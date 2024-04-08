Доба на Харківщині: обстріли Харкова та удари по Козачій Лопані і Куп’янську, є поранені і пошкодження

Вчора, 7 квітня, війська РФ обстрілювали Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу УМПБ Д-30 пошкоджено 19 будинків та 13 автомобілів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, постраждали 5 людей: 45-річний чоловік та чотири жінки, у них гостра реакція на стрес, а у 45-річного чоловіка осколкові поранення.

"Водночас вибух від С-300 був у Індустріальному районі. Пошкоджені багатоквартирні будинки - 2, виробниче підприємство - 1, автомобілі - 10. Без постраждалих", - інформує Синєгубов.

Також зазначається, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини, зокрема: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Золочів, Малі Проходи, Вовчанськ, Берестове, Харків.

Обстріли Харківщини за добу:

8 квітня 02:00 с. Рясне Богодухівського району. В результаті ударів пошкодженого 4 приватні будинки, 4 багатоквартирні будинки барачного типу, а також електромережі. Постраждалих немає.

01:00 у с. Липці Харківського району внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

22:00 обстріл с. Козача Лопань Харківського району. Пошкоджено житловий будинок та дві споруди. Без постраждалих.

21:45 - 22:30 серія обстрілів с. Липці Харківського району, в районі Липецької РЕМ. Електроенергія та мобільний зв'язок відсутні. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

19:48 с. Кругляківка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу КАБ горів житловий будинок. Інформація про постраждалих не надходила.

19:05 с. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу КАБ один будинок зруйнований, три будинки пошкоджені та частково зруйнований заклад освіти. Інформація про постраждалих не надходила.

14:15 у м. Куп’янськ артобстріл по відкритій території. Пошкоджено 10 приватних будинків. Без постраждалих.

12:42 у м. Дергачі Харківського району влучання по відкритій території. Без постраждалих.

12:25 с. Колісниківка Куп'янського району. Відбувся ворожий обстріл із РСЗВ внаслідок якого було пошкоджено приватний будинок. Без постраждалих.

7 квітня 11:55, відбувся ворожий обстріл КАБ смт Золочів Богодухівського району. Влучання по відкритій території. Постраждалих не було.

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Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 13,93 га території, знищили 197 вибухонебезпечних предметів.