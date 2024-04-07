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У Палаті представників заявили, що пропаганда РФ "інфікувала" Конгрес США: Це ускладнює передачу допомоги Україні

сша,конгрес

Голова комітету з розвідки Палати представників Майк Тернер вважає, що російська пропаганда проникла у стіни Конгресу США і члени Конгресу поширюють хибні повідомлення про війну Росії в Україні.

Про це повідомляє The Hill, передає Цензор.НЕТ.

Тернер сказав, що погоджується з конгресменом Майклом Макколом, головою комітету у закордонних справах Палати представників, який заявив: "Російська пропаганда на жаль, проникла до Сполучених Штатів та інфікувала значну частину бази моєї партії".

"Це абсолютна правда", - сказав Тернер.

"Ми бачимо, що Росія намагається замаскувати повідомлення, які є антиукраїнськими та проросійськими, деякі з яких ми навіть чуємо в Палаті представників", - зауважив він.

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Тернер зазначив, що має на увазі, що сьогодні є члени Конгресу, які все ще неправильно кажуть, що цей конфлікт між Росією та Україною пов'язаний з НАТО, що, звісно, не так.

"Володимир Путін дуже чітко дав зрозуміти, як публічно, так і своєму власному населенню, що він вважає, що це конфлікт набагато ширших претензій Росії на Східну Європу, включно з претензіями на всю територію України як Росії", - зауважив він.

Тернер сказав, що пропаганда ускладнює передачу допомоги Україні та чітке уявлення про боротьбу між демократією та авторитаризмом.

"Ми повинні відстоювати демократію. Ми повинні переконатися, що ми знаємо, що авторитарні режими ніколи не зупиняються, коли починають агресію. Україні зараз потрібна наша допомога та підтримка, і це дуже критичний час для Конгресу США, щоб активізуватися та надати таку допомогу", – наголосив Тернер.

Читайте: Швидке ухвалення Конгресом США допомоги для України є критично важливим, - посол США при НАТО Сміт

Автор: 

Конгрес США (1225) пропаганда (2797) Маккол Майкл (12)


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Топ коментарі
+33
«Пропаганда не робить з людей ідіотів, вона з самого початку на них розрахована». Бернард Шоу.
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07.04.2024 20:26
+20
Проще говоря купили
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07.04.2024 20:25
+17
Тоді де ваші хвальоні спецслужби???
Клоуни 🤡
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07.04.2024 20:34
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підлога Конгресу інфікована, тому що треба було підлогу хлоркою мити, як це роблять у вуличній вбиральні.
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08.04.2024 01:29 Відповісти
а так же пропаганда рикошетом задело адм. байдена, которая не дает оружие Украине 10млрд лежащих на счетах правительства и утилизирует списанное в США оружие.
но об этом тут не напишут. не напишут так же, что демократы отказываются рассматривать помощь Украине отдельно.
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08.04.2024 02:17 Відповісти
Та це все свідоме зволікання і затягування часу як з боку демократів, так і республіканців. Робиться це з однією метою: знекровити Україну до приходу трампа, щоб потім їй нічого не залишалося, окрім просто капітулювати.
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08.04.2024 08:29 Відповісти
Пропаганда на політиків не діє; на політиків діють гроші.
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08.04.2024 09:33 Відповісти
1000%
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08.04.2024 10:00 Відповісти
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