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Новини Агресія Росії проти України
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Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках

прокуратура

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ щодо чергового воєнного злочину російських окупантів - розстрілу трьох українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Про це Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Соцмережі сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями. Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розстріляли трьох українських військовополонених в Кринках на Херсонщині

Лубінець наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й тяжким міжнародним злочином. Однак такі випадки, зауважив омбудсман, непоодинокі та є системною практикою ворога.

"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.

Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - підсумував Лубінець.

Також читайте: Зростання кількості розстрілів військовополонених - це політика, яка підтримується керівництвом РФ, - представник Офісу Генпрокурора Бєлоусов

Автор: 

військовополонені (913) ООН (3342) розстріл (263) Червоний Хрест (402) Лубінець Дмитро (589)


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Топ коментарі
+10
Толку з тих звернень. Менше вбивати вони не будуть.
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07.04.2024 21:23
+7
Кто то всерьез верит что международным организациям не насрать на убиенных? "Забьют болт" как и после Еленовки все эти сраные ООН и вся та ********** "мижнародна спильнота"
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07.04.2024 21:24
+7
І почуємо чергову стонадцяту стурбованість.
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07.04.2024 21:27
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Официально Украина должна придерживаться правил женевской конвенции,но если бешеная собака сорвался с цепи, лучшие решения это её усыпление,так и с русскими пленными без видео без шума, всех расстрелять одного свидетеля отпустить чтобы рассказал другим, пусть знают твари что будет точно такой же ответ
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07.04.2024 21:18 Відповісти
по перше: потрапляння солдата в полон це злочин командира !
(якщо це не добровільна умисна здача)

а тепер розповідайте про злочини кацапів (різників)....
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07.04.2024 22:49 Відповісти
приклад - оточення гарнізону Маріуполя (командир нинішній головнокомандувач сухопутних сил генерал павлюк і верховний ЗЄля)
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07.04.2024 22:53 Відповісти
Частково. У війні неможливо передбачити ВСЕ. Щось іде не по плану.
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07.04.2024 23:16 Відповісти
"іде не по плану" - виправдання злочинної бездіяльності командира, бо він має мати план від поганого до зовсім хрєнового

вивчайте труди Генерала Залужного
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08.04.2024 00:36 Відповісти
Толку з тих звернень. Менше вбивати вони не будуть.
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07.04.2024 21:23 Відповісти
Треба показувати безпорадність та нікчемність таких організацій, як ООН, червоний хрест, Ватикан та таке інше. Мовчати не треба.
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07.04.2024 22:52 Відповісти
Кто то всерьез верит что международным организациям не насрать на убиенных? "Забьют болт" как и после Еленовки все эти сраные ООН и вся та ********** "мижнародна спильнота"
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07.04.2024 21:24 Відповісти
І почуємо чергову стонадцяту стурбованість.
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07.04.2024 21:27 Відповісти
"Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо." Джерело:
На яку реакцію воно чекає?Гутераш рване шукати, де? Можна ще папі римському.Коли передають документи до Гаагі -не надают докази.Це як зввється?
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07.04.2024 21:27 Відповісти
А що робить вся свора делегації разом представником України в ООН ? Де засідання радбезу з приводу цього та інших розстрілів?
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07.04.2024 21:40 Відповісти
Ну кислиця потужно відповідає кацапам у себе в твіттері, 200 його підписників бачать цей найвеличніший (в стилі бомжоподібного шашличника) контрудар.
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07.04.2024 21:52 Відповісти
Якщо не добивати кожен раз цю тему- всі в ООН будуть сплати спокійно та не нервувати. Якщо Україні байдуже за своїх громадян то їм теж немає про що турбуватися.
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07.04.2024 21:44 Відповісти
В ООН глибоко занепокояться і на цьому все
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07.04.2024 21:47 Відповісти
І ООН змусить Росію дотримуватися міжнародного права?
Не змусить, і не вижене зі своєї організації бо хоче отримувати грошові внески
Зберуться, поговорять і на тому і все
Хтось ще довіряє ООН, коли вони мали вигнати зі свого складу Росію через її вторгнення
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07.04.2024 21:48 Відповісти
лубінець скільки тобі років ? зевиродок не лижи сраку єврейському велличному автомат в руки і захищай Україну а не лижи геніталіталії підстилки каламойского
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07.04.2024 22:44 Відповісти
до речі, про лижі і курорти БаблоМойського - січень 2022 р.

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07.04.2024 22:55 Відповісти
Який тільки психічний народ
В державі війна і знайшли цапа відбувала Зеленського, і тих хто за нього колись голосував
Народу мабуть подобався Янукович який декілька разів був засуджений і прийшов до влади
Який тягнув Україну до Росії
А зараз жодна влада не може бути гарною бо йде війна
У вас покращиться добробут?
Ні, і таке немає бути
Кацапи перестануть стріляти?
Ні, бо вони будуть обстрілювати навіть після звільнення зі своєї території
Тобто народ хоче щоб все це завершилось
А таке не буде
Треба нерви в коробку, і терпіти скільки треба
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08.04.2024 08:13 Відповісти
По факту мир прогнил, можно делать что угодно, максимальное наказание - глубокие обеспокоенности и санкции, которые можно обойти.
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07.04.2024 21:57 Відповісти
По факту мир завжди був таким і всім правлять гроші. Замість гнилого Марахфона гроші повинні використовуватися на інформування світу про кожну атаку по наших селах та містах, про кожну загиблу та поранену дитину, цивільних жінок та чоловіків. Але... по всьому світу зараз з кожної праски тільки і чутно про Газу та нещасних палестинців.
Що роблять більшість наших послів за кордоном- то також викликає багато питань...
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07.04.2024 22:35 Відповісти
заспокойтесь!

війна це завжди військовий злочин: Нанкін, Катинь, нациські концтабори, гвалтування німкень кацапами......

судят лише переможених
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07.04.2024 22:58 Відповісти
Всяких судять. Хорватів судили хоч вони й перемогли.
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08.04.2024 00:05 Відповісти
Вже усім зрозуміло що ООН нікчемна організація, паразити прожирающі гроші платників податків.
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07.04.2024 22:31 Відповісти
Цє дуже леґко сказати з Канади, але навіт' Голівуд показуе як джіайс розстрілюют' полонених німців, найкрашіх вояків СС після леґіонів Риму. Тому не скиґлити, слава ЗСУ і смерт' кацапне, крапка.
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07.04.2024 22:36 Відповісти
А коли хлопців на атоми розриває, що не болить, чи тільки відео без даних. Усе менше тих кого цікавить стан фронту, а ось такі новини як раз для обговорення. Хоч хтось знає тут де лінія фронту?
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07.04.2024 22:53 Відповісти
а чому кацапських полонених на розбгрібання завалів не кидати своїж кацапи їх і порішать
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07.04.2024 23:01 Відповісти
 
 