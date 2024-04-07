Лубінець звернувся до ООН та МКЧХ щодо розстрілу окупантами трьох українських військовополонених у Кринках

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ щодо чергового воєнного злочину російських окупантів - розстрілу трьох українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.

Про це Лубінець повідомив у своєму телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

"Соцмережі сколихнуло ще одне відео цинічної розправи над полоненими українськими військовослужбовцями. Коли саме і де був скоєний злочин, наразі невідомо. За попередньою інформацією, сталося це біля села Кринки на Херсонщині. На відео видно, що троє беззбройних українських воїнів лежать у рівчаку, а російські окупанти умисно їх розстрілюють", - йдеться в повідомленні.

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Лубінець наголосив, що убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими й тяжким міжнародним злочином. Однак такі випадки, зауважив омбудсман, непоодинокі та є системною практикою ворога.



"Щодо чергового порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права негайно звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, аби організації задокументували цей факт. Це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.



Світова спільнота має дати Росії чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази", - підсумував Лубінець.

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