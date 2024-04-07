Для досягнення миру Трамп планує підштовхнути Україну до територіальних поступок, - WP
У випадку обрання президентом США, Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись Кримом та Донбасом в обмін на мир з РФ.
Про це пише видання Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників Трампа, передає Цензор.НЕТ.
Так за їх словами, пропозиція експрезидента США полягає в тому, щоби "підштовхнути" Україну до передачі Росії Криму та Донбасу.
Трамп вважає, що і Росія, і Україна хочуть "зберегти обличчя", але також "хочуть знайти вихід".Він також говорить, що люди в деяких регіонах України погодилися б стати частиною РФ.
У матеріалі йдеться, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від таких ідей. На їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить "межі диктатури Путіна".
Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.
"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - заявила речниця його президентської кампанії Керолайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".
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А віддавати кожен рік по кілька областей кацапам - то так вони не переможуть? Чудова логіка.
Зараз подивлюсь
Скільки можна його посилати *****?
Щоб вони від'€балися від України треба щоб роісся розвалилася.
А для України Трамп цього не дозволить. Тому ти так радієш, гнидо.
справа ж не в місці, а в інтеграції противника в суспільство.
а Трумп має пам'ятати, що торгувати краденим, шантажувати - це також кримінал, а його друг-*****, до речі, вжЕ є кримінальним злочинцем і з часом може офіційно стати терористом №1..
якась збочено-стрьомна і нестабільна поведінка у кандидата в президенти США, Трампа
забороняли допомагати пригожину,
дипломатично "не схвалюють" атакувати нпз
також проти вступу до НАТО
- достатньо та швидко поставити критично важливу зброю
- санкції повинні працювати
- передати заморожені активи Україні
скоріш за все цього було би достатньо
може не для перемоги, то для відновлення кордонів
в цьому варіанту громадяни США гинуть не будуть
зараз все навпаки
- зброї обмаль та з затримками
навіть пакет на 60млрд, передбачає тільки 7млрд на зброю в 2024
- санкції не працюють. Ціна на нафту при президентах Трамп та Байдень досягає 120%
Тобто росія зараз отримає в два рази більше грошей
- заморожені актив ніхто поки не хоче передавати. навіть відсотки вирішили поки залишити для майбутніх оплат адвокатам в судових процесах
А от росію може "примусити" тільки повна і беззастережна капітуляція "умовного Заходу".
Ще і Балтію з Польшею та їі фермерами.
(Роз'яснювати не буду чому Трамп і чому зниження ціни на нафту Гугл в допомогу).
Чому це не робить байден. Бо він лобіює інтереси американських нафтових компаній з близького сходу.
Трамп мінус 63%
Байден плюс 64%
Обама плюс 151%
Тобто від ціни Трампа
Байден +127%
Обама +214%
якщо росія якось жила при трампі
то зараз вона отримує за нафту в 2 рази більше
20 лютого 2014 початок анексії Криму
на 13 місяць президенства - ціна нафти Обама 143%, Трамп 16% - різниця 127%
20 січня 2021 - Байден президент
24 лютого 2022 початок вторгнення
на 13 місяць президенства - ціна нафти Байден 83%, Трамп 16% - різниця 67%
"Во время президентства Трампа цены на нефть в основном оставались на относительно низком уровне из-за ряда факторов, таких как увеличение добычи сланцевой нефти в США, что увеличило предложение нефти на мировом рынке"
No problem, пусть купит им билет до срассии.
Якщо Україна не визнає ці території за Росією а просто відійде, території будуть вважатися окуповані.
І в будь-який час Україна завдавати ударів по тих територіях
Це буде виглядати як заморозка конфлікту а не примирення
В до чого Трамп коли він не збирається допомагати ?
Значить Україні треба збільшувати кількість інших союзників якщо США не є надійними партнерами
Якщо американці знов оберуть цю потвору, то так їм і треба. Зажрані та розбещені теж нехай страждають, досить жити краще за всіх.
Я
забагато у неділю писав 😀
Це все, що потрібно знати про Washington Post.
А оце правда.