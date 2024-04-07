Посол США Брінк: РФ обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку

Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на черговий обстріл Росією Харківськоїх області.

Про це Брінк написала у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Другу ніч поспіль Росія обстрілює мирні райони Харківщини з метою посіяти паніку. Удар у Куп’янську Харківської області прийшовся на житловий будинок і вбив 85-річну жінку. Наші співчуття близьким усіх загиблих у цьому безстрашному регіоні", - написала вона.

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