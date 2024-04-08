За добу окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області, є загиблі та поранені

У Пологівському районі Запорізької області внаслідок російських обстрілів протягом доби загинули три людини, ще троє - дістали поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"3 людини загинуло, 3 поранено внаслідок ворожого обстрілу "Градами" у Пологівському районі", - написав він.

Впродовж доби окупанти 357 разів ударили по 8 населених пунктах Запорізької області. Війська РФ завдали 5 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Малинівці. 62 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку. 14 обстрілів РСЗВ накрили Гуляйполе, Малу Токмачку, Роботине, Малинівку. 276 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного, Малинівки та Кам’янського.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

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