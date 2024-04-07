Від початку доби на Чернігівщині зафіксовано 9 обстрілів: пошкоджено ЛЕП, без світла залишилися кількасот абонентів
Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігівщини. Протягом доби здійснили дев’ять обстрілів області, пошкоджено лінію електропередач.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
"З початку доби вже 9 обстрілів здійснили російські терористи, 33 снаряди прилетіли на Чернігівську землю. Сьогодні ворог застосував після обіду некеровані авіаційні ракети. Була пошкоджена лінія електропередач в одній із громад Новгород-Сіверського району. Кількасот абонентів залишились без електропостачання. Ворог продовжує обстрілювати цивільну інфраструктуру Чернігівщини", – зазначив Чаус.
Загалом від початку року зафіксовано вже 770 обстрілів, 2 людини загинули, 11 зазнали поранень, розповів Чаус.
Він зауважив, що "ворог продовжує нарощувати обсяги обстрілів. Дуже багато стало застосувань скидів з БПЛА, тобто ворог почав все більше застосовувати дрони".
Крім того, за словами Чауса, диверсійно-розвідувальні групи окупантів роблять спроби заходів на території області, втім, їм протидіють українські військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
По данным наших источников в МЧС, жертвами прорывов дамб и паводка https://t.me/kremlin_secrets/3898 в Орске стали 72 человека. Ситуация остается сложной.
Усугубляет ее тот факт, что на месте трагедии активизировались мародеры. Минимум 9 человек убиты преступниками, так как пытались защитить свое имущество. Среди жертв мародеров - двое детей.
«Полиция, я считаю, не справляется со своими обязанностями. Мы отправили в Москву обращение с просьбой ввести к нам дополнительные силы Росгвардии или армии для наведения порядка. Ответов пока не получили, ждем», - сказал нам источник в администрации Орска.
Вместе с тем, собеседники в Росгвардии и Минобороны утверждают, что ничего не знают о таком обращении".
А яка може буть поміч від Росгвардії та армії? Перша вишукує "врагов Рассии" на окупованих територіях України А друга - "асвабаждает украинцев" від них самих - там же!
Будем чекать якусь "капость" і на Чернігівщині - від кацапні Вони вже років 20 практикують "залпові" скиди вони в заплаві Десни - коли на Чернігівщині люди вже городи висаджувать починають