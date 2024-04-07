Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ щодо чергового воєнного злочину російських окупантів - розстрілу трьох українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Про це Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Соцмережі сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями. Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють", - йдеться в повідомленні.
Лубінець наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й тяжким міжнародним злочином. Однак такі випадки, зауважив омбудсман, непоодинокі та є системною практикою ворога.
"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.
Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - підсумував Лубінець.
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(якщо це не добровільна умисна здача)
а тепер розповідайте про злочини кацапів (різників)....
генералпавлюк і верховний ЗЄля)
вивчайте труди Генерала Залужного
На яку реакцію воно чекає?Гутераш рване шукати, де? Можна ще папі римському.Коли передають документи до Гаагі -не надают докази.Це як зввється?
Не змусить, і не вижене зі своєї організації бо хоче отримувати грошові внески
Зберуться, поговорять і на тому і все
Хтось ще довіряє ООН, коли вони мали вигнати зі свого складу Росію через її вторгнення
В державі війна і знайшли цапа відбувала Зеленського, і тих хто за нього колись голосував
Народу мабуть подобався Янукович який декілька разів був засуджений і прийшов до влади
Який тягнув Україну до Росії
А зараз жодна влада не може бути гарною бо йде війна
У вас покращиться добробут?
Ні, і таке немає бути
Кацапи перестануть стріляти?
Ні, бо вони будуть обстрілювати навіть після звільнення зі своєї території
Тобто народ хоче щоб все це завершилось
А таке не буде
Треба нерви в коробку, і терпіти скільки треба
Що роблять більшість наших послів за кордоном- то також викликає багато питань...
війна це завжди військовий злочин: Нанкін, Катинь, нациські концтабори, гвалтування німкень кацапами......
судят лише переможених