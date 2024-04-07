2 російські розвідувальні БпЛА "Supercam" та "Орлан-10" знищено на Одещині, - ПК "Південь"
Два ворожі розвідувальні БпЛА знищено сьогодні на Одещині над акваторією Чорного моря.
Про це повідомляє Повітряне командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
"Упродовж дня 07 квітня 2024 року на Одещині, над акваторією Чорного моря, воїнами зенітної ракетної Одеської бригади знищено 2 російські розвідувальні БпЛА – "Supercam" та "Орлан-10"", - йдеться в повідомленні.
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Leo Leo #590016
показати весь коментар07.04.2024 17:55 Відповісти Мені подобається 0
Leo Leo #590016
показати весь коментар07.04.2024 17:57 Відповісти Мені подобається 0
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