованих територіях півдня України набирає нових масштабів, - Центр нацспротиву

На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення, – постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту, а також фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих "підприємств" тощо. Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.

За інформацією ЦНС, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване "відрядження" з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, яке значно переважає місцеві норми.

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