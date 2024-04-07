Потрібно значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський зазначив, що для того, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами, потрібно значно більше зусиль.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час свого відеозвернення.
"Активно готуємо нашу міжнародну роботу на наступні тижні й місяці. Зокрема, плануємо щорічний саміт української благодійної платформи "Юнайтед-24". Говорив із амбасадорами "Юнайтед". Подякував їм за активність – і зараз, і в минулому році. Зараз усі бачать, що потрібно значно більше особистої енергії, значно більше зусиль, щоб українська тематика залишалась у фокусі світової уваги водночас з багатьма іншими проблемами й конфліктами. Рік – непростий. Рік виборів у різних країнах та в Євросоюзі. Конфлікти й нестабільність і надалі ширяться світом – і не без російських інвестицій у насильство. І я вдячний усім, хто з Україною після цих років війни. Дякую всім, хто вірить у нас і допомагає нам. Україна має всі можливості, щоб досягти своїх цілей. Головне – бути в єдності з усіма у світі, хто цінує життя – життя, безпечне від терору", - зазначив Зеленський.
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Скільки ще мільйонів на Зю-Марахвон?
Відео - https://twitter.com/i/status/1776947119565254789 тут .
А от писати йому бдуть все, що вимагає суспіпільство під загальним поганалом - ТАК ХОЧУТЬ ПОРОХОБОТИ . Він навіть знати не буде ХТО ЦЬОГО ВИМАГАЄ(бо вперто не захоче ІСПАЛНЯТЬ) Йому прорсто це писатимуть , а воно виконуватиме- гидко, слабо , не талановито й не переконливо - але яке є .
весь світ тільки й обговорює
корупцію серед помічників ЗЕ
P.s. Это сарказм, если что
А заховані від правосуддя в якості послів користі мало, як приклад таран,литвин...
https://www.youtube.com/watch?v=2FphTX6871M&t=7s
Хіба що Вітюка з кібер безпеки сбу відправити послом.
Чи Кириленко зробити очільником ще якоїсь ОДА, як і Гайдая якого не взяли в Казахстан послом.
Фокус ще той.
-Добрий ранок Вова!
- Добрий ранок, добрий ранок,Вова
Это твоя работа. Вот и делай ее молча.
И не теряй время на видосики. Как мальчик.
яка ще підступніша ніж путінська агресія
нехай вже буде один так буде легше з точки зору логістики
і якщо українське суспільство разом з армією не викине зе/єрмака/татарова з 10 поверху Банкової то не має сенсу продовжувати боротьбу
Ukraine's Zelensky is the New Owner of Highgrove House, Former Home of King Charles and Princess Diana
https://londoncrier.co.uk/2024/04/zelenskyy-acquires-highgrove-house-former-residence-of-king-charles-for-20million/
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/04/8/7450177/ Силы ПВО уничтожили ночью 17 из 24 вражеских "Шахедов" - Генштаб
Ви ж за нього голосували, а пишете тут всякий непотріб! Нехорошо!