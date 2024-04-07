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Для досягнення миру Трамп планує підштовхнути Україну до територіальних поступок, - WP

трамп

У випадку обрання президентом США, Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись Кримом та Донбасом в обмін на мир з РФ.

Про це пише видання Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників Трампа, передає Цензор.НЕТ.

Так за їх словами, пропозиція експрезидента США полягає в тому, щоби "підштовхнути" Україну до передачі Росії Криму та Донбасу.

Трамп вважає, що і Росія, і Україна хочуть "зберегти обличчя", але також "хочуть знайти вихід".Він також говорить, що люди в деяких регіонах України погодилися б стати частиною РФ.

У матеріалі йдеться, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від таких ідей. На їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить "межі диктатури Путіна".

Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - заявила речниця його президентської кампанії Керолайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

Читайте: Трамп правий: Європа має більше виділяти на оборону, - глава Міноборони Естонії Певкур

Автор: 

Трамп Дональд (5526) переговори з Росією (1064)


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Топ коментарі
+34
Скількі його можна посилати на три букви?
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07.04.2024 18:59
+28
Трамп йде лісом, територіальні поступки в обмін на що? Просто віддати Росії? Договір з Росією не вартує навіть паперу, який на нього потрачений. Вступ в НАТО? Сьогодні НАТО є, а завтра може і не бути. Це не варіант завершення війни, Росія після такого кроку 100% через кілька років продовжить агресію. Ці долбой*би озуміють тільки мову сили.
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07.04.2024 19:00
+23
Це не досягнення миру.

І з такими, як Гітлер та ***** воно не робе. Будь-які поступки такі уроди сприймають, як запрошення піднімати ставки.

Да ви у ЗЄ спитайте. Він своїми поступками привів в Україну повномаштабну війну.
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07.04.2024 19:03
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Якщо не боротися - то дійсно переможуть.

А віддавати кожен рік по кілька областей кацапам - то так вони не переможуть? Чудова логіка.
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07.04.2024 20:59 Відповісти
Це взагалі людина яка далека від реальності ,це типовий авантюрист шахрай ,який як колись голобородько хотів простих рішень ,ось підкинув американцям що головні проблеми це мігранти з латинської америки і друге чому Америка фінансує інші країни в тому числі Україну ,адже ці гроші мають піти на американців ось тоді заживем ,а те що суд визнав його вину в несплаті податків понад 500 мільйонів доларів то байдуже. Багато американців повірили в ці казки жаль що в республіканців зараз немає лідера які були Рейган чи Макейн.
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07.04.2024 20:11 Відповісти
Тут трампісти є? Були?

Зараз подивлюсь
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07.04.2024 20:13 Відповісти
Та повно. Але це швидше не трампісти, а кацапи.
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07.04.2024 20:31 Відповісти
так вони на мене, на Яра навалюють, ніби ми касапи
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07.04.2024 20:42 Відповісти
Трамп - це ганьба Америки.
Скільки можна його посилати *****?
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07.04.2024 20:15 Відповісти
Рососія буде використовуватися "операція салямі". Будуть нарізати та нарізати українську територію доти доки буде існувати москальска імперія. Їм Україна потрібна вся по Ужгород, по це вхід в центральну Європу.
Щоб вони від'€балися від України треба щоб роісся розвалилася.
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07.04.2024 20:16 Відповісти
а тут рожеві поні розмріялися, що віддати їм крим з донбасом, і все буде добре.
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07.04.2024 20:23 Відповісти
ви тупий? ми віддали крим, і чогось у нас не все добре.
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07.04.2024 20:32 Відповісти
Фінляндія вже в НАТО, кацапе.

