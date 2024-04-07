Відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисту реактора ЗАЕС, - гендиректор МАГАТЕ Гроссі
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що сьогодні, 7 квітня, відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС.
Про це Гроссі написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні, вперше з листопада 2022 року і після того, як я виклав 5 основних принципів уникнення серйозної ядерної аварії з радіологічними наслідками, ISAMZ підтвердив, що відбулося щонайменше 3 прямі влучання в основні конструкції захисної оболонки реактора ЗАЕС. Цього не повинно відбуватися", - написав Гроссі.
Він наголосив, що ніхто не може отримати жодної військової чи політичної вигоди від нападів на ядерні об'єкти.
"Я наполегливо закликаю осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують основні принципи захисту ядерних об’єктів", - додав Гроссі.
Водночас МАГАТЕ заявило, що експерти сьогодні підтвердили фізичний вплив атак безпілотників на ЗАЕС, зокрема на 1 із 6 реакторів.
"Повідомляється про одного постраждалого. Пошкодження на 6-му блоці не поставило під загрозу ядерну безпеку, але це серйозний інцидент, який може порушити цілісність системи захисної оболонки реактора", - повідомили в МАГАТЕ.
"Це явне порушення базових принципів захисту найбільшої в Європі АЕС. Такі безрозсудні атаки значно підвищують ризик великої ядерної аварії і мають бути негайно припинені", – наводяться слова гендиректора МАГАТЕ.
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Ок ! будете опромінювати свої яйці
Гроссі є АРГЕНТИНЕЦЬ, а МАГАТЕ, то міжнародна організація.
ЗАЕС зараз не наша проблема, а там - поглядім.....
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БРЕХНЯ! Энергодар и ЗАЭС Орда не захватывала! На ЗАЭС ордынцы просто спокойно зашли и заняли то , что ЭТОТ и ЭТИ им отдали ( или продали ) по договорняку!
Если в Херсон и Мелитополь ( которые Орде тоже отдали или продали ) Орда зашла в первый день войны , то в Энергодар они зашли только 4 марта , то есть аж на восьмые сутки вторжения. Никто из властвующей "зелени" даже не попытался организовать оборону Энергодара. А между Энергодаром и Никополем через Каховское водохранилище имеется водная переправа , по которой спокойно можно было бы перебросить гочью на катерах и баржах хотя бы одну бригаду ЗСУ для защиты города и ЗАЭС. Не говоря уже о том , в окрестностях Энергодара просто обязана была быть расквартирована по постоянной основе солидная воинская часть с бронетехникой , ПВО и артой для защиты крупнейшей в Европе АЭС.
НО ... если был договорняк ( может быть в Омане ), то какая может быть защита АЭС , о сдаче которой договорились с Патрушевым еще в январе 2020 года ?
И вообще , если сейчас глянуть на карту оккупированных территорий , то окажется , 90% их было просто занято ( а не захвачено в ходе боев ) за первую неделю вторжения . Двигались ордынцы быстро и с комфортом по дорогам "великого будівницьтва", которые "зелень" предварительно устроила по направлениям будущего ордынского вторжения. И не только на Юге Украины. К Харькову и Киеву ордынцы тоже очень шустро подкатили по этим же самым дорогам "великого будівницьтва" .
Путло было очень довольно! Слава Зеленскому и его "великого будівницьтву" !
ДБЛ БЛДЬ!!