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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 448 400 осіб (+890 за добу), 7087 танків, 11 356 артсистем, 13575 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 448 400 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 448400 (+890) осіб,

танків  ‒ 7087 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,

артилерійських систем / – 11356 (+40) од,

РСЗВ – 1039 (+3) од,

засоби ППО ‒ 751 (+2) од,

літаків  – 347 (+0) од,

гелікоптерів  – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),

крилаті ракети  ‒ 2065 (+1),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн  – 15110 (+39) од,

спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)

Дані уточнюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог активізувався на Бахмутському напрямку, за добу там відбито 31 атаку, - Генштаб

Втрати РФ

Автор: 

армія рф (17250) Генштаб ЗС (6514) ліквідація (3883) знищення (7161) ЗСУ (7507)


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Топ коментарі
+14
Минув 3697 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 890 чумардосів.
Арта 43, броня 37, логістика 39.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
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08.04.2024 08:58
+9
Наземна техніка перша квітнева тисяча і 11 тисяч з початку року.
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08.04.2024 08:14
+6
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08.04.2024 09:01
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Так що з літаками на аеродромах кілька днів тому, їх знищили чи то був фейк?
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08.04.2024 08:08 Відповісти
Очевидно враховуються лише літаки знищені в Україні.
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08.04.2024 08:30 Відповісти
Збиті в повітрі.
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08.04.2024 08:48 Відповісти
Не думаю )) Бо тоді Чорнобаївка з Вами не погодиться )) Скорше за все прийнято говорити, що то не ми ))
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08.04.2024 09:02 Відповісти
Чорнобаївка якраз в Україні, а от літаки, які збили над білгородщиною блукаючим Петріотом до статистики увійшли. Значить поки що нема підтвердження (Дані уточнюються).
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08.04.2024 09:37 Відповісти
Наземна техніка перша квітнева тисяча і 11 тисяч з початку року.
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08.04.2024 08:14 Відповісти
Це має втішати при згадці про втрачені території.
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08.04.2024 08:22 Відповісти
Території повернемо, нікуди вони не дінуться, а ти підеш у кільватері руссского воєнного корабля.
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08.04.2024 08:52 Відповісти
Минув 3697 день москальсько-української війни.
124! одиниці техніки та 890 чумардосів.
Арта 43, броня 37, логістика 39.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
показати весь коментар
08.04.2024 08:58 Відповісти
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08.04.2024 09:01 Відповісти
московити наступають з середини жовтня.
вже пів року.
чому вони не видихаються?
чому нам розказують про черговий наступ московитів влітку?
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08.04.2024 09:39 Відповісти
По-перше, з середини жовтня Штати перестали постачать нам зброю та снаряди (досі засідають, бо Трамп накручує республіканців - самі знаєте). У нас кожен снаряд на рахунку.
А по-друге, м'яса без мізків у цапів повно, а "цар" звелів: "за ценой не постоім!", тож дохнуть по 1000 в день, але пруть. Просто закидують м'ясом.
А наших поки більше не стає...
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08.04.2024 10:18 Відповісти
Видихаються і це видно по зменшенню втрат в живій силі. Танки і ББМ ще є на зберіганні і трохи все ж виробляють. Якось дивно, я б сказав дико виглядає штурмова група на Т-55 і Т-90 на одному марші та ще й "підсилена" мотолигой. Про нескінченний ресур в живій силі брехня, бо вже по африкам шукають найманців. З військовою автотехнікой вже давненько вила, використовують все що може їздить.
Про літній наступ - інфошум, треба ж тонус тримать, необхідно пів мільйона з перитіканням в достатньо триста тисяч цьому підтвердження.
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08.04.2024 10:31 Відповісти
УРА - улан-удэ исчезло... нарисовалось сочи
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08.04.2024 09:41 Відповісти
По подсчетам OSINT журналистов за неделю с 29 марта по 5 апреля на Авдеевском направлении армия РФ потеряла 984 единицы техники (только то, что подтверждено видео или фото), армия Украины - 152 единицы.

Соотношение потерь 6 к 1.
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08.04.2024 10:04 Відповісти
істинно кажуть - розмін техніки на території. та чи виправдає себе така тактика в перспективі?
насправді неясно. якби в України чудом появилося купа всього то виправдає, але...
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08.04.2024 10:33 Відповісти
По даним Генштабу з 29.03. по 05.04 бойові втрати наземної техніки на всіх напрямках 794 одиниці.
Дурять нас в ГШ і приписками займаються, всепропаденці куди ви поділись.
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08.04.2024 10:40 Відповісти
РФ потеряла 984 единицы техники за весь час боїв до 5-го квітня с жовтня
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08.04.2024 12:24 Відповісти
На сьогоднішній день українській армії серйозно не вистачає зброї. Щодня кількість українських солдатів, які гинуть в бою, має бути великою.
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09.04.2024 14:56 Відповісти
 
 