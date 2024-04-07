Під обстрілами росіян протягом дня перебували 11 громад Сумщини, зафіксовано 173 вибухи, 1 людина зазнала поранень
Протягом дня росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 173 вибухи.
Про це повідомила Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, обстрілів зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Ворожбянська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: ворог бив з артилерїі (1 вибух), мінометів (17 вибухів).
- Шалигинська громада: здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано мінометний обстріл (5 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (9 вибухів), артобстріл (4 вибухи) та авіаудар з гелікоптера – пуск 4 ракет.
- Краснопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (11 вибухів), артилерійський обстріл (4 вибухи), мінометні обстріли (6 вибухів).
- Середино-Будська громада: здійснено атаку FPV дрона-камікадзе (1 вибух), мінометні обстріли (19 вибухів), артобстріл (12 вибухів).
- Білопільська громада: зафіксовано атаки FPV дрона-камікадзе (4 вибухи), обстріли з РСЗВ (6 вибухів), артилерії (15 вибухів), гранатометів (8 вибухів).
- Ворожбянська громада: здійснено обстріл з танка (8 вибухів).
- Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи), мінометів (4 вибухи) та скинули ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Путивльська громада: 3 міни скинув ворог на територію громади.
- Миропільська громада: здійснено мінометні обстріли (15 вибухів) та артобстріл (14 вибухів). В результаті артобстрілу зазнала поранень 1 людина.
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