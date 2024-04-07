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Потрібно значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що для того, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами, потрібно значно більше зусиль.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення.

"Активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи "Юнайтед-24". Говорив із амбасадорами "Юнайтед". Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору", - зазначив Зеленський.

Також дивіться: Зараз "петріотам" місце саме в Україні, щоб згодом не довелось їх застосовувати щонайменше по всьому східному флангу НАТО, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23715) звернення (600)


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Топ коментарі
+28
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07.04.2024 22:44
+19
Кому он это говорит? Это же его прямые обязанности.
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07.04.2024 22:50
+16
Це ти кому сказало, одоробло гундосе??
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07.04.2024 22:47
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07.04.2024 22:44 Відповісти
...хочеш загубити на війні весь не свій електорат, кращих з найкращих українців - пошли будувати фортифікації Тимошенка, а до цього ти просто цього не робив 7
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07.04.2024 23:03 Відповісти
Відосіки-гундосіки. Софіти..
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07.04.2024 23:06 Відповісти
То для кина. Чувак мнит себя великим продюссером и кинорежиссером, несмотря на то что он сейчас презедент. Если выживет(ем), будет потомкам крутить свое кино.
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08.04.2024 07:39 Відповісти
А от по вулиці, спокійно, ніде у всесвіті, ця зелена паскуда пройти не зможе! Воно приречене.
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08.04.2024 09:18 Відповісти
Прямо скажи:
Скільки ще мільйонів на Зю-Марахвон?
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07.04.2024 22:47 Відповісти
Прямо резидент Очевидность!!! Делай!!! А пиз- ть мы и сами можем...
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07.04.2024 22:50 Відповісти
фокус камери Єрмакомарафона - це він вважає є фокус уваги американців- ПРсонулося бл
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07.04.2024 22:53 Відповісти
Це ти кому сказало, одоробло гундосе??
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07.04.2024 22:47 Відповісти
Та вже спати пора, а потужні меседжі не закінчуються ю
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07.04.2024 22:48 Відповісти
"В Уфе горят армейские склады. Дороги перекрыты. Пожарные наблюдают."
Відео - https://twitter.com/i/status/1776947119565254789 тут .
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07.04.2024 22:48 Відповісти
Отакої. Оце тепер ніч не спати... Хоч би вода із орська туди не дісталась.
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07.04.2024 22:55 Відповісти
З такою мордою з такого дивана і про політику?! Відразу видно що політика і він так далеко один від одного
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07.04.2024 22:48 Відповісти
До кого це він звертається постійно? Шіза вже,сам до себе?
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07.04.2024 22:49 Відповісти
ВИПУСКАЙ ЗА КОРДОН ЗДІБНИХ ТА ПАТРІОТІВ ТА ДИПЛДОМАТІВ ТА ЛЮДЕЙ КУЛЬТУРИ А НЕ ШПИГУНА ЄРМАКА З КУЛЕБОЮ В КИШЕНІ
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07.04.2024 22:50 Відповісти
ТИ ВИПУСКАЄШще за кордон ОПЗЖ=ПАРТІЯ ЯНУКОВИЧА=ТРАМПІСТИ- ти на них чекаєш? Ти вже послав Єрмака на перемовини до групи МАГА? Бо Байден навряд чи пробачить тобі МАРОДЕРСТВО А Москва так!
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07.04.2024 22:51 Відповісти
Кому он это говорит? Это же его прямые обязанности.
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07.04.2024 22:50 Відповісти
Звичайно. Он під@ри завили про безпілотник біля ЗАЕС. Завтра ця тематика крутитиметься на перших шпальтах газет, додаючи натхнення потужно занепокоєним борцям за всьо хароше і протів всєво плохово. Ото такий фокус.
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07.04.2024 22:51 Відповісти
Так це ж твоя парафія, хто крім тебе має ці зусилля прикладати? Пахать треба по сім днів на тиждень, а не по два. Відосики твої нахер нікому не впали, крім довбо*обів упоротих.
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07.04.2024 22:51 Відповісти
Все логічно і органічно - упоротий довбо@об клепає відосики для упоротих довбо@обів! Доречі, сім днів на тиждень! Паше, аж пітніє! А Ви йому про якусь парафію...
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07.04.2024 23:00 Відповісти
Нарешті!!! Нареші до мене дійшла суть вихлопів хрипавого - він вже нічого не робить й не зробить, окрім текстів піару . В голові у нього тільки 15 відсотків рейтингу стоять. А це професійна хвороба, набута ще до президентства, та ще плюс обтяжена злочинами з очікуванням відповідальності.
А от писати йому бдуть все, що вимагає суспіпільство під загальним поганалом - ТАК ХОЧУТЬ ПОРОХОБОТИ . Він навіть знати не буде ХТО ЦЬОГО ВИМАГАЄ(бо вперто не захоче ІСПАЛНЯТЬ) Йому прорсто це писатимуть , а воно виконуватиме- гидко, слабо , не талановито й не переконливо - але яке є .
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07.04.2024 23:05 Відповісти
А то что, поток бабла ослабевает? И наркофюрер недоволен.
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07.04.2024 22:51 Відповісти
зіграти пісюном на трибуні оон , мені здається підійде !
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07.04.2024 22:52 Відповісти
а на клавішах лежить Єрмак для ,,,
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07.04.2024 22:54 Відповісти
та чого там-
весь світ тільки й обговорює
корупцію серед помічників ЗЕ
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07.04.2024 22:54 Відповісти
Дайте йому ще сто днів!
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07.04.2024 22:56 Відповісти
Йому треба дати довічне
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08.04.2024 08:46 Відповісти
Вывсеврете! Коррупция это вражеская ИПСО! Лидер современности и его команда - самые честные и законопослушные люди на планете!

