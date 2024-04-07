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Новини Агресія Росії проти України
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Посол США Брінк: РФ обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку

куп'янськ

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківськоїх області.

Про це Брінк написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку. Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Наші співчуття близьким усіх загиблих у цьому безстрашному регіоні", - написала вона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп’янську, загинула жінка. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054) Брінк Бріджит (230) Куп’янськ (742)


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Топ коментарі
+12
А америка гальмує з озброєнням з якою метою??? Роззброювали Україну не гальмуючи!
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07.04.2024 19:18
+5
Будьте прокляті, кацапи
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07.04.2024 19:09
+5
Дякуємо статисти, по НПЗ можна бити, чи ви не дозволяєте😡
Не США,а 🤡
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07.04.2024 19:30
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Будьте прокляті, кацапи
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07.04.2024 19:09 Відповісти
А америка гальмує з озброєнням з якою метою??? Роззброювали Україну не гальмуючи!
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07.04.2024 19:18 Відповісти
Ну, після такого "потужного" спіча пані посла рускіє "устидяцца, зароют тапор вайни і пабєгут в бальшой тєатр на прємьєру балєта красний мак".
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07.04.2024 19:28 Відповісти
Дякуємо статисти, по НПЗ можна бити, чи ви не дозволяєте😡
Не США,а 🤡
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07.04.2024 19:30 Відповісти
Яка в звізді паніка сказало х*йло,санітарна зона,а америка роззброїла,наобіцяла золоті гори,а тепер соплі жує з допомогою!
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07.04.2024 19:36 Відповісти
Не вторую ночь, а два года, *****.
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07.04.2024 19:56 Відповісти
США переустают уважать и воспринимать даже союзники , что говорить за врагов.
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07.04.2024 20:04 Відповісти
Скоро у США будут союзники, Канада, Панама Мексика и Коста Рика)))
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07.04.2024 20:08 Відповісти
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України ;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН ;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA економічного тиску , спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;домагатися негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї ;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї , крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили , їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників ;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
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07.04.2024 20:12 Відповісти
Меморандум - це не договір. Простіше кажучи, це заява про наміри.
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08.04.2024 05:21 Відповісти
Передайте хтось послу, який очевидно в комі, що населення не залякують а знищують
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07.04.2024 20:13 Відповісти
Посол слухає , що кажуть зелені мразі. У РНБО розповіли про мету масованих ударів РФ . Війська РФ наносять масовані удари по Україні, щоб залякати населення. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко
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07.04.2024 20:25 Відповісти
Ніякої паніки тільки ненависть до нелюдив, яки хочуть гарну країну перетворити на руїну, а ви граєтесь в занепокоєння замість дієвої допомоги і дивитись на все це жахиття наче на якийсь експеримент - хто кого.
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07.04.2024 20:20 Відповісти
Зеленський чотири рази ігнорував повістки не тому, що боявся, а тому що не міг визначитися - за кого воювати.
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07.04.2024 20:27 Відповісти
Якщо московія не вбиває , а просто намагається посіяти паніку , то навіщо давати українцям зброю ? Достатньо українців заспокоїти ... Так . пане посол ?
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07.04.2024 20:33 Відповісти
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07.04.2024 21:37 Відповісти
Другу ніч??? Альо , там що в бункері посольства якось час не так йде?
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07.04.2024 21:55 Відповісти
 
 