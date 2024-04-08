Доба на Харківщині: обстріли Харкова та удари по Козачій Лопані і Куп’янську, є поранені і пошкодження
Вчора, 7 квітня, війська РФ обстрілювали Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 19 будинків та 13 автомобілів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та чотири жінки, у них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення.
"Водночас вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки - 2, виробниче підприємство - 1, автомобілі - 10. Без постраждалих", - інформує Синєгубов.
Також зазначається, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове, Харків.
Обстріли Харківщини за добу:
- 8 квітня 02:00 с. Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкодженого 4 приватні будинки, 4 багатоквартирні будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає.
- 01:00 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.
- 22:00 обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок та дві споруди. Без постраждалих.
- 21:45 - 22:30 серія обстрілів с. Липці Харківського району, в районі Липецької РЕМ. Електроенергія та мобільний зв'язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
- 19:48 с. Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.
- 19:05 с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ один будинок зруйнований, три будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про постраждалих не надходила.
- 14:15 у м. Куп’янськ артобстріл по відкритій території. Пошкоджено 10 приватних будинків. Без постраждалих.
- 12:42 у м. Дергачі Харківського району влучання по відкритій території. Без постраждалих.
- 12:25 с. Колісниківка Куп'янського району. Відбувся ворожий обстріл із РСЗВ внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.
- 7 квітня 11:55, відбувся ворожий обстріл КАБ смт Золочів Богодухівського району. Влучання по відкритій території. Постраждалих не було.
Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 13,93 га території, знищили 197 вибухонебезпечних предметів.
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