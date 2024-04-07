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Відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисту реактора ЗАЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі

заес,аес,запорізька

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 7 квітня, відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.

Про це Гроссі написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватися", - написав Гроссі.

Він наголосив, що ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти.

"Я наполегливо закликаю осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів", - додав Гроссі.

Читайте також: На Запорізькій АЕС вибухнув дрон, - МАГАТЕ

Водночас МАГАТЕ заявило, що експерти сьогодні підтвердили фізичний вплив атак безпілотників на ЗАЕС, зокрема на 1 із 6 реакторів.

"Повідомляється про одного постраждалого. Пошкодження на 6-му блоці не поставило під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може порушити цілісність системи захисної оболонки реактора", - повідомили в МАГАТЕ.

"Це явне порушення базових принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", – наводяться слова гендиректора МАГАТЕ.

Також читайте: Безпека ЗАЕС залежить від своєчасних інспекцій і ротацій місії МАГАТЕ, - Гроссі

Автор: 

МАГАТЕ (708) Запорізька АЕС (1403) Гроссі Рафаель (290)


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Топ коментарі
+47
Большую озабоченность вам в помощь. Росийские террористы группировки Росатом захватили ЗАЕС. А МАГАТЕ даже не потребовало наложить на них санкции. Отсюда вывод что МАГАТЕ с террористами заодно
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07.04.2024 23:52
+45
Що ж ти, підар єврочинушний, не уточняєш, звідки ж велися пуски, хто винен?
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07.04.2024 23:49
+29
Смердить лайном кацапським від того гроссі
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07.04.2024 23:57
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Що ж ти, підар єврочинушний, не уточняєш, звідки ж велися пуски, хто винен?
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07.04.2024 23:49 Відповісти
Ну він скаже, що кацапи не могли самі по собі стріляти, це ж нелогічно з точки зору єврочінуші. Ти будеш задоволений таким його висновком?
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07.04.2024 23:54 Відповісти
Бо тобі це не сподобається ще більше.
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07.04.2024 23:55 Відповісти
Чому?
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08.04.2024 00:01 Відповісти
буйло не збирається повертати окуповані території ?

Ок ! будете опромінювати свої яйці
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08.04.2024 00:31 Відповісти
Це ж безпілотники - вони можуть на 20-100 м розвернутися на 360 градусів.
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08.04.2024 00:18 Відповісти
Ти , курва атано, перед тим як букви писати, вивчи тему.
Гроссі є АРГЕНТИНЕЦЬ, а МАГАТЕ, то міжнародна організація.
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08.04.2024 08:15 Відповісти
Підробляєш підсмоктувачем аргентинських чиновників, вилупок двохтисячношестирічний?
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04.06.2024 19:31 Відповісти
Большую озабоченность вам в помощь. Росийские террористы группировки Росатом захватили ЗАЕС. А МАГАТЕ даже не потребовало наложить на них санкции. Отсюда вывод что МАГАТЕ с террористами заодно
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07.04.2024 23:52 Відповісти
+ 100 !

ЗАЕС зараз не наша проблема, а там - поглядім.....

.
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08.04.2024 00:32 Відповісти
" ... Росийские террористы группировки Росатом захватили ЗАЕС ... ".

БРЕХНЯ! Энергодар и ЗАЭС Орда не захватывала! На ЗАЭС ордынцы просто спокойно зашли и заняли то , что ЭТОТ и ЭТИ им отдали ( или продали ) по договорняку!

Если в Херсон и Мелитополь ( которые Орде тоже отдали или продали ) Орда зашла в первый день войны , то в Энергодар они зашли только 4 марта , то есть аж на восьмые сутки вторжения. Никто из властвующей "зелени" даже не попытался организовать оборону Энергодара. А между Энергодаром и Никополем через Каховское водохранилище имеется водная переправа , по которой спокойно можно было бы перебросить гочью на катерах и баржах хотя бы одну бригаду ЗСУ для защиты города и ЗАЭС. Не говоря уже о том , в окрестностях Энергодара просто обязана была быть расквартирована по постоянной основе солидная воинская часть с бронетехникой , ПВО и артой для защиты крупнейшей в Европе АЭС.

