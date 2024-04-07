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2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam" та "Орлан-10" знищено на Одещині, - ПК "Південь"

supercam

Два ворожі розвідувальні БпЛА знищено сьогодні на Одещині над акваторією Чорного моря.

Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

"Упродовж дня 07 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА – "Supercam" та "Орлан-10"", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: 2 ворожі розвідувальні БпЛА "Орлан-10" знищено на Одещині

Автор: 

безпілотник (4110) Одеська область (3186)


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https://t.me/novostiniko/48834 Миколаївські морпіхи-зенітники знищили російський розвідувальний безпілотник «SuperCam»
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07.04.2024 17:55 Відповісти
https://t.me/voynareal/87233 Бєлгород, Курськ та Воронеж під атакою невідомих БПЛА У русні в пабліках паніка, що їх атакували «британські реактивні безпілотники».👀
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07.04.2024 17:57 Відповісти
 
 