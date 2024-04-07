Окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані: пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру та газогін
Російські війська вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого є пошкодження, зокрема, перекрито газ на пошкодженій ділянці.
Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"Внаслідок ворожого удару КАБом по Козачій Лопані є пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування", - написав він.
Зазначається, що інформації про постраждалих наразі не надходило.
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показати весь коментар08.04.2024 01:46 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар08.04.2024 01:52 Відповісти Мені подобається 0
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