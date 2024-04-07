Для досягнення миру Трамп планує підштовхнути Україну до територіальних поступок, - WP

У випадку обрання президентом США, Дональд Трамп спонукатиме Україну поступитись Кримом та Донбасом в обмін на мир з РФ.

Про це пише видання Washington Post із посиланням на анонімних співрозмовників Трампа, передає Цензор.НЕТ.

Так за їх словами, пропозиція експрезидента США полягає в тому, щоби "підштовхнути" Україну до передачі Росії Криму та Донбасу.

Трамп вважає, що і Росія, і Україна хочуть "зберегти обличчя", але також "хочуть знайти вихід".Він також говорить, що люди в деяких регіонах України погодилися б стати частиною РФ.

У матеріалі йдеться, що деякі прихильники Дональда Трампа намагалися переконати його відмовитися від таких ідей. На їхню думку, визнання російського контролю над частинами України розширить "межі диктатури Путіна".

Тим часом у Трампа відмовилися коментувати деталі плану, про який написали журналісти WP.

"Будь-які припущення щодо плану президента Трампа походять від неназваних і неінформованих джерел, які не мають жодного уявлення про те, що відбувається або що станеться", - заявила речниця його президентської кампанії Керолайн Лівітт, яка додала, що Трамп "єдиний, хто говорить про припинення вбивств".

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