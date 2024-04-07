Відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисту реактора ЗАЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 7 квітня, відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Про це Гроссі написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватися", - написав Гроссі.

Він наголосив, що ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти.

"Я наполегливо закликаю осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів", - додав Гроссі.

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Водночас МАГАТЕ заявило, що експерти сьогодні підтвердили фізичний вплив атак безпілотників на ЗАЕС, зокрема на 1 із 6 реакторів.

"Повідомляється про одного постраждалого. Пошкодження на 6-му блоці не поставило під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може порушити цілісність системи захисної оболонки реактора", - повідомили в МАГАТЕ.

"Це явне порушення базових принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", – наводяться слова гендиректора МАГАТЕ.

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