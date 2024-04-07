У Палаті представників заявили, що пропаганда РФ "інфікувала" Конгрес США: Це ускладнює передачу допомоги Україні

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що російська пропаганда проникла у стіни Конгресу США і члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії в Україні.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

Тернер сказав, що погоджується з конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який заявив: "Російська пропаганда на жаль, проникла до Сполучених Штатів та інфікувала значну частину бази моєї партії".

"Це абсолютна правда", - сказав Тернер.

"Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", - зауважив він.

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Тернер зазначив, що має на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так.

"Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включно з претензіями на всю територію України як Росії", - зауважив він.

Тернер сказав, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

"Ми повинні відстоювати демократію. Ми повинні переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", – наголосив Тернер.

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