А для України Трамп цього не дозволить. Тому ти так радієш, гнидо.
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07.04.2024 20:33 Відповісти
фініки навіть не слов'яни
справа ж не в місці, а в інтеграції противника в суспільство.
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07.04.2024 22:25 Відповісти
нам своє робить... усі НПЗ на Мокші мають бути планомірно, поступово знищені, як і залишки Чорнооркської флотилії і т.і....
а Трумп має пам'ятати, що торгувати краденим, шантажувати - це також кримінал, а його друг-*****, до речі, вжЕ є кримінальним злочинцем і з часом може офіційно стати терористом №1..
якась збочено-стрьомна і нестабільна поведінка у кандидата в президенти США, Трампа
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07.04.2024 20:29 Відповісти
проте поки Байден при владі
забороняли допомагати пригожину,
дипломатично "не схвалюють" атакувати нпз
також проти вступу до НАТО
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07.04.2024 23:01 Відповісти
Хорошо мы согласны отдать Аляску.
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07.04.2024 20:33 Відповісти
Надіюсь СБУ читає вас.Цей ваш допис тяне на 110 статтю ККУ(посягання на територіальну цілісність),а також на 436-2(глорифікація).
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07.04.2024 22:16 Відповісти
до чого тут сталінські часи?а ну спробуй в Франціїї закликати до приєднання французької частини Республіки Басків до Іспанії або передачу Ельзасу і Лотарінгії до Німеччини,або до відділення Корсіки,і ти заїдеш років на 10 до в'язниці дуже швидко.
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08.04.2024 01:01 Відповісти
Констатація факту,як ти собі придумало-це кримінальний злочин.звідки така мразь береться?Кремлебот?Чи малорос,який втік в Європу?Ніхто тоді в конституції не вкладав території.І ООН не існувало і Гельсінських угод.і не треба кремлеботік маніпулювати тоді і тепер.ти тепер покричи,щоб віддати території німцям.Заклики до відторгення територій у всіх країнах Європи,без виключення,це кримінальний злочин від 3-ох до 20 років ув'язнення.І твій хазяїн путло воює не за території,а за фізичне винещення мого народу,моєї нації,мого міста,моєї домівки і за викрадення моїх дітей.І так,ми будем воювати 100 років,якщо знадобиться,за свою мову,за свою культуру і за своїх дітей,щоб не повторився ні 1933 рік(геноцид Українців) ні 1947 (голодомор+ операція Вісла),ні 1949-1953(масова депортація в сибір,масові розстріли).
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08.04.2024 02:24 Відповісти
Чувак,тобі потрібен психіатр.спочатку ти закликаєш до порушення територіальної цілісності України,(це 110 стаття ККУ)при цьому використовуєш 100% кримлівські пропагандиські наративи : "воєвать до послєднєво украінца". "остановіть безсмислєную мясорубку" (це глорифікація,виправдання зброєнної агресії(це 436-2 ККУ),а потім верещиш:караул,мене хочуть покарати,за вчинений мною злочин...Ти або дИбіл,а бо заряжений кремлебот.P.S; за подібні дописи,вже сидить понад 1500 тис. ждунів "руского міра".
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08.04.2024 01:21 Відповісти
чувак-ти не реаліст-ти злочинець-який закликає до відторгнення окупованих територій,до порушення статуту ООН,до знищення Гельсінських угод.Жоден демократичний політик на цій планеті не піде,на те що ти і твій хазяїн путло задумав,до переділу кордонів в Європі,бо це кінець планеті.Сувора реальність в тому-що війна ця екзистинційна,а не за території,пора уже усвідомити на 11 рік війни.Як тільки путлу потрібна передишка на кілька років,відразу вилазять трикопієчні боти,як ти,і кричать:віддайте путіну ще кусочок,бо він і цього разу не розрахував свої можливості,не може за раз все захопити.Надіюсь твої заклики СБУ почитає і відправить до остальних любителів "руского міра".
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08.04.2024 02:48 Відповісти
пнх
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08.04.2024 09:31 Відповісти
Щє один барига-рєшала...
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07.04.2024 20:39 Відповісти
Ну что Дмитрий Гордон, трампист ты хре*ов, что скажешь на это?
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07.04.2024 20:39 Відповісти
Трамп тупа кацапська шлюха, шо від нього щє очікувати?
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07.04.2024 20:39 Відповісти
На моей памяти никто из американских президентов так не вертел рашку на ***, как Трамп.
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07.04.2024 21:28 Відповісти
Максимальна ескалація (аж до направлення американських військ в Україну, та використання на підтримку ЗСУ американських ВПС) насправді в інтересах Байдена та демократів. І чому цього вони не розуміють? Якщо путлер при цьому "здується", можна буде рекламувати себе як силу, що знищила головного ворога Америки. Ну а якщо кремлівському карлику вистачить божевілля розпочати 3-ю світову війну, то тоді запускається наратив "коней на переправі не міняють", та й бізнесмен Трамп скорше за все втратить інтерес до посади президента (адже з великої війни просто так не вискочиш, то ж ви (демократи) заварили цю кашу, то і їжте її самі). Колись демократ Рузвельт "проспав" Перл-Харбор, щоб подолати ізоляціонізм американського суспільства під час 2-ї світової. Байден теж демократ, то чому б йому не спробувати теж стати Великим президентом?
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07.04.2024 20:39 Відповісти
Вони не розуміють як будуть пояснювати американським матерям чому їх сини і чоловіки повертаються в гробах через якусь Україну.
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07.04.2024 21:25 Відповісти
Пояснити можна все, було б бажання. Наприклад, Рейган колись запозичив із "зоряних воєн" термін "імперія зла". Можна взяти інший термін "світове зло" чи щось подібне. Можна взяти тезу, що для врятування людської цивілізації московія має бути знищена за всяку ціну. А Голівуд навіщо, індустрія комп'ютерних ігор тощо (щоб спродукувати відповідне ставлення суспільства до московії та москалів)? Інша справа, що в цьому напрямку поки що нічого не робиться (до речі, і в Україні також зовсім не робиться подібний продукт, спрямований на зовнішню аудиторію, і це вважаю дуже суттєвим нашим недоліком в плані пропаганди).
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07.04.2024 22:22 Відповісти
Все це дуже добре, коли не зачіпає конкретно тебе. Нарративи холодної війни більше не працюють. Вьетнама припинився лише тоді, коли американцям набридло хоронити рідних через якісь абстрактні нарративи про "світове зло" чи "імперію зла".
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08.04.2024 00:15 Відповісти
Читайте https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf план республіканців
- достатньо та швидко поставити критично важливу зброю
- санкції повинні працювати
- передати заморожені активи Україні