P.s. Это сарказм, если что
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08.04.2024 00:08 Відповісти
Для того щоб Україна "була в тематиці" Потрібно щоб дипломати і президент були фахівці і патріот исвоєї держави А видосики показувати тільки нашим баранам.
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07.04.2024 22:54 Відповісти
...треба, щоб працювали професійні дипломати, з проукраїнською позицією..
А заховані від правосуддя в якості послів користі мало, як приклад таран,литвин...
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07.04.2024 22:57 Відповісти
Це, воно таким чином говорить про свої пройоби?
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07.04.2024 22:58 Відповісти
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07.04.2024 23:00 Відповісти
Скажи Вован, мовляв вже й відкрито крадемо мільярдами баксів, вже й у світовій пресі про це пишуть, вже й сотні разів казали що то некрасиво власну державу мародерити під час війни, тим більше що мільярди баксів дає Захід... А українська тематика чомусь раптом зійшла зі шпальт світових ЗМІ??? І пику твою вже ніхто не публікує на обкладинках? Може тому, що ти, ватна курва зробив все, щоб дискредитувати довіру до нашої стікаючої кров"ю держави?
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07.04.2024 23:02 Відповісти
Він дякує від себе!?🤔 Україна десь збоку?? недоросток наполеона... ***...
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07.04.2024 23:08 Відповісти
БОБИРЕНКО: Все! Єрмак ВИГАНЯЄ СЛУГ. Зеленському ЗІБРАЛИ НОВУ ПАРТІЮ. Запустять СХЕМУ з Бойко