НО ... если был договорняк ( может быть в Омане ), то какая может быть защита АЭС , о сдаче которой договорились с Патрушевым еще в январе 2020 года ?

И вообще , если сейчас глянуть на карту оккупированных территорий , то окажется , 90% их было просто занято ( а не захвачено в ходе боев ) за первую неделю вторжения . Двигались ордынцы быстро и с комфортом по дорогам "великого будівницьтва", которые "зелень" предварительно устроила по направлениям будущего ордынского вторжения. И не только на Юге Украины. К Харькову и Киеву ордынцы тоже очень шустро подкатили по этим же самым дорогам "великого будівницьтва" .

Путло было очень довольно! Слава Зеленскому и его "великого будівницьтву" !
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08.04.2024 09:17 Відповісти
Однозначно договорняк щодо Півдня був.
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08.04.2024 11:58 Відповісти
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07.04.2024 23:52 Відповісти
Папці римському напиши, куро....б хрінов!
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07.04.2024 23:57 Відповісти
Смердить лайном кацапським від того гроссі
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07.04.2024 23:57 Відповісти
гроссі, політай ще раз до сочі і пожми руку *******. Бо той не терорист, а уважаємий партньор IAEA.
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08.04.2024 00:03 Відповісти
Так буває, коли відключають GPS, то російські шахеди втрачають орієнтацію і врізаються навіть в АЕС
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08.04.2024 00:07 Відповісти
Думается , шо бы речь шла о шахедах, то статья погромче бы звучала. Хотя, это не имеет никакого значения, бо не соверши кацапы агрессию против Украины, никаких обстрелов не было бы.
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08.04.2024 07:37 Відповісти
Кацапи готують удари по українським АЕС. Ну і треба легітимність, типу - "а от вони по нашій теж стріляли"...
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08.04.2024 00:07 Відповісти
Останній козир - ядерний шантаж,видно в бункерного зовсім дєла хрєнові на фронті,навіть зважаючи на те що роки по метру просуваються в наш бік.
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08.04.2024 00:25 Відповісти
Гроссі- роками працював в Австрії ( найкорумпованіша Рашкою ще на сьогодні) - дипломатом та одночасно представником МАГАТЕ , котре вічно лежало під Москвою , бо атомна енергетика була московською й при вовці ( Деркач в заслугу за плівки Байден-Порошенко) готував її до пришестя танків з Z V O символами на параді до ... БОНЕВТІКА?
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08.04.2024 00:27 Відповісти
Дуже нагадує підрив кацапами каховської греблі. Вчора вони оприлюднили відео.
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08.04.2024 00:35 Відповісти
До кого звертається оце корумповане неподобство?
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08.04.2024 00:36 Відповісти
чудакову не пробував жалітись?
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08.04.2024 01:17 Відповісти
Це якісь прибульці з інших світів у ї ба ли по ЗАЕС?
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08.04.2024 01:31 Відповісти
Каховську ГЕС підірвали- ніхто не вірив у Світі що це можливо. Все інше- теж можливо
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08.04.2024 03:33 Відповісти
ооо, магатєвський куколд щось заскавчав, якщо не можете на весь світ підняти ядерну тривогу то мовчить, черговий непотріб разом з оон і папою, який не може приборкати ядерного терориста росію
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08.04.2024 06:43 Відповісти
закликаю, наполегливо закликати закликами!!!!
ДБЛ БЛДЬ!!
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08.04.2024 08:40 Відповісти
Гросси вместе с ООН ******
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08.04.2024 08:44 Відповісти
Ой, ахтожеттаздєлал?!.. хоча, не Ґроссі про це казати, він і санкції на росатом не запропонував. Та і до залишків від дронів його або не допустять, або підсунуть щось наше, з бєлгарада чи фронту...
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08.04.2024 09:20 Відповісти
А хто обстрілює, так ***** і не сказав! Скромний дуже...
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08.04.2024 10:16 Відповісти
МАГАТЕ це орган, який було створено щоб морочити сраку малим країнам, які хотять ядерної незалежності. А так - це спонсор тероризму російського.
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08.04.2024 10:26 Відповісти
Де удар у відповідь по одній з кацапських АЕС?
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17.04.2024 12:33 Відповісти
 
 