скоріш за все цього було би достатньо
може не для перемоги, то для відновлення кордонів

в цьому варіанту громадяни США гинуть не будуть

зараз все навпаки
- зброї обмаль та з затримками
навіть пакет на 60млрд, передбачає тільки 7млрд на зброю в 2024
- санкції не працюють. Ціна на нафту при президентах Трамп та Байдень досягає 120%
Тобто росія зараз отримає в два рази більше грошей
- заморожені актив ніхто поки не хоче передавати. навіть відсотки вирішили поки залишити для майбутніх оплат адвокатам в судових процесах
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07.04.2024 23:09 Відповісти
Санкції працюють. Просто не так як всі нафантазували.
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08.04.2024 00:16 Відповісти
Щодо санкцій маю свій погляд: насправді дієві санкції будуть лише такі, які вщент зруйнують російську економіку та зроблять цю країну не придатною для життя. А поки Захід буде стверджувати, що санкції мають впливати лише на еліти та не зачіпати народ, толку від них не буде. Можу для Заходу відкрити "велику таємницю", що особисто для путлера і К ліки та взагалі будь-що можуть закупатися закордонними представництвами та доставлятися дипломатичною поштою (а для пересічних москалів в такий спосіб товари не навозиш), а москальські мільярдери та їхні рідні взагалі переважно перебувають за кордонами мордору, де жодних санкцій немає в принципі.
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11.04.2024 16:53 Відповісти
До виборів в листопаді Трамп деталей не розкриє буде тільки обіцяти припинити війну. Все побачимо після виборів.
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07.04.2024 20:40 Відповісти
ми вже бачили. в його перший строк нас спробували назад запихнути до росії. для того відставили вашого цензорного кумира порошенка і дозволили привести до влади, як думали проросійського, зеленського. тепер все повториться. навіть, допускаю, що навпаки. і сивочолий підпише мінськ-3.
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07.04.2024 20:54 Відповісти
Примус України - це як "2 пальца абасфальт".
А от росію може "примусити" тільки повна і беззастережна капітуляція "умовного Заходу".
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07.04.2024 20:41 Відповісти
Американський Януковіч -ой посадют но буде поздновато.
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07.04.2024 20:42 Відповісти
Може повернути ***** Аляску? Ради миру.
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07.04.2024 20:44 Відповісти
Гарна ідея.
Ще і Балтію з Польшею та їі фермерами.
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07.04.2024 22:12 Відповісти
У нас крім трампів своїх гнид вистачає, але єдина істина - якщо піти на поступки підорафії то нас знищать, бо будь які угоди з ними то пусті папірці і прикладів тому вистачає... Будапешт тому яскравий приклад...
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07.04.2024 20:52 Відповісти
Власне він це і раніше робив. Разом з зебілом.
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07.04.2024 20:55 Відповісти
Трамп у політиці - це американський зєлєнскій - такий же довпойоп, тільки дуже багатий.
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07.04.2024 21:03 Відповісти
конкретизую: популісти.
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07.04.2024 21:09 Відповісти
А шо, зеленський нищеброд? Він з 2019 року тут так прибарахлився що і прапраонукам вистачить.
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07.04.2024 22:15 Відповісти
Треба казати всю правду руде порося здасть Україну сосії.про що я постійно пишу всі проблеми та смерті на фронті зараз заслуга трампістів та їхнього недодиктатора.
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07.04.2024 21:04 Відповісти
Всі проблеми на фронті через те що мудрий нарід у 2019 папріколу лиш би не Порошенко.
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07.04.2024 21:22 Відповісти
До мирних переговорів перейти хочуть перш за все кацапи ,(вони грають в довгу та прораховують різни варіанти), бо після минулого приходу трампа російська нафта просіла до -5$. Договір довгостроковий на поставку газу в Європу закінчується. Ціна на газ прирівнюється до ціни на нафту. Якщо ціна на майбутні поставки газу будуть розраховуватися з ціни на нафту 10-15-25 $ після приходу трампа то це буде катастрофа рососійскому бюджету. Вони війну не потягнуть. Нам треба робити своє. Якщо навіть і поступитися своїми територіями зараз відійти , но не підписувати мирний договір. Після падіння цін на нафту, відвоювати своє.

