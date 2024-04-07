Окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані: пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру та газогін

Російські війська вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого є пошкодження, зокрема, перекрито газ на пошкодженій ділянці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару КАБом по Козачій Лопані є пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування", - написав він.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

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