Потрібно значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для того, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами, потрібно значно більше зусиль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення.

"Активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи "Юнайтед-24". Говорив із амбасадорами "Юнайтед". Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору", - зазначив Зеленський.

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