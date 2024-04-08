Атака "Шахедами" на об’єкт критичної інфраструктури на Житомирщині: Звягельська міськрада інформує про загрозу забруднення повітря

Через ворожу атаку на об’єкт критичної інфраструктури існує пряма загроза забруднення повітря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Звягельської міської ради.

"Сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури (за даними ОВА, атаковано об'єкт критичної інфраструктури. - Ред.) громади. Жертв серед мирного населення немає. Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, комісією ТЕБНС було ухвалено рішення щодо дистанційного навчання у закладах загальної середньої освіти, фахової передвищої освіти та у вищому професійному училищі.

Щодо закладів дошкільної освіти: для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи.

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"Спостерігайте за ситуацією та за інформаційними повідомлення на офіційних інформаційних ресурсах Звягельської міської ради", - резюмують у міськраді.

Як повідомлялося, у ніч на 8 квітня під час повітряної тривоги на Житомирщині ворожими дронами-камікадзе був атакований об’єкт критичної інфраструктури. За даними Повітряних сил, вночі було знищено 17 "шахедів" з 24 та ракету Х-59.