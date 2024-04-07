2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam" та "Орлан-10" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

Два ворожі розвідувальні БпЛА знищено сьогодні на Одещині над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж дня 07 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА – "Supercam" та "Орлан-10"", - йдеться в повідомленні.

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