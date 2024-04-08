Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 448 400 осіб (+890 за добу), 7087 танків, 11 356 артсистем, 13575 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 448 400 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 448400 (+890) осіб,
танків ‒ 7087 (+13) од,
бойових броньованих машин ‒ 13575 (+24) од,
артилерійських систем / – 11356 (+40) од,
РСЗВ – 1039 (+3) од,
засоби ППО ‒ 751 (+2) од,
літаків – 347 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8996 (+40),
крилаті ракети ‒ 2065 (+1),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 15110 (+39) од,
спеціальна техніка ‒ 1867 (+3)
Дані уточнюються.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
124! одиниці техніки та 890 чумардосів.
Арта 43, броня 37, логістика 39.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 447 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 18 000 рил.
вже пів року.
чому вони не видихаються?
чому нам розказують про черговий наступ московитів влітку?
А по-друге, м'яса без мізків у цапів повно, а "цар" звелів: "за ценой не постоім!", тож дохнуть по 1000 в день, але пруть. Просто закидують м'ясом.
А наших поки більше не стає...
Про літній наступ - інфошум, треба ж тонус тримать, необхідно пів мільйона з перитіканням в достатньо триста тисяч цьому підтвердження.
Соотношение потерь 6 к 1.
насправді неясно. якби в України чудом появилося купа всього то виправдає, але...
Дурять нас в ГШ і приписками займаються, всепропаденці куди ви поділись.