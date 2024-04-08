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Новини
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Атака "Шахедами" на об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині: Звягельська міськрада інформує про загрозу забруднення повітря

шахеди

Через ворожу атаку на об’єкт критичної інфраструктури існує пряма загроза забруднення повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Звягельської міської ради.

"Сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури (за даними ОВА, атаковано об'єкт критичної інфраструктури. - Ред.) громади. Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, комісією ТЕБНС було ухвалено рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі.

Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

Також читайте: Повітряні Сили попереджають про загрозу ворожих дронів з півдня

"Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомлення на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради", - резюмують у міськраді.

Як повідомлялося, у ніч на 8 квітня під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59.

Автор: 

забруднення (244) дрони (4636) Житомирська область (1259)


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Топ коментарі
+7
В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие
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08.04.2024 09:29
+4
навіяло...
"оставайтесь в хатах - кацапня не б'ьє по цивільних..."
мо хоч діточок кудись вивезти?
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08.04.2024 09:23
+4
🔥Вночі горіло російське багатофункціональне судно постачання "Катерина Велика". Є загиблі і постраждалі кацапи.
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08.04.2024 09:23
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навіяло...
"оставайтесь в хатах - кацапня не б'ьє по цивільних..."
мо хоч діточок кудись вивезти?
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08.04.2024 09:23 Відповісти
🔥Вночі горіло російське багатофункціональне судно постачання "Катерина Велика". Є загиблі і постраждалі кацапи.
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08.04.2024 09:23 Відповісти
В российском Владивостоке загорелся уникальный ледокол: есть погибший и пострадавшие
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08.04.2024 09:29 Відповісти
это таджики и убежали через окно в Японию
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08.04.2024 09:42 Відповісти
скількі щє разів кацапні треба влупити по критичній інфракстурі,
шо б до вас, напоржателйох, доперло - війна іде на знищєння України?
сложні але контрольовані ви мої?
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08.04.2024 09:31 Відповісти
ти не три пятнадцять а тиць-*******, маєш вирішення ?
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08.04.2024 10:13 Відповісти
ти мій вирок - похріпи похріпи ...
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08.04.2024 10:46 Відповісти
тільки що була тривога ..одна ..в тільки в Полтавській обл ...і відбій через 5 хв
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08.04.2024 09:43 Відповісти
❎ ВІДБІЙ 9:03
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08.04.2024 09:45 Відповісти
Николаевская обл
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08.04.2024 09:46 Відповісти
 
 