https://www.youtube.com/watch?v=2FphTX6871M&t=7s
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07.04.2024 23:11 Відповісти
Чтобы больше говорили про Украину нужно чемто сильно ******* по рашистам. Потому что когда каждый день бомбят Украину всем как то пох.
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07.04.2024 23:24 Відповісти
Після виходу Хмельницького, Лієва, Князева, Шило та виправдання Львова, Шурми ми в такому фокусі, що навіть відморожені Малюк, Шмигаль, Арахамі не знають як можуть ще накосячити щоб перебити ці події.
Хіба що Вітюка з кібер безпеки сбу відправити послом.
Чи Кириленко зробити очільником ще якоїсь ОДА, як і Гайдая якого не взяли в Казахстан послом.
Фокус ще той.
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07.04.2024 23:29 Відповісти
Це він сам до себе звертається? Здоровкається із самим собою так напевне.
-Добрий ранок Вова!
- Добрий ранок, добрий ранок,Вова
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07.04.2024 23:33 Відповісти
гундос,можу дати пораду - побільше напризначай послиць, "харошіх і разних", й бажано у країни, які нам найбільше допомагають. ґарантую - ми тоді будемо у "фокусі" й у такому, що довго не забудуть...
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07.04.2024 23:53 Відповісти
Цікаво, а для кого йому це звернення написали? Це він себе закликає витиснути з себе більше зусиль, чи Єрмака?
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08.04.2024 00:03 Відповісти
Хиба мало зашкварів ЗЄ-влади потрапляє у ЗМІ та коментується західними політиками?
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08.04.2024 00:05 Відповісти
Як може одна галочка в бюлетені навпроти імбецила, знищити краіну...
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08.04.2024 00:25 Відповісти
И как этот клоун себе это представляет. В Словении посол бывший министр обороны таран, который по указке вислюка и дерьмака подрывал снабжение армии, теперь мы без ракет и снарядов. В Швейцарии бывший генпрокурворишка которая вляпалась в скандал с наличкой и отдыхает на курортах. В Болгарии вообще миньетчица, тут слов нет. Где наши дипломаты - на их место ставят каких то шариковых от офиса вислюка.
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08.04.2024 00:26 Відповісти
Не стесняйся, вова, говори смело, что нужно больше усилий, чтобы тебя ещё раз на обложке Тайм напечатали
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08.04.2024 00:59 Відповісти
Ты кому это говоришь?
Это твоя работа. Вот и делай ее молча.
И не теряй время на видосики. Как мальчик.
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08.04.2024 03:18 Відповісти
персонально я роблю усе від мене залежне щоб донести правду об українській корупції
яка ще підступніша ніж путінська агресія
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08.04.2024 04:22 Відповісти
ще один маленький совок поруч з великим західу не потрібен
нехай вже буде один так буде легше з точки зору логістики
і якщо українське суспільство разом з армією не викине зе/єрмака/татарова з 10 поверху Банкової то не має сенсу продовжувати боротьбу
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08.04.2024 04:27 Відповісти
Дебіл-маріонетка.Позбався єрмака,татарова недонаполеон всатий.Де твої "залізні яйця".Починай сотруднічати з опозіцією і порошенком(він опитний діпломат) і знає як розмовляти з різними кадрами такі як спікер респів в конгресі джонсон і не тіки.
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08.04.2024 06:09 Відповісти
Zelenskyy Acquires Highgrove House, Former Residence of King Charles for £20Million

Ukraine's Zelensky is the New Owner of Highgrove House, Former Home of King Charles and Princess Diana

https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelenskyy-acquires-highgrove-house-former-residence-of-king-charles-for-20million/
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08.04.2024 06:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aWG6jNztlLQ ЗЕЛЕНЕ СВІТЛО для азартних ігор перетворюється на біду для кожного українця
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08.04.2024 06:41 Відповісти
https://t.me/voynareal/87259 🔥Цієї ночі щось потужно палало у Краснодарі.
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08.04.2024 07:07 Відповісти
06:58

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/8/7450177/ Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" - Генштаб
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08.04.2024 07:11 Відповісти
Що ви розумієте! ЗЕ! видатний світовий стратег і теоретик!

Ви ж за нього голосували, а пишете тут всякий непотріб! Нехорошо!
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08.04.2024 07:17 Відповісти
не стреляйте пианиста , он играет чем умеет
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08.04.2024 07:25 Відповісти
https://t.me/voynareal/87254 🥴«Втікали у Київ, бо там їх мав чекати куратор та «гонорар» за скоєне - по 1 мільйону на кожного»: по росТВ показали допит людей, які влаштували стрілянину «Крокус Сіті Холлі» на москві
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08.04.2024 07:32 Відповісти
в одного ухо перевязанное
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08.04.2024 07:33 Відповісти
а как же то что Бацка заявил что помог их арестовать на белоруской границе ?
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08.04.2024 07:35 Відповісти
кацапня вас красиво имеют
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08.04.2024 07:36 Відповісти
...то закрий, нарешті вже, чорну діру бюджету - ****** гівномараХвон та те лайно, що транслюється кацапською лайкою, а гроші направ на міжнародні телепроекти, поверни на Т2 прямий 5 еспресо.. і не ганьбися, а звільни Червінського.. Зе Зевара штопаний
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08.04.2024 07:40 Відповісти
Це елементарно вова! Посилаєш до ключових союзників делегації, укомплектованих з арахамій, тищенків, безуглих, богуцьких, іванісових, трет'якових, поворознюків та другої нечисті і буде такий "фокус", що не встигатимемо втиратися від плявків, а опозиційних делегатів "під замок".
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08.04.2024 07:59 Відповісти
Щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги потрібно призначати професіоналів послами а не шушеру і жополизів квартального стратега.
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08.04.2024 08:48 Відповісти
 
 