Від початку доби на Чернігівщині зафіксовано 9 обстрілів: пошкоджено ЛЕП, без світла залишилися кількасот абонентів

Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Протягом доби здійснили дев’ять обстрілів області, пошкоджено лінію електропередач.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

"З початку доби вже 9 обстрілів здійснили російські терористи, 33 снаряди прилетіли на Чернігівську землю. Сьогодні ворог застосував після обіду некеровані авіаційні ракети. Була пошкоджена лінія електропередач в одній із громад Новгород-Сіверського району. Кількасот абонентів залишились без електропостачання. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігівщини", – зазначив Чаус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли кілька громад на Чернігівщині з мінометів та дронів

Загалом від початку року зафіксовано вже 770 обстрілів, 2 людини загинули, 11 зазнали поранень, розповів Чаус.

Він зауважив, що "ворог продовжує нарощувати обсяги обстрілів. Дуже багато стало застосувань скидів з БПЛА, тобто ворог почав все більше застосовувати дрони".

Крім того, за словами Чауса, диверсійно-розвідувальні групи окупантів роблять спроби заходів на території області, втім, їм протидіють українські військові.

Також дивіться: Окупанти атакували КАБами Семенівку на Чернігівщині: постраждали дві людини, пошкоджено будинок культури. ФОТОрепортаж