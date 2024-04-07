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Соціально-економічна криза на окупованих територіях півдня України набирає нових масштабів, - Центр нацспротиву

окупація

На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення, – постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту, а також фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих "підприємств" тощо. Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.

За інформацією ЦНС, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване "відрядження" з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, яке значно переважає місцеві норми.

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Автор: 

криза (418) окупація (6671) Центр національного спротиву (812)


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Топ коментарі
+8
Окупація - це пекло. Шкода, що ніхто у світі цього не розуміє та не допомагає нам звільнити наші територіі та людей.
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07.04.2024 16:59
+1
Стісняюсь спитать: шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?
Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
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07.04.2024 17:21
+1
стісняюсь спітати, але все ж таки :- а шо таке "ТПУ" ?
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07.04.2024 17:26
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Окупація - це пекло. Шкода, що ніхто у світі цього не розуміє та не допомагає нам звільнити наші територіі та людей.
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07.04.2024 16:59 Відповісти
Кацапсячі срублі не пахнуть?
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07.04.2024 17:00 Відповісти
Стісняюсь спитать: шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?
Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
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07.04.2024 17:21 Відповісти
стісняюсь спітати, але все ж таки :- а шо таке "ТПУ" ?
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07.04.2024 17:26 Відповісти
Терріторіі підконтрольні Україні
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07.04.2024 17:35 Відповісти
ольга гусева 586d9792 відповіла
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07.04.2024 17:44 Відповісти
шо таке "місцеві норми фінансового забезпечення" на ТОТ?

Фактического расклада не знаю, но схематически это выглядит так -
Когда там была ТПУ, доходы основной массы населения были предположим 10 тыс. грн. В рыночных условиях торговля могла цены задирать только до предела покупательной способности основной массы населения. Потом стала ТОТ. Доходы и цены перевели в рубли по курсу 1:2. Основная масса населения стала получать 20 тыс.руб. Потом появились военные с доходом 200К и понаехавшие с доходом 50-100К руб. Рыночная торговля естественно не могла на это не среагировать, так как их в общем количестве не на много меньше чем местных, а бабла в разы больше.
Вот, как-то так, примерно.
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07.04.2024 18:12 Відповісти
Зрозуміло. "Норми фінансового забезпечення" формує окупаційний "ринок". Як "при німцях" (я ще застав людей, які пережили німецьку "націонал-соціалістичну" окупацію, вони розповідали щось подібне).
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07.04.2024 19:47 Відповісти
Рынок (просто рынок) формирует цены. "Норми фінансового забезпечення" местного населения были украинские, пересчитанные в рубли, как я уже писал, ориентировочно 1:2.
После того как рынок понял, что неместного населения с доходами кратно большими, стало по количеству сопоставимо с местными, он скорректировал цены в сторону покупательной способности "нового населения", о чем собственно и говорится в этой статье в последнем абзаце.

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07.04.2024 22:01 Відповісти
До того люд домуштровали,
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім...
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли
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07.04.2024 17:22 Відповісти
А Трамп хочет скормить их русне и какие-то дибилы это поддерживают 🤡
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07.04.2024 17:34 Відповісти
ВВАЖАЮ, ЩО НА ТИХ ТЕРИТОРІЯХ, ДЕ ЩЕ НЕ СТУПИВ ЧОБІТ ОКУПАНТА, ТРЕБА З ЧИСЛА ЦИВІЛЬНОГО МІСЦЕВОГО НАСЕЛЕННЯ ВЖЕ ПОЧАТИ ФОРМУВАТИ ПАРТИЗАНСЬКІ ЗАГОНИ І ПРОВОДИТИ НАВЧАННЯ І ВІЙСЬКОВУ ПІДГОТОВКУ. НА ТАК ЗВАНИЙ "АВОЙСЬ" РОЗРАХОВУВАТИ НІЧОГО. ЯКЩО ВОРОГ ПОПРЕ З ПІВНОЧІ, БУДЕ НЕ ВЕСЕЛО. А ДО ЦЬОГО ВСЕ ЙДЕ. ЗНОВУ БРИТАНСЬК РОЗВІДКА ПРО ЦЕ ПОПЕРЕДИЛА!
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07.04.2024 17:58 Відповісти
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07.04.2024 18:07 Відповісти
ДАЙТЄ ССИЛКУ НА БРИТАНСЬК РОЗВІДКА.
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07.04.2024 22:47 Відповісти
 
 