(Роз'яснювати не буду чому Трамп і чому зниження ціни на нафту Гугл в допомогу).
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07.04.2024 21:07 Відповісти
Трамп/США не зможуть одноосібно обвалити ціну на нафту. На це потрібна ще згода якщо не всього ОПЕК, то хоча би його ключових граців: саудитів, еміратів, тощо.
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07.04.2024 21:27 Відповісти
Звісно що ні, треба збільшувати закупівлі в Канаді нафти , добудовувати тра нафтопроводів з Канади до США, що заморозив байден. Разконсервувати внутрішні запаси нафти. Тільки від цих вже намірів москалям скажу словацькою мовою - piča.
Чому це не робить байден. Бо він лобіює інтереси американських нафтових компаній з близького сходу.
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07.04.2024 21:39 Відповісти
Трамп не здатен домовлятися і створювати союзи проти касапів. Скоріше навпаки.
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07.04.2024 22:10 Відповісти
Йому не потрібні ніякі союзи проти кацапів. Він робить усе щоб Україна стала для кацапів власним Вьетнамом, причому надовго.
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08.04.2024 02:30 Відповісти
І тому він проти постачання нам зброї?
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08.04.2024 09:56 Відповісти
По https://www.macrotrends.net/1369/crude-oil-price-history-chart нафті, вибираємо по президентам, зараз
Трамп мінус 63%
Байден плюс 64%
Обама плюс 151%

Тобто від ціни Трампа
Байден +127%
Обама +214%

якщо росія якось жила при трампі
то зараз вона отримує за нафту в 2 рази більше
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07.04.2024 23:15 Відповісти
Роіся тоді не жила , а проїдала фонд їхнего там чего то лблогосостоянія. А при байдене в шоколаді та ще й воює. відібрати гроші і як буде воювати?
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08.04.2024 00:23 Відповісти
20 січня 2013 - Обама президент
20 лютого 2014 початок анексії Криму
на 13 місяць президенства - ціна нафти Обама 143%, Трамп 16% - різниця 127%

20 січня 2021 - Байден президент
24 лютого 2022 початок вторгнення
на 13 місяць президенства - ціна нафти Байден 83%, Трамп 16% - різниця 67%

"Во время президентства Трампа цены на нефть в основном оставались на относительно низком уровне из-за ряда факторов, таких как увеличение добычи сланцевой нефти в США, что увеличило предложение нефти на мировом рынке"
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08.04.2024 00:48 Відповісти
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07.04.2024 21:08 Відповісти
Если это случится, тогда в мире начнется банальный передел территорий. Любая страна, сильнее своего соседа будет считать, что если кому то можно, то почему нам нельзя?
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07.04.2024 21:14 Відповісти
Они это называют "территории в обмен на безопасность". Надо напомнить этим деятелям, что Украина уже обменивала ЯО «в обмен на безопасность ». Нет ни ЯО ни безопасности...
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07.04.2024 21:27 Відповісти
"что люди в некоторых регионах Украины согласились бы стать частью РФ"

No problem, пусть купит им билет до срассии.
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07.04.2024 21:40 Відповісти
відкрийте межі
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07.04.2024 22:28 Відповісти
Краще відстріляти кацапську мразоту.
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08.04.2024 01:57 Відповісти
Поступитися територіями і визнати за Росією?
Якщо Україна не визнає ці території за Росією а просто відійде, території будуть вважатися окуповані.
І в будь-який час Україна завдавати ударів по тих територіях
Це буде виглядати як заморозка конфлікту а не примирення
В до чого Трамп коли він не збирається допомагати ?
Значить Україні треба збільшувати кількість інших союзників якщо США не є надійними партнерами
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07.04.2024 22:01 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/plan-trampa-oficzialnyj-otkaz-ukrainy-ot-territorij/ Олег Пономарь : "План Трампа - официальный отказ Украины от территорий. Это план умиротворення Путина как в своё время умиротворяли Гитлера территорией Чехии. План Трампа также предусматривает развал НАТО".
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08.04.2024 06:15 Відповісти
Ну, от що може запропонувати неадекват, який ніхєра не розуміє у політиці та геополітиці. Єдина мета цього поца - це влада, безмежна влада та влада над жінками. Цей моделайзер навіть не здатен був оцінити час та простір навколо себе, коли намагався зґвалтувати жінку у ліфті у триповерховій будівлі.

Якщо американці знов оберуть цю потвору, то так їм і треба. Зажрані та розбещені теж нехай страждають, досить жити краще за всіх.

Я
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07.04.2024 22:20 Відповісти
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07.04.2024 22:31 Відповісти
"досить жити краще за всіх" - це все що про вас треба знати - тупа заздрість к працьовитим та успішним.
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07.04.2024 22:42 Відповісти
Трампон зібрав навколо себе дегенератів. Таких як сам. То що вже казати про тупих ботів, які за нього тягнуть . Ці боти ще тупіші, бо з кацапських єпєнєй під vpn.
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08.04.2024 08:14 Відповісти
вас вже навчили що таке ***😃
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08.04.2024 08:32 Відповісти
Йди працюй, «працьовитий та успішний».
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08.04.2024 08:45 Відповісти
мені куратор дав на понеділка вихідний
забагато у неділю писав 😀
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08.04.2024 08:53 Відповісти
Тоді лягай спати.
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08.04.2024 09:26 Відповісти
Бачу типово кацапську обіжульку, всі хто живуть добре, нехай живуть погано бо я живу погано.
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08.04.2024 02:33 Відповісти
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08.04.2024 08:10 Відповісти
"Об этом пишет издание https://www.washingtonpost.com/politics/2024/04/05/trump-ukraine-secret-plan/ Washington Post со ссылкой на анонимных собеседников" - после ЭТОГО читать это ДЕРЬМО - себя не уважать. Таких "ананимов" в каждой подворотне полно.
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07.04.2024 22:28 Відповісти
А что, кто-то верит в кордоны 91-го? За исключением этого, все остальные варианти - это и есть территориальные поступки. Чисто вопрос времени и истощения мобилизационных ресурсов.
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07.04.2024 22:54 Відповісти
Появилися на гілці боти-трампісти , , , і це ще не всі...
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08.04.2024 06:19 Відповісти
Ти ще живий - "москаляко"? А то ти тут так усім "заважаєш" ! І чомусь саме "зеленим" Які "з штанів вискакують" щоб довести що "порохоботи служать кацапам!!!"
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08.04.2024 06:38 Відповісти
Ти про мене забув, комуняка.
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08.04.2024 07:29 Відповісти
Трампофіли, ваш вихід. Розкажіть ще про рішучого трампа, який не є ліпшим другом путіна та не бере російських грошей.
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08.04.2024 07:09 Відповісти
Розкажи краще про доброго діда Джо, який обов'язково врятує Україну, коли в нього з'являться гроші.
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08.04.2024 07:34 Відповісти
У вас така ж логіка як і у виборців Зе. Джо - як Пєтя - кривавий барига, краще обрати пропутінського Трампа - малороса "какаяразніца" Зе. Результати таких виборів вже видно навіть імбецилам, але не трампістам, бо ефект Данінга - Крюгера має місце.
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08.04.2024 08:29 Відповісти
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08.04.2024 07:17 Відповісти
"із посиланням на анонімних співрозмовників Трампа"
Це все, що потрібно знати про Washington Post.
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08.04.2024 07:24 Відповісти
"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться"
А оце правда.
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08.04.2024 07:26 Відповісти
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08.04.2024 08:38 Відповісти
Рудий "мудрець" ще переживе розчарування в своїх супер планах, бо путлеру плювати на їх з високої башти. Складається враження що путлер випереджає цих довбнів на крок в цій грі, бо вони думають що мають на нього якійсь вплив, та що з ним можно про щось домовитись. Але саме головне і страшне, що ця наука для боягузів та самозакоханих дурнів з Америки та Европи - загибель, кров мільонів українців.
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08.04.2024 09:08 Відповісти
Пуйло таке саме тупе чмо як і Трамп, тільки більше агресивне
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08.04.2024 09:34 Відповісти
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