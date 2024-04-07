УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5954 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
962 6

Окупанти вдарили КАБом по Козачій Лопані: пошкоджено будинки, цивільну інфраструктуру та газогін

харківщина,козача,лопань

Російські війська вдарили КАБом по Козачій Лопані на Харківщині, унаслідок чого є пошкодження, зокрема, перекрито газ на пошкодженій ділянці.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок ворожого удару КАБом по Козачій Лопані є пошкодження приватних будинків, цивільної інфраструктури та газогону. Наразі газ на пошкодженій ділянці перекрито. Профільні служби працюють над ліквідацією наслідків бомбардування", - написав він.

Зазначається, що інформації про постраждалих наразі не надходило.

Читайте також: Ситуація на Харківщині: Росіяни КАБами обстріляли передмістя Золочева, розглядається можливість примусової евакуації з північної частини області, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28284) Харківщина (6054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
тих хто виріс на Вкраїні знають тут і саме - тут безумна там безмозла? - оболонці знають...
показати весь коментар
08.04.2024 01:46 Відповісти
порох....
показати весь коментар
08.04.2024 01:52 Відповісти
 
 