Соціально-економічна криза на окупованих територіях півдня України набирає нових масштабів, - Центр нацспротиву
На окупованій частині Запорізької області спостерігається загострення гуманітарної кризи у соціальній та економічній сферах.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, серед основних факторів, які негативно впливають на рівень життя місцевого населення, – постійне зростання безробіття, високі ціни на товари широкого вжитку та повсякденного попиту, а також фіксуються затримки заробітних плат для працівників місцевих "підприємств" тощо. Працівники часто скаржаться, що невиплати заробітних плат без поважних причин можуть сягати до двох місяців.
За інформацією ЦНС, стрімке зростання цін на товари зумовлюється перебуванням на окупованих територіях представників російсько-окупаційних військ та інших осіб, які були відправлені у так зване "відрядження" з території РФ з відповідним фінансовим забезпеченням, яке значно переважає місцеві норми.
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Можна їх порівняти з пенсіями та зарплатами на ТПУ?
Фактического расклада не знаю, но схематически это выглядит так -
Когда там была ТПУ, доходы основной массы населения были предположим 10 тыс. грн. В рыночных условиях торговля могла цены задирать только до предела покупательной способности основной массы населения. Потом стала ТОТ. Доходы и цены перевели в рубли по курсу 1:2. Основная масса населения стала получать 20 тыс.руб. Потом появились военные с доходом 200К и понаехавшие с доходом 50-100К руб. Рыночная торговля естественно не могла на это не среагировать, так как их в общем количестве не на много меньше чем местных, а бабла в разы больше.
Вот, как-то так, примерно.
После того как рынок понял, что неместного населения с доходами кратно большими, стало по количеству сопоставимо с местными, он скорректировал цены в сторону покупательной способности "нового населения", о чем собственно и говорится в этой статье в последнем абзаце.
Що сам фельдфебель дивувались
І маршировкою, і всім...
І «благосклонні пребивали
Всегда к єфрейторам своїм».
А ми дивились та мовчали,
Та мовчки чухали чуби.
Німії, подлії раби!
Підніжки царськії, лакеї
Капрала п'яного! Не вам,
Не вам, в мережаній лівреї,
Донощики і фарисеї,
За правду пресвятую стать
І за свободу! Розпинать,
А не любить ви вчились брата!
О роде суєтний, проклятий,
Коли ти видохнеш